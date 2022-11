En los dos casos la fabricaci贸n de 鈥渧erdades鈥. En el caso de Ariadna Fernanda, si no hubiese intervenido la Fiscal铆a de la CDMX, la verdad fabricada por la Fiscal铆a de Morelos sobre la causa de su muerte, en la que no s贸lo era mentira sino que adem谩s se culpaba a la v铆ctima de su muerte, hubiese quedado como versi贸n 煤nica con el consecuente carpetazo. En el caso de Samir, la Fiscal铆a por casi cuatro a帽os se ha empe帽ado en mantener que la 煤nica l铆nea de investigaci贸n sobre su asesinato esta relacionada a la delincuencia organizada; si no hubiese sido por la presi贸n social, el trabajo de nuestros abogados y la presi贸n internacional para que se incluyeran otras l铆neas de investigaci贸n (relacionadas a su labor como defensor del territorio ante el PIM, por su labor como comunicador comunitario, entre otras) la Fiscal铆a no lo hubiera hecho, aunque contin煤a insistiendo en reducir el asesinato de nuestro compa帽ero a una mera acci贸n de la delincuencia organizada al no desarrollar e investigar adecuadamente las otras l铆neas. As铆 como, el montaje hecho hace un a帽o al anunciar la detenci贸n de 茅l apodado 鈥淭amalaco鈥, quien ya se encontraba detenido en el reclusorio por mas de un a帽o, y que se le relaciona con el asesinato de Samir.