–

De parte de Congreso Nacional Indígena May 31, 2023 238 puntos de vista

Juin 2023

Aux peuples du Mexique et du monde,

Aux personnes, collectivités et peuples qui défendent la vie

A ceux qui sentent l’urgence face à un sud-est mexicain en flammes

Aujourd’hui, en ce moment, le Mexique est à la limite, à cette limite qui paraît toujours lointaine jusqu’à ce qu’une balle qui arrive d’en haut et déclenche la rage du Mexique d’en bas. Le compagnon zapatiste Jorge Lopez Santiz est entre la vie et la mort suite à une attaque paramilitaire de l’Organisation Régionale de Producteurs de Café d’Ocosingo (ORCAO), la même qui n’a cessé d’attaquer et d’harceler les communautés zapatistes. Le Chiapas est au bord de la guerre civile avec les paramilitaires et les tueurs à gages des divers cartels qui se disputent la place et les groupes d’autodéfenses, avec la complicité active ou passive des gouvernements de Rutilio Escandón Cadena et Andrés Manuel López Obrador.

L’Armée Zapatiste de Libération Nationale (EZLN), qui a maintenu la paix et a développé un projet d’autonomie sur ses territoires et qui a essayé d’éviter le choc violent avec les paramilitaires et les autres forces de l’Etat mexicain, est harcelée, agressée et provoquée constamment. Depuis la fin du XX° siècles, et jusqu’à présent, l’EZLN a choisi la lutte politique via des chemins civils et pacifiques, bien que les communautés soient attaquées par balles, leurs cultures incendiées et leurs bétails empoisonnés. Même si, au lieu d’investir leur travail dans la guerre, elles ont levé des hôpitaux, des écoles et des gouvernements autonomes, dont bénéficient les zapatistes et les non-zapatistes, les gouvernements depuis Carlos Salinas jusqu’à López Obrador ont essayé de les isoler , de les délégitimer et de les exterminer. Aujourd’hui, à quelques mois de l’anniversaire des 40 ans de la lutte de l’EZLN, l’attaque paramilitaire de l’ ORCAO a fait que la vie d’un homme pende à un fil, le même depuis lequel pend l’irruption du Mexique qui en bas ne supporte plus la pression contre sa dignité ni la guerre contre ses communautés et territoires.

L’attaque de l’ORCAO n’est pas un conflit entre communautés, comme le caractérise Carlos Salinas et comme certainement prétendra le faire López Obrador. Cette attaque est de la responsabilité directe du gouvernement du Chiapas et du gouvernement fédéral. Le premier qui dissimule l’accroissement des groupes criminels, ce qui fait que le Chiapas passe d’une relative tranquillité à devenir un feux rouge de violence. Le second qui garde le silence et la passivité face à l’évidente situation dans le sud-est. Pourquoi l’ORCAO attaque les communautés zapatistes ? Parce qu’ils le peuvent. Pourquoi le gouvernement de Rutilio Escandón le permet ? Parce que dans le Chiapas d’en haut, gouverner signifie se laver les mains avec du sang indigène. Pourquoi López Obrador garde t’il le silence ? Parce que le gouverneur du Chiapas est le beau-frère de son très cher secrétaire de gouvernement Adana Augusto López, et parce que tout comme ses prédécesseurs, il ne supporte pas qu’un groupe rebelle soit le référent de l’espoir et de la dignité, et parce qu’il a besoin de justifier une action militaire pour « laver » le sud-est et pouvoir ainsi imposer ses méga-projets.

Nous entendons, également, cette attaque comme le résultat des politiques sociales du gouvernement actuel qui cherche à diviser et à corrompre, en détruisant le tissu social des communautés et peuples de notre pays et en particulier au Chiapas. Nous voyons avec beaucoup de préoccupation des programmes comme “Sembrando Vida” (Semant [la] Vie), -qui se caractérise pour avoir le même budget que celui du secrétariat de l’Agriculture fédéral- et d’autres similaires, qui favorisent la confrontation entre communautés, qui historiquement ont été spoliées

de leurs terres et de leurs droits, et qui sont utilisées comme des mécanismes de contrôle politique et comme monnaies d’échanges pour que des organisations comme celle de l’ORCAO aient accès à des supposés bénéfices que ces mêmes programmes offrent, au prix du vol des terres récupérées et autonomes zapatistes. Pour nous, il est clair qu’il ne s’agit pas de conflits entre les peuples, mais qu’il s’agit d’une action de contre-insurrection qui cherche à détruire l’EZLN comme toutes les communautés et les peuples qui continuent de lutter pour une vie avec dignité.

Nous, qui signons cette lettre le faisons pour nous convoquer et convoquer celles et ceux qui croient que la dignité et la parole doivent se lever afin d’arrêter le massacre qui se pressent : pour convoquer celles et ceux qui communient avec le gouvernement actuel à ouvrir leur cœur aux injustices qui inondent le présent de ce pays, bien plus loin de leurs affinités ou sympathies politiques ; afin de pouvoir nous rencontrer dans la nécessité d’agir dans un but commun pour arrêter cette atrocité.

Nous signons cette lettre parce que voyons l’urgence pour que cesse la violence paramilitaire au Chiapas, car ne pas le faire signifie laisser que le Mexique s’enfonce davantage dans cette guerre interminable qui le déchire. Nous exigeons que justice soit faite pour Jorge Lopez Santiz. Nous exigeons la dissolution absolue de l’ORCAO. Nous exigeons que le gouvernement de Rutilio Escandón soit enquêté en profondeur. Nous exigeons que le silence de López Obrador cesse d’être complice de la violence au Chiapas.

Reprenant les exigences présentées par le Congrès National Indigène, nous demandons :

Que la santé du compagnon Jorge soit garantie et de lui accorder toute l’attention nécessaire et pour le temps nécessaire. Que cesse l’attaque armée contre la communauté Moisés Gandhi et soit reconnu son territoire autonome. Que soient punis les auteurs matériels et intellectuels de ces attaques paramilitaires 4. Que soient démantelés les groupes armés qui maintiennent la guerre active et croissante contre les communautés zapatistes

Nous exigeons également la liberté immédiate de Manuel Gómez, base d’appui de l’ EZLN, dont nous n’oublions l’emprisonnement injuste.

Avec le CNI, nous avertissons que la guerre qui a été déclarée aux peuples originaires, gardiens de la Mère terre, nous oblige à agir de manière organisée afin d’arrêter la violence qui grandit et rétablir notre connexion et notre soin pour la Vie. Nous nous appelons à nous manifester dans les rues, devant les ambassades et les consulats, les centres d’études et les lieux de travail, sur les réseaux sociaux, n’importe où où cela nous soit possible et indispensable, contre la violence militaire, paramilitaire et le crime organisée, et pour la défense de la Vie.

Nous appelons et les appelons à unir nos efforts afin de tisser une journée d’actions disloquées du 27 mai au 10 juin, avec une journée d’action coordonnée nationale et internationale le 8 juin.

Signataires,

Noam Chomsky

María de Jesús Patricio Martínez

Carlos González García

Enzo Traverso, (escritor y profesor de la universidad de Cornell)

Michael Hardt

Yvon Le Bot

Michael Löwy, Sociólogo, Paris

Bertha Navarro

Juan Villoro

Alfonso Cuarón

Gael García Bernal

Diego Luna

Jorge Volpi

Julieta Egurrola

Joaquín Cosío

Franck Gaudichad (co presidente de Francia America Latina)

Raoul Vaneigem

Anselm Jappe

Tomás Ibañez, Escritor, militante libertario

Alicia Castellanos

Pierre Salama, profesor emérito de la Universidad Sorbonne- Nord

Júlio Henriques, revista Flauta de Luz (Portugal)

Rubén Navarro, profesor, Lyon, Francia

María Herrera Magdaleno (Familiares en Búsqueda María Herrera)

Daniel Giménez Cacho

Marcos Roitman Rosenmann

Carlos Taibo (autor de varios libros Colapso, entre otros)

Jaime Pastor, editor de la Revista Viento Sur, Estado Español

Gilberto López y Rivas

Malú Huacuja del Toro

Arturo Escobar, Colombia

Ofelia Medina

Javier Sicilia

Alfonso Reynoso Rábago

Ana Laura Gamboa Muñoz

Sabrina Melenotte. Investigadora del CIESAS

Francisco Barrios, El Mastuerzo

Ariadna Flores Hernández

Sophie Alexander-Katz

Raúl Delgado Wise

Santiago Corcuera Cabezut

Luis de Tavira

Guadalupe Nettel

Everardo González

Carlos Cuarón

Fernanda Navarro

Raul Zibechi, Uruguay

Vilma Almendra

Manuel Rozental

Diego Osorno, reportero. Sonora, México

Sylvia Marcos, Investigadora

John Holloway

Magdalena Gómez

Fernanda Aragonés

Carmen Ventura, El Colegio de Michoacan

Antonio Gritón, Artista Visual, México

Daniela Rea Gómez, Periodista

Servando Gajá, Cineasta

Margara Millán, Profesora

Jérôme Baschet, México, Francia

Rocío Martinez, México

Anne Gerschel, directrice artistique des Chapiteaux Turbulents, Paris, Francia

Jean-Luc Untereiner, directeur des écoles immersives alsaciennes, Bischheim Francia

Ana Laura Nettel

Arturo Anguiano

Juan Wahren

Clara Jusidman

Emory Douglas, Political / Social Justice and Black Panther Party Revolutionary Artist

Juan Carlos Rulfo, cineasta

Marcela Turati, periodista

Daniela Rea

Natalia Beristáin

Kyzza Terrazas, cineasta y escritor

León Chávez Teixeiro

Pedro de Tavira

Ana Esther Ceceña

Bárbara Zamora López, Bufete Jurídico Tierra y Libertad

Mariana Elkisch Martínez, Secretaria General de la Universidad Autónoma de la

Ciudad de México (UACM)

Valentina Leduc, documentalista, Ciudad de México

Marina Stavenhagen

Jacobo Dayán

Carolina Coppel Urrea

Raquel Gutiérrez Aguilar, BUAP

Alberto Cortés

Ana Lydia Flores Marin (Ibero, Puebla)

Miguel Urbán, Eurodiputado, Estado Español

Youssef Diawara, comédien, Paris Francia

Christine Pellicane, metteur en scène, Paris, Francia

Philippe Maymat, comédien, Paris, Francia

Madame Miniature, musicienne, Paris, Francia

Sergio Canto, réalisateur, Paris, Francia

Sylvain Sèchet, réalisateur, Paris, Francia

Viviana Saint Cyr, psychanalyste Paris, Francia

Rime Ateya, médiatrice culturelle, Paris, Francia

Solène Merran, comédienne, Paris, Francia

André Lejarre, photographe, Paris, Francia

Catherine Rauscher, artiste peintre, Paris, Francia

Fanny Gaillanne, professeur, Paris, Francia

Jon López de Vicuña, musicien, Paris, Francia

Amaia Cabranes, professeur Université Paris Ouest Nanterre Francia, Nanterre, Francia

