De parte de Grup Antimilitarista Tortuga May 11, 2021 58 puntos de vista

Tema: Yo no soy Racista (2016)

Con la interpretaci贸n y colaboraci贸n del cuartetero “Gago de C谩diz”

Gui贸n y producci贸n: Karim Chef & El Pareja DS

Instrumental: Persa Dijazz

Letra: Karim Chef

Sonido: Firo Records

Edici贸n Video: Antonio Cansino (Stanco Producciones)

Andal煤 (letra original):

o no soy racista, pero…



yo no soy racista, no



Yo no soy racista, pero…



aqu铆 ante… estaba yo..

quien me ha dicho a mi, que to esto es mio,



quien delimit贸 la sona, quien la ha repart铆o ,



quien es quien decide si ser谩s bien recib铆o



quien aqu铆 permite que la sangre llegue al rio



驴por que nos pensamos que somos el desarrollo?



y a los africanos le soltamos el rollo…



驴por que nos pensamos que ellos quieren ser nosotros?



si como modelos somos seres espantosos



驴quien te ha dicho a ti que el expoli贸 es leg谩?



驴quien se cree trasmayo con derecho a to pesc谩?



…..quien justifica la invasi贸n milit谩…



lo escuch茅 en la radio y en la prensa estatal



El se帽or ministro ahora anda preocupado,



porque llegar谩n , miles de refugiados..



van a ten茅 que invert铆 en alambrado…



la cooperaci贸n tiene el saldo agotado…



metiendo miedo a la poblaci贸n,



son muchos m谩s! y van a por t贸s (todos)…!



aprobar谩n leyes antimigraci贸n..



si es qatar铆, ponga su urbanizaci贸n…

Yo no soy racista, pero…



yo no soy racista, no



Yo no soy racista, pero…



aqu铆 ante.. estaba yo..

venga rojigualdas etiketa “made in china”



venga islamofobia cuando ven una mezquita



驴a ti te molestan los latinos por madr铆?



menos cuando sube el polvo por la nar铆



la aurora dorada en grecia es votada,



ukrania en manos de sangre manchada,



en francia Le Pen, se acerca al pod茅…



son las fuerzas de choque der pastel!



esa puresa ehpa帽ola en la que cre茅s..



m谩s que puresa yo dir铆a que es pur茅



ibas pa pushero y no llegaste a avecrem



mi 煤ltima pregunta es 驴Cunningan que?

Yo no soy racista, pero…



yo no soy racista, no



Yo no soy racista, pero…



aqu铆 ante.. estaba yo..

