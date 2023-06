–

De parte de Materiales June 1, 2023 13 puntos de vista

Presentaci贸n de GdC 鈥 Tridni Valka:

Publicamos aqu铆 (y traducimos al ingl茅s y al franc茅s) la 煤ltima contribuci贸n del grupo Barbaria sobre la guerra en Ucrania y la lucha contra ambos bandos burgueses del conflicto. Barbaria reafirma muy correctamente la 煤nica alternativa proletaria a la negaci贸n de nuestra humanidad, ya sea en el trabajo o en la guerra: el derrotismo revolucionario y la transformaci贸n de la guerra capitalista entre Estados en una guerra revolucionaria entre clases.

Sin embargo, hay un problema que nos cuesta digerir: nos negamos a seguir a los camaradas del grupo Barbaria cuando citan a Lenin (aunque la citaci贸n pueda ser correcta), como si esta figura hubiera sido un camarada de nuestra clase, de nuestro partido, como si no lo hubiera sido (茅l y su partido como estructuraci贸n pol铆tica), en todos los procesos en los que nuestra clase intenta emerger del vac铆o de su alienaci贸n, uno de los elementos m谩s radicales de la socialdemocracia hist贸rica (es decir, del partido burgu茅s para los obreros) y, por tanto, de la reconstituci贸n del Estado en la Rusia sacudida por la ola de insurrecci贸n proletaria.

Por otra parte, con respecto al papel de Lenin en la lucha contra la guerra, simplemente afirmamos esto: ni la Conferencia de Zimmerwald, que fue de hecho una reuni贸n de la socialdemocracia internacional 鈥渘o belicista鈥 y pacifista, ni siquiera la llamada 鈥淚zquierda de Zimmerwald鈥, que s贸lo ten铆a el color de la revoluci贸n sin tener realmente ninguno de sus atributos, representaron ninguna respuesta real de nuestra clase a la carnicer铆a mundial. Por otra parte, reivindicamos todas las rupturas comunistas (y/o anarquistas) que se afirmar谩n fuera y contra la represi贸n del proletariado.

Y como consecuencia de esto, tambi茅n nos negamos a considerar al grupo Mat茅riaux critiques (Materiales Cr铆ticos) como 鈥渃amaradas鈥, como afirma el texto de Barbaria. Cualquiera que sea la importancia de ciertas afirmaciones hechas por este grupo, nunca, jam谩s rompi贸 realmente con el leninismo, con el bolchevismo, 隆todo lo contrario!

Dicho esto, esperamos que disfrute leyendo esta contribuci贸n鈥

Guerra de Clases 鈥 29 de mayo 2023

*************************************************************************************************

鈥Avergonzada, deshonrada, nadando en sangre y chorreando mugre: as铆 vemos a la sociedad capitalista. No como la vemos siempre, desempe帽ando papeles de paz y rectitud, orden, filosof铆a, 茅tica, sino como bestia vociferante, org铆a de anarqu铆a, vaho pestilente, devastadora de la cultura y la humanidad: as铆 se nos aparece en toda su horrorosa crudeza.鈥 Rosa Luxemburgo

Introducci贸n

A un a帽o de la guerra de Ucrania, a la luz del curso de los eventos, deber铆a ser m谩s evidente que nunca que se trata de una guerra imperialista. Hemos visto como, progresivamente, un mayor n煤mero de estados se han ido involucrando cada vez m谩s en la masacre de proletarias y proletarios ucranianos y rusos para la defensa de sus intereses geopol铆ticos. En este contexto, deber铆a ser m谩s evidente que nunca cu谩les son las posiciones revolucionarias a defender respecto a la guerra. Sin embargo, este no siempre es el caso. Dentro de algunas corrientes que se dicen revolucionarias se siguen afirmando posiciones campistas desde los argumentos m谩s diversos que niegan el derrotismo revolucionario y, por lo tanto, los aprendizajes pasados de nuestra tradici贸n.