Manon Buisson, conseillère principal d’éducation, Aubervilliers, Francia

Gabriel Gau, coordinateur socio-culturel, Aubervilliers, Francia

Joseph Kempf, comédien, Montreuil, Francia

Sandrine Demoron, comédienne, Montreuil, Francia

Barthélémy Maymat, comédien Bordeaux, Francia

Serge Balu, musicien, Saint-Denis Francia

Ilef Jerbi, étudiante, Saint-Denis Francia

Thomas Girou, comédien, Colombes, Francia

Aurélien Desclozeaux, danseur, Marseille, Francia

Odile Lauria, comédienne, Arcueil, Francia

Cécile Mesnard, directrice de collège retraitée, Plouha (22) Francia

Aline Paillet, journaliste , Francia Lercoul

Sarah Viennnot, comédienne, Nantes, Francia

Judith Arsenault, comédienne, Rustrel

Laure Gilquin, artiste plasticienne, Berlin, Alemania

Pascaline Lefèbvre, coordinatrice de production à l’opéra, Portland, Estados Unidos

José Luis Humanes Bautista, ex-secretario de organización de CGT y ex-coordinador

general de la CGT-Comisión Chiapas), España

Tamara Pearson

Miguel Barrera Rocha

Pilar Gonzalo Arranz, Madrid. Estado Español

Lola del Valle

Gaya Makaran, Investigadora CIALC-UNAM

Vivian Abenshushan, escritora

Manuel Garí Ramos, Economista, Comisión de Economía de Anticapitalistas, Estado

Español

Mariana Mora, CIESAS, Ciudad de México

Luciana Kaplan

Gabriela Jauregui, Escritora y editora, Estado de México

Paula Mónaco Felipe, periodista

Fernanda Paz, UNAM

Tatiana Coll, profesora y articulista de La Jornada

David Flores Magón Guzmán

Araceli Osorio Martínez

Ángeles Eraña, UNAM

Silvia Ribeiro, investigadora

Gabo Revuelta (Mexikan Sound System)

Luisa Riley, Documentalista

Lengualerta, Ciudad de México

Daniela Alatorre

Elena Fortes

Ramón Vera-Herrera, (ojarasca)

Carmen Giménez Cacho

Fernando Matamoros Ponce, ICSyH-BUAP

Alexis Ontiveros

María Minera

Julieta Giménez Cacho

Jorge V. Villalobos G.

Peter Rosset

Ariel García, escritor

Josué Vergara

Mariana Rivera

Gilda Revueltas

Roberta Alexander, Profesora emérita, Estados Unidos

Raúl Romero, México

Argelia Guerrero Rentería, México

Sandra Patargo Muriedas

Luis Fernando García Muñoz

Ixchel Cisneros Soltero

Magdiel Sánchez Quiroz

Lucia Linsalata

Zenia Yébenes Escardó

Amilcar Paris Mandoki

Francesca Cozzolino, profesora-investigadora Paris

Christy Petropoulou, Grecia

María Herrera

Nancy Mercado, pan artesanal La patrona

Inés Durán Matute, México

Mina Lorena Navarro, BUAP – Puebla

Alfonso Diaz, Colectivo de prácticas narrativas

Mir Rodríguez Lombardo

Papús Von Saenger

Marcos Giralt

Yael Weiss

Vicente Moctezuma Mendoza

Isabel Mateos

Carlos A. Ventura Callejas

Luca Newman

León Fierro, Mexicali Resiste

David Zonana

Lila Avilés

Sofía Arrollo

Sophie Alexander

Gabriela Zanabria Corona

Graciela Delgado Ramírez

Constanza Cuetia

Aracelia Guerrero Rodríguez

Marceo Sandoval

Piña Palmera AC. (México)

Paola Diaz Lizé (Chile)

Pierre Beaucage (Canadá)

Cecilia Zeledón (México)

Oscar Soto Badillo (México)

Álvaro Quiroz SJ (Mëxico)

Gabriela Di Lauro Bentivogli (México)

Mercedes Núñez Cuétara (México)

Antonio Fuentes Díaz (México)

Eduardo García Vázquez. Universidad Iberoamericana Puebla (México)

María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera (México)

Itzel López Nájera (México)

Marcela Ibarra Mateos, Universidad Iberoamericana Puebla, México.

Claudia Magallanes Blanco, Universidad Iberoamericana Puebla (México)

Guadalupe Chavez Ortiz Académica de la Ibero Puebla (México)

Patricia Maldonado (México)

Compas Arriba – colectivo de Medios Libres

Lado B Medio (Puebla)

Silvia Coca, México

Jéssica Coyotecatl

Fortino Domínguez Rueda, Centro de Lengua y Cultura Zoque – Universidad de

Guadalajara. México.

David Garcia Cazares

Rocio Martinez

Diego Luna, Monterrey, N. L.

Lylia Palacios Hernández , Monterrey, N. L.

Martine Gerardy, Liège, Bélgica

Isabelle Mouly, Francia

Alfonso Leija Salas

Francisco De Parres Gómez, Antropólogo y fotógrafo

Carolina Elizabeth Díaz Iñigo, Antropóloga

María Gabriela Debus, San Martin de los Andes, Argentina

Rodrigo Alexander Uribe Cevallos, Cuernavaca, Morelos

Lila Calderón, Cipolletti, Rio Negro, Argentina

Maria Teresa Bermudez , Venezuela

Adazahira Chávez Pérez

Patricia Botero-Gómez, Centro de estudios independientes, Color tierra, Colombia

Eva Arán Vidal

Eva María Serna Arán

Rocío Servín Jiménez, Guanajuato

Charlotte Sáenz , California, E. U.

Gisela Espinosa Damián

David Barrios Rodríguez, Ciudad de México

Raúl Ornelas, Académico de la UNAM

Héctor Tomás Zetina Vega

Laura Gisela García Domínguez, Profesora de la ENAH.

José Ignacio Sánchez Alaniz

Ana María Vera Smith

Víctor Manuel Ortiz Villarreal

Nora Tzec Caamal

Alberto Coria Jiménez

Jorge Antonio Cruz López

Profra. Jubilada Guadalupe Castillo Feliciano

Fabián Guerrero, editor

Fernando Medina

Felipe Ignacio Echenique March

María Guadalupe Mea Lavaniegos

Aline González Balcázar, Colima, México

Carlos Garza Falla

Graciela de la Torre

Oralba Castillo Nájera, Cuernavaca, Morelos

Verónica Ortiz Cisneros

Ma. del Rosario Aguilar Pizaña

Arturo Carrasco Gómez, sacerdote anglicano

Tania Paloma Hernández, Academica, UACM

Lina Odena Güemes Herrera

Silvia Resendiz Flores, Ensenada, BC

Blanca Lilia Narváez Rivera

Margarita Rodríguez

Bonifacia Hernández Flores

María Elena Ferrer Amarillas

Jacinta Zepeda Nuñez

Josefina Fregoso

Sashenka Fierro Resendiz

Rosa Paulina Resendiz Flores

Jorge Luis López López

Shula Erenberg cineasta

Paula Lucía Muñoz Güemes

Siria Garibay Marrón

Tania Gallaga Hernández

Betsabé Rivera López

María Cristina Peralta Casillas

Elena Katzenstein Ferrer

Alejandra sierra

Alejandro Rodríguez Andrade, Villa de Álvarez, Colima

Elena Fortes Acosta

Natalia Pérez Turner

Sofía Arroyo Martin del Campo

Irene Alvarado Saravia

Laura Ulloa

Arturo Sampson Alazraki.

Jaime Chabaud, dramaturgo y periodista

Stella Maris Figueroa

Hugo Molina

Mathias Órdenes Delgado, Universidad Católica de Temuco, Chile

Mario Bladimir,

Dalia Alejandra Luna Muñoz, Ciudad de México

Ruben Bello Traverso, Artista Plástico , Integrante del Conversatorio Abya Yala

Uruguay

Lila Avilés

Andrés Hirsch Soler

José Antonio Arenas Romero, Colectivo Jirafa. Cuernavaca, Mor

Araceli Joshabet Mendoza Granados

Anayatzin Temores Alcántara

Maria Gracia Castillo Ramírez, APJI-SNPICD-INAH

María Gutiérrez Zúñiga

Edo Schmidt, sociólogo, Münster/Alemania

Laura E Hinojosa Her

Mónica Sainz Ibarra

Laura Espejel

Aída Analco Martínez

Dante Anaya Saucedo

María Cristina Castillo Velázquez

Edith López Ovalle

Isabel Gutiérrez Paredes

Florina Mendoza Jiménez

Adolfo Valtierra

Yolanda Abrajan Flores

Roberto Quiroz González

Rodolfo Oliveros Espinosa

Alexis Daniel Rosim Millán

Rocío Badillo Garrido

Ana Vianey Figueroa Rodríguez

Lilia García Torres

Volga De Pina

Sandra Estrada Maldonado

Mireya P. Ruiz Esparza

Paula Herrera Martínez

Merary Beatriz Vieyra Carmona

Marisela López Pérez

Julieta Flores Muñoz

Abraham Héctor Cano Alarcón

Mario Galván, Sexta Grietas del Norte, Sacramento, CA, Estados Unidos

Mtra. Julieta García L, CNTE, Ciudad de México

Juan Manuel Ayala, Red Ciudadana Alcaldía Miguel Hidalgo

Consuelo Barajas Aviles, terapeuta, Estado de México

Karla Edna Garcia Rocha, Académica, Ciudad de México

Juan José Hernández López, Docente, Ciudad de México

Melva Hortensia Vázquez Velasco, Docente, Ciudad de México

Ricardo Padilla Reyes, Empleado público, Ciudad de México

Pablo Casares Arrangoiz

Jesús González Pazos, Euskal Herria/País Vasco

Aris Mermigkas Honorario Abogado, Athens Bar Association Grecia

María José Martínez Gutiérrez

Simona Maria Frigerio, periodista, directora del Semanario Inthenet, Italia

Manuela Fulvia Micolano

Carmen Domingo

Héctor Estomba Valencia, España

Eduardo Viveiros de Castro, Universidade Federal do Rio de Janeiro Brasil

Daniela Alatorre Benardhttp://noficcion.mx/

Margaret Cerullo Hampshire College, Estados Unidos

Bárbara A. Riviello Falcón, Adherente a La Sexta

Eugenia Ogarrio Calles

Rubén García R., Docente jubilado UAQ.

