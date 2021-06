–

Traducci贸n de Mariana Carrizo [*]

La publicaci贸n de 400 p谩ginas in茅ditas de un gran pensador del siglo XX, vaya que merece atenci贸n. Michel Foucault, su historia de la sexualidad y su posterior estudio sobre las costumbres paganas del mundo cristiano revelan una sorprendente actualidad.

Hecho peculiar: un libro entero, casi completado una vez muerto su autor, aparece con 38 a帽os de retraso. Nueva rareza: su trabajo erudito, denso, acerca de los Padres de la Iglesia (Clemente de Alejandr铆a, Casiano, Agust铆n) y su relaci贸n con los pensadores paganos (Arist贸teles, Plutarco y Musonius Rufus) entra en resonancia directa con los debates engendrados por movimientos en redes como 鈥淏alance ton porc鈥 y #Metoo. Las discusiones de los primeros siglos cristianos sobre la virginidad, el matrimonio, las normas er贸ticas aceptables o no, se hallan plagadas de consideraciones sobre la violaci贸n, el pudor, la castidad, las pr谩cticas tolerables o no entre los sexos, por lo que est谩n en consonancia con las discusiones corrientes de hoy en d铆a acerca del acoso y las relaciones hombres-mujeres. He aqu铆 la magia de Michel Foucault. El cuarto y 煤ltimo vol煤men de su Historia de la sexualidad- Las confesiones de la carne[1] finalmente hace su aparici贸n. Est谩 confirmado: este demonio de pensador no tiene igual a la hora de hacer brotar de los archivos los resortes inadvertidos de nuestro presente. Para comprenderlo, es necesario hacer un desv铆o鈥.

Biblioteca de Historias: Historia de la sexualidad 4. Las confesiones de la carne. Por Michel Foucault. Ediciones Gallimard.

Durante su vida fue una estrella. Sus cursos en el Coll猫ge de France desbordaban de gente. Sus libros aparec铆an en las tapas de los diarios y semanarios. Sus m煤ltiples intervenciones en la vida p煤blica (antipsiquiatr铆a, lucha de prisioneros, la revoluci贸n iran铆) eran conocidas y comentadas. Michel Foucault encarn贸 durante alrededor de veinte a帽os una nueva figura del intelectual. Pas贸 de las bibliotecas a los estudios de grabaci贸n, de universidades americanas a seminarios japoneses, sin olvidar la redacci贸n, paciente y erudita, de obras que pronto se revelaron explosivas. Se diferenci贸 de sus mayores, Sartre o Camus, abandonando su postura de conciencia moral universal, influenciada por el marxismo, para transformarse, mediante un estudio caso por caso, en un aliado de batallas puntuales, llevadas a cabo todos los d铆as por 鈥渓os an贸nimos鈥.

Mentado por la publicaci贸n, en 1961, de su Historia de la locura en la 茅poca cl谩sica, pronto reconocido y celebrado por Las palabras y las cosas (1966), elogiado por Vigilar y castigar (1975), el fil贸sofo comenzar谩 su vasta y singular historia de la sexualidad.

Este proyecto ocup贸 casi diez a帽os de su vida, antes de que el SIDA prevalezca en 1984. Hoy, el 煤ltimo vol煤men de esta vasta investigaci贸n, preparada para la publicaci贸n pero no finalizada, llega a las librer铆as, por tanto, con una notoriedad m谩s amplia que la que alcanz贸 en vida. Es que, en efecto, Foucault es hoy m谩s le铆do, estudiado y considerado. De manera diferente, sin embargo: el electr贸n libre devino un cl谩sico, el rebelde una referencia. Sus textos figuran en todos los manuales de filosof铆a para estudiantes de escuela media, sus trabajos son objeto de an谩lisis en el mundo entero, y la biblioteca de la Pl茅yade, en 2005, consagr贸 dos importantes vol煤menes a sus obras. M谩s que una estrella es ya, m谩s bien, una constelaci贸n.

