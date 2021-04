–

De parte de Indymedia Argentina April 22, 2021 14 puntos de vista

Se suman varios factores para que la mayor铆a de la comunidad educativa no est茅 yendo a clases presenciales. La fuerza del paro docente, burbujas que ya estaban aisladas, familias que prefieren no mandar a sus hijos, escuelan que decidieron seguir con la virtualidad a pesar de las presiones del Ejecutivo de la Ciudad. La foto que no fue.

Por Celeste Del Bianco

21 de abril de 2021

Fracas贸 el desacato del jefe de Gobierno porte帽o, Horacio Rodr铆guez Larreta. La presencialidad en las escuelas de la Ciudad no llega al 10%. Los gremios docentes de realizaron un nuevo paro ante la decisi贸n de las autoridades de CABA de desconocer el fallo de la justicia federal que suspende la presencialidad. Desde la Uni贸n de Trabajadores de la Educaci贸n (UTE) y la Asociaci贸n Docente de Ense帽anza Media y Superior (Ademys) informaron que hubo un 90% de acatamiento de la medida. En el sector privado se realiz贸 retenci贸n de tareas presenciales con un 70% de alcance.

El secretario adjunto de UTE, Eduardo L贸pez, inform贸 que 鈥渓as escuelas est谩n pr谩cticamente vac铆as鈥. 鈥淓l acatamiento es muy superior al 90%. De las 800.000 personas que integramos la comunidad educativa, hoy se habr谩 movilizado menos del 10%. Creo que en las escuelas debe haber 50.000 personas, como mucho. No podr铆amos adjudicar que no hay clases solamente al paro. A eso se suman los aislados y contagiados por licencia por COVID, m谩s las familias que no mandan a los chicos y las escuelas y que ya resolvieron comunitariamente dar clase a distancia. Esto es as铆 en el Mariano Acosta, en la Escuela T茅cnica 32 o el Colegio 19鈥, le dijo el sindicalista al Tiempo Argentino.

Hoy tambi茅n se sumaron a la medida de no asistir a los establecimientos la Coordinadora de Estudiantes de Base de Secundaria, la de Terciarios y las familias y cooperadores nucleados en la Multisectorial en Defensa de la Salud Porte帽a.

La dirigencia del gremio mayoritario planea seguir con el paro de actividades. 鈥淭odos los d铆as hacemos asambleas por 谩reas, niveles y modalidades. Crece el apoyo al paro docente. Se va a mantener este nivel de adhesi贸n porque est谩 en juego la vida y la salud de la poblaci贸n. Hay un apoyo absoluto. Nos van a descontar. Lo hablamos y llegamos a la conclusi贸n de que la vida est谩 primero. Es un paro que va a quedar en la historia porque es en defensa de la salud y de la vida. Ante una pol铆tica bolsonarista, la respuesta es la huelga, que ser谩 larga. Cuando el gobierno promueve la circulaci贸n comunitaria, la huelga es la herramienta para que haya menos circulaci贸n comunitaria鈥, agreg贸 L贸pez.

Desde Ademys, registraron entre un 80% y un 90% de adhesi贸n a la medida. La secretaria general, Mariana Scayola, explic贸 que la decisi贸n de Rodr铆guez Larreta reaviv贸 la pelea gremial. 鈥淭enemos una asamblea para definir c贸mo seguimos, pero seguramente vamos a un escenario de continuidad. Las medidas nos generan mucha bronca y vuelven a darle fuerza al conflicto y a la decisi贸n de la docencia de la suspensi贸n de la presencialidad. Lo de ayer a la noche encendi贸 de vuelta a la docencia. No descartamos cualquier escenario. Lo que s铆 hay es una fuerte presi贸n por parte del gobierno con el tema de descuentos. Es sistem谩tico y eso impacta en salarios bajos. Adem谩s, de la presi贸n medi谩tica que genera鈥, le dijo Scayola a este diario.

Luego coment贸 que realizan un fondo de lucha para hacer frente al descuento de los d铆as que realizar谩 el Ministerio de Educaci贸n dirigido por Soledad Acu帽a. 鈥淗oy el docente que est谩 luchando, lo est谩 haciendo sabiendo que muy posiblemente sufra descuento鈥, advirti贸.

En el 谩mbito de las escuelas de gesti贸n privada, el gremio SADOP decidi贸 realizar retenci贸n de tareas presenciales hasta el 30 de abril. De esa manera, buscan garantizar las clases virtuales para cumplir el DNU, la continuidad educativa y proteger gremialmente a sus afiliados y afiliadas, que representan a un 50% del total de personal docente de la Ciudad. 鈥淗oy hay un acatamiento del 70% en las escuelas privadas. Es por distintos motivos: por la retenci贸n de tareas y por la virtualidad de hecho que tiene que ver con las burbujas cerradas. Adem谩s hay escuelas con responsabilidad empresaria, en las que sus due帽os decidieron continuar con la presencialidad, y las familias decidieron no enviar sus hijos鈥, le dijo Javier Mahuad, secretario de comunicaci贸n de Sadop a Tiempo.

Esta tarde se conoci贸 la comunicaci贸n del Estado Nacional, a trav茅s de los ministerios de Educaci贸n y de Justicia, en la que les explicitan a las c谩maras de la ense帽anza privada que deben cumplir el decreto.

Tambi茅n hoy, desde SADOP realizaron una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la Naci贸n contra m谩s de 40 escuelas por presionar a los docentes para que asistan a las escuelas. 鈥淣o cumplen el decreto, no cumplen el fallo. Abren las escuelas y presionan a los trabajadores y trabajadoras a ir a los establecimientos. Tambi茅n hay escuelas que abren porque son presionadas por la Direcci贸n General Educaci贸n Gesti贸n Privada y el Gobierno de la Ciudad. Las presiones hacia las escuelas tambi茅n son reales鈥, agreg贸 Mahuad.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/nota/fracasa-el-desacato-de-larreta-la-presencialidad-escolar-en-caba-no-llega-al-10-por-ciento