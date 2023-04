–

Seis personas son condenadas a dos a帽os y tres meses de prisi贸n, y a pagar una multa que asciende a ciento diez mil euros por reconstruir una aldea abandonada en los a帽os sesenta, expropiada ilegalmente por el r茅gimen franquista.

芦Sabemos que no vamos a heredar nada m谩s que ruinas, porque la burgues铆a tratar谩 de arruinar el mundo en la 煤ltima fase de su historia. Pero 鈥攍e repito鈥 a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones.禄

Buenaventura Durruti

En el a帽o 2013, fruto de los movimientos sociales que surgieron en el Estado espa帽ol durante el 15M y de unas inquietudes pol铆ticas muy concretas: ecolog铆a, sostenibilidad, horizontalidad y vida en comunidad, naci贸 en la antigua aldea de Fraguas, deshabitada desde el 1968, el proyecto Fraguas Revive.

驴Por qu茅 Fraguas?

La aldea reun铆a las caracter铆sticas ideales para la vida: frutales, campos de cultivo, agua y un microclima que favorece los cultivos en una regi贸n de secano como es Guadalajara. Adem谩s del hecho de recuperar un pueblo en un marco de despoblaci贸n rural como es el de la provincia de Guadalajara, con una poblaci贸n media de unos cuatro habitantes por kil贸metro cuadrado.

Durante el franquismo, gran cantidad de pueblos se expropiaron fraudulentamente; esto quiere decir, sin expedientes de extrema necesidad que lo avalasen. Mediante coacciones, muchas personas se vieron obligadas a migrar a grandes n煤cleos de poblaci贸n. Esto no fue casualidad, ya que durante los a帽os sesenta del siglo pasado se produjo un fuerte desarrollo industrial que hizo crecer los n煤cleos urbanos por la necesidad de mano de obra gracias a la emigraci贸n de las personas del campo.

El pueblo y el proyecto

Con Fraguas Revive se intenta desandar ese camino, porque somos conscientes de la p茅rdida irreparable que el 茅xodo, pero sobre todo el abandono, han provocado en nuestros medios rurales. Pol铆tica y socialmente, los medios rurales de los que procedemos eran altamente autosuficientes, aunque tambi茅n muy limitados por el territorio. Por eso, la vida en Fraguas era posible mediante la agricultura y la ganader铆a de subsistencia. Y quisimos mantener este sistema, hacerlo nuestro tambi茅n, recuperando las t茅cnicas, las semillas y las formas de vivir del medio, pero con nuestra conciencia a帽adida de vivir de la tierra sin agotarla.

Con esto, no se pretende hacer un discurso rom谩ntico de la Espa帽a rural de anta帽o, sino, m谩s bien, otorgarle el valor que se merece en nuestra opini贸n.

Expropiaci贸n

El pueblo de Fraguas no es el 煤nico que sufri贸 la expropiaci贸n; sin embargo, en este caso no hab铆a necesidad de expoliar el pueblo para construir un pantano, ni porque no existiesen recursos para ganarse la vida sino, precisamente, para crear el monocultivo de pino que hoy conforma el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Se vaciaron alrededor de diez pueblos, de los cuales se tiene constancia y alcanzan las memorias de las gentes que all铆 vivieron. Todo ello, bajo el pretexto de catalogar esos terrenos como espacio r煤stico y hoy protegido. Se podr铆a pensar que esto est谩 muy bien si solo se conoce esta informaci贸n, pero sabiendo que mientras se echaba a la gente de sus casas y se le quitaban sus terrenos, sus pastos y, por lo tanto, su medio de subsistencia, se pon铆a en marcha en esta sierra un proyecto de trasvase de las aguas de la cuenca del alto Sorbe al r铆o Jarama, al amparo del proyecto presentado por el Canal de Isabel II: 芦Proyecto general de conducciones de las aguas del r铆o Jarama para el abastecimiento de Madrid禄. Todo esto nada m谩s que para abastecer a una ciudad que no paraba de crecer industrialmente y necesitaba mano de obra que, como dijimos anteriormente, proven铆a del entorno rural.

La condena

Por repoblar se condena. Y hoy en d铆a, esto es una realidad para las seis personas condenadas en el caso Fraguas y que, como dijo la Junta de Castilla La Mancha, 芦servir谩 de castigo ejemplificador para futuros proyectos y as铆 evitar el 芦efecto llamada禄禄. La condena es completamente enrevesada, ya que cuando la Junta pide que se juzgue a los compa帽eros y compa帽eras mediante el delito de usurpaci贸n (este se refiere legalmente a un bien inmueble, pero los terrenos que ocupaba el pueblo se catalogan en la actualidad como monte de utilidad p煤blica) y el delito contra la ordenaci贸n del territorio, que contempla en su naturaleza que se debe imputar cuando haya urbanizaci贸n en el terreno y no sea posible la autorizaci贸n de las construcciones o se haya edificado. Por tanto, nada de esto se cumple en la recuperaci贸n de Fraguas, ni el primer ni el 煤ltimo precepto; en cuanto al segundo, la Administraci贸n lo ha ignorado completamente.

Pese a todo, la jueza que llevaba el caso hizo firme esta sentencia en 2018 y la demolici贸n del pueblo de Fraguas por segunda vez. Como consecuencia, las personas condenadas deben pagar una cantidad que asciende a los ciento diez mil euros que conlleva, tambi茅n, una pena de c谩rcel de dos a帽os y tres meses en caso de no satisfacer la cuant铆a econ贸mica.

Actualidad

Actualmente, la plataforma Fraguas Libertad moviliza campa帽as de financiaci贸n y apoyo a las personas encausadas para intentar conseguir la cantidad a la que asciende la multa y evitar el ingreso en prisi贸n de estas personas. Adem谩s, est谩 en marcha una financiaci贸n colectiva que ser谩 p煤blica pr贸ximamente en redes sociales.

Por nuestros medios rurales, contra la represi贸n y por la autogesti贸n: apoyo mutuo.

芦Quiero recordaros que trat茅is con el cari帽o y el respeto que se merecen esas piedras que hoy est谩n muertas y ca铆das entre las zarzas y la maleza que en otros tiempos tuvieron vida y formaron parte de la historia de estas gentes que tanto lucharon por la vida y tantas calamidades pasaron.禄

Recuerdos de Fraguas de Isidro Moreno, antiguo habitante de Fraguas.