Alterar los sistemas de poder: estableci贸: 鈥淵o no estar茅 en la Pl茅yade, soy perfectamente consciente de que no har茅 una obra, y que no publicar谩n mis obras completas鈥, me dijo en 1975 en una serie de entrevistas[2]. Foucault se negaba a ser un 鈥渁utor鈥: este es el supuesto que guarda el sentido 煤ltimo de su propio trabajo. Fue un cuidadoso del estilo, un enamorado de la escritura, pero nunca se proclam贸 escritor. Combinaba una parte de provocaci贸n, con un deseo de reconocimiento, sin duda, proclamado y negado a la vez. Pero, sobre todo, ten铆a la voluntad de ser un pensador efectivo, m谩s que un esteta. Quer铆a ser un 鈥渁rt铆fice鈥, un instalador de bombas, un experto en explosivos capaces de hacer saltar barreras. So帽aba con poner a disposici贸n de qui茅n las necesite las herramientas para intervenir y alterar los dispositivos de poder. Esta concepci贸n 鈥渋nstrumental鈥 del trabajo intelectual resulta ser una clave decisiva para comprender sus investigaciones. Nos permite comprender que fue un historiador, pero de una forma poco habitual, un fil贸sofo, pero no c贸mo suele entenderse usualmente y, tambi茅n, evidentemente, un escritor, pero no a la manera de Jean D鈥橭rmesson鈥 Su 煤nico objetivo: contribuir mediante sus libros a perturbar los sistemas de poder, mostrar c贸mo estos sistemas se establecen y tienen lugar en nuestras palabras, nuestras cabezas, nuestros cuerpos, nuestros sexos.

Esto debido a que el poder no es para Foucault una figura abstracta, una simple idea. No ser谩 ya esa autoridad ideal inaccesible, que reside en las nubes y que delega su fuerza a un representante -monarca, emperador o Estado republicano. Devenido 鈥渕icropoder鈥, 茅ste se propaga por todas partes, activo de la manera m谩s concreta, diseminado en los horarios de trabajo, la disciplina de los cuerpos, los gestos cotidianos. Tambi茅n reside en las maneras de juzgar, de sentir, de vincularnos con los otros y con nosotros mismos. Por lo tanto, las maneras de delimitar lo verdadero de lo falso, lo razonable de lo extravagante/raro, lo normal de lo patol贸gico, lo decente de lo obsceno, han de comprenderse, por tanto, como mecanismos de sutil discriminaci贸n y fina coerci贸n. Lo que pone en juego cada una de estas particiones no es una 鈥渧erdad鈥 inmutable, existente por ella misma, sino una relaci贸n de fuerzas, variable seg煤n los momentos de la historia, las tensiones de la sociedad, las rupturas y cambios en sus representaciones. La locura, por ejemplo, no es un mal funcionamiento del 鈥渆sp铆ritu鈥, entendido como una realidad siempre id茅ntica. 脡ste ha sido configurado y entendido de forma diferente en la 茅poca de S贸crates que en la de Erasmo, y que en el siglo de Freud. Utilizamos la misma palabra para referirnos a 茅l, pero esa enga帽osa o falsa fijeza o mismidad oculta la heterogeneidad de saberes, as铆 como los distintos agenciamientos de poder. Aqu铆, el 鈥渓oco鈥 es escuchado como un sabio o un mensajero divino, all谩 confinado como un peligro que hay que descartar, o bien como un enfermo al que sanar.

La voluntad de saber

Foucault tom贸 prestado este principio de 鈥genealog铆a鈥 de Nietzsche, de quien fue un gran lector y continuador inventivo. Todas sus investigaciones se inscriben en esta estela, y particularmente la 煤ltima. Centrado en la sexualidad, renueva profundamente las perspectivas de Nietzsche sobre el cuerpo, el deseo y, sobre todo, la construcci贸n del individuo. Esto dado que Foucault es la constituci贸n de la subjetividad misma la que Foucault acaba por ver como el resultado de los micropoderes, descubriendo su acci贸n en el dominio de las pr谩cticas y los juicios acerca del sexo. 驴Qu茅 significa ser uno mismo, conocer las propias inclinaciones sexuales, gobernarse a s铆 mismo moralmente, saber c贸mo dejarse llevar o refrenarse, sentirse defectuoso o virtuoso? Contrariamente a lo que se cree, 茅stas no son situaciones standard, inmutables desde la antig眉edad a nuestros d铆as. Foucault fue descubriendo, poco a poco, los v铆nculos complejos entre concepciones de placer, el anclaje 铆ntimo del poder, y la constituci贸n de sujeto. He aqu铆 porqu茅 su Historia de la sexualidad es cualquier cosa menos una enciclopedia de pr谩cticas er贸ticas.

