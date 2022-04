–

Visto en Sansnom . Traducido por NoticiasALB

Libre Flot ha puesto fin a su huelga y es liberado”por razones médicas”

support812.blackblogs.org, 7 de abril de 2022

Dos cartas de Libre Flot del 4 y 7 de abril:

“Si bien estos casi 16 meses de detención en régimen de aislamiento me han dejado muchas más cicatrices físicas, pero sobre todo mentales y psicológicas, que 10 meses de guerra en Siria,

Incluso cuando sobreviví a la liberación de Raqqa, frente a las tropas de Daesh que defendían con uñas y dientes la capital de su califato,

¡Quedo estupefacto, no sólo por la censura que se hace en torno a mi situación, sino especialmente por el silencio frente a mi legítima y razonable petición, por parte del gobierno francés, la Fiscalía Nacional Antiterrorista, el juez de instrucción Jean-Marc Herbaut, demostrando así su elección de dejarme morir!

Sin embargo, en este cumpleaños, después de 36 días de huelga de hambre, en un momento en que mi estado de salud se vuelve más peligroso que nunca, elijo la vida como un renacimiento, una nueva vida acompañada de esta primavera y le da la espalda a un potencial desenlace fatal. Este 4 de abril de 2022, a las 18 horas, decidí volver a alimentarme.

Pero nada ha terminado aún, sigo encerrado, enterrado vivo y más que nunca, espero su apoyo y llamado a la solidaridad.

Reitero que sólo pido que me traten como a todos mis compañeros acusados, es decir, que me liberen por el momento para poder demostrar el lado calumnioso de esta vergonzosa acusación terrorista que no se sostiene.

Saludos y respeto,

LibreFlot . »

” Hoy, 7 de abril de 2022, me dieron de alta, con un brazalete electrónico, por razones médicas…

Por lo tanto, fui trasladado a un establecimiento hospitalario, gratuito, para poder beneficiarme de todos los cuidados necesarios como consecuencia de este largo período de inanición. Podré concentrarme en reconstruir mi cuerpo, mi intelecto y mi psique.

Esta es una gran noticia para mí, aunque probablemente haya un largo camino por recorrer para acabar con la farsa de la acusación terrorista, conocida como el asunto 8.12.

Pero no os olvido y quiero agradecer desde el fondo de mi corazón a todas las personas, colectivos y organizaciones que me apoyaron y difundieron la información.

No tengo más palabras para expresar mi agradecimiento!

Gracias otra vez,

BERXWEDAN JIYAN E!

Libre Flot . »

Un preso de ultraizquierda en huelga de hambre liberado por motivos médicos

AFP, 7 de abril de 2022

Florian D., sospechoso por la justicia antiterrorista de haber preparado ” acciones violentas ” con un grupo de ultraizquierda, fue puesto en libertad por razones médicas y detuvo su huelga de hambre, supo el jueves 7 de abril la AFP de fuentes concordantes.

En huelga de hambre desde el 27 de febrero, Florian D., apodado ” Libre Flot ” por sus seguidores, ” finalizó su huelga de hambre y fue liberado hoy “, dijeron a la AFP sus abogados Me Coline, Bouillon y Raphael Kempf. “ Está hospitalizado y se le colocará un brazalete electrónico cuando salga del hospital ”, dijeron. Una fuente familiarizada con el asunto confirmó su ” liberación por motivos médicos “.

El Código de Procedimiento Penal prevé esta posibilidad en caso de dictamen médico que establezca que el detenido tiene pronóstico vital o un estado de salud incompatible con la detención. También prevé la posibilidad de volver a la prisión preventiva si el estado de salud del acusado mejora. “ Nos alegra que salga de prisión, y continuaremos con nuestra labor de defensa para demostrar que en este expediente no cabe el calificativo de ‘terrorista’ ”, agregaron sus abogados. Durante una conferencia de prensa el 31 de marzo, su compañera Camille, de 31 años, también implicada en este caso, indicó que el activista libertario de 37 años había perdido 15 kg y ” (no podía) levantarse más de la cama “.

Desde su arresto el 8 de diciembre de 2020, Florian D. ha sido imputado por un delito de “ asociación criminal terrorista ”. El 16 de febrero se le negó el arresto domiciliario. El 27 de febrero, este excombatiente de los kurdos de Rojava anunció que iniciaba una huelga de hambre, creyendo que su prisión preventiva, en régimen de aislamiento, era una forma de ” castigar ” sus ” opiniones políticas “. Fue hospitalizado en el hospital de la prisión de Fresnes el 25 de marzo y se levantó su aislamiento.

Según dos fuentes cercanas al caso, siete personas están procesadas en este caso, y Florian D. era el único que seguía detenido. Considerado por la justicia como el líder, había luchado con los kurdos de las Unidades de Protección del Pueblo (YPG) en Rojava, en el noreste de Siria, contra el grupo Estado Islámico. Según una fuente cercana al expediente, Florian D. quedó atascado y es el único expediente ultraizquierdista cuyo Fiscalía Nacional Antiterrorista (Pnat) está actualmente incautado.

7 de abril de 2022 //¡ Salida de Libre Flot!

aideauxinculpeesdu8diciembre, 8 de abril de 2022

Con GRAN alivio nos enteramos del traslado de Flo a un hospital civil en la región de París este jueves 7 de abril.

El lunes 4 de abril, mientras se desarrollaban acciones y manifestaciones solidarias por toda Francia y Europa tras una convocatoria internacional, sus médicos, preocupados por no poder asegurar su seguimiento médico, solicitaron su traslado a un servicio especializado en nutrición. Para eso fue necesario negociar con la justicia que le permitiera salir de los servicios penitenciarios . El juez de instrucción que había decidido en firme mantener a Libre Flot en régimen de aislamiento y detención en febrero tuvo que aceptar, tras negociaciones con los abogados, su liberación por razones médicas.

Para Libre Flot, estando seriamente en juego su salud, había decidido reintroducir alimentos la tarde del 4 de abril, en el día 37 de su huelga de hambre, decepcionado de no ver que nada se moviera . No fue informado de las negociaciones en curso, siendo relativamente complicado el acceso al teléfono dentro del hospital penitenciario.

Había que verlo para creerle y estaba en absoluto suspenso que sus familiares esperaban su traslado a un hospital civil así como la notificación de su alta bajo brazalete electrónico este jueves. Tras su internación para recuperarse de estos 37 días sin comer, su libertad estará sujeta a estrictas condiciones: trabajo, prohibición de circular libremente y de salir del departamento, prohibición de comunicarse con determinados sospechosos, fichaje y vigilancia continúa su posición con el brazalete electrónico. . Esto, por lo tanto, no equivale a una liberación real, y este período se contará en la duración de “su sentencia” ya cumplida además de los 16 meses en régimen de aislamiento…

¡Creemos que son todas nuestras acciones y nuestras determinaciones conjuntas con las de Flo las que nos permiten hoy levantar la cabeza y finalmente gritar una primera Victoria! Sin embargo, la lucha está lejos de terminar, ya que la investigación aún está en curso, todos los acusados ​​​​siguen sujetos a controles judiciales bastante estrictos y los cargos de terrorismo aún pesan sobre ellos. Todavía no tenemos idea de cuándo se llevará a cabo el juicio.

Las luchas contra la prisión y los cuarteles de aislamiento aún son largas pero no son en vano, sigamos expresando nuestra solidaridad con todos los encarcelados, los presos y presas. ¡Un enorme abrazo al vuelo, por su fuerza y ​​apoyo!

¡ABAJO LOS MUROS! ¡LIBERTAD PARA TODxS!

Amigxs de Toulousse