A nuestro entender, estas corrientes, al escoger un bando imperialista, han decidido dar la espalda al internacionalismo y al principio de la independencia de clase y, con ello, han abandonado autom谩ticamente el campo revolucionario. En este texto, nos proponemos dar cuenta ya de los argumentos de organizaciones que sin venir de la izquierda del capital se separan de posiciones de clase al abandonar las posiciones del derrotismo revolucionario, como de otras organizaciones que si proceden ya de la izquierda del capital y que al no romper con la contrarrevoluci贸n ideol贸gica, reproducen los argumentos campistas de elegir siempre un mal menor dentro de los conflictos intercapitalistas.

las posiciones campistas

Apoyar el pueblo ucraniano: el fetichismo obrerista de la auto-organizaci贸n

Una de las argumentaciones que se ha utilizado para defender una posici贸n campista pro-ucraniana es la idea de que hay que solidarizarse con el pueblo ucraniano que se est谩 auto-organizando para la defensa de sus casas y su tierra. En el texto de John Garvey publicado en la revista Insurgent Notes dice apoyar no al estado de Ucrania sino al pueblo de Ucrania, a los y las trabajadoras ucranianas auto-organizadas en milicias frente a la ofensiva del estado Ruso. En Avtonom enfatizan que no s贸lo el ej茅rcito ucraniano lucha contra el ej茅rcito ruso, sino tambi茅n las unidades de defensa territorial: gente ordinaria que ahora tiene armas y que podr铆an mantenerlas a partir de ahora y demandar respeto a las autoridades.

Los lazos que estas personas ordinarias armadas est谩n tejiendo luchando junto con su burgues铆a para defender al estado ucraniano no van a desaparecer de la noche a la ma帽ana. Su experiencia de colaboraci贸n contra un enemigo externo no va a conducir al proletariado a, una vez terminada la guerra, luchar contra su burgues铆a, por muy armado que est茅. La historia ha demostrado que la colaboraci贸n interclasista en defensa del estado en la guerra no favorece una mayor lucha de clases sino lo contrario: los frentes populares y la victoria de los aliados en la segunda guerra mundial no desembocaron en una ola de revoluciones sino que contribuyeron a anular la lucha de clases; y lo mismo sucedi贸 en las guerras de independencia nacional anticoloniales. En cambio, la revoluci贸n proletaria s铆 fue de la mano con el derrotismo revolucionario que consigui贸 acabar con la primera guerra mundial.

Efectivamente existen milicias auto-organizadas autodenominadas anarquistas formadas por personas sociol贸gicamente proletarias. No obstante, las personas proletarias no siempre act煤an en un sentido revolucionario, no siempre act煤an como proletariado, como clase, por muchas denominaciones radicales con las que se identifiquen. El proletariado s贸lo se constituye como clase en la medida que consigue una independencia de clase, se apropia de su doctrina y se adhiere a su programa hist贸rico. En tanto que estas milicias no vuelven las armas contra el estado ucraniano y su burgues铆a sino que lo defienden y dependen de 茅l, apoyarlas significa apoyar directamente el interclasismo y la defensa del estado burgu茅s. Y esto es lo opuesto a defender la revoluci贸n.

Lamentamos que algunos grupos que se piensan revolucionarios se dispongan a intercambiar los principios de la independencia de clase y el internacionalismo por el apoyo obrerista a cualquier actividad pr谩ctica en la que est茅 presente la clase obrera sociol贸gica aunque vaya directamente en contra de los intereses hist贸ricos e inmediatos del proletariado. En esta situaci贸n, consideramos que es necesario criticar estas posiciones que, defendiendo estas formas de auto-organizaci贸n, acaban apoyando un interclasismo que socava la posibilidad real de la auto鈥搊rganizaci贸n de la clase. Es necesario oponerse claramente a estas organizaciones autodenominadas libertarias en Ucrania como RevDia, Black Flag o Black Headquarter, que se han armado y organizado en milicias para luchar codo a codo con su burgues铆a para la defensa del territorio contra la invasi贸n rusa, as铆 como a iniciativas como Solidarity Collectives 鈥 previamente Operation Solidarity 鈥, una red que recoge fondos para armar a batallones 鈥渘o autoritarios鈥 antifascistas y anarquistas en Ucrania. Hay que considerar a estas organizaciones como enemigas de nuestra clase, pues trabajan activamente para que los proletarios rusos y ucranianos sigan mat谩ndose entre ellos en vez de unirse y enfrentarse a sus opresores reales.

La solidaridad con el imperialismo menos fuerte

Tambi茅n hay quienes justifican sus posiciones defensistas pro-ucranianas argumentando que esta guerra tan solo es imperialista por uno de los dos lados. Se tratar铆a de un pa铆s imperialista, Rusia, que subyuga a un pa铆s m谩s peque帽o, Ucrania, que simplemente trata de defenderse. Por ejemplo, el grupo Militante Anarquista declara:

鈥淭odos los estados son campos de concentraci贸n. Pero lo que est谩 ocurriendo ahora en Ucrania va m谩s all谩 de esta sencilla f贸rmula, y el principio de que tode anarquista debe luchar por la derrota de su pa铆s en la guerra. Porque esto no es simplemente una guerra entre dos poderes semejantes a grandes rasgos por la redistribuci贸n de esferas de influencia del capital (鈥). Lo que est谩 sucediendo en Ucrania ahora es un acto de agresi贸n imperialista鈥.