Porque lo esencial no reside en saber, seg煤n las 茅pocas, quien se acostaba con qui茅n, cuantas veces, en qu茅 posici贸n. Ni tampoco qu茅 actividades sexuales estaban completamente permitidas, cu谩les eran meramente toleradas, o rigurosamente prohibidas. Claro que estos elementos deben tenerse en cuenta. Sin embargo, lo que verdaderamente hay que tener en cuenta es la manera en la que estos discursos y reflexiones sobre el sexo delimitan, seg煤n los siglos, la relaci贸n con uno mismo y con los dem谩s. La subjetividad no es algo dado, un dato natural y originario. Ha sido fabricada de manera diferente en la llamada Antig眉edad pagana, luego en la Europa cristiana, alrededor de m煤ltiples discursos relativos al matrimonio, al adulterio, a la procreaci贸n, a la masturbaci贸n, a la homosexualidad. 驴Discursos represivos? A veces. 驴Normativos? Siempre. Sin embargo, tambi茅n incentivadores. Lo que llama la atenci贸n de Foucault desde un principio es el inmenso dispositivo de palabras desplegado en occidente alrededor de la sexualidad. Como si, antes que una experiencia de placeres, esta fuera objeto de innumerables ex谩menes, juicios e innumerables glosas. El sexo para nuestra civilizaci贸n, por tanto, consistir铆a en decir, al menos tanto como en hacer. Este es el leitmotiv del primer volumen de Historia de la sexualidad, la voluntad de saber, publicado en 1976. Con entusiasmo, el fil贸sofo establece all铆 postulados contrarios a los discursos progresistas dominantes del sesenta y ocho.

驴Una sexualidad escrutada permanentemente?

El sexo, 驴es mudo? 驴Es sofocado, censurado, convertido en algo vergonzoso desde que la moralidad judeo-cristiana, decimos, extendi贸 su capa de plomo sobre una pretendida libertad antigua? 驴Ha sido canalizado, encuadrado por la burgues铆a para mantener las multitudes trabajadoras en el trabajo? 驴Ha sido al fin liberado, devuelto a su poder subversivo por la revoluci贸n sexual? 隆No! tres veces no, enfatiza Foucault. Esta representaci贸n de la 鈥渞epresi贸n burguesa鈥 que prolonga la asfixia cristiana de la sexualidad es simplista. Peor: impide ver lo m谩s interesante, la inmensa y paradojal incitaci贸n a hablar continuamente de sexo que atraviesa la cultura occidental -隆incluso para afirmar que no se debe hablar al respecto, que est谩 prohibido, que es indecente, secreto!-. He aqu铆, entonces, el asunto que el 煤ltimo Foucault explora sabiamente: un sexo infinitamente hablado, m谩s que reducido al silencio, finamente organizado y controlado, m谩s que reprimido, estimulado y trabajado, m谩s que censurado. Esta sexualidad, que se supone contiene la verdad sobre la humanidad en general, y sobre el individuo, en particular, es permanentemente escudri帽ada e interrogada, de diversas y m煤ltiples maneras, desde griegos y romanos hasta nuestros d铆as. Y Foucault tuvo el sue帽o, un poco loco, de dise帽ar el mapa en su Historia de la sexualidad.

Las vicisitudes de esta obra son, tambi茅n, asombrosas. Por supuesto, el campo es inmenso, complejo, y los textos, innumerables. Sin embargo, eso no explica las profundas modificaciones que tuvo su itinerario. El primer volumen, en 1976, anunciaba una secuela en cinco episodios, que se divid铆an, escalon谩ndose, en el advenimiento del cristianismo (2- La carne y el cuerpo), la era moderna (5- Los perversos, 6- Poblaciones y razas) pasando por la Edad media y la edad cl谩sica (3- la cruzada de los ni帽os, 4- la mujer, la madre y la hist茅rica). Pero Foucault no public贸 la secuela sino hasta ocho a帽os despu茅s del comienzo, luego de modificar la cronolog铆a de su investigaci贸n, el plan de la misma, y en gran parte su perspectiva. Esto debido a que comprendi贸, en el camino, cu谩nto hab铆a heredado el mismo cristianismo de pensadores anteriores. Tuvo que volver a montar su investigaci贸n de varios siglos, hacerse helenista, equiparse, con marcha forzada, del bagaje erudito necesario. Esta haza帽a, cumplida especialmente en compan铆a de Paul Veyne y Pierre Hadot, merece la pena ser recordada y retomada. Finalmente aparecen, en 1984, poco tiempo antes de la muerte de Michel Foucault, dos vol煤menes: El uso de los placeres, y El cuidado de s铆 que luego se convierten, respectivamente, en los vol煤menes II y III de la 鈥渘ueva鈥 Historia de la sexualidad. El cuarto y 煤ltimo volumen est谩 casi listo. La muerte llega. No es hasta hoy que nos llega esta pieza faltante del rompecabezas.

