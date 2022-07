–

En abril de 2020 , nuestro compañero y amigo Boris prendió fuego a las antenas repetidoras de los 4 operadores de telefonía móvil, así como a las de policías y gendarmes, en Mont Poupet (Jura). Confundido por el ADN presente en la tapa de una botella, fue encarcelado en septiembre de 2020 en la prisión de Nancy y luego sentenciado en abril de 2021 a 4 años de prisión, 2 de los cuales fueron suspendidos. En una carta pública escrita desde la cárcel [¿Por qué quemé…], defendió su acto alto y claro por su voluntad de oponerse con la acción directa a la creciente digitalización de nuestras vidas, con todo el control, los estragos ambientales y sociales que ello implica. En agosto de 2021, resultó gravemente herido en un incendio de celda, y desde entonces está en manos de las autoridades médicas. En el aspecto judicial, su detención fue levantada durante el juicio de apelación en septiembre siguiente (aplazado sine die ), mientras que una investigación, aún en curso, fue encomendada a un juez de Nancy para determinar las causas del incendio e investigar los prontitud de los guardias para dejar asfixiar a nuestro compañero en la celda.

Alternando entre un coma artificial y la semiinconsciencia durante unos meses, Boris no pudo tomar sus decisiones. Los médicos estaban seguros de equivocarse en los diagnósticos, pero siempre con una seguridad inquebrantable. Principios de marzo de 2022, Boris fue trasladado del ala “Grands Brûlés” [Grandes Quemados] del hospital de Metz al CHRU de Besançon a la UCI que, en abril, decidió deshacerse de él enviándolo a otra unidad no adecuada a su situación, sin su opinión teniendo alguna importancia. Esta decisión de graves consecuencias, que supuso el abandono de la atención activa, estuvo fundamentalmente motivada por el hecho de no notar una evolución favorable de su estado de salud siguiendo miserables criterios estadísticos. Evidentemente, estos criterios no tienen en cuenta en absoluto al individuo concreto al que se aplican de forma absoluta y escalofriante, aunque éste exprese su feroz voluntad de seguir viviendo y de luchar por mejorar. Aprovechando su tetraplejía actual, y a pesar de poder hablar, lúcido y combativo, los médicos decidieron no resucitarlo si surgía una nueva infección grave. Solo protestando y haciendo escribir cartas tuvieron que tomar en cuenta su voluntad de sobrevivir y retomar un mínimo de atención activa.

Pero esto obviamente se ha vuelto gradualmente inaceptable para el poder del hospital. ¡Un ex presidiario anarquista que se atreve a cuestionar los dogmas médicos, que se niega a resignarse sin acobardarse ante sus diagnósticos mortales, no puede estar lúcido! Es necesariamente demasiado “influenciable”, según los expertos de bata blanca (¿por sus ideas antiautoritarias?). Así, cuando además Boris intenta obstinadamente tener acceso a su expediente médico a pesar de los obstáculos del hospital que le ha negado el acceso hasta el día de hoy, y cuando también exige que familiares ajenos a la familia puedan discutir su situación con el médico, el jarrón de las autoridades se desborda.

Así es como el 8 de junio de 2022 , la Sra. Elisabeth Batit, médica de la CHRU de Besançon a cargo de la situación de Boris, fuerte en el Poder que le confiere su cargo, que pretende imponer a toda costa, decidió otro paso en su empresa de demoler al compañero como individuo. Sin que ella lo supiera, y en una carta firmada conjuntamente con la trabajadora social del hospital, de hecho hizo un informe a la fiscalía de Besançon (la misma que había estado a cargo de la investigación preliminar sobre las antenas…) para iniciar un procedimiento de “tutela legal” supuestamente para “protegerlo” de sus propias decisiones. Qué mejor entonces para el celoso fiscal que ordenar, el mismo día, el envío de un perito psiquiatra para decretar que además de su parálisis, nuestro compa sería en adelante “ incapaz de proteger por sí mismo sus intereses ”. El 14 de junio, el verdugo de espíritus que responde al nombre de Thomas Carbonnel, y que no es otro que el subdirector del hospital psiquiátrico local, debidamente elegido por el fiscal de su pequeña lista oficial, se dejó caer por el ala del hospital en que se encontraba Boris para recomendar su colocación ” bajo tutela reforzada “.

