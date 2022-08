Todos conocéis ya más o menos la historia de Fraguas…

Y las peticiones que les han hecho a los compas, ya no sólo de cárcel por delitos “contra la ordenación del territorio”, sino además, cubrir el costo de la demolición de todo el poblado (jugosa tajadilla para TRAGSA, como no), pese a que organismos especialistas en Patrimonio Cultural como el CSIC- INCIPIT o Hispania Nostra alertaban de la existencia de un paisaje etnográfico y unas construcciones singulares (como la iglesia de Sto. Domingo del Guzmán de Fraguas, merecedora de su inclusión en la Lista Roja del Patrimonio por su peligro de desaparición) que supondrían violentar la propia Ley de Patrimonio de Castilla La Mancha, puesto que entre ellos hay ejemplos de patrimonio histórico como la arquitectura negra. Las conclusiones del CSIC se enviaron en su momento al juzgado, que paralizó en aquel momento la destrucción y dio parte a SEPRONA y CSIC-INCIPIT para que realizaran estos últimos un estudio más detallado. Varias universidades, como la de Zaragoza o Manchester intentaron echar un cable en la protección de dicho patrimonio proponiendo excavaciones arqueológicas: la Junta no dio autorización para ninguna.

Podéis seguir las vicisitudes de los compas de Fraguas a través de su Twitter o su blog, como el muy reciente juicio en el que fueron llamadas 7 personas a declarar el 22 de junio al Juzgado de Instrucción nº 4 de Guadalajara por delito de ordenación contra el territorio.