–

De parte de A Las Barricadas July 15, 2022 65 puntos de vista

De la pluma de A. nos llega una nueva traducción:

27 junio 2022, paris-luttes.info

En París, la noche del 10 al 11 de junio, la policía antiterrorista [SDAT] detiene cerca de su domicilio a Ivan, anarquista italiano. Es sospechoso de haber quemado unos sesenta coches diplomáticos, coches de empresa de Enedis, Effiage, además de empresas implicadas en la construcción de prisiones.

Las pruebas residen principalmente en el hecho que participa (según investigación de SDAT) en la administración de página web anarquista que reivindica acciones anónimas, principalmente de sabotaje.

La web es https://attaque.noblogs.org (os recomendamos visitarla!)

Tras registrar su coche y su casa, se le reprocha la posesión de un mechero, bombas de pintura, dos teléfonos y una carta de un anarquista británico encarcelado.

La policía utiliza todas las “pruebas” posibles e inimaginables, ya sean libros, banderas, herramientas, bombas de pintura, productos de limpieza, mensajes, llamadas telefónicas, correos electrónicos, desplazamientos, etc.

El caso también demuestra que es necesario aumentar la precaución contra los dispositivos de vigilancia si queremos escapar. En efecto, la noche del 10 al 11 de julio, Iván fue presuntamente visto por una cámara de un portero automático (de la “Maison Marignan”) mientras provocaba el incendio de un coche diplomático.

Tras su arresto, pasó a prisión preventiva acusado de “degradación de bienes privados por medios peligrosos” y por “poner en peligro la vida de terceros”.

Situación aberrante… ¡Bajo la cobertura de la lucha contra el terrorismo, los maderos de la sección antiterrorista persiguen y detienen a un anarquista por destruir bienes privados!

Lxs anarquistas son un peligro para el orden existente, pero no se equivoquen, son el Estado y su policía los que siembran el terror, ¡no las personas que luchan por un mundo más libre desafiando a los Estados y las leyes!

Todxs lxs militantes anarquistas deberían estar muy atentxs, ya que están empleando medios antiterroristas para perseguirlxs y encerrarlxs. Como sucede a menudo en la persecución de militantes anarquistas, las pruebas son mínimas y los casos fabricados.

Pero inocente o no, seguirá en prisión preventiva, donde tendrá que preparar su defensa.

¡Solidaridad con Ivan ante la represión! ¡Apoyo también para su gente cercana!

Iván ya ha enviado su primera carta, con fecha 15.06.2022, traducida a continuación.

“LA SOLIDARIDAD ES ATAQUE” – Carta de Ivan

paris-luttes.info

Me llamo Ivan y soy anarquista.

He sido arrestado por la Sous-diréction anti-térrorisme [SDAT] el sábado 11 de junio, sobre las 3h30, cerca de mi casa (periferia de París).

Se me acusa de quemar seis vehículos en París y Mentreuil entre enero y junio, la mayoría revindicados en solidaridad con lxs presxs anarquistas (el último, un coche de una embajada, ardió la noche de mi detención, en el distrito 17).

Los maderos me han seguido durante meses, han escuchado mis conversaciones telefónicas, han instalado una cámara en la entrada del edificio donde vivo, han interceptado mi correo (en especial cartas de compas en prisión) y han controlado mi cuenta bancaria.

Han seguido a otra persona (solo nos conocemos de vista, pero para ella todo mi estima), la han escuchado, etc., pero no ha sido acusada. ¡Coraje amigo!

La investigación de la SDAT comenzó a finales de febrero 2022 bajo orden de la procuradora Louise-Anne Belanguer. También han sacado de sus cajones otra investigación archivada, llevada a cabo por otros maderos, sobre unos cincuenta ataques incendiarios contra vehículos, todos en París y alrededores, entre 2017 y 2021. La SDAT ha “unido” las dos investigaciones, pero la jueza (Stéphanie Labarge [?], del tribunal de Bobigny) ha mantenido sólo los seis últimos ataques. Para el resto, soy “testigo asistido” [equivalente a “persona informada sobre los hechos”].

Además de “destrucción con medios peligrosos”, se me acusa de haber puesto en peligro la vida de personas, de rechazar que obtengan muestras de mi ADN, que me hagan fotografías, que me tomen las huellas digitales y de rechazar dar las contraseñas de mis ordenadores y teléfonos.

En estos momentos estoy en detención preventiva en la prisión de Villepinte. Estoy en forma, estoy bien, aunque me falten mis personas cercanas.

Normal, es la cárcel, y hay que tenerla en consideración cuando se es enemigo de esta sociedad.