Diana Itzu Gutiérrez Luna, Chiapas, México

Claudia Fausti, Misiones, Argentina

Maya Goded

Martha Elena Welsh H.

Matilde Belem Huerta

Clementina Gutiérrez Zúñiga.

Carlos Tornel, investigador, Universidad de Durham, RU

Humberto Robles dramaturgo, México

Virginia Ortega Cervantes, Colectiva Jirafa/Nuestra alegre rebeldía, Cuernavaca,

Morelos

Deyanira Cortes Martinez

David Jiménez, Geografias Comunitarias

Emilia Torres, Geografias Comunitarias

Rene Olvera Salinas, Docente de la Universidad Pedagógica Nacional, Querétaro,

México

José Antonio Ortega Rangel

Marco Arturo Calderas Osorio

Armando Soto Baeza

Porfirio Martínez González

Johan Gordillo García

Elena Aguayo

Alma Idalia Kullick Lackner.

Cecilia Dávalos, Alemania

Alma Sánchez, Periodista de Medios Libres, Morelos, México

Delmy Tania Cruz Hernández

Adel Gutiérrez Tenorio

María del Lucero Pacheco Blas, Estudiante de doctorado

Francisca Urias Hermosilo

Antonio Sarmiento Galán, Cuernavaca, Morelos

Rogelio Vizcaino

Guillermo Ramírez, FES Acatlán UNAM

Timo Dorsch, Alemania

Ebru Celtikli, Alemania

Luis Carlos Andrade García Peláez

Verónica Munier

José Resendiz

Cecilia Duarte

Carlos Chablé Mendoza Cronista de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, México

Miguel Napoleón Estrada Serrano, Trabajador de la UACM

Juan Luis Sosa Mendoza

Alptekin Aydogan, Ohio, Estados Unidos

Camila Barragán, ICSyH-BUAP, Puebla, México

Silvia Beatriz Della Maddalena, Buenos Aires, Argentina

Otoniel Toledo Salinas médico intensivista perteneciente al colectivo Ángela Davis

de la Liga Comunista de México.

Luis Gonzaga Braga Filho, São Paulo / Brasil

Agustín Vaca García

Mariana Favela

Ernesto Camou Healy, Hermosillo, Sonora

María Isabel Ruiz Quiroz

Rodrigo Camarena González

Braulio Montequin, Txiapasekin (país vasco)

José María Gamboa Herrera

Eduardo Michel González

Blanca Ibarra, Ciudad de México

María Isabel Concepción Pérez

Enrique Avila Carrillo

Gerardo Salvador, Ciudad de México

Daniela Lechuga, Ciudad de México

Joel Ortega Erreguerena, Profesor de la UNAM.

Mariana Ramirez Manzano

Michael Breidsprech

Selva Enríquez Bejarano

Verónica Isabel Rivera Vázque

Jessica Alonso Flores

Rosa Carrasquillo

Eleuterio Payan

Dolifet Antunez

José Manuel Juárez Núñez, UAM Xochimilco

Carlos Hagerman

Roger Maldonado Baqueiro

Marisol Fernández, Artista Plástica, Tepoztlán, Morelos

Mayra Almanza, Córdoba-Argentina

Fabiana Bringas, Córdoba-Argentina

Valeria Sbuelz

Carolina Santizo Portillo

Soledad Herrera

Ana Paula Morel, Universidade Federal Fluminense (UFF), Brasil

Ullrike Röding-Gilberg

Paula Seidel

Oskar Röding

Beatriz Vela, San Agustín, Jalisco

Guadalupe Miranda

Vicki Alexander, Berkeley, California, Estados Unidos

Lourdes Padilla-Cabrera, Académica

Michalis Psimitis, Universidad del Egeo

Jorge V. Villalobos G

Paula Canal Huarte

Mario Vázquez Dirzo, Iztapalapa Ciudad de México

Arturo Espinoza, Comunicólogo

Roxana Bolio

Leonel López

María de Lourdes Mejía, Madre de Carlos Sinuhé Cuevas Mejía

Roberto Rodríguez Contreras “Gato”

Zoraida Rosalía Balcázar Cedillo, Ciudad de México

Felipe I Echenique March, INAH

Lorna Scott Fox

Santiago Llerenas

Ana G Quijano, Colombia

Lino von Saenger

Patricia de Obeso González

Francisco Ortega García

Oscar Arturo González Espinosa, Naucalpan, Edo Mx

Lourdes Gutiérrez

Mercedes Simoncini, Rosario, Argentina

David Olguín

María Isabel Pérez Enríquez, San Cristobal de las Casas, Chiapas

Nicolas Pérez Rulfo

Javier Méndez

Elia Bedonia, Bolonia, Italia

Lenin Andrés Fonseca

Claudio García Ehrenfeld

Andrea Medina Riancho, California, Estados Unidos

Berta María Rayas Camarena, Mujeres y la Sexta Jalisco

Ma. de La Paz Espino del Castillo Barrón

William C. Quinn, Zapopan, Jalisco

Servando Gajá Rodríguez, Cineasta, Morelos, México

Tania Claudia Castillo

Lia Pinheiro Barbosa, socióloga, Brasil

Max Elbaum, Convergence Magazine Editorial Board

Pablo Martinez, Pachuca, Hidalgo

Mariano Francesco De Luca, Italia

Rodolfo Miguel Hirsch Soler

Joe Liesner, California

Elisa Cruz Rueda

Alma López

Aaron Pollack

Daliri Oropeza, periodista independiente

Cecilia María Salguero, Junín de los andes Neuquén, Argentina

Amaranta Cornejo Hernández, Puebla, México

Rosángela Pérez Mendoza, Ciudad de México

José Luis García Ortíz

Argelia Rentería Ravizè

Arturo Guerrero Alonso

Johnatan Guerrero Rentería

Janet Jarrell, San DIego, California, Estados Unidos

Nina Serrano, Ciudad de México

Eduardo Espino, Montevideo, Uruguay

David Muñoz-Alcántara, Finlandia

Kate Keller, Montana, Estados Unidos

John Wolverton, Montana, Estados Unidos

Pablo Reyna Esteves

Adriana del Moral Espinosa, editora México/Estados Unidos

Sonia Larramendy

Chaco de la Pitoreta, Honduras

Fernando Alan López Bonifacio, UNAM

Brenda Porras Rodríguez, UNAM.

Cristina Leal, Estado español

Rosa María Barajas Aviles, México

Enrique Davalos Lopez, México

Adolfo Olea Franco

Alejandra Cárdenas Santana

Violeta A. Chávez Bautista, Veracruz

Johanna Murillo.

Gabriel Pascal

Vicky Lili, Grecia

Antonio Flores González, Universidad Autónoma de Querétaro

Ángel Ancona

Maribel Nicasio González, Guerrero, México

Karina Bustos García, Fotógrafa, Ciudad de México

Mario Espinosa Ricalde

Polo Castellanos, Movimiento de Muralistas Mexicanos, México

Alma Leticia Fregoso Rodríguez, Aguascalientes,

María Cecilia Sheridan Prieto

César Silva Montes

Armida Elia Valverde Cabral

Alicia Cruz, Adherente a la Sexta, Tepic, Nayarit, México.

Estela Valverde Cabral

Danilo de Assis Clímaco

Stefanía Cecconello, Córdoba-Argentina

Ricardo Enrique Flores Corrales.

Pía Camil, Artista visual, Edo Mx

Marlen Alicia Cano Morales

Sihara Casillas Gaeta, Bióloga

José Martín Velázquez Pérez

Kaori Citlali Flores Valverde

Cecilia Soler

Isabel Castillo

Yuriria Pantoja Millán

Amanda Ramos García

Natalia Hernández Cornejo

Víctor Hugo Guzmán Cuevas

Claudia I. Espinosa Díaz

Claudia Ledesma Hernández

Xochitl Zolueta Juan

León Benito Silva Velázquez

Pável Valenzuela Arámburo

Roxana Carmona Viveros

Dulce María Reyes Páramo

Gibrán Rodrigo Mejía Toriz

Hugo Pérez Trejo

Alejandro Araujo Pardo

Adriana Ruiz Gadea

Alejandra Hernández Bocanegra

Lilia Bocanegra Moreno

Francisco Pérez Hernández

Edgar Aguilar Espinoza

Selene Solís Tejada, Cd. Juárez, Chihuahua

Alberto Barrera

Carmen Georgina Treviño González

Jack & Ayda Lucero Fleck, Oakland, California, Estados Unidos

Florina Piña Cancino, gestora cultural y trabajadora universitaria

María Rosaria Mariniello, Napoli, Italia

Patricia González-Zúñiga, California, Estados Unidos

Mtro. Gilberto Zuniga, San Diego, California, Estados Unidos

Carolina Irene Márquez Méndez

Carovane Migranti, Italia-Tunisia-México

André Nascimento, Diário da Guanabara

Luca Manunza, Sociólogo investigador Association cultural Perda Sonadota, Cerdena,

Italia

Elizama Rodas

Gabriela Aguilar

German Hernández

Verónica Marín

Yazmin Cano

Katya Ramírez

Evelyn López Simental

Patricia Ortega

Martha Rodríguez

Dulce Ureña Hernández

María José Larios Corrales

Diana Rubio

Verónica Beltrán

Fiama Rosas Rodríguez

Magaly Romo Pedroza

Martha Ruiz Ballesteros

Daniel Don

Abelardo Chávez

David Pavón Cuéllar

Nithia Castorena-Sáenz, Chihuahua

Lucia Elena Cara, Reggio Calabria, Italia

Ana Belén Sánchez Montalvo, Ciudad de México

Aguanno Enza, Florencia, Italia

Vladmir Souza, São Paulo, Brazil

Olivier Malcor, Italia

Calixto Trinidad Carbajal

María Inés Roqué

Lídia Serrano Martínez, Cantabria (España)

Marina Roio, Italia

Israel Solorio Sandoval, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM

Atanacia Rescalvo

Juan Martínez, Tepoztlan, Morelos

Coquis Delgado, Tepoztlan, Morelos

François Paumier, Saint-Girons, France

Isabel Sanginés Franco, profesora universitaria.