Al no ser una guerra entre potencias iguales, Militante Anarquista, al igual que el grupo Avtonom o el art铆culo citado de Insurgent Notes, han concluido que lo correcto era solidarizarse con la potencia m谩s d茅bil y su defensa del territorio frente a la invasi贸n rusa; solidarizarse 鈥 dir谩n 鈥 con el pueblo ucraniano, con la gente que defiende su tierra y sus casas. Pero, 驴qu茅 tipo de solidaridad es esa que manda al proletariado a morir y a matar a otros proletarios por los intereses burgueses nacionales, aunque se trate de una naci贸n d茅bil? 驴Solidaridad para defender a un estado que proh铆be a los hombres huir del pa铆s para ponerse a salvo, oblig谩ndolos a luchar y a morir por la patria? 驴Con qui茅n se est谩n solidarizando realmente? Desde luego, no con el proletariado.

Para nosotros y nosotras, solidaridad es la camarader铆a entre proletarias y proletarios rusos y ucranianos en contra de la guerra imperialista, en contra de sus burgues铆as respectivas. Las protestas masivas en Rusia, con miles de detenciones; la desobediencia, la deserci贸n y la huida frente a la movilizaci贸n forzada en ambos pa铆ses; o los sabotajes ferroviarios en Bielorusia, etc.; esto son muestras de solidaridad internacionalista e instinto proletario. Apoyamos a quienes se oponen a sus clases dirigentes, boicotean sus planes y se niegan a matar o ser matados en nombre de la naci贸n. Esto supone una cr铆tica a todas las burgues铆as nacionales y, por lo tanto, no solidarizarse con ninguna en nombre de un mal menor.

No se trata de hacer una cr铆tica moralista a las acciones del gobierno ruso o ucraniano o de los gobiernos estadounidense y europeos, sino de entender la tendencia intr铆nsecamente imperialista de todo estado, tambi茅n de los estados m谩s peque帽os o subalternos como Ucrania. El imperialismo es la expresi贸n pol铆tica e internacional de la acumulaci贸n de capital, de la competencia capitalista mundial. Todo estado tiene un capital y un territorio a defender, una burgues铆a en pugna con otras burgues铆as por apropiarse de la parte de plusvalor que le corresponde y por tener acceso a unos recursos naturales y una fuerza de trabajo determinada. En determinadas ocasiones, la competencia capitalista empuja a los estados a hacer la guerra, tanto en el caso de estados grandes o dominantes como en el caso de estados peque帽os o subalternos. Ambos, los estados dominantes y los subalternos, son imperialistas y van a luchar sus guerras contra otros estados sacrificando las vidas de su proletariado para proteger los intereses de sus burgues铆as.

Efectivamente, no es una guerra entre potencias iguales y, sin embargo, esto no significa que no sea una guerra imperialista y no deber铆a hacernos dudar acerca de la pertinencia del derrotismo revolucionario. Por otro lado, no hay que olvidar que la presente guerra no es s贸lo entre Rusia y Ucrania, sino que todo el bloque imperialista occidental tambi茅n est谩 involucrado en la defensa del estado ucraniano. En todo caso, no podemos escoger un imperialismo por el hecho de ser menor o defender a un estado por el hecho de haber sido el invadido. Tampoco se trata de pensar bajo qu茅 circunstancias un estado tiene derecho a usar medios belicistas 鈥 delante de una agresi贸n a su territorio, por ejemplo 鈥 y en qu茅 circunstancias no, qu茅 medidas le son l铆citas y cu谩les no, y en funci贸n de todo esto escoger el bando supuestamente m谩s 鈥渏usto鈥. Dejemos esto para las deliberaciones de los te贸ricos burgueses, puesto que poco servicio nos hace. Como ya argumentamos en El porqu茅 del derrotismo revolucionario , el proletariado ucraniano 鈥渘o defiende su existencia en la guerra imperialista, sino que se convierte en carne de ca帽贸n de unos intereses que no son los suyos: son los de la burgues铆a ucraniana y los del bloque imperialista occidental que est谩 detr谩s de ella鈥. Sabemos que todo estado siempre ir谩 contra el proletariado y que el 煤nico bando revolucionario es el del proletariado en lucha contra su propio estado y burgues铆a. Por eso, en cualquier guerra imperialista, la 煤nica posici贸n revolucionaria es el derrotismo revolucionario: convertir la guerra imperialista imperialista en guerra de clases.

