–

De parte de A Las Barricadas June 23, 2021 32 puntos de vista

Una vez m谩s, la pluma de A. nos regala una traducci贸n, publicada en Indymedia Nantes el 16 junio 2021, visto en Sansnom

Hola, soy Boris. Llevo 9 meses encarcelado en la prisi贸n de Nancy-Max茅ville por quemar dos antenas de repetici贸n en el Jura en abril de 2020.

Si me decido ahora a escribir unas palabras p煤blicas sobre mi caso, es sobre todo porque el Estado acaba de juzgarme y me parece vital poner por escrito mis impresiones y mi rabia contra este tecno-totalitarismo que no se han desvanecido en absoluto desde que estoy encerrado. Al contrario.

Mientras los Estados se pon铆an de acuerdo para amordazar a la poblaci贸n convoc谩ndola a quedarse en casa con el pretexto de contener la pandemia de covid-19, se produc铆an oleadas de sabotajes en Francia y en Europa (Pa铆ses Bajos, Inglaterra, Italia,…) contra las infraestructuras de dominaci贸n tecnol贸gica (antenas repetidoras, redes subterr谩neas de fibra 贸ptica, centrales el茅ctricas…). De este a oeste, de sur a norte de Francia, se han derribado antenas, cortado cables y principalmente se han quemado por docenas, interrumpiendo las telecomunicaciones, la geolocalizaci贸n de los tel茅fonos m贸viles y el espionaje de quienes est谩n en el punto de mira de los aparatos represivos.

En el momento de escribir este art铆culo, estos sabotajes contra las redes de telecomunicaciones siguen aumentando, aunque la dominaci贸n tenga todo el inter茅s en ocultarlos o minimizarlos. A veces, la magnitud de los destrozos es tal que les resulta imposible silenciarlos, como la quema de una antena de la TDF en las Bouches-du-Rh么ne a principios de diciembre de 2020, o el sabotaje incendiario reivindicado cerca de Limoges para empezar el a帽o 2021 con buenos prop贸sitos.

El entramado tecnol贸gico, que abarca todos los territorios, se extiende a toda velocidad y perfecciona su funcionamiento con la nueva red 5G, est谩 permitiendo aceptar todo un conjunto la nuevas normas sociales impuestas por el Estado, bajo las recomendaciones y la bendici贸n de m茅dicos y cient铆ficos. Al igual que toda una serie de productos y medicamentos que mantienen a la poblaci贸n prudente y d贸cil, las pantallas desempe帽an un papel fundamental para que el mayor n煤mero de personas acepte el confinamiento: teletrabajo, telecopas, teleescuela, tele… 驴C贸mo podr铆a la dominaci贸n haber “impuesto” este arresto domiciliario a gran escala sin toda esta tecnoestructura?

Ha llegado la hora de la aceleraci贸n de los flujos y de los datos, de la conectividad de los objetos cotidianos para controlar, escuchar, rastrear y espiar cada vez m谩s, para hacer a los seres humanos cada vez m谩s esclavos de la m谩quina. Esto es lo que la dominaci贸n llama “progreso”, “civilizaci贸n”. En realidad, este proyecto de sociedad es totalmente dist贸pico.

Frente a este entramado digital, no hay 36.000 soluciones. Me parece necesario sobrepasar la etapa de la cr铆tica y actuar aqu铆 y ahora, vinculando las ideas a las acciones, tomando las precauciones necesarias para no caer en las garras de la represi贸n. Y desgraciadamente s茅 de lo que hablo.

