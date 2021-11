–

De parte de CNT-AIT Levante November 21, 2021

La electricidad dej贸 de ser monopolio del Estado cuando el gobierno de Aznar complet贸 el proceso de privatizaci贸n con el apoyo de los socialistas. Esta operaci贸n se justific贸 con el argumento de 芦modernizar el servicio禄, dej谩ndolo en manos de los 芦profesionales禄 para convertirlo en un sector m谩s competitivo y as铆, poder abaratar los precios. Nada m谩s lejos de la realidad.

Llevamos semanas escuchando en los medios de comunicaci贸n burgueses c贸mo el precio de la luz bate r茅cords hist贸ricos de subida, cada d铆a. Los 芦expertos禄 invitados a las tertulias de la tele y los que escriben las columnas en los peri贸dicos dan vueltas al asunto sin aclarar absolutamente nada, porque nada se dice que en un modelo econ贸mico capitalista las cosas funcionan as铆. Los pol铆ticos mienten, lo hicieron cuando dijeron que la privatizaci贸n bajar铆a los precios, y las empresas hacen lo que su naturaleza les impulsa a hacer: obtener beneficios y acumular capitales sin importarles si la gente tiene suficientes recursos para pagar la factura o no. Tampoco les importan nuestras miserias a los pol铆ticos que hoy son consejeros y empleados de empresas privatizadas, disfrutando de la recompensa obtenida tras un duro trabajo en favor del liberalismo econ贸mico. Los objetivos del liberalismo no son otros que transformar cualquier cosa en mercanc铆a: la luz del sol, el agua, un paseo por el campo, el ocio, la cultura, la sanidad鈥 cualquier necesidad que tengamos o cualquier actividad que deseemos realizar acabar谩 teniendo un precio que deberemos pagar a las empresas.

Al recibo de la luz le debemos sumar la gasolina del coche, el internet, las plataformas digitales de televisi贸n, la hipoteca o el alquiler del piso, los seguros y hasta las pensiones. A todo esto debemos incluir todas las promesas de bienestar y felicidad, traducidas en bienes de consumo, que la clase obrera aburguesada debe adquirir con sus cada vez m谩s precarios trabajos y con sus cada vez m谩s miserables salarios. Del Estado podemos esperar muchas cosas, pero no que resuelva esta situaci贸n, ya que, su funci贸n no es otra que, por un lado, favorecer el crecimiento econ贸mico y garantizar los beneficios de las grandes empresas, y por otro, reprimir, perseguir y encerrar a quien tenga la osad铆a de enfrentarse a este sistema criminal. Antes rescatan a un banco y a sus directivos con salarios multimillonarios, que a una familia sin recursos.

El capitalismo no es una aberraci贸n solo por el hecho de que permite a una minor铆a privilegiada acumular toda la riqueza posible, no dejando para el resto m谩s que miseria. Lo es tambi茅n porque para alcanzar este objetivo es capaz de cualquier cosa: destruir selvas, envenenar r铆os, exterminar especies animales, culturas y formas de vida tradicionales, lo que sea. No hay un solo rinc贸n del mundo que no est茅 amenazado por el modo de vida capitalista.

El recibo de la luz queda como algo anecd贸tico ante el profundo peligro que representa el capitalismo para cualquier forma de vida en el planeta, no obstante, deber铆a ser suficiente para provocar una revuelta que se extendiera por todas las ciudades de Espa帽a destruy茅ndolo todo, porque la subida del precio de la luz no es m谩s que una estafa y se est谩n riendo en nuestra cara. Pero claro, la sociedad de consumo tambi茅n tiene ese efecto entre la clase trabajadora: la adormece con tanta propaganda publicitaria, y en sus sue帽os de adquirir bienes de consumo con los que ser socialmente aceptado no queda espacio para la lucha ni para la justicia social, y se somete pac铆ficamente a cualquier abuso, sea el que sea, esperando quiz谩s, que alg煤n pol铆tico vaya a resolver algo.

En la CNT-AIT no nos dormimos entre los laureles, ni nos dejamos enga帽ar por las falsas promesas de libertad y bienestar. Sabemos que la justicia social solo ser谩 posible el d铆a que la clase obrera tome conciencia y, por sus propios medios, sin delegar en instituci贸n alguna, acabe con todo gobierno de Estado, con la sociedad de clases, con el sistema productivo capitalista y con toda forma de autoridad.

SP Comit茅 Regional de Levante