En 2013 nace el proyecto de Fraguas Revive en un pueblo abandonado desde 1968, expropiado (forzosa y fraudulentamente) por el Franquismo y destruido con pr谩cticas militares.

El proyecto trataba de reconstruir el pueblo de Fraguas en torno a valores como la autosuficiencia, ecolog铆a, recuperaci贸n del patrimonio y vida en comunidad.

A pesar de ser un proyecto con un impacto positivo en la demograf铆a y econom铆a local, (puesto que se encuentra en una de las zonas m谩s despobladas de Europa con menos de 2 habitantes por km cuadrado), a pesar de contar con el apoyo y ayuda de los antiguos habitantes y a pesar de estar fuertemente respaldado por la sociedad civil, la junta de Castilla la Mancha, propietaria del terreno, no lo ve con buenos ojos.

En 2017, 6 personas fuimos condenadas como especuladores inmobiliarios aunque no se cumplieran los requisitos para ello, no hab铆amos edificado de nueva planta, no se ha urbanizado y todo es autorizable. Adem谩s no nos permitieron recurrir la sentencia al tribunal Supremo vulnerando as铆 nuestro derecho de defensa. Tampoco se ha escuchado a la comunidad cient铆fica que ha alertado en varias ocasiones, tanto a la administraci贸n como a la jueza, de la ilegalidad de la sentencia, que pretende demoler Fraguas, suponiendo una perdida irrecuperable del patrimonio.

La condena impone costear la demolici贸n del pueblo, tasada en 110.000 euros o que 6 personas vayan a la c谩rcel 2 a帽os y 3 meses.

Esta tasaci贸n es injusta y desorbitada pero ya es firme.

A d铆a de hoy tras 10 a帽os de batalla judicial y despu茅s de haber agotado todas las v铆as posibles, el proyecto de Fraguas se centra en evitar la entrada en prisi贸n de 6 personas y por eso nos vemos obligadas a hacer este crowdfunding.

Es inconcebible que vayamos a la c谩rcel por repoblar un pueblo abandonado mientras aut茅nticos atentados ecol贸gicos como el Algarrobico o Isla Valdeca帽as siguen en pie.

Para evitar la c谩rcel de Lxs 6 de Fraguas y hacer frente a esta cuantiosa pena, hacemos un llamamiento a la solidaridad poniendo en marcha este crowdfunding.

https://www.goteo.org/project/fraguas-libertad

Descripci贸n del proyecto. Caracter铆sticas, fortalezas y diferenciales.

Es impensable que un proyecto como Fraguas Revive, premiado por Ecologistas en Acci贸n y con un impacto positivo en todas sus lecturas sea perseguido y condenado por repoblar y poner en valor el patrimonio.

Para luchar contra esta injusticia y salvaguardar la libertad de las 6 personas condenadas nace Fraguas Libertad y as铆 conseguir el dinero para evitar el ingreso en la c谩rcel.

Actualmente, a trav茅s de otras campa帽as de financiaci贸n y gracias a la solidaridad, hemos conseguido recaudar alrededor de 40.000 euros, por eso necesitamos 70.000 euros para llegar a cubrir la cantidad de 110.000 euros, que es el total de la pena. En relaci贸n con el m铆nimo, hemos establecido 20.000 euros, sinceramente, por poner una cifra que esperamos sacar en la primera ronda y pasar a la siguiente y si en la segunda ronda no llegamos al total por lo menos haber conseguido una parte.

La responsabilidad civil es una pena solidaria por lo que se paga entre todas las personas condenadas. Cuando desde el juzgado nos pidan el dinero si no tenemos todo pediremos que fraccionen el pago y nos har谩n pagar aproximadamente 5 mil euros al mes durante dos a帽os, por lo que aunque no llegamos al total tendr铆amos tiempo de pagar algunos plazos mientras conseguimos el dinero que faltase.

Queremos destacar si no llegamos a pagar todo y finalmente fu茅ramos a la c谩rcel no nos quitar铆an la pena econ贸mica nunca, por lo que tendr铆amos que pagarla si o si y habiendo pagado ya algo quedar铆a menos.

Motivaci贸n y a qui茅n va dirigido el proyecto

La dura represi贸n que ha sufrido el proyecto de Fraguas nos ha llevado a poner en marcha esta campa帽a, sin embargo las motivaciones del proyecto son la coexistencia y cuidado del medio ambiente, la autosuficiencia energ茅tica y alimentaria y la recuperaci贸n del patrimonio material e inmaterial.

驴Quien no tiene familiares, amigos o conocidos que tuvieron que abandonar el pueblo y migrar a las ciudades? Sin embargo en el caso de Fraguas, un grupo de j贸venes trato de hacer el camino inverso, volver al campo, en Castilla la Mancha, cuyo gobierno gasta millones de euros anualmente en luchar contra la despoblaci贸n sin conseguirlo y, sin embargo, impide el desarrollo de proyectos como el de Fraguas.

Va dirigido a gente con inquietudes sociales, culturales, agr铆colas, de repoblaci贸n, de subsistencia鈥 A decir verdad a la sociedad civil en su conjunto que apoya y conoce el atropello que se ha producido en Fraguas.

Experiencia previa y equipo

Fraguas Revive cuenta con 10 a帽os de vida, desde 2013 lleva creando redes y siendo un 鈥渧ivero鈥 de proyectos y gentes con aspiraciones a la repoblaci贸n rural.

El grupo de apoyo Fraguas Libertad es el que actualmente impulsa la campa帽a para su defensa legal.