Ena Miroslava Martínez Pérez

Mabel Nogueira

Raquel Vázquez Díaz

Lorenzo Perrona, Italia

Rodrigo García Leija

Maud Febvay, enseignante

Stephan Lynn DeWeese-Parkinson, Tijuana, BC

Catherine DeWeese Párkinson, Tijuana, BC

Emely Arroyo Elizarraraz, Tijuana, BC

Fabio Bertazzo, Italia

Sara Islas, feminista lesbiana independiente

Patricia de Obeso

Astrid Puentes

Renata Demichelis

Adriana Muro

Valeria Villalobos

Diego Morales de Murga

Andrea Ariza Ruiz

Amalia De Montesinos Zapata

Irene López Caltenco

Natalia Iliana López Medina

Ricardo Reyes Márquez

Margarita Cervantes

Eduardo Velasco Vásquez

Elena de la Fuente

Gabriele Braghelli

Juan Ramón Castillo R.

Ruben Macias Esparza

Guillermo Büsch

Luis Alberto Hernández Guzmán

Tobias Müller, The New Institute, Hamburg, and University of Cambridge

Tekwani Fernández

Itztliocelotl Miguel Romero

Ana Laura Vázquez Caso

Mary Ann Tenuto, Chiapas Support Committee

Miguel Ángel Radilla, Red de Resistencias y Rebeldías de Tijuana, Tijuana, BC

Ferdinando Alliata, Palermo, Italia

Ivette Leyva C.

Alicia Andares, trabajadora independiente, Ciudad de México.

Carlos Hagerman

Ruth Betancourt Vargas

Tlatoani Tlacaelel Flores

Mary Zapala

Diego Luz

Alicia Mendoza Guerra

Ángeles Sánchez Bringas

Ricardo Falomir

Mauricio Acosta

Enriqueta López de la Cruz

Miguel Ángel Alvarado Hernández

Sergio Visquerra, Seminario Subjetividad y Teoría Crítica del Posgrado de Sociología

de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Teresa Jacob

Rosa María Jurado Muñoz

Erica Serrano

Teresa Rodríguez de la Vega Cuéllar, FCPyS UNAM

Carmen Dayana Ayala Lopez, Tijuana, BC

Andrea Schwuchow

Andrea Sánchez Grobet

Sofía Falomir Sánchez

Andrea Ramírez Aburto

Lucía Riojas

Carolina Torreblanca Becerra-Acosta

Daniel Cuevas

Mónica Meltis Véjar

Simón Sánchez Ortega

Regina Barrios Parlange

Simón Sánchez Ortega

Regina Barrios Parlange

Mariana Orozco Ramirez

Pablo E. Martínez Rodríguez

Jimena Soria

Marcela Azuela Gómez

María Álvarez Reyes

Regina Ganem

Jimena Garcia Cabello

Isabel Garcia Lievana

Lilian Karina Barriga Castañeda

Yael Viridiana Ramírez Romero

Brenda Ana Isabel Rolón García

Vladimir Chorny

Aldo Sotelo

Francisco Lagunes Gaytan, Antropologo

Elisa Cruz Rueda. Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena. Universidad

Autónoma de Chiapas.

Ana María Sánchez Rodríguez

Regina Pérez Ysunza

Paulina Botella Alanis

Jorge Hidalgo Zurita

Anahí Espíndola Pérez

Judith Chaffee Hoppe

María de Lourdes Covarrubias Velasco

Valentina Glockner Fagetti

Roberto Rosete Guzmán

Celeste Maribel Tamayo Carrera

Paulino Alvarado Pizaña

Huáscar Salazar Lohman (Bolivia)

Lesly Yobany Medoza, Nubenegra

Ragueb Chaín Guadarrama

Melina Gómez

Shuravi Serratos

Marcela De Alva

Ericka Sánchez

Rosalba Zambrano Velasco México

Gerardo Pérez Viramontes (México)

Guillermo Pérez Esparza (Guadalajara, Jalisco)

Ernesto Aroche (Puebla, México)

Mely Arellano Ayala ( Puebla, México)

Nuria Ciofalo (Estados Unidos)

Joaquín Osorio Goicoechea

J. Jesús María Serna Moreno

Pedro Raul Suarez Treviño, Asesor juridico

Ericka Ileana Escalante Izeta (México)

Al-Dabi Olvera Castillo (México)

Cecilia Peraza Sanginés UNAM

Liliana Daunes Comunicadora feminista argentina

Angela Daly, Escocia

Jesse Hutchison , Sextas grietas del Norte California, Estados Unidos

Giuseppe Rotiroti

Irene Mulazzani

Virgilio Mail

Emmanuel Galaviz, Red de Resistencias y Rebeldías de Tijuana Tijuana, BC

Cassandra Cárdenas Pimentel Promotora Cultural

Sinaí Rivera Martínez Integrante del colectivo Ilusionistas sociales

Marco R. Alcántara Jiménez

Karen Huffman

Adriana López Catalán

Eliézer González Luévanos, Profesor de primaria y cantautor, Saltillo, Coahuila

Ma. Asunción Gutiérrez González

Rosaria Ronchi, Italia

Priscilla Mojica, Tijuana, BC

Agustin Solano Lopez, Guerrero, México

Luz Verónica Gallegos Cantú, Profesora universitaria, Monterrey, N. L.

María Belmonte Vega, Monterrey, N. L.

Diana Puente, Monterrey, N. L.

Vanessa Sugey Catalán Sánchez, Cuautla, Morelos

Oswaldo Salvador Alba Chavez, Tallerista del faro Indios Verdes

Nayade Monter Arizmendi

Heriberto Rodriguez, fotógrafo, México

Amarela Varela Huerta Profesora Investigadora. Academia de Comunicación y

Cultura San Lorenzo, Tezonco

Maria Auxilio Barajas Aviles, trabajadora independiente Estado de México

Alejandro Bonada Chavarría, Universidad de Granada

Omar Vargas Angeles, estudiante de posgrado en CIESAS-Sureste.

Raúl Ybarnegaray, trovador, Cochabamba – Bolivia

José Luis Aguilar Alatorre, Corregidora, Querétaro

Wilda Western Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Alberto Velázquez Solís Universidad Intercultural de Campeche Yucatán, México

Juan Carlos Alejandre

Maria Isabel Pérez, Colectivo Chikinte'

Rodrigo Carrillo Barajas, estudiante UNAM, Edo Mx

Maria Refsland

Susanne Normann

Viljar Eidsvik

à sne Rosseland

Eline Mannino

Ingrid Fabiola Ocares Moen

Hedda Østgaard

Haley de Korne,

Eva Maria Fjellheim

Ragnhild Holtan

Henrikke Ellingsen

Tuva Sætre Ressem

Sonia Munoz Llort

Sarah McClain, Missoula, Montana EEUU

Robbie Liben, Missoula, Montana EEUU

Carol Wald, Missoula, Montana EEUU

Robert C. Rosen, Missoula, Montana EEUU

Kim Bostrom, Missoula, Montana EEUU

Char Jones, Hamilton, Montana EEUU

Dave Jones, Hamilton, Montana EEUU

JP Kaljonen, Visual artist

Alèssi Dell'Umbria

Maurizio Acerbo

Luis Hernández Herrero, médico, España

Lorena Cortés Manresa

Kurt Richards McLean, Baja California, Mx y San Diego, Estados Unidos

Carmen Valle

Alejandro Simental Casillas

Cipriano Izquierdo

Claudia Ramírez Martínez, artista interdisciplinaria

Elena Delgado

Maria Concepcion Garcia Batalla, España

Juana Cruz Jimenez de las margaritas

Ludovica Pivari

Giovanni Cuocci

Felipe de Oliveira Uba, FGV, Brasil

Patricia Guerrero, UFSC, Brasil

Adriana Angelita da Conceição, UFSC, Brasil

Brenda Arelli Urbina Bolaños, actriz Performer

Jérémie Bonheure, Francia

Andrea Guerrero, Colombia

Diego Florez, Colombia

Samantha Alflen, Brasil

Aline de Jesus Nascimento, Brasil

Fernando Neri Valente, Brasil

Natalia Walzburger Martins, Brasil

Amanda Becker, Brasil

Ana Lilia Félix Pichardo, UFSC, Mex/Brasil

Natalia Escobar, Periodista

Jorge Abraham Rábago Vega

Raúl Camargo, Estado Español

Lisa Lugrin, autora de comics

Clément Xavier, autor de comics

Filiberta Nevado Templos

Rudy Graves, Reino Unido

Ivette Sampson Avila, Mexico

Ricardo Giraldo Montes

Clara Redal Móntan

Laura E. Prianti, Ciudad de Mexico

Pilar Redal Montané

Hernán Uviña, Autor, Argentina

Gizela Garciarena Hugyecz

Zaidy Manoella Dzay Graniel, Red Recrearte Germina, Yucatán, Quintana Roo

Diana Gabriela Uiz Ateaga, Red Recrearte Germina, Yucatán,Quintana Roo

Luis Carlos Andrade

Cecilia Espinoza Reyes

Miguel Jiménez Mendoza

Armando Mora Martínez

Gerardo Tort

Bertha María Preza Martínez, Ciudad de Mexico

Raquel Herrera, Red De Resistencias y Rebeldías en Tijuana, Tijuana, B C

Norma Angélica Parra Hernández

Luiz Miguel Mendonça Gonçalves

Crisstian Villicaña, Periodista, Tijuana, BC

Rubén Guevara, Ensenada

Noemí Domínguez Gaspar

Rosa Merino, Escribano, Madrid, España

Nayar López

Reyna Cliiff

Daniel De Santis

Juan Trujillo Limones, Barcelona, España

Silvia Resendiz Flores

Blanca Lilia Narváez Rivera

Margarita Rodríguez

Bonifacia Hernández Flores

María Elena Ferrer Amarillas

Jacinta Zepeda Nuñez

Josefina Ibarra Fregoso

Rosa Paulina Resendiz Flores

María Cristina Peralta Casillas

Virginia Rivera Gutiérrez

Fabian Hector Luna

Claudia Martínez Sánchez, Puebla

Francisco Toscano Sosa

Mónica Sánchez

Ángel Manuel López Rafael

Teresa González de Chávez Fernández, Madrid, España

Ángel Serrano Galindo, Comunero de Xalatlaco

Cresencio Chávez Salazar, Docente, Ciudad Juárez, Chihuahua.