Todo el asunto comienza con una gorra azul de aspecto nuevo cubierta con una sustancia pl谩stica aceitosa al pie de una de las dos antenas del Monte Poupet, de donde se tom贸 mi ADN. Como estoy fichado, me encuentro en el punto de mira de jueces y polic铆as que pondr谩n grandes medios humanos y econ贸micos para espiar mi vida cotidiana (mis h谩bitos, a quien frecuento) durante el verano de 2020 (IMSI catcher, c谩maras delante de las casas, gps bajo los coches de mis familiares, escucha y geolocalizaci贸n, civiles del GIGN (Versalles) realizando seguimientos y vigilancia…)

En cuanto a la detenci贸n, debo decir que “la cagu茅” cuando habl茅 (aunque s贸lo fuera de m铆). Puede que haya estado detenido muchas veces antes, sin decir nunca nada, pero ese d铆a comet铆 ese error fatal que, una vez cometido, es imposible de reparar o borrar. Queda el riesgo de enfangarse a煤n m谩s, de enfrascarse en explicaciones que s贸lo pueden ser perjudiciales para el acusado.

Me enfad茅 conmigo mismo y sigo enfadado hoy en d铆a por haber dado cancha a la represi贸n respondiendo al interrogatorio de estos inquisidores del poder, aut茅nticos pervertidos que saben perfectamente c贸mo meterse en las grietas psicol贸gicas del individuo, y hacerlo quebrar. Esto no volver谩 a ocurrir.

El 22 de septiembre, en Besan莽on, los gendarmes de la secci贸n regional de Besan莽on (y otros de la c茅lula Oracle), acompa帽ados por la polic铆a judicial de Dijon, irrumpieron hacia las 6:30 de la ma帽ana en mi domicilio, y en otros dos m谩s. En una comisi贸n rogatoria de la jueza de instrucci贸n Lydia Pflug (jefa de la JIRS de Nancy) por “destrucci贸n por incendio de antenas de relevo en banda organizada, participaci贸n en una asociaci贸n delictiva y destrucci贸n por incendio en banda organizada”, en Besan莽on en el per铆odo comprendido entre el 9 de enero y el 9 de abril de 2020.

Mientras que las otras dos personas registradas fueron puestas en libertad al final del d铆a, tras mis 48 horas de detenci贸n en el despacho del juez, fui remitido al tribunal, acusado del incendio de dos antenas de relevo en el Mont Poupet el 10 de abril de 2020 en la regi贸n del Jura y puesto bajo la condici贸n de testigo por otro incendio, el de una sala t茅cnica de SFR del relevo de TDF en el Mont de Bregille, en las alturas de Besancon. Esto fue calificado como un intento.

Al final de la investigaci贸n, en marzo de 2021, la fiscal铆a solicit贸 el sobreseimiento de la causa por la conspiraci贸n criminal y el intento de incendio a finales de marzo. Pero reitera la remisi贸n al tribunal penal para el incendio del 10 de abril de 2020.

En este incendio nocturno durante el confinamiento, las telecomunicaciones de todos los operadores de telecomunicaciones (Bouygues SFR Orange y Free), as铆 como los 贸rganos represivos del Estado (polic铆a y gendarmer铆a) y la compa帽铆a el茅ctrica Enedis quedaron moment谩neamente fuera de servicio. Los da帽os se estiman entre 750.000 y un mill贸n de euros. Por lo tanto, es precisamente por estos hechos que comparec铆 el 19 de mayo en el tribunal de Nancy. A pesar de la solicitud de aplazamiento de mi abogado, que no pudo estar presente, el tribunal, tras m谩s de una hora de espera, decidi贸 celebrar la vista.

La farsa pod铆a continuar, sin p煤blico pero con un periodista de la prensa local, dispuesto a sacar su br铆o como lacayo del poder para asentar un poco m谩s la dominaci贸n, para ayudar al Estado a pasar su cobarde y fr铆a venganza, al abrigo de los ojos y o铆dos que acudieran en apoyo.

La presidenta, que desde el principio se quejaba de la falta de consideraci贸n de su ministro hacia los magistrados* (驴el refunfu帽ar de los polic铆as dar铆a ideas a la fiscal铆a?), acude al estribillo del pobre ciudadano enfermo que ya no puede llamar al hospital, desde el lugar m谩s remoto del campo, para ser atendido.