La t谩ctica contra los principios: defender la democracia ucraniana contra la Rusia autoritaria

Como durante la II Guerra Mundial, la cuesti贸n del mal menor encarnada en el discurso antifascista es el combustible izquierdista para defender la carnicer铆a imperialista en favor de uno de los dos bandos. En este caso, la consigna del estalinismo espa帽ol durante el 36 de 鈥減rimero ganar la guerra y luego hacer la revoluci贸n鈥 vuelve a aparecer y con ello la alianza con la burgues铆a m谩s progresista. As铆 que lo que habr铆a que hacer es luchar contra Putin puesto que Rusia es un r茅gimen autoritario o, directamente fascista, y, por lo tanto, la victoria de Putin resultar铆a en una situaci贸n mucho peor que la actual y la capacidad de los revolucionarios de actuar ser铆a mucho menor. As铆 nos lo va explicar John Garvey en la revista americana Insurgent notes:

Por otra parte, es esencial que se sumen a los argumentos quienes creen que cada uno de los Estados en guerra es tan malo como el otro y que todo nacionalismo es venenoso. Necesitamos acabar con los falsos equivalentes: no es lo mismo una rep煤blica burguesa, desvirtuada por una corrupci贸n excesiva, que una autocracia cuasifascista. En una, la pol铆tica es posible; en la otra, nada que no sea el consumo sin sentido y la colaboraci贸n es la regla del d铆a.

Los mismos argumentos que ha utilizado siempre el antifascismo, siempre hay un mal menor, una burgues铆a a la que defender en pro de un supuesto futuro que nunca llega ni va a llegar porque la ruptura con los principios revolucionarios nunca va a crear mejores condiciones para que el proletariado se organice. La 煤nica posibilidad es la defensa del derrotismo revolucionario contra toda burgues铆a. Los revolucionarios nos negamos a defender la pol铆tica de lo posible porque esa siempre es bajo los cad谩veres de nuestros hermanos proletarios. S铆, todo nacionalismo es veneno. S铆, toda defensa de la burgues铆a nacional implica la negaci贸n de la independencia de clase. Y cuando se reniega del internacionalismo proletario y la autonom铆a de clase se rompe con cualquier perspectiva real revolucionaria.

Por esta raz贸n, cuando hablamos de derrotismo revolucionario no nos referimos a una posici贸n que tomar en un momento determinado pero que puede variar dependiendo de la situaci贸n de la lucha de clases. No es una cuesti贸n t谩ctica sino la 煤nica arma que tenemos como clase para enfrentarnos como revolucionarios a los conflictos imperialistas, cualquier otra alternativa siempre lleva a la colaboraci贸n con la burgues铆a nacional en defensa de sus intereses. En este sentido, nada mejor que dejar hablar a aquellos que renuncian a una pol铆tica de clase en defensa de un bando imperialista. En concreto a un voluntario ruso de las Fuerzas Antiautoritarias Internacionales de Ucrania que opina esto sobre el derrotismo:

El derrotismo revolucionario, la guerra de poder de la OTAN contra Rusia para mi son mitos extranjeros bastante insultantes para los que saben lo que trae el mundo ruso. La sociedad est谩 casi unida en su percepci贸n de la invasi贸n como un intento de oprimir al pueblo.

Aqu铆 est谩 de forma muy expl铆cita a qu茅 nos referimos cuando hablamos de abandonar los intereses del proletariado. Ya no hay antagonismo de clase, todos unidos en la uni贸n sagrada bajo la bandera nacional, pese a que durante la propia entrevista se hable de los problemas de los rusos voluntarios con las autoridades ucranianas por el hecho de ser rusos. Y es normal, en su arcadia nacional no existe el internacionalismo y el antagonismo es nacional y no de clase. Mejor la burgues铆a nacional que el proletario extranjero. Defender el interclasismo y la desaparici贸n de cualquier atisbo de independencia de clase para evitar la victoria rusa no va a ayudar a una extensi贸n de la lucha cuando acabe la guerra ni a que los revolucionarios estemos en una mejor posici贸n entre el proletariado simple y llanamente porque ya no seremos revolucionarios.

