Traducci贸n de NoticiasALB de una convocatoria de los compas Yannis & Maud Youlountas desde el colectivo art铆stico/solidario ANEPOS, original en franc茅s ici

Grecia / llamada urgente de apoyo

Buenos dias,

En el coraz贸n de las luchas, la solidaridad no es solo una necesidad para los m谩s precarios. Tambi茅n es una forma de mostrar la sociedad que queremos. Desde hace varias semanas, los medios de nuestros colectivos solidarios autogestionados se han agotado. Las listas de necesidades aumentan d铆a a d铆a, tanto en materia de alimentaci贸n como en otros 谩mbitos. En los 煤ltimos a帽os, no hemos escatimado esfuerzos en todos los 谩mbitos (okupas, comedores sociales, ayuda a los trabajadores griegos y migrantes precarios, ayuda a los compa帽eros reprimidos en la lucha, caravanas solidarias, etc.) junto a decenas de lugares y colectivos en todas partes de Grecia (lista al final de esta publicaci贸n).

.Seis meses despu茅s de nuestro llamado de apoyo en diciembre, necesitamos renovar este llamado con urgencia. Aqu铆, para muchos, la consigna se ha convertido en “隆Aguanta y sigue adelante!” “

.

Mientras tanto, lo estamos haciendo con los medios a nuestra disposici贸n. Los refuerzos ya han cogido la carretera desde Francia con carga y se esperan otros pronto. Tanto griegos como refugiados participan en esta hermosa sinergia, pero el nervio de esta guerra contra la pobreza y el poder sigue siendo el dinero. A la espera del estreno de nuestra cuarta pel铆cula No le tememos a las ruinas (desde el oto帽o, como siempre en creative commons y con vocaci贸n solidaria), nuestros recursos son sumamente modestos en este sentido.

.Si puede, participe en esta llamada. Sin embargo, si la situaci贸n tambi茅n es extremadamente dif铆cil para usted, no se ponga en peligro. Compartiendo la informaci贸n ya nos est谩 apoyando.

Entre las acciones en curso, en unos d铆as enviaremos frutas, verduras y aceite de oliva de Creta a Atenas, as铆 como equipos y suministros desde Francia. Tambi茅n apoyaremos econ贸micamente a los lugares y grupos con mayor dificultad. Para todo esto, por supuesto, lo haremos de acuerdo con los medios a nuestra disposici贸n, comenzando con la compra de alimentos m谩s o menos importantes a los campesinos cretenses, al igual que para las necesidades b谩sicas en Atenas (entre las cuales, predominan las de los peques).

.

Para permitirnos saber lo m谩s r谩pido posible cu谩l ser谩 nuestro medio de actuaci贸n, participe mejor mediante transferencia o paypal que con cheque:

.

1- Para realizar una transferencia a ANEPOS

IBAN: FR46 2004 1010 1610 8545 7L03 730

BIC: PSSTFRPPTOU

Asunto: “Acci贸n de solidaridad con Grecia”

.

2- Para participar v铆a PAYPAL, siga el enlace:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=LMQPCV4FHXUGY&source=url

.

3- Para enviar un cheque a nombre de ANEPOS

Direcci贸n postal: ANEPOS – Action Solidarit茅 Greece – 6 all茅e Hernando – 13500 Martigues

.

Contacto: solidarite@anepos.net

Tel茅fono. Grecia (0030) 694 593 90 80 / Tel. Francia 06 24 06 67 98

Gracias por su apoyo, sea cual sea la forma, aunque solo sea transmitiendo la informaci贸n.

.

En solidaridad,

.

Maud y Yannis Youlountas

po / colectivo art铆stico y solidario ANEPOS

con miembros y apoyo a las acciones en curso

OFERTAS

Si planea venir a Atenas en julio y tiene un asiento para una persona en un veh铆culo, cont谩ctenos.

Si tienes previsto venir a Creta en furgoneta o furgoneta este verano y tienes un peque帽o espacio para transportar material solidario ubicado en el sureste de Francia, cont谩ctanos.

Si tiene alg煤n libro en ingl茅s, urdu, 谩rabe o farsi para donarlo a bibliotecas sociales en Grecia, comun铆quese con nosotros.

solidarite@anepos.net

Lista de lugares y grupos que recibieron ayuda material y / o financiera durante el a帽o pasado, a pesar de un contexto particularmente dif铆cil:

– apoyo a la iniciativa contra la extracci贸n de petr贸leo en Creta (que Exxon-Mobil y la empresa francesa Total est谩n intentando desplegar).

– Colectivo Livas en el departamento de Rethymno en Creta (apoyo a acciones de solidaridad, en particular para la cocina popular, fundado por este club deportivo sin jerarqu铆a).

– Centro social autogestionado Alimoura en Ioannina (financiamos la reparaci贸n del local que hab铆a sido saqueado por un ataque fascista);

– F谩brica Bio.Me autogestionada en Sal贸nica (apoyo y compra de jabones y productos elaborados por los trabajadores, cuando acababan de cortarles la electricidad);

– Mikropolis en Thessaloniki (apoyo al mayor espacio social gratuito de Grecia que se est谩 moviendo actualmente);

– Iniciativa antifascista para ayudar a los refugiados cerca de Evros (en un momento en que estos 煤ltimos estaban atrapados entre los dos estados griego y turco, y donde las identidades europeas hab铆an venido para intentar practicar la caza del hombre, as铆 como ‘en Lesbos);

– Red de Solidaridad de Creta (y apoyo para la creaci贸n de nuevos lugares en la isla, de los que te volveremos a contar)

– Iniciativa de Kastelli en Creta contra el nuevo aeropuerto (participamos en la financiaci贸n del procedimiento judicial contra el aeropuerto que est谩 en proceso de cambio a escala europea, mientras que 120.000 de los 200.000 olivos ya han sido talados y el dictamen se opone cada vez m谩s al proyecto, tambi茅n participamos en varias reuniones y acciones in situ, y apoyamos a los campesinos que luchan contra este proyecto)

– Centro Social Favela autogestionado en El Pireo (apoyo financiero y compra de camisetas para apoyar este lugar ubicado en una zona donde los fascistas suelen deambular y donde uno de nosotros fue atacado violentamente en junio de 2019 por un grupo de neonazis que tendieron una emboscada 茅l antes de que los pasajeros de un tranv铆a lograran salvarlo);

– K * Vox en Atenas (base de uno de los grupos m谩s activos de Grecia);

– Asistencia a los gastos legales de varios compa帽eros combatientes, en particular para evitar que vayan a la c谩rcel tras actuaciones ejemplares;

– Squat Notara 26 en Atenas (el lugar m谩s antiguo de recepci贸n para refugiados en el distrito de Exarcheia);

– Varias cocinas sociales (apoyo financiero y entrega de productos alimenticios);

– Estructura de salud autogestionada de Exarcheia (apoyo financiero y entrega de equipo m茅dico);

– Red 脡cole Buissonni猫re-P茅dagogie Freinet (apoyo financiero y entrega de suministros para ayudar a los ni帽os vulnerables);

– acciones solidarias en Lesbos (muchas iniciativas, especialmente tras el incendio del siniestro campo de Moria y el vagabundeo de muchas familias en dificultad).