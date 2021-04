–

FRAGUAS 茅s un projecte d鈥檕kupaci贸 rural i repoblaci贸 ubicat a Guadalajara que porta des de 2013 en situaci贸 d鈥檃ssetjament i de processos judicials. L鈥檃ny passat vam poder estar-hi uns dies i vam poder observar un grup de gent conven莽uda, lluitant i defensant una forma de vida autogestionada i al marge del sistema capitalista.

ARA ESTAN EN PERILL DE DESALLOTJAMENT i necessiten ajuda. 脡s per aix貌 que hem obert una caixa de resist猫ncia per solidaritzar-nos en la mesura del possible.

Us passem tamb茅 el seu comunicat i el n掳 de compte on podeu fer la vostra aportaci贸.

LA SOLIDARITAT 脡S FOR脟A!!!.

