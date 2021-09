–

por Daniel Borrillo

Hace treinta a帽os otra pandemia azotaba el planeta producida por el s铆ndrome de inmunodeficiencia adqurida. Michel Foucault fue una de sus v铆ctimas m谩s famosas.

Su pareja, Daniel Defert, militante hist贸rico de la lucha contra el SIDA cre贸 una de las mayores ONG europeas: Aides. Recordaba por aquellas 茅pocas que el SIDA era algo m谩s que un virus. De hecho, una 茅pidemia no puede resumirse a la dimension biol贸gica, se trata tambi茅n y sobre todo, de una cuesti贸n social.

Si queremos entender la epidemia y las met谩foras (1) guerreras que el poder pol铆tico utiliza para referirse a ella, es necesario tomar distancia y evitar adherir de manera acr铆tica al discurso puesto en marcha por los gobernantes. La met谩fora militar aparece a fines del siglo XIX cuando comienza a desarrollarse la epidemiolog铆a como ciencia de gesti贸n de agentes pat贸genos. La met谩fora no es inocente, sirve para producir el apoyo de la poblaci贸n al poder: en la guerra tenemos que ser patriotas y estar todos alineados con el gobierno. En la guerra no existe la prudencia, se le puede pedir todo al ciudadano y el poder se libera de los l铆mites que la democracia le impone.

En primer lugar, recordemos que la pandemia tiene su origen en China, uno de los pa铆ses menos democr谩ticos del mundo. La ciudad de Wuhan, cuna del coronavirus, se convirti贸 en algunas semanas en el modelo de la sociedad disciplinaria: cierre de las fronteras, confinamiento de la poblaci贸n, diagn贸sticos manu militari, segregaci贸n de los individuos contaminados…. Li Wenliang, el m茅dico del hospital de Wuhan que alert贸 sobre el riesgo de la epidemia fue no s贸lo censurado sino tambi茅n sancionado por el gobierno chino y pag贸 con su vida al contraer el coronavirus. En un sistema democr谩tico, la alerta del Dr Wenliang habr铆a permitido controlar precozmente la epidemia. La censura totalitaria ha llevado a la humanidad a la peor crisis sanitaria y econ贸mica comparable, por sus consecuencias, con la Segunda guerra mundial.

En Vigilar y castigar (1975), Foucault analiza la gesti贸n de la peste en el siglo XVI como un modelo de control del espacio gracias a la t茅cnica de la cuarentena. Dicha t茅cnica se basa en la frontera r铆gida entre el interior y el exterior, entre el espacio privado y el p煤blico, 茅ste ultimo se encuentra acaparado por las fuerzas del orden : policias, militares, gendarmes…. La relaci贸n 铆ntima del individuo con la enfermedad y la muerte deja de ser una cuesti贸n de la vida privada y pasa de ahora en m谩s por las instancias del poder estatal. Todo se justifica por la urgencia de la epidemia, pero Foucault v茅 en ello algo m谩s que una simple gesti贸n sanitaria. Se trata de la realizaci贸n de una utop铆a: la sociedad disciplinaria en la que cada intersticio de la vida cotidiana se encuentra bajo observaci贸n y control permanente del poder, una especie de c谩rcel generalizada en la que las celdas constituyen elementos de separaci贸n social para que los sanos no se contaminen de los enfermos, los buenos ciudadanos de los criminales, los cuerdos de los locos, etc. El contagio aparece en tal dispositivo como la met谩fora que permite distinguir, clasificar, ordenar, encerrar…. El orden detesta la indistinci贸n, la confusi贸n, la mezcla, la falta de jerarqu铆a y la epidemia sujeta al individuo aislado e inmobilizado bajo la mirada del poder. La cuarentena se convierte as铆 en el laboratorio ideal del orden.

En su Historia de la locura, Foucault analiza los leprosarios medievales como una m谩quina de segregacion social, pero se trata de una forma embrionaria de la nueva forma de poder que el fil贸sofo franc茅s denominara 芦biopoder禄 que nace cuando los Estados europeos construyen en el siglo XVIII los aparatos cl铆nicos capaces de administrar de manera colectiva los problemas de prevencion y salud publica.