Tania Paulina Viña Frías

Isaac Aldana Serrano

Ana Valentina López De Cea

Alejandra Madrigal

Araceli Maldonado

Sonia Tuset

Juan Espinosa, Argentina

María Belén Maña, Argentina

Marcos de Vedia, Argentina

Toluz Chediex, Argentina

Morelia Montes, Argentina

Mariano Pierri

Denise Sol Margulis, Argentina

Remigio Gomez

Raúl Alberto Cela, Argentina

Carolina González González, Red Regional de RyR, La Paz, BC, Mexico

Itzamna Hernández, Músico y Actor

Wendy Juárez

Miriam Diana

Constanza Campos Cerón, estudiante, UAZ

Manuela Salazar Suárez

Mario Alberto Cortez Campos

Francisco Javier Tapia Hernández

Nadia Constanza Hernández Díaz

Jesús Espinoza Mendez

Gildardo Izaguirre Fierro

Jennifer Zoe Borrego Duran

Jaime Renan Ramírez Zavala

Ana Laura Ríos Morón

Ramón Ernesto Jara Guzmán

Iris de la Peña López

Brenda Yohana López

Alma Leticia Borrego

María Betzabe García Galindo

Ilich David Escobar Corona

Victoria Gallegos Guerrero

José Alberto Zamudio Salazar

Gildardo Izaguirre Fierro

Alfredo Galvez Rubio

Germán Mendez Lugo

Héctor Abraham Borrego Duran

José Antonio Estrada Godinez

Luis Alain Lizarraga Sánchez

Ricardo Vazquez Gonzalez

Pablo Montaño

Nysai Moreno, Red regional de RyR San José BCS, Ensenada, BC

Carmen Morales Mendez, socióloga

Silvia Anguiano Rodriguez, abogada

Nery Chaves García

Mariana Edith González Alvarado, etnóloga

Mariana Alaide Jiménez Toris

Ireri Mejía Almonte

Ma del a Carmen Bustos Garduño

José Alberto Dávila Corella, músico

Axel Gottschalk, Argentina

Rosa María Mila Degante, Huamantla, Tlaxcala

Efrén López Mila, Huamantla, Tlaxcala

Diego René Rosas Martínez, Puebla

Carlos Damién Nava Suárez , Puebla

Rubén Torija Luna, Puebla

León Julián Mayorga Vaca, Puebla,

Guadalupe D. Vargas, CDMX

Pável Alejandro Mayorga Vaca

Ana Laura Suárez Lima

Nemir Viveros Cantera, San Pedro Cholula, Puebla

Israel Rivera González, Ciudad de México

María Teresa Ascencio Cedillo, Puebla.

Francisco Jorge Espinosa, Argentina

Noé Humberto cazetta, São Paulo, Brasil

Silvio Carneiro, São Paulo, Brasil

Menna Mourad, Africa, Egypt

Elismar de Souza, Rio de Janeiro, Brasil

Marina Rago Moreira , São Paulo, Brasil

Rayssa Cortez, Brasil

Angelica Santamaria Alvarado

Adair Daer Simoes Filho, Santo André SP, Brasil

Anielle Gonçalves de Oliveira, Atalanta, SC, Brasil

Flávio Miranda, Rio de Janeiro, Brasil

José Blanes Sala, São Paulo, Brasi

Ricardo de Sousa Moretti, São Paulo, Brasil

Igor Celestino Ramos, Santo André, SP, Brasil

Eduardo Massayuki, São Bernardo do Campo, SP, Brasil

Leonardo Leite, Niterói, Brasil

Jônatas da Silva Abreu Aarão, Niterói, Brasil

João Nackle Urt, Brasil

Robson Luiz Pretodio

Adriana de Carvalho Alves, Brasil

Isaac dos Santos Bezerra, Brasil

Alessandra Prates Barreras Carriero, Porto Alegre, Brasil

Marcos Paulo Vitorino, Santo André, SP, Brasil

Raul Garcia Simões, São Paulo, Brasil

Pedro Puertas Silveira, São Paulo, Brasil

Sávio Freitas Paulo, Rio de Janeiro, Brasil

Miriam Oliveira, São Paulo, Brasil

Andrea Avila Serrano, Bogotá, Colombia

Liam, Nueva York, EUA

Paulo Henrique Furtado de Araujo, Niterói,Brasil

Fabiane Santana Previtali, Coordenadora do GPTES, UFU, Brasil

Andrea Santos Baca, CRU Solo , UFABC, SP, Brasil

José Antonio Foronda Farro, CdMx

Cecilia Torres Garibaldi, Argentina

Rodrigo Vera Reyero

Elina Aguiar, Argentina

Yhaira González-Avilez, Tijuana, Baja California, México.

Iris Nayeli López Pérez

Elia Gutiérrez Díaz

María Paola Ortiz Santiago Reyes Herrada

Susana Molina Medina

Paulina Genea Parra Chávez

Dany Gutiérrez

Karen Elizabeth Zúñiga Fernández

Ivonne Monte de Oca

María Estrada, Tijuana, BC

Cipactli Yruegas Rubalcaba

Lizet Romero Guzmà n

Ricardo Javier Suárez Estrada

María Magdalena Cerda Báez

Ernesto García Hernández, Puebla

Theresa Ortega, San Diego, CA

Cristina Steffen, CdMx

Addison Winslow, California, EUA.

Enrique Ávila Carrillo,

Luz Rivera

Miguel Alejandro Gutiérrez Hernández

Lizeth Capulín Arellano

Macarena Marey, Argentina

Luis Rojas, Paraguay

Nicolás Salvi, Argentina

Matías Blaustein, Argentina

Pablo Díaz, Uruguay

Pablo Vommaro, Argentina

Carla Gras, Argentina

Fernanda Torres, Argentina

Pablo Alabarces, Argentina

Bernardo Mançano Fernandes, Brasil

Manuel Riveiro, Argentina

Pablo Dalle, Argentina

Pabel López Flores, Bolivia-Italia

Elver Guerrero Espitia, Colombia

Jorge Montenegro, Brasil

Paula Varela, Argentina

Stalin Herrera Revelo, Ecuador

Salvador Schavelzon, Brasil

Sergio Elías Uribe Sierra, Chile

Mariano Millán, Argentina

Vanda Ianowski, Argentina

Fabiana Bringas, Argentina

Stefanía Cecconello, Argentina

Valeria Sbuelz, Argentina

Juan Wahren, Argentina

Dolores Roca Rivarola, Argentina

Renata Ferreira da Silveira, Brasil

Marcelo Argenta Câmara, Brasil

Mariana Caballero Briones

Ilyana Ramírez Gutiérrez

Margarita Espino Del Castillo Barrón

Alejandra Martínez, Monterrey, N.L.

Alejandro Bernal, Monterrey, N.L.

Hugo Gottschalk, Argentina

Jesús Gómez

Yarazeth Mayoral Santiago

Victoria Ruiz Rincón

Elena Morúa, San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Ernesto Flores Escareño , Zacatecas, México