Aquí el peor momento es cuando volvemos del paseo. La puerta se cierra y nos quedamos aquí hasta el siguiente día. Pero me acerco a la ventana y miro al exterior. Sé que ahí, en alguna parte, otrxs compañerxs continúan la lucha.

En cuanto tenga mas información sobre esta historia volveré a escribir (¡no tengo mucho mas que hacer!).

Mis pensamientos van hacia lxs anarquistas en prisión en todo el mundo: a Damien (en la cárcel de Draguignan), a Alfredo, a Anna, a Juan, a Toby, a Giannis Michailidis en huelga de hambre… y a todxs vosotrxs ahí fuera!

¡La solidaridad es ataque!

¡Viva la anarquía!

Iván

Ha dejado su nº postal para poder escribirle (en inglés, italiano o francés):

Ivan Alocco

n. d’écrou 46355

M. A. de Villepinte

93420 Seine-Saint-Denis

France

Referencias de lxs compas presxs. ¡Solidaridad!

Alfredo Cospito

Casa Circondariale di Sassari « Giovanni Bachiddu »

Strada provinciale 56, n. 4

Località Bancali

07100 – Sassari (Italia)

Anna Beniamino

C. C. di Roma Rebibbia femminile

Via Bartolo Longo, 92

00156 – Roma (Italia)

Tras la operación represiva “Scripta Manent”, septiembre 2016, Alfredo fue condenado a 20 años, Anna a 16 años y 6 meses, acusadxs de asociación subversiva (por la Federación Anarquista Informal) y de numerosos ataques reivindicados por esta. En el mismo proceso, otrxs 9 compas fueron condenadxs a penas de entre 1 año y 6 meses a 2 años y 6 meses por “incitación a crimen y delito” (por publicar revistas, administrar páginas web y por escribir textos). A principios de mayo 2022, Alfredo fué transferido en régimen penitenciario 41 bis (similar al FIES, la cárcel dentro de la cárcel, normalmente bajo tierra).

Juan Antonio Sorroche Fernandez

C. C. di Terni

Strada delle Campore, 32

05100 – Terni (Italia)

Detenido el 22 de mayo de 2019 tras dos años en clandestinidad, Juan está cumpliendo varias sentencias. El juicio por el ataque de 2018 al local de La Lega en Villorba está desarrolándose en Treviso: se le acusa de colocar dos artefactos explosivos en el local, y está siendo procesado por “atentado con finalidad de terrorismo” y por “masacre indiscriminada”.

Toby Shone

prisoner’s number : A7645EP

HM

Prison Parc

Heol Hopcyn John

Coity, Bridgend CF35 6AP (Reino Unido)

Detenido en noviembre de 2020, durante la Operación Adream, dirigida contra el colectivo 325 y su página web, Toby fue acusado en virtud de la Ley Antiterrorista por la página web. En el juicio de octubre de 2021, se retiraron los cargos de terrorismo, pero fue condenado a 3 años y 9 meses por posesión de drogas.

Giannis Michailidis

Γιαννης Μηχαιλιδης

/ Malandrinou Prison

Κ. Κ. ÎœÎ±Î»Î±Î½Î´ÏÎ¯Î½Î¿Ï /

T. K. 33053 Malandrino, Fokidas (Grecia)

En febrero de 2011, Giannis fue detenido durante una gran manifestación en Atenas y se le acusa de intento de asesinato por tirar con arco contra la policía antidisturbios.

En febrero de 2013, en la ciudad de Veria, es detenido y enviado a prisión con otros tres anarquistas, tras un doble atraco de un banco y una oficina postal en Velventos. En junio de 2019, tras seis años de prisión, se fuga de la cárcel de Tyrintha. Siete meses mas tarde, es detenido de nuevo en un suburbio de Atenas, armado y en un coche robado, en compañía de otros dos compañeros. Vuelve a prisión acusado de un atraco de banco en agosto de 2019 en Erymanthia. El 29 de diciembre de 2021, cumplió tres quintas partes de su condena total y podría pedir la libertad condicional. El 23 de mayo de 2022, tras la segunda negación de la condicional comienza una huelga de hambre para obtener su liberación.

Damien Camélio

Detenido a principios de 2014 por tres ataques firmados por Group d’action directe internationaliste (GADI), contra un edificio del ejército en Tarbes, en los pirineos, contra una prisión en la misma ciudad y contra una iglesia de una secta cercana a la extrema derecha. Salió en 2016 tras 2 años.

Es detenido de nuevo en 2016 por daños contra supermercado, una oficina de empleo, la cámara de comercio y un concesionario Jaguar, sucedidos durante una mani espontánea en abril de 2016, durante el movimiento contra la Loi travail.