Es juez de menores de Vesoul, delegada por unas semanas “como juez de tutelas” en el tribunal de Besançon, que inmediatamente emitió una orden de emergencia provisional contra nuestro compañero, titulada “salvaguarda de la justicia”. Medida que podría agravarse poniéndole bajo curatela o tutela por varios años, durante la audiencia contradictoria que deberá celebrarse dentro de un año. Desde la oscuridad mohosa de su oficina, sin advertir a nadie, ni siquiera a la persona en cuestión, la jueza Marie-Lee Avena decretó el 8 de julio que Boris podía “involucrarse en actos excesivos” y nombró a un representante judicial para la protección de los adultos (MJPM) que toma el control de todo su correo, cuentas y recursos futuros (como el subsidio de adulto discapacitado): UDAF 25, la Unión Departamental de Asociaciones de Familias de Doubs.

Creada por una ley de Vichy sobre familias reformada en 1945, la UDAF agrupa a decenas de asociaciones religiosas o laicas que defienden con orgullo ante los poderes públicos uno de los pilares del patriarcado: la familia. Es una gran organización en la que el Estado se apoya para aplastar la autonomía de los millones de personas puestas bajo tutela o curaduría, incluso desde 1968 hasta 2007 a causa de… “la prodigalidad, la intemperancia o la ociosidad ”.

En la UDAF 25, además de su centenar de empleados, naturalmente se pueden encontrar personas cada vez más ávidas de poder, como su nueva presidenta Karima Rochdi, ex diputada del alcalde LREM de Besançon que se ha convertido en líder de la oposición macronista en ayuntamiento actual. Quien ahora pretende gobernar con puño de hierro los trámites administrativos del acompañante para salir del hospital, es la misma que por ejemplo no había dejado de vociferar contra la ZAD des Vaîtes en Besançon, denunciando incansablemente a los opositores a la construcción de estos viejas parcelas como una colección de “ecologistas extremistas“. En cuanto al nuevo director general de UDAF 25, Thierry Pillot, más particularmente a cargo del servicio «medidas de protección judicial para adultos » que concierne precisamente a nuestro compañero, ha desarrollado buena parte de su carrera como director en el mayor explotador de personas discapacitadas del Doubs (la ADAPEI, que se ha convertido en la Fundación Pluriel ), cuyo consejo de administración incluye, por ejemplo… al médico jefe del servicio donde todavía se encuentra Boris, un representante del Ministerio del Interior, pero también el ex director de los servicios penitenciarios (SPIP) de Doubs y Jura.

La explotación y el control de las personas consideradas “frágiles” o “anormales” es un negocio subvencionado y un engranaje bien arraigado, dirigido por toda una camarilla de figuras de la autoridad y benefactores paternalistas.

Boris lleva años con sus ideas anarquistas luchando contra todas las formas de poder, y una vez más está pagando un alto precio por ello. Para la democracia, cada vez más vendida como el único horizonte posible bajo el paradigma de la libertad tecnológica, patologizar los llamados comportamientos “no estándar” o excesivamente antisistema es una forma de intentar neutralizarlos para imponer su hegemonía. Sea por la más brutal represión, sea por el intento de someter a tutela forzosa a quienes no se resignan a su destino. ¿Y por qué habría de privarse de ello, contra un anarquista o contra cualquiera que se salga de la línea, mientras sus títeres no reciban a cambio parte del cambio por toda la miseria que siembran a diario?

También es contra el despojo en el trabajo de todos y todas que hay que luchar

Solidaridad activa con Boris, en la forma que cada uno encuentre la más adecuada…

Anarquistas solidarios y cómplices de Boris

28 julio 2022