Miguel Ángel Sánchez Salas, Zacatecas, México

Martin Argumedo López, Zacatecas, México

Sergio Armando Flores Carranza, Zacatecas, México

Juan Enrique Ortiz Sanchez, Zacatecas, México

Sonia Viramontes Cabrera, Zacatecas, México

Jairo Antonio López, Zacatecas, México

Betsy Malely Linares, Zacatecas, México

Gilberto Raúl Mendoza Martínez, Zacatecas, México

Silvana Andrea Figueroa Delgado, Zacatecas, México

Norma Angélica Andrade Haro, Zacatecas, México

Raúl Morones Muñoz, Zacatecas, México

Josué De Ávila Gonzalez, Zacatecas, México

Alba Amaranta Hernández Martínez, Zacatecas, México

Noé Hernández Cortez, Zacatecas, México

Sigifredo Esquivel Marín, Zacatecas, México

José Antonio Garamendi, Zacatecas, México

José Fernando Rojas Morales, Zacatecas, México

Luis Rubio Hernansaez, Zacatecas, México

Ricardo Bermeo, Zacatecas, México

Florentina Santiago Santiago, Zacatecas, México

Erika Isabel Varela, Zacatecas, México

Gamaliel Moreno Chávez, Zacatecas, México

Domingo Cervantes Barragan, Zacatecas, México

Sandra Magdalena Montelongo Cortez, Zacatecas, México

Martín de la Rosa Trejo, Zacatecas, México

Kevin Jareth Gonzalez García, Zacatecas, México

Norma Ávila Baez, Zacatecas, México

Patricia Lerma Ríos, Zacatecas, México

Humberto Catalán Carbajal, Zacatecas, México

Mónica Yunuen Ávila Valdivia, Zacatecas, México

Daniel Omar García Magallanes , Zacatecas, México

Mauricio Moncada de León, Zacatecas, México

Ana Dorrego Carlón, España

Eric A. Valdes

Alma Laura López Gabriel

Adán Israel Martinez Murillo,

Silvia Moguillansky, Argentina

Lev Moujahid Velázquez Barriga

Laura Gabriela Rivera Acosta

Nidia Andrea Olvera Hernández

Gerardo Buenrostro Rivera

Amaranta Cabrera Pimentel

Raúl Rodríguez Fernández, Escultor

Jordi Vera

Yesenia del Carmen Cortés, socióloga

Silvia Martínez Saavedra, gestora cultural

Viridiana Coria Heredia, docente

Víctor Gutiérrez Torres, editor

Katia Reyes Garduño

Noé Arias Barajas

Laura Díaz-Ortíz Salgado

Emmanuel Díaz Hernández

Mariana Uribe Cortés

Maribel Aguilar Medina

Edgar Salvador Sanabria

Cindy Vanessa Olvera Camacho

Laura Eugenia Malagón Castro

Rubén Morales Farías

Jonathan Sibrahim Macotela Aldrete

Yurisan Berenice Bolaños Ruíz

Dante Khalil Ibarra Pichardo

Melissa Lara Flores

Roberto Briceño Figueras

Alejandro Manuel Castro, Argentina

Juliana Gómez, BUAP

Guillermo Bustamante Castañares

Francisco Arturo Rubio Michaus

Mariana Saenz Arroyo Valencia

Jorge Gordillo Matali

Bosque David Iglesias

Taide Martínez Gómez

Daniel J. Ehrlich V

María Mac Gregor

José Guillermo Villegas Cruz

María Matilde Salazar Rodríguez

Francisco Hernández Ochoa

Maria L. Guillen Valdovinos, Seattle, Estados Unidos

Christopher Rishel, Tijuana, BC

Gerardo Díaz, Tijuana, BC

José Manuel Lomelin, Tijuana, BC

Xirli Thomas, Tijuana, BC

Carolina González González, La Paz, BCS

Alejandra Córdova, Tijuana, BC

Valeria Salas, Tijuana, BC

Beatriz Córdova, Tijuana, BC

Kanec Chris Rodriguez, Los Angeles, California, Estados Unidos

Targol Mesbah, Los Angeles, California, Estados Unidos

Linda Quiquivix, Los Angeles, California, Estados Unidos

Martha Josefina Molina Avila, Tijuana, BC

Miriam Garcia, Tijuana, BC

Waldo López, Tijuana-San Diego

Bertha Jottar, Nueva York, Estados Unidos

Daniel Mejía, Tijuana, BC

Eduardo Chairez Mendoza, Tijuana, BC

Daniela Cortés, Tijuana-San Diego

Guadalupe Duarte Espinoza, Tijuana, BC

Lorena Muro, Guadalajara, Jalisco

Priscilla Mojica, Tijuana, BC

Liz Huato, Tijuana-San Diego

Karén Marquez Saucedo, Tijuana, BC

Diana Damián Palencia, San Cristobal de las Casas, Chiapas

Nelly Yaxaira Espinoza Martinez, Tijuana, BC

Bianka Itzel Verduzco Carrazco, Tijuana, BC

Efrain Avila Delfin, Tijuana, BC

Roberto Flores, Los Angeles, California, Estados Unidos

Jaime Cota Aguilar, Tijuana, BC

Giselle Estrada, Tijuana, BC

Maria Isabel Pérez, Colectivo Chikinte, San Cristobal de las Casas, Chiapas

Ana Lourdes Téllez Rojo Solis

Alice Valenzuela, colectivo "hij@s del maíz pinto”, Tlaxcala

Mauricio González González

Rut Miramontes Cabrera, Zacatecas

Martin Bustamante

Pablo Scafati, Argentina

Quetzalli Ocampo Quinto, Escuelita viva

José Ricardo León Gazca

Itzam Antonio Cano Espinoza

Alain Gilberto Cano Espinoza

Arian Yunes Morales

Evelia Espinoza Hernández

Amarylis Castillo Barrera

Mars Mars, San Diego, California, Estados Unidos

Lourdes Gutiérrez

Claudia García Hernández

Sagrario Méndez Bustamante

Yasmin Méndez

Rebeca Franco Méndez

Abzurdo Chávez del Chahuistle, Puebla, México

Luis Fernando Juan Mendoza

Gerardo Juan Mendoza

Liliana Juan Mendoza

Ángel Juan Mendoza

Luis Fernando Juan Mendoza

Danny Fredi Rodríguez Chávez

Ykciv Avlis

Gloria Pérez Vargas, Colima

Magda Escareño Torres, Colima

María Goretti Rodríguez Hernández, Colima

Claudia Estefanía Valle Tapia, Colima

Lilibeth Paulina Ochoa de Dios, Colima

Jesús Alexis Cortés Córdova, Colima

Miguel Ángel Ceceña González, Colima

Antonio López, Colima

Lionel Alejandro Pérez Farías, Colima

Darío Michel Luna, Colima

Ivanovich Michel Luna, Colima

Telésforo Rojas Munguía, Colima

Hugo Alejandro Rojas López, Colima

Juan Manuel Zerón Hernández, Colima

José Francisco Moreno Ceballos, Colima

Julio César Chávez Aguilar, Colima

Isela Analí Zárate Rubio, Colima

Sebastián Velasco Villegas, Colima

Esteban Martínez Velasco, Colima

Héctor Velasco, Colima

Adán Velasco Velasco, Colima

Emiliano Velasco Ledesma, Colima

Julieta Nogales Zempoalteca, Colima

Juan Diego Perales Franco, Colima

Gabriela Adame Parra, Colima

Juan Pablo Sánchez Castellanos, Colima

Francisco Javier Cervantes Ávalos, Colima

Francisco Arreola, Colima

Antonio Contreras Núñez, Colima

Erik Eney Galvez Rivera, Villa de Álvarez, Colima

Enrique Sarabia, Colima

Germán Mancilla, Colima

Paulina Aguilar Velasco, Jalisco

Camelia Lidia Balcázar Cedillo, Cd Mx

Oscar Arturo González Espinosa, Naucalpan, Edo Mex

Nahir Antonio Velasco Velasco, Cd Mx

Gloria Alicia Ponce Pérez, Quebec, Canada

Fátima Monasterio Mercado, Bolivia

Karim Velasco Asserías, Colombia

Simón Velasco Montaño, París, Francia

David Luna Velasco, París Francia

Anahí Luna Velasco, Inglaterra

Ana Victoria Padilla Velasco, Ilinois, Estados Unidos

Oscar Barragán Guerrero, Ilinois, Estados Unidos

Valentina Velasco Montaño, California, Estados Unidos

Camila Joselevich Aguilar

Dionisio Eduardo Carreón Sánchez

Roxana Alvelais Pegueros

Pavel Ortiz Estivill

Ximena Verduzco Flores, Michoacán, México

José Alejandro Barón Hernández , Jalisco, México

Teresa Flor de Jesús Sauceda González, Jalisco, México

Julia Ramírez Delgado, Coahuila. México

María Eugenia Gabriel Ruiz, Michoacán, México

Ma Del Carmen Flores Arteaga, Michoacán, México

Jaasiel Isaí Ortiz Razo, Jalisco, México

Asunción Alondra Felipe González, Michoacán, México

Mayra Anahí Fregoso Corona, Jalisco, México

Miram Moreno Sánchez, Jalisco, México

Daniel Reyes Lara, Jalisco, México

Jaime Morales Hernández, Jalisco, México

Ivonne Ayala González, Jalisco, México

Salvador Fong Fierro, Jalisco, México

Paulo Orozco Hernández, Jalisco, México

Emma Osorio Jacob, Jalisco, México

Martha Elena Aguiar Barrera, Jalisco, México

Zaira Lorena Gámez Flores, Jalisco, México

Fabián González, Los Ángeles, CA, Estados Unidos

Sergio E Rosales Wybo, Jalisco, México

Mónica González Aguilar, Jalisco, México

Yunuen Marili Pérez Gómez, Jalisco, México

Antonio Ramírez Chávez, Jalisco, México

Jacobo Ramírez, Jalisco, México

Domi, Jalisco, México

Sergio Araht Ortiz Rosales, Jalisco, México

Edgardo Badial, Jalisco, México

Magdalena Alcázar Gómez, Jalisco, México

Ma. Del Refugio Madera Rentería, Jalisco, México

Claudia Velasco Madera, Jalisco, México

José Manuel Márquez Ponce, Jalisco, México

Josefina Eliza Noriega Martínez, Jalisco, México

Manuel Márquez Noriega, Jalisco, México

Andrés Volcan Niz, Jalisco, México

Carmen Díaz, Jalisco, México

Ana Carolina Delgadillo Rosas, Jalisco, México

Paloma Patlán Reinoso, Jalisco, México

Juan Pablo Villaseñor Méndez, Jalisco, México

Andrés Marquez Noriega, Jalisco, México

Anahí Acosta Felix, Jalisco, México

Alejandra Vizcarra Jonsson, Jalisco, México

Cristina Barragan Salin, Jalisco, México

Margarita Robertson Cierra, Jalisco, México

Resurrección Rodríguez Hernández, Jalisco, México

Rosa María Jurado Muñoz, Jalisco, México

José Arnoldo Hinojosa Iglesias, Jalisco, México

Arturo Espinoza Maldonado, Jalisco, México

Lorenza Petersen Orendain, Jalisco, México

Tania Flores de la Torre, Jalisco, México

Daniel Rodríguez Partida, Jalisco, México

Rubén Martín Martín, Jalisco, México

Sandra Vanesa Robles Aguilar, Jalisco, México

Erik de Luna Fors, Jalisco, México

Emilia Noemí Cervantes Zambrano, Jalisco, México

Ludmila Chalian

Carmen Edith Flores Gutiérrez

Cristina González García

Laura Salas Sánchez

Alberto Germán Hernández Hernández

Atzin Gordillo Acevedo

Luis Daniel Vázquez Valencia

Paulina Mariana Cervantes Alonso

Rosa Rosano Rodríguez

La Nezia Café

Julia Escalante De Haro

Cynthia Astudillo Ventura

Alejandro Ramírez Ángeles

Alejandra Ramírez Ángeles

Laura Karen Pavón Chagoyán

Cinthia Perdomo Pavón

Gloria Aragon Cruz

Marie Richard

Miguel Santos Diego, Ensenada, BC

Vicky Mora, Ensenada, BC

Arcelia Pazos, Ensenada, BC

Miguel Navarrete, Ensenada, BC

Atsumi Ruelas, Ensenada, BC

Tito Fernando Piñeda Verdugo, La Paz, BCS, México

Ramona Avilés Gómez, La Paz, BCS, México

Isaac Amarillas Peralta, La Paz, BCS, México

Alma Castro Rivera, La Paz, BCS, México

Homero Avilés, La Paz, BCS, México

Gilberto Piñeda Bañuelos, La Paz, BCS, México

Mirna Verdugo Silva. La Paz, BCS, México

Antonieta Barrera Sánchez, La Paz, BCS, México

Bertha Gloria Manríquez Zárate, La Paz, BCS, México

Ivan Castro Beltrán, La Paz, BCS, México

Elisa Paz Rosas, La Paz, BCS, México

María Dolores Rosas Romero, La Paz, BCS, México

Alinne Zamora Ulloa, La Paz, BCS, México

María Gomez José, La Paz, BCS, México

Luis Fernando Paez Rosas, La Paz, BCS, México