Las sorpresas de este 煤ltimo vol煤men

Lo que se descubre all铆 es apasionante, sobre el registro de la historia tanto como en el de la actualidad. Porque la que se descubre es una historia poco conocida. Foucault muestra cu谩n equivocado es imaginar que una gran libertad pagana fue sofocada por una austeridad cristiana que supuestamente condenaba toda vida sexual. 隆Este no es el caso! Los fil贸sofos de la antig眉edad, desde Plat贸n a Marco Aurelio, ya abogaban por una supervisi贸n estricta de las pr谩cticas sexuales. Las prescripciones cristianas no son, de golpe, m谩s minuciosas ni m谩s represivas. Al contrario: los Padres de la Iglesia a menudo toman y repiten al pie de la letra las frases de los fil贸sofos. Conservan pr谩cticas ya formuladas, tales como la condena del adulterio, del matrimonio en segundas nupcias, las obscenidades entre esposos鈥 Sin embargo, hablan de otro tipo de experiencias: dejan de considerar las relaciones de los placeres y de la moral, para preocuparse de la carne y la concupiscencia. En lugar de codificar los comportamientos, focalizan su atenci贸n en la interioridad del sujeto, en su relaci贸n con su propio deseo, en el consentimiento 铆ntimo o de renuncia al mal.

Respecto del registro de la actualidad, la sorpresa est谩 viva. Al acercar estas 芦confesiones de la carne 禄 a nuestros debates actuales, nos veremos sorprendidos por una cantidad de coincidencias y contrastes, que traen consigo una claridad inesperada. La cuesti贸n del consentimiento, por ejemplo, est谩 en el coraz贸n de esta investigaci贸n. Los textos hablan del consentimiento a s铆, del consentimiento al propio deseo; nuestras discusiones apuntan al consentimiento al deseo del otro. Los Padres de la Iglesia hablan del fin de la diferencia de los sexos en el otro mundo, nosotros hablamos de eso mismo, pero en este mundo. Hay, as铆, cantidad de pistas de reflexi贸n en este entrecruzamiento entre los Antiguos y de los posmodernos. Otra raz贸n para leer a Foucault.

Fr茅d茅ric Gros**

驴Por qu茅 este libro esper贸 38 a帽os tras la muerte de Foucault para ser publicado? 驴Era su voluntad? 驴La de los propietarios de los derechos?

Fr茅d茅ric Gros 鈥 La voluntad de Michel Foucault era ciertamente publicar Las confesiones de la carne. La prueba: deja en 1982 en ediciones Gallimard un texto completo en forma de manuscrito, que luego corrige, parcialmente, y entrega mecanografiado. Pues no se trata de un texto que habr铆a renunciado a publicar. Simplemente, decidi贸 preceder a esta publicaci贸n con un libro sobre la experiencia sexual entre los antiguos. La escritura de lo que se convertir谩 en El uso de los placeres y El cuidado de s铆 le llev贸 dos a帽os, y la muerte lo sorprendi贸 antes de terminar de corregir el libro sobre la experiencia cristiana de la carne. Los propietarios de los derechos consideraron que como el manuscrito formaba parte del fondo del BnF, hab铆a llegado el momento de proponer una edici贸n.

-驴Por qu茅 aparece hoy? 驴qu茅 ha cambiado?

Desde 1984, los trabajos de edici贸n de Foucault se multiplicaron: la edici贸n de sus art铆culos, entrevistas, etc. (Dits et 茅crits); la edici贸n de sus cursos en el Coll猫ge de France; la recuperaci贸n de sus textos publicados en la Biblioteca de la Pl茅yade. Era sin duda razonable esperar finalizar esas empresas para publicar este in茅dito mayor.

-M谩s all谩 de todo lo que ya se ha publicado, 驴hay mucho a煤n por descubrir en los archivos personales de Foucault?

Desafortunadamente, no dispongo de una vista exhaustiva de los archivos de Foucault adquiridos por BnF. Son m谩s de 40.000 hojas. Puede que su exploraci贸n a煤n reserve algunas sorpresas. Hay, por ejemplo, con un cierto n煤mero de cursos que dict贸 o en sus primeros a帽os de docencia (Lille, Clermont-Ferrand, etc.) o, m谩s tarde, en universidades extranjeras (T煤nez, S茫o Paulo, etc.), pero tambi茅n fragmentos in茅ditos sobre Nietzsche o pintura.