Ni Putin ni OTAN, pero鈥

Bajo esta consigna en la que aparentemente se denuncia el car谩cter imperialista de la guerra entre bloques se esconde el apoyo al bando contrario al de Estados Unidos, que se convierte en la encarnaci贸n del capitalismo. Es la misma pol铆tica del mal menor en la que el peor de los males ser铆a la OTAN como brazo armado del imperialismo yanqui. En este caso, en vez de colocar el punto de mira sobre 鈥渆l pueblo鈥 ucraniano o directamente el r茅gimen autoritario de Putin; de lo que habr铆a que hablar es de la expansi贸n imperialista de la OTAN hacia el Este.

Bajo esta perspectiva se fractura el imperialismo colocando a Estados Unidos, y por tanto, a la OTAN en la c煤spide para disponer a continuaci贸n otras potencias imperialistas pero de menor calado. De este modo, la OTAN y sus intereses son la causa de la guerra y como consecuencia estar铆a la respuesta de Rusia. En este sentido, nos parece muy relevante el an谩lisis de la guerra en el 煤ltimo congreso de la secci贸n espa帽ola de la Corriente Marxista Internacional:

Esto no es una guerra de Rusia contra Ucrania, es una guerra de Rusia contra la OTAN y la OTAN es el imperialismo de Estados Unidos. [鈥 Es una guerra interimperialista pero tenemos que tener cuidado de que las dos potencias imperialistas que est谩n implicadas en esta guerra no son exactamente iguales. Estados Unidos es la potencia imperialista m谩s poderosa y reaccionaria del mundo. Rusia es una potencia imperialista que tiene ambiciones imperialistas pero a nivel regional.

Un movimiento semejante es aquel que desde las publicaciones del Movimiento Socialista en Euskadi defiende a las Rep煤blicas Populares del Donbass como una tercera posici贸n diferenciada del apoyo a Rusia y Ucrania (lo que obviamente es imposible, las rep煤blicas del Donbass fueron siempre un ap茅ndice del Imperialismo ruso). Seg煤n esta, las Rep煤blicas del Donbass que se encuentran al Este de Ucrania y en la frontera con Rusia, estar铆an defendiendo su derecho de autodeterminaci贸n ante el aumento de la influencia occidental y el peso del fascismo en el Euromaidan. En consecuencia, los revolucionarios no solo deber铆amos apoyar su lucha por la independencia sino solidarizarnos con su resistencia antifascista:

Frente a este etnocidio liderado desde Occidente, diferentes colectivos atacados se unieron para defenderse: antifascistas, aquellos que guardaban un buen recuerdo de la URSS, aquellos que sent铆an pertenecer a Rusia鈥 pero tambi茅n aquellas personas que eran perseguidas por el simple hecho de hablar ruso o quienes no les parec铆a justo soportar la pobreza por vivir en el este. As铆, al igual que se ha hecho en la mayor铆a de los pa铆ses del Este, esta cuesti贸n de estratos de clase y m煤ltiples intereses se ha reducido a la mera lucha entre 芦prorruso禄 y 芦proeuropeo禄.

Pero esta posici贸n rompe frontalmente con los dos principios b谩sicos para los revolucionarios: la independencia de clase y el internacionalismo. La defensa del derecho de autodeterminaci贸n inevitablemente conlleva una posici贸n interclasista donde la independencia de clase queda supeditada a los intereses nacionales, es decir, a su burgues铆a nacional. As铆, el proletariado en lugar de luchar contra su explotaci贸n deber铆a luchar por un nuevo estado que administrara esa explotaci贸n. Por otro lado, todo proceso de creaci贸n de un nuevo estado inevitablemente va a implicar el acercamiento a alguna de las potencias imperialistas en busca de protecci贸n econ贸mica y militar, como podemos ver ahora claramente en la guerra. En este caso, las Rep煤blicas del Donbass tiene que elegir el bando imperialista de Rusia en el conflicto y quienes las defiendan tendr谩n que apoyar uno de los bandos imperialistas en la guerra. No hay tercera v铆a:

驴Y cu谩l es la reacci贸n de la 芦izquierda禄 occidental frente a todo esto? En el estado espa帽ol, como en otros muchos lugares, la posici贸n contraria a Rusia ha sido prioritaria, antes que la de la denuncia del fascismo que campa a sus anchas en Kiev y los bombardeos en el este. Las mismas personas que en las elecciones se llenan la boca contra el fascismo en oposici贸n a sus rivales le han hecho el juego a la OTAN al defender ante la 芦malvada禄 Rusia un gobierno que ha llegado al poder en el coraz贸n de Europa apoyado expl铆citamente por los nazis. Mientras tanto las milicias de las Rep煤blicas Populares de Donetsk y Lugansk se enfrentan a un ej茅rcito profesional que ha solicitado su ingreso en la OTAN. En una guerra en la que, por falta de recursos, desde el principio les es imposible ganar, no tienen m谩s remedio que plantear la resistencia en la frontera con lo que tienen a su alcance, convirtiendo la muerte y la pobreza en su d铆a a d铆a.