La biologizaci贸n de la politica y lo pol铆tico encuentra su auge en la pandemia de coronavirus. Contrariamente al poder eclesi谩stico que velaba por la salvaci贸n del alma o el poder liberal que se ocupaba del bienestar del ciudadano, el biopoder enfoca su atenci贸n en la salud del cuerpo del individuo en tanto que elemento del cuerpo social. Dicha t茅cnica de gobierno hace del individuo una figura de la poblaci贸n, se trata de una ingenier铆a social donde lo biol贸gico encuentra su expresi贸n en lo pol铆tico: el patrimonio biol贸gico de la Naci贸n.

El discurso pol铆tico se eclipsa detr谩s de la ciencia de los peritos (dispositivo del saber-poder). Las decisiones de confinamiento, control masivo de la poblaci贸n y distribuci贸n de mascarillas se toman en funci贸n de lo que los epidemi贸logos aconsejan. Foucault se interesa en la epidemia en tanto que fen贸meno parox铆stico que reune todos los elementos del nuevo dispositivo de poder que ha intentado teorizar: desarrollo de la higiene p煤blica, uso diario de la estad铆stica como radiograf铆a de la poblacion, el confinamiento como forma de control social en las c谩rceles, los cuarteles, las escuelas y el aislamiento de los infectados por una epidemia (la meningitis en el ejemplo utilizado por Foucault).

La epidemia es un momento privilegiado pues permite desarrollar un saber 芦cient铆fico禄 acerca de la poblaci贸n que trasciende al momento de circulaci贸n del agente pat贸geno para instalarse como mecanismo de gobernar a las masas.

El coronavirus se puede leer como una forma de sumisi贸n de la poblaci贸n a la vigilancia y el castigo. En menos de dos meses, las principales democracias liberales han suspendido las principales libertades fundamentales : libertad de circulaci贸n, control de la vida privada, creaci贸n de ficheros sanitarios, seguimiento de los celulares, reconocimiento facial, prolongaci贸n de la detenci贸n provisoria sin control judicial. El ciudadano se debe convertir en un aliado del Estado en nombre del orden p煤blico sanitario. La sospecha generalizada y la delaci贸n constituyen los nuevos ingredientes del biopoder.

El coronavirus aparece adem谩s como un nuevo cap铆tulo de la ingerencia del poder en todos los intersticios de la vida privada y se suma asi a los dispositivos liberticidas puestos en marcha en la lucha contra el terrorismo, los cuales si bien se justificaban como mecanismos de excepci贸n, no pueden aceptarse cuando se convierten en derecho com煤n. El estado de excepci贸n no puede convertirse en el paradigma normal de gobernabilidad. Es esto justamente lo que nos ha permitido ver con claridad la obra de Foucault: c贸mo una situaci贸n extraordinaria en la que se puede justificar una intervenci贸n puntual del poder sobre los cuerpos y la vida de los indivudos se convierte en una forma permanente de control sobre la vida sobretodo en una 茅poca en donde la tecnologia (biometr铆a, videovigilancia, reconocimiento facial, radiofrecuencia, ships electr贸nicos, etc) ha multiplicado la capacidad de ingerencia (de vigilancia y castigo) del poder en la vida privada.

Antes de morir, Foucault estaba particularmente preocupado por la medicalizaci贸n de la sociedad y el poder del discurso m茅dico, ve铆a en ello una nueva pastoral higienista. El poder no necesita al Derecho, puede controlar el cuerpo individual y el cuerpo social por otros mecanismos m谩s eficaces fundados en la raz贸n cl铆nica.

Cada tarde el Dr Salomon, m茅dico especialista de salud p煤blica e infect贸logo, se dirige a la poblaci贸n francesa para explicar la evoluci贸n y el tratamiento del coronavirus. Detr谩s de un discurso cient铆fico se perfila claramente una pol铆tica p煤blica (sin parlamento ni oposici贸n) fundada en la razon cl铆nica seg煤n la cual un tercio de los infectados por el virus no tienen derecho a acceder a los hospitales. El biopoder decide qui茅n merece vivir y en qu茅 condiciones morimos. Miles de ancianos agonizan y mueren en los geri谩tricos. La terapia intensiva esta reservada a los cuerpos jovenes capaces de seguir aportando su vitalidad a la Naci贸n.