Cristian Fernando Paez Gómez, La Paz, BCS, México

Miguel Angel Fuentes Piña, La Paz, BCS, México

Oscar Castro Romero, La Paz, BCS, México

Quayaip Avilés Castro, La Paz, BCS, México

Deniss Joana Arellano García, La Paz, BCS, México

Janneht Armendáriz Villegas, La Paz, BCS, México

Lefteris Becerra, La Paz, BCS, México

Andrea Carolina López Vergara, La Paz, BCS, México

Berenice Castro Rivera, La Paz, BCS, México

Daniel Alexandro Borja Carrisoza, La Paz, BCS, México

Judith Carrisoza Rodríguez, La Paz, BCS, México

Areli Eunice López Lozano, La Paz, BCS, México

Ruth Lonngi Vélez, La Paz, BCS, México

Carolina Cecilia Bastidas Rosales, Sinaloa, México

Antony Benjamín León Zavala, Sinaloa, México

María Dolores Hernández Valenzuela, Sinaloa, México

Andrey Martínez Escalante, Sinaloa, México

Jesús Eduardo Martínez López, Sinaloa, México

María Guadalupe Rodarte Segoviano, Sinaloa, México

Aguirre Toledo Heri David, Sinaloa, México

Santos García Eduardo Gerónimo, Sinaloa, México

Gastelum Corrales Gilberto, Sinaloa, México

Garibaldi Robles Ian Andrés, Sinaloa, México

Astorga Ríos Jacqueline, Sinaloa, México

Castillo Arce Brisa Marina, Sinaloa, México

Celis Felix Miguel Angel, Sinaloa, México

Felix Velarde Esmeralda, Sinaloa, México

Gaxiola Osuna Eduardo Cayetano, Sinaloa, México

Hernandez Valenzuela Martha Alicia, Sinaloa, México

Leal Camacho María José, Sinaloa, México

Meza Castillo Perla Araceli, Sinaloa, México

Meza Quintero José Ángel, Sinaloa, México

Villa Loza Jesús Clemente, Sinaloa, México

Uriarte Gavilanez Anel Angelina, Sinaloa, México

Samanta García Rojo Sinaloa, México

Castro Juárez Gilberto, Sinaloa, México

Miranda Angulo Benito, Sinaloa, México

Moreno Angulo Perla Sarahi, Sinaloa, México

Olmeda Campos Jose Carlos, Sinaloa, México

Sainz Bueno Adriana, Sinaloa, México

Sánchez Sarabia Pablo Emmanuel, Sinaloa, México

Taboada Cárdenas Jesús Alexis, Sinaloa, México

Terrazas López Ibis Abelardo, Sinaloa, México

Torres Juárez Marbella, Sinaloa, México

Velasco López Araceli, Sinaloa, México

Jacob González Tejeda

Sara Rodríguez

Carla Teresa Hinojosa Iglesias

Fidel Juan Mendoza

Irene Téllez

Ángel Juan Santos

Alfonso Reynoso Rábago

Ana Laura Gamboa Muñoz

Sabrina Melenotte, Investigadora del CIESAS

Claudia Andrea Gotta, Argentina

Olga Claveria Iranzo

Pablo Domínguez Carrasco

Mariana Itzel Espinosa, Alemania

Gloria Janet Guerrero Téllez

Joel Velázquez Trejo

Juan Carlos Gómez Palacios

Daniel Galicia García

Karina Araceli Flores Cordero

Gerardo Emmanuel García Rojas

Edin Noé López Dueñas

Alejandro Mira Tapia

Patricia Westendarp Palacios

Angelica RIco Montoya

Danilo Lillia Como, Italia

Anpi Dongo, Italia

Caleb Emiliano Posada, California, Estados Unidos

Lilly Lizzete Aguilar Rosas

Regina Álvarez De La Cadena Hernández

Alemania

Colectivo gata-gata

interventionistische Linke

Café Libertad Kollektiv

Red Ya-Basta-Netzwerk

Argentina

Voices in Movement

Marabunta

Red de solidaridad con Chiapas de Rosario en la Otra Casa

Acción Socialista Libertaria (ASL)

Colectivo desde el Pie (CdP)

Corriente Político Sindical – Rompiendo Cadenas (CPS-RC)

Unión de Trabajadores Desocupados UTD

Exaltación Salud, Exaltación de la Cruz

Grupo de Estudios Rurales – Grupo de Estudios de los Movimientos Sociales de América Latina (GER-GEMSAL)

Colectivo de Comunicación Contrahegemoniaweb

La Chispa Prensa

Red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires

Espacio de Desaprendizaje Autónomo desde la Sexta

Espacio Cultural La Otra Casa

Río Jarana – batucada feminista/disidente Alto Valle Neuquén – Patagonia Extrandina – Puel Mapu

Tinta Limón Ediciones

Feministas del Abya Yala

Asamblea de Mexicanxs en Argentina

Movimiento Centroamericano 2 de marzo

Pañuelos en Rebeldía

Asociación mutual Sentimiento

Ramona Mercado Autogestivo Natural

Bodegón Cultural Casa De Pocho. Ludueña

Universidad de Buenos Aires (UBA)

Enclave Rabia Caracol

Bélgica

Le Front Antifasciste de Liège 2.0

Casa Nicaragua

Groupe CafeZ

Asociación Identité Amérique indienne

Brasil

Rede de Economia Solidária e Alternativa do ABC SP

Instituto Giramundo Mutuando – SãoPaulo/Brasil

Coletivo Pilula Preta SP Brasil

South Feminist Futures, Zimbabue, Global South

Teia dos Povos do Rio Grande do Sul

Teia dos Povos Pernambuco

Teia dos Povos RJ

Ateneu Libertário a Batalha da Várzea

Quilombo Coxilha Negra – São Lourenço do Sul

Território Junana – Maquiné

Retomada Mbyá Guarani Tekoá Ka'agüy Pora

Retomada Kaingang Konhún Mág

Retoamada Xokleng Konglui, Brasil

COMPAZ- Comunidade Kilombola Morada da Paz

Retomada Kaigang Gah Teh Porto Alegre

Horta Comunitária Vó Maria

Território Okupado dos Mil Povos

Assentamento Urbano Utopia e Luta

Vila Resistência

Araucária Resiste

Guandu Grupo Agroecológico do Assentamento C. Marighella

Banquinha Etinerante Cordel Libertário

Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais de Pernambuco

Associação Quilombola de Castainho

Associação Sítio Ágatha

Sitio Ágatha

Grupo Mulheres N'Ativa

Gris Espaço Solidário

Resistencia Popular

Associação Kapi’wara

Resistência Popular Alagoas

Articulação Nacional das Pescadoras

Coletivo Ação Libertária

Quilombo Semear

Quilombo Catucá

Aldeia Malhador Kapinawá

Instituto Candeeiro

Teia dos Povos

Coletivo de Estudos sobre Conflitos por Território e por Terra (Enconttra)

Ramona Mercado Autogestivo Natural

CRU Solo – São Paulo

Colombia

Tejido de Colectivos-Universidad de la Tierra Manizales y Suroccidente Colombiano

Pueblos en Camino

Colectiva Feminista Campesina (en)candilando

Chile

Tierra y Libertad para Arauco – Wallmapu

Dinamarca

Foro Internacional, Grupo México

Ecuador

Desde el Márgen

Estado Español

Ass. Cafè Rebeldía-Infoespai

La Adhesiva

colectivo Movimiento Feminista de Murcia

Confederación General del Trabajo (CGT)

Caracol Extremadura

Derechos Humanos Madrid

Espacio Común 15M

Centro de Documentación sobre Zapatismo – CEDOZ

Txirbilenea – Pais Vasco

Gernikatik mundura – Pais Vasco

Ingeniería sin fronteras – Pais Vasco

Lumaltik Herriak – Pais Vasco

Y Retiemble! Espacio de apoyo al Congreso Nacional Indígena (México) y al EZLN desde Madrid, Estado Español

Anticapitalistas

Fundación Viento Sur

Colectivo Peruanxs en Madrid

Ecologistas en Acción

OMAL – Paz con Dignidad

Kuautlalu A.c

Colectivo Agita’t Grà cia

Colectivo Sobrevivir al Descalabro

Red solidaria de acogida de Madrid

colectivo de autodefensa feminista Turas

Colectivo de peruanos y peruanas residentes en Mallorca

Estados Unidos

Red de Solidaridad con México

Universidad Autónoma de Movimientos Sociales

A Legacy of Equality, Leadership and Organizing (LELO)

Rhizomatica Communications

Hormigas, San Diego

Xican@patistas Autonomxs

Armadillos Ni Un Migrante Menos

Organización Subaltern Voices. Org

Organización Ious Cogenus Fundation

Union del Pueblo Fronterizo

Bay Area chapter of the Committee in Solidarity with the People of El Salvador

Midnight Books

Galveston 161

the National Lawyers' Guild

Red Nodo Norte Feminista Descolonial

Women's International League for Peace and Freedom, U. S. Section

Chiapas Support Committee

Schools for Chiapas/Escuelas para Chiapas

Semillas Collective

Eslovenia

Iniciativa Anarquista Ljubljana

prstovsto (Ljubljana)

Francia

Union syndicale Solidaires

CSPCL (comité de solidarité avec les Peuples du Chiapas en Lutte)

Echanges Solidaires

CSIA (comité de solidarité avec les Indiens des Amériques)

CNT-f (Confédération Nationale du Travail-France)

Collectif Contre Culture

Asociación Solidaria: Mut Vitz 13

Comité de Solidaridad con los Pueblos Indigenas de las Américas (CSIA-Nitassinan)

Espoir Chiapas, Esperanza Chiapas

Caravane de convergences pour les Autonomies & Résistances en Lengadoc

Syndicat Solidaires09

Colectivo Intercerros de las 2 orillas del rio Aveyron

Asociasion Café des 2 rives

Asociasion Americasol

Compagnie Tamèrantong

Compagnie Jolie Môme

Compagnie Izidoria

Compagnie Débrid’Art

Djab Production

Tatcha Compagnie

Collectif El Cambuche de Toulouse

colectif, Grains de Sable, Francia

Collectif Paris-Ayotzinapa

Soulèvements de la Terre

Asociación Alerta Feminista

Espace Autogéré des Tanneries

Quartier Libre des Lentillères

Finlandia

Grupo de México de la Unión Finlandesa para la Paz

Debt for Climate, Finland

Colectivo Armadillo Suomi

Museum of Impossible Forms

Varisverkosto

Mustan Kanin Kolo

Havu Laakso

Grecia

Asamblea Libertaria Autoorganizada Paliacate Zapatista, Grecia

Italia

Colectivo Nodo Solidale

Associazione Ya Basta! Milano

Centro Sociale CasaLoca

colectivo PLAT (plataforma por la intervencion social).

Centro sociale intifada Empoli

Polisportiva Antirazzista Assata Shakur

Brigate Volontarie per l'Emergenza – Marche ETS

Il Circolo Libertario Emiliano Zapata

Parteciparte compañía de teatro del oprimida/o

Comitato Piazza Carlo Giuliani ODV

Sud éducation 09/solidaires 09

laboratorio sociale occupato e autogestito Buridda

COBAS SCUOLA

Circolo Anarchico Berneri di Bologna

Comitato NoMuos/NoSigonella

Ufficio d'informazione del Kurdistan in Italia

Campi Aperti, per la sovranità alimentare

Circolo Fratellanza di Casnigo

Arbèschia Rebelde, Comitato solidarietà Sardegna – Chiapas

La lanterna di Diogene (Solara di Bomporto. Mo. Italy)

Centro Sociale Occupato autogestito Zapata

Il Coordinamento Regionale Sanità di Roma e del Lazio

Tatawelo

Ya Basta Marche (Italia)

Partito della Rifondazione Comunista

Il Csa Intifada/Comunità in Resistenza Empoli

Sicilie Zapatiste (Sicilia)

C.s.a. Officina Rebelde (Catania)

Casa della cooperazione (Palermo)

Movimento No Muos (Sicilia)

Terra Insumisa Alcamo (Alcamo-Trapani)

CISS (Palermo)

Caracol Albergheria (Palermo)

Siracusa Ribelle (Siracusa)

CSA Pacì Paciana

México

Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno

Llegó la hora de los pueblos

Madres y Padres de los 43

Sindicato Mexicano de Electricistas

Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente.