La 煤nica posibilidad ante la muerte y la pobreza no es el derecho a la autodeterminaci贸n, sino el derrotismo revolucionario. El proletariado solo puede luchar contra su explotaci贸n si mantiene una posici贸n de independencia de clase frente a cualquier bando imperialista y a cualquier proyecto nacional.

Como dicen los compa帽eros de Mat茅riaux Critiques, el anti-imperialismo es el producto m谩s da帽ino derivado del imperialismo y bajo el paraguas del anti-imperialismo cabe todo porque simplemente da un barniz rojo a la posici贸n favorable a un campo imperialista. De este modo, al final, es lo mismo decir que Rusia no es imperialista o que solamente est谩 defendiendo el derecho de autodeterminaci贸n de las rep煤blicas del Donbass que poner el foco en la OTAN como la mayor potencia imperialista, puesto que la consecuencia en la pr谩ctica es la misma, ya sea de forma m谩s directa o a trav茅s de sesudos an谩lisis geopol铆ticos. Como revolucionarios solo podemos optar por el el derrotismo revolucionario

El derrotismo revolucionario: la 煤nica alternativa

Ya hemos visto las diferentes formas en las que el defensismo se expresa y se intenta justificar el apoyo a uno de los campos en liza bajo un aludido pretexto revolucionario. Tambi茅n hemos visto que bajo la apariencia de denuncia del conflicto inter-imperialista, se coloca a la OTAN respecto a Rusia o a Rusia respecto a Ucrania como un imperialismo mayor y, por lo tanto, se desdibuja la frontera de clase que debe ser, en todo momento, infranqueable.

Cuando hablamos de derrotismo revolucionario nos referimos a la transformaci贸n de la guerra imperialista en guerra civil de clase. Se podr铆a decir que es una frase vac铆a, un mero slogan sin contenido pol铆tico real detr谩s e, incluso, una consigna acertada pero solo para momentos de fuerte lucha de clases. Pero la realidad nos muestra todo lo contrario, la actualidad del derrotismo revolucionario es mayor que nunca ya que es la manifestaci贸n de los dos fundamentos de toda pol铆tica revolucionaria: la independencia de clase y el internacionalismo. Lo contrario a esto sigue teniendo el mismo car谩cter que lo que denunciaba Lenin en 1915:

Hoy, la unidad con los oportunistas significa de hecho la subordinaci贸n de la clase obrera a 鈥渟u鈥 burgues铆a nacional y la alianza con ella para oprimir a otras naciones y luchar por los privilegios de toda gran potencia, lo cual representa la escisi贸n del proletariado revolucionario de todos los pa铆ses.

Es importante remarcar la centralidad de esta posici贸n program谩tica ya que como hemos explicado en el art铆culo, aunque de diversas formas, la claudicaci贸n implica siempre la subordinaci贸n del proletariado a su burgues铆a nacional y la falaz suspensi贸n de la lucha de clases por los intereses de la naci贸n. El proletariado deja de ser una clase mundial con los mismos intereses determinados por su posici贸n social y se divide por naciones con intereses enfrentados, puesto que sus intereses son los del capital nacional que compite en el mercado mundial. Cuando decimos que una vez los revolucionarios se posicionan con un campo imperialista ya no hay vuelta atr谩s 鈥 pasan a formar parte del campo burgu茅s 鈥 nos referimos a esto. Por eso el derrotismo revolucionario no es una mera cuesti贸n t谩ctica que tiene su utilidad en momentos donde la clase tiene un papel revolucionario, sino una cuesti贸n de principio que separa el campo revolucionario del campo burgu茅s. Y es que los comunistas no actuamos en funci贸n del momento presente y de la capacidad que tengamos para actuar sobre lo inmediato sino que nuestra tarea es mantener la l铆nea del futuro en el presente. As铆, mantener y defender la importancia de las posiciones sirve para que la clase pueda hacerlas suyas en el futuro.