Simplemente replico que es hora de aprender a convivir, lo que la sociedad nos ha arrebatado aisl谩ndonos detr谩s de m谩quinas, con pantallas que nos ciegan, anteojeras que nos hacen sordos a la atrocidad de este mundo, que explota, envenena y mata a los seres vivos, humanos y no humanos. Luego pongo un ejemplo personal, sobre el hecho de que yo mismo crec铆 sin tel茅fono m贸vil y que ciertamente hab铆a m谩s ayuda y apoyo mutuo entre las personas, una 茅poca en la que no necesit谩bamos una aplicaci贸n para hablar entre nosotros, para conocernos, para besarnos…

Voy directamente al veredicto anunciado por el presidente, que apenas he o铆do. 4 a帽os de c谩rcel, 2 de ellos suspendidos, m谩s varias decenas de miles de euros en multas (no recuerdo la cantidad exacta)

A la salida del juzgado, tuve el placer de ver a un buen grupo de amigos y compas en apoyo que por un momento traspasaron a los CRS [cuerpo especial de los maderos, usados habitualmente como antidisturbios] para saludarme con gritos de “隆Libertad! 隆Libertad! “. Me transmiti贸 mucho calor y fuerza.

Mis ojos se llenaron de tristeza, alegr铆a y mucha rabia al mismo tiempo.

Pocos minutos despu茅s de que se dictara la sentencia, ya sab铆a que iba a apelar, lo cual hice tres d铆as despu茅s desde el aislamiento;

Me gustar铆a aclarar algunas cosas sobre lo que sali贸 en la prensa. No s贸lo he actuado contra la tecnolog铆a 5G. Es el conjunto de las ondas (2g, 3g, 4g) contra las que lucho. El tecno-totalitarismo est谩 imponiendo sus macabros planes a toda velocidad, reforzando y mejorando sus infraestructuras ya existentes. Por supuesto, el 5G requerir谩 la instalaci贸n de multitud de mini antenas por todas partes para acelerar el flujo de datos de informaci贸n y permitir as铆, por ejemplo, conectar todos los objetos de la vida cotidiana. Quitar toda autonom铆a a los individuos, convertirlos en esclavos de las m谩quinas al tiempo que se les esp铆a con fines comerciales o de otro tipo (autoaislamiento, explotaci贸n en casa con el teletrabajo, abandono del contacto f铆sico entre nosotros, omnipresencia de peque帽as y grandes pantallas en nuestras vidas), este es el futuro cercano que se est谩 gestando, la distop铆a en marcha.



obra de @NoBonzo

Por cierto, para los que siguen creyendo en las llamadas energ铆as “verdes”, en la pseudo transici贸n energ茅tica que en realidad no es m谩s que un acaparamiento de recursos, en la extracci贸n de un mont贸n de metales en las cuatro esquinas del mundo, cuyas cantidades son necesarias para producir sus coches el茅ctricos, sus kil贸metros de cables (subterr谩neos o a茅reos) en constante aumento y que van sembrando c谩nceres, devastaci贸n y muerte: el problema no es s贸lo la emisi贸n de gases de efecto invernadero. Eso es s贸lo una peque帽a parte. El “conjunto el茅ctrico” es igual de devastador y mortal. La extracci贸n de todos estos metales s贸lo puede hacerse mediante el uso de 谩cidos ultra nocivos y contaminantes, que pudren y envenenan los suelos y los cursos de agua, provocando enfermedades incurables, cuando no una muerte r谩pida y segura. Esta es la realidad del mundo totalmente digital que intentan hacer pasar por ecol贸gico, como alternativa a la contaminaci贸n atmosf茅rica.

Por todas estas las razones soy uno de los que, al primer aviso del orden estatal y sanitario, se neg贸 a encerrarse en casa y sali贸 a atacar directamente uno de los pilares de la dominaci贸n.

隆Con la cabeza alta y el coraz贸n ardiente!

隆Viva la anarqu铆a!

Boris

*Seg煤n ella, los presos son los privilegiados de la ministra, porque son los primeros en ser vacunados (antes que los jueces) lo que por supuesto es totalmente falso.

Para obtener su n煤mero de prisi贸n y escribirle: besakattak [at] riseup.net