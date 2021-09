FRACASO MILLONARIO. La historia oculta del agua potable en Oaxaca

Esta calle es sostenida por muros de contención de hasta seis metros de altura y las casas colindan con estos. Cuando Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (Sapao) libera el agua de los tanques que están como a medio kilómetro más arriba del cerro, bota las conexiones y es cuando el líquido se filtra en las paredes de las casas.

María de los Ángeles Ruiz ha pasado por problemas semejantes al de Iván y otros vecinos. Presentó, en julio de 2020, una queja a la Sapao y no fue sino hasta agosto de 2021 que llegaron funcionarios para verificar lo que estaba pasando; justo en ese momento el equipo de Avispa Midia recorría el barrio y pudo constatar la fuga. Este medio buscó a Sapao para saber qué medidas iba a tomar. El vocero de este órgano, Héctor Enoc Martínez, agendó la entrevista; no obstante, cuando supo que el tema sería MAS Oaxaca, evadió la llamada concertada y no volvió a responder.