Nueva Central de Trabajadores

Centro de Derechos humanos de la Montaña Tlachinollan

Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica

Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana

Archivo histórico de luchas en la maquila, mujeres, zapatismo, trotskismo

Colectivo Aequus.- Promoción y Defensa de Derechos Humanos

Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia.

Colectivo:trabajo Libertad y Autonomía

Espacio estudiantil: Mitotzin Resiste UACM/SLT

Plantón de Huexca y Asurco en Resistencia

Red de Mujeres que Luchan

Colectivo In Laak Le IxI’mó

Colectivo Híjar

Colectiva Jirafa

Universidad de la Tierra en Puebla, A. C. (UnitierraPuebla).

EL Bordado de Ramona

Resistencias Enlazando Dignidad-Movimiento y Corazón Zapatista (RedMyCZ)

Espacio de Lucha contra el Olvido y la Represión (ELCOR-CHIAPAS)

Colectivo de defensoras Antsetik Ts ‘unun

Movimiento de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra y nuestros Territorios

Colectivo de Mujeres Tejiendo Resistencias

Grupo ETC

colectivo Tierra y Libertad

Colectivo Chikinte’

colectivo Ocotenco-Kuautlali

Colectivo CriptoPozol + DDHH

Colectiva SucuLENtaZ

Ediciones Caradura

Imprenta la Rueda

Taller El ángulo

Casa del centro

Clínica de Heridas

La Ezkina

Red de Resistencias y Rebeldías de Tijuana

Mujeres que Luchan Xalapa

Comunidad de Xochitlanezi

Tlanezi Calli en Resistenci

Colectivo Ollin Calli

Concejo Indígena Y Popular De Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

Red De Apoyo Iztapalapa Sexta (RAIS).

Brújula Roja

Colectivo De Profesorxs En La Sexta

Colectivo Gavilanas

Colectivo De Trabajo Cafetos

Colectivo Cuaderno Común

Colectivo La Otra Justicia

Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq

Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas AC (DESMI, A.C.)

Hijas de su Maquilera Madre

Brigada Cigarra

Colectivo cultural Los Amorosos del Espacio

Molotov, la cooperativa de cafe zapatista

El Bloque de la izquierda

Radio Tlanixco

Red Modi Te Yu Nguani

Red de Apoyo al CIG en Toluca

Colectivo Flor de Asfalto

Colectiva Autónoma de Colaboración Social

Colectivx Veganx Antiespecista

Colectiva antiespecista Tijuana

Cooperativa Pixca Campesina

Cooperativa de Consumo Comandanta Ramona

Organización 12 Pueblos Originario de Tecámac

Comité 68 Pro Libertades Democráticas

Igualdades AC

Mexiro AC

Pandeo AC

Red Mexicana de Trabajo Sexual

Coordinadora Francisco Gonez Jara

organización Subaltern Voices. Org

Casa de Salud Calli Tecolhuacateca Tochan, de la comunidad indígena de Tuxpan

Colectivo de artistas Titerenetas

Nodo de Derechos Humanos

Etcétera Errante

Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ.

Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C.

Tianguis Alternativo de Puebla TAP

Desarrollo y Aprendizaje Solidario A. C. DASAC

Comité organizador de foro mundial de la bicicleta 2023

Partido de los Comunistas.

La Voluntad Del Pueblo

Panamédica

El Día Después, A.C.

Red Universitaria Anticapitalista

Colectivo Red de Resistencia y Rebeldía en apoyo al CNI-CIG del Puerto de Veracruz

colectiva Reflexión y Acción Feminista A.C.

Centro de Lengua y Cultura Zoque – Universidad de Guadalajara

Rojos Y Anarquistas Rash Guadalajara

Colectivo Batsil’op SCLC-México

Casa de Lectura Ven, Lee

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)

Red de Resistencia y Rebeldía Querétaro

La Sexta Querétaro

Sonido Rebelde radio uaq

Colectivo Mezcala

talleres de historia comunitaria de Mexcala

Cooperativa de Consumo La Imposible

Colectivo Radio Zapatista

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala

1936 Cooperativa

Comité Estudiantil Metropolitano

Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior

Colectivo de Resistencia Estudiantil 10 de junio UAM Xochimilco

Colectivo Libertad y Utopía FES Aragón

Espacio Autónomo de Difusión Política y Cultural FES Zaragoza

Colectivo Calendario Zapatista

Bajo Tierra Ediciones

Brigada Humanitaria De Paz Marabunta

Espacio Libre Independiente Marabunta

Comunidad Indígena Mazahua Residente en la CIudad de México

Coordinadora Francisco Gomez Jara

Vendaval Cooperativa Panadera Y Algo Más

Urdimbre Audiovisual Y Kloakaskomunikantes

Botellita Retornable

Tiernes Y Salvajes

La Coa Ediciones

Comisión Legal Sol

Cuerpos Parlantes Espacio feminista y de investigación urbana

Caracol Urbano. Investigación audiovisual en la calle

CulturAula

Co-Laboratorio urbano (ITESO)

Tejiendo Luchas desde México

Un Salto de Vida A.C.

Colectivo Legal Girazapatista

Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO)

Tejiendo Luchas desde México

Red Futuros Indígenas

Colectivo Raices

La Sexta Mazatlán

Centro de Investigación en Comunicación Comunitaria (CiCC)

Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta

Guerrilla Bang Bang

Comuna Lencha Trans

Colectivo Red de Resistencia y Rebeldía en apoyo al CNI-CIG del Puerto de Veracruz

Colectivo Muchos Mundos -Puebla.

Estudio KOi -Arte y Diseño- en San Pedro Cholula, Puebla

Red de Solidaridad con Chiapas de Rosario

Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento (TICPM)

Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante, A.C ( PRECADEM)

Ocotenco-Kuautlali

Círculo de Estudio Zapatistas Hidalgo

Coordinador del Grupo de Estudios Rurales

Grupo de Estudios de los Movimientos Sociales de América Latina (GER-GEMSAL)

Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG)

Facultad de Ciencias Sociales (FSOC)

Mercadita Vassincelos

Batallones Femeninos

Observatorio memoria y libertad

Comisión Karla y Magda

Autonomía Feminista Revolucionaria

Disidencias y Mujeres de la Facultad de Filosofía y Letras UNAM

Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO)

Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC)

Grupo de Trabajo Fronteras, Regionalización y Globalización de CLACSO

Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras (SPECHF)

Cooperativa Autónoma Vacaracol.

Voices in Movement

Volcana Lugar Común

Geobrujas-Comunidad de Geógrafas

Coordinación Metropolitana, Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDT

Concejo de Mujeres Autónomas – COMA

CDH – ESPADAC

Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas COMCAUSA A.C

Colectivo Zapatista Neza

Café “Zapata Vive”

Regeneración Radio

UPREZ Benito Juárez

Comunidad Indígena Otomí residentes en la Ciudad de México

Resonancias Radio

Laboratorio Popular de Medios Libres

Noticias de Abajo

Zapateando Medios Libres

Plantón por los 43

Colectivo La Ceiba

Brigada de Salud Zapatista Pantitlán

Mujeres que Luchan, Resisten y se Organizan

Bazar Rebelde

Escuelita Autónoma Otomí

Brigada Dr. Ignacio Martín- Baró

Yocoyani Mujeres

Revista Madera

Cooperativa Chapata Vive

Colectivo Juglaresas, Teatro Popular

Espacio de Mujeres de la Sexta Jovel

Escuelita Viva

Red de Resistencia y Rebeldía Zacatecas

La Juventud Comunista de México

Colectivo Comida no Bombas Guadalajara

Asociación gremial docente universitaria de la Universidad de Buenos Aires AGD-UBA

Colectivo Acero, Xalapa

Colectiva Brujas Rebeldas

Panteon Rococó

Red de Rebeldía y Resistencia. Morelia

Red Trashumante de Argentina

Centro Comunitario Maya U Kúuchil k Ch’balo’on

Red de Resistencias Sur Sureste por la vida y los territorios Utsil Kuxtal

Resistencia Civil de Candelaria

Red de Rebeldía y Resistencia Morelia.

Centro de Investigación Escénica, El Teatrito Yucatán

Sexta por la libre Yucatán

Colectivo Chihuahua

Cripx (concejo regional Indígena y Popular de Xpujil)

Colectivo CNI-Totonacapan

Movimiento Agrario Indigena Zapatista

Corriente del Pueblo Sol Rojo

GADECOM (Grupo de Apoyo para el Desarrollo de las Comunidades Mixes del Estado de Oaxaca)

Consejo Supremo Indígena de Michoacán

Centro de Investigación y Capacitación Rural (CEDICAR)

Mujeres y la Sexta – Abya Yala

Van-T (Magisterio)

Movimiento Magisterial Jalisciense

Concejo Nacional Urbano y Campesino (CNUC-Tlaxcala)

Instituto Cultural Autónomo «Rubén Jaramillo Ménez» (ICARJM)

Lxs Hijxs del Maíz Pinto, México.

Unión Popular Apizaquense Democrática Independiente (UPADI)

Asamblea Nacional de Usuarios de Energia Eléctrica (ANUEE)

Union del Pueblo Fronterizo

Bay Area chapter of the Committee in Solidarity with the People of El Salvador

Espacio Organizativo de Trabajo (EOT)

Multiverso

Territorios

Escuela Autónoma de Mujeres

Ixim Cooperativa de Diseño y Editorial

Huerto Rabia y Memoria

Coamil Federalismo

Colectivo Shalom

Colectivo Estudiantil Independiente

Unión de la Juventud Revolucionaria Independiente

Colectivo Defendamos el Cerro de la Reina

Colectivo Tonalá

Maraña Publicación Mutante

La Otra Calle

Liberteatro in Yolotol

Colectivo Callejero

Ducu al Parque

Cine Mayahuel

Cuerpos parlantes_espacio feminista y de investigación urbana

Caracol urbano Investigación audiovisual en la calle

CulturAula

Co-laboratorio urbano del ITESO

La Red feminista #YoVoy8DeMarzo

Grabagato

Colectivo Callejero

Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias (RASA)

La escuela Itinerante Conga Mandinga

Estudio Orwell

Centro Social Ruptura

Coordinadora Antifascista Guadalajara

Fallas del Sistema

DIYfusