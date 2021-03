–

De parte de La Haine March 19, 2021 185 puntos de vista

Como lo habían anunciado desde el frente único de organizaciones piqueteras –cuyo número sobrepasa cualquier acción previa-, en todo el país se desarrollaron numerosas acciones contra el ajuste y por el aumento del salario mínimo y los programas sociales. En Buenos Aires, decenas de miles de manifestantes se dirigieron al poder político, en Plaza de Mayo, donde cerraron la jornada con un acto.

Se trata de la acción concertada entre el bloque que integra el Polo Obrero, y el Frente de Lucha Territorial (FOL (Frente de Organizaciones en Lucha) – Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional; Izquierda Latinoamericana Socialista; MULCS Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social; Movimiento 8 de Abril; Igualdad Social) – FAR y Copa en Marabunta – FOB Autónoma (Federación de Organizaciones de Base, Autónoma) – OLP Resistir y Luchar), que se suman al plan de lucha del movimiento piquetero independiente, ante el crecimiento de la desocupación, la miseria, la escalada de los precios, la falta de alimentos y la disminución de los ingresos reales de los programas sociales.

En un país donde 6 de cada 10 niñxs son pobres, cuestión reflejada recientemente en las condiciones de vida de Maia, la niña secuestrada y recuperada en el día de hoy, que vive junto a su madre en una “casilla” improvisada en la intemperie; con casi el 50% de la población en la pobreza y el salario mínimo en $21.600 de hambre; con el 70% de las y los jubilados cobrando la mínima, por debajo del índice de indigencia; el movimiento piquetero ha dicho ¡basta! Y han convocado a esta contundente e histórica acción de lucha unificada.

Desde las organizaciones convocantes denunciaron que la canasta básica triplica el salario mínimo y que la canasta familiar es inalcanzable para un desocupado y desocupada, lo cual se agrava para el caso de mujeres y diversidades sexuales.

Lxs manifestantes llegaron a Plaza de Mayo desde tres direcciones distintas –Obelisco, Av. De Mayo y Belgrano-, para hacer confluir a decenas de miles de mujeres y hombres de los barrios más humildes del Conurbano y la Capital.

En la Plaza se dio a conocer un documento en el que se afirma:

Contra el hambre y el ajuste

on el pueblo no con el FMI

¡¡¡Este jueves 18 salimos a plazas, calles y rutas de todo el país!!!

Los movimientos sociales volvemos a las calles para para exigir ¡aumento salarial ya! ¡con 10 mil pesos no se puede vivir! En este contexto de incremento permanente en los precios decimos ¡Ningún salario por debajo de la Canasta Básica Familiar!

Según el INDEC, la inflación de febrero fue de un 3,6%, lo cual ubica al país en el segundo nivel más alto de América Latina. El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, sumado al transporte fueron los que más influyeron en las subas, dejando en evidencia que los platos rotos los siguen pagando los sectores más empobrecidos. Hoy una familia de cuatro integrantes necesita 56.000 pesos para no ser pobre y 23.000 para no ser indigente.

A su vez, en lo que va del año ya se acumula un 7,8%, lo que deja en evidencia que la proyección de un 29% de inflación anual es totalmente irrealizable y distintas consultoras privadas estipulan que la misma estará más cerca de un 48%. Esto no hace más que ponerle un techo a las paritarias, cuestión que es posible gracias a la complicidad de las burocracias sindicales que ya vienen pautando aumentos a la baja.

A esto se le suma que nuestros comedores y merenderos no dan abasto para contener a la cantidad de familias que se acercan por un plato de comida. Durante la pandemia fueron nuestras compañeras las que sostuvieron estos espacios, realizando una labor esencial por un salario miserable y sin ningún tipo de reconocimiento. La demanda se triplicó, pero no así los alimentos y tuvimos que hacer malabares para tratar de llenar la olla. En este contexto también exigimos que se incluya a nuestrxs compañerxs como trabajadorxs estratégicos para recibir la vacuna contra el Covid 19, porque no estamos dispuestxs a seguir arriesgando nuestra salud mientras otros tienen vacunas de privilegio.

Otro flagelo cada vez mayor es la necesidad de tierras para vivir y trabajar, se debe suspender y prorrogar los decretos que impiden los desalojos tanto de recuperación de tierras como alquileres. Quienes no tienen donde vivir o lo hacen en hacinamiento y sin trabajo, pierden la perspectiva de vida.

Las mujeres, lesbianas trans, travestis, bisexuales y personas no binarias hemos sufrido un fuerte deterioro en nuestras condiciones de vida durante la pandemia. A pesar del aumento de todo tipo de violencias de género seguimos sin contar con políticas públicas y un presupuesto acorde para combatirlas y erradicarlas.

Sabiendo que el último año somos el sector sobre el que más recayeron las tareas de cuidado, se volvió cada vez más difícil acceder a changas y trabajos que permitan sobrellevar este contexto de crisis.

Además, por la dependencia económica en un país donde la brecha salarial entre varones y mujeres supera el 20% y es aún mayor en sectores populares, muchas contamos con bajísimos ingresos y estamos obligadas a convivir con nuestros agresores. También es importante considerar la grave situación del colectivo LGTTBNB+, dónde los niveles de precarización laboral y habitacional son aún más profundos. Por eso exigimos: reconocimiento económico para las personas en situación de cuidados exclusivos. ¡Implementación del cupo laboral trans a nivel nacional YA!

Por otro lado, el gobierno festeja el veranito económico que implica el aumento del precio de la soja y planifica un acuerdo con el FMI para después de las elecciones, pero esto solo significa patear la pelota para adelante. Mientras tanto lxs trabajadorxs seguimos perdiendo poder adquisitivo; las mujeres, trans, travestis, bisexuales y personas no binarias seguimos sin contar con un presupuesto real para combatir y erradicar la violencia de género; y les trabajadorxs de la salud y la educación continúan arriesgando su vida en condiciones de extrema precarización.

En paralelo, el gobierno busca estrategias para seguir profundizando el sistema extractivista. Los incendios en Chubut y Río Negro junto con la nueva embestida de las corporaciones megamineras son el ejemplo cabal de que están dispuestos a entregar en bandeja nuestros bienes naturales para garantizar la entrada de divisas al país. Es gracias a la solidaridad y lucha histórica del pueblo chubutense que se ha logrado frenar esta nueva avanzada.

Por todo esto, volvemos a las calles por salarios y trabajo genuino, para que a ninguna familia le falte el pan en la mesa. Salimos en defensa de la vida, el agua, los bosques y contra el extractivismo que mata y empobrece.

¡POR AUMENTO SALARIAL YA!