En noviembre del 2021 el anarquista Damián Camelio estaba en prisión preventiva acusado por otros delitos de “intento de secuestro, emboscada, difamación, violencia y amenaza de muerte”.

SOBRE LA IMPORTANCIA DE ROMPER EL AISLAMIENTO — Comentario en la noticia de su detención, publicado en indymedia Lille el 1 mayo de 2022

Delphine [la otra acusada por los hechos y por cómplice] se desvinculó en el juicio y el compañero se encontró totalmente solo durante toda su detención hasta que la prisión dejó pasar una carta del compa “M”. Damián quiere agradecer de todo corazón a su amigo esta carta, que llegó en el peor momento posible, cuando el compañero tenía oscuros pensamientos y estaba convencido de que lo habían olvidado por completo. La comunicación con el mundo exterior es realmente esencial, aunque sólo sea por la salud mental. Es muy importante escribir directamente a los presos. No olvides que, como anarquista, la detención es a menudo muy violenta y que un compa aislado en ciertas condiciones que ni siquiera podemos imaginar posibles puede, a pesar de toda la fuerza y la voluntad del mundo, perder toda esperanza y volverse suicida.

Pues bien, en este caso concreto, al compa le lavaron el cerebro con el claro objetivo de que se suicidara. Se pagó a 7 reclusos para que le dieran una paliza en el paseo mientras las autoridades penitenciarias, obviamente, habían apagado las cámaras de vigilancia.

***

Según las ultimas noticias (noviembre 2021) su dirección sería:

Damien Camelio n•4977

Prisonnier anarchiste MAH de Draguignan

3305, avenue Fred Scamaroni

83300 DRAGUIGNAN

Para quien quiera saber más, algunos enlaces a textos, cartas, noticias y comunicados:

Damien Camelio (cartas e infos)

https://anarquia.info/tag/damien-camelio/

https://vozcomoarma.noblogs.org/?p=14684 carta 2016

https://attaque.noblogs.org/post/2017/06/15/carta-del-companero-anarquico-damien-camelio/ carta 2017

Giannis Michailidis (cartas e infos)

https://anarquia.info/tag/giannis-michailidis-huelga-de-hambre-23-05-22/

https://anarquia.info/tag/comunicados-degiannis-michailidis/

Toby Shone (cartas e infos)

https://anarquia.info/tag/toby-shone/

Alfredo Cospito

https://es-contrainfo.espiv.net/2022/07/11/estado-italiano-contra-el-41bis-contra-el-estado-solidaridad-con-el-companero-alfredo-cospito/

https://es-contrainfo.espiv.net/2022/07/11/prisiones-italianas-sobre-la-sentencia-del-juicio-por-la-operacion-scripta-manent/

+ infos, aportaciones a debates y otros textos https://anarquia.info/tag/alfredo-cospito/

¿Qué internacional? Entrevista y diálogo entre publicacion Vetriolo y Alfredo. Partes 1, 2 y 3

y “Algunas reflexiones a partir del de la entrevista con Alfredo Cospito“, publicado en Caligine n.1, 2021 (revista italiana, en español aquí

y dialogos incendiarios (G. Rodriguez, A. Cospito y G.P. da Silva)

Juan Sorroche (declaraciones)

https://alasbarricadas.org/noticias/node/45944 Abril 2021

https://es-contrainfo.espiv.net/files/2022/07/declaracion-Juan-Sorroche.pdf Junio 2022

y recopilación en pdf de textos suyos:

https://contramadriz.espivblogs.net/2021/02/18/los-dragones-de-mi-anarquismo-recopilacion-de-textos-anarquistas/

Acción solidaria con Ivan – Arde vehículo de Vinci

11 julio 2022, lille.indymedia.org

Reivindicación de una acción en solidaridad con Ivan, detenido en Villepinte.

La noche del 7 al 8 de julio, calle Paul Hochart en l’Haÿ-Les-Roses (94), hemos dado fuego a un vehículo de Vinci. Vinci es una empresa de mierda por muchas razones, pero especialmente por el hecho que se dedica a la construcción de cárceles. Hemos atacado un coche de esta empresa en solidaridad con Ivan, compañero anarquista preso en Villepinte, sospechoso de haber quemado diversos tipos de vehículos.

Si bien esta acción no revertirá el orden de las cosas, al menos pone un bastón en las ruedas de una estructura concreta de dominación. Los objetivos están en todas partes, ¡ataquemoslos!

Un pensamiento para todxs lxs anarquistas encarceladxs

¡Fuego a toda dominación! ¡Abajo las prisiones y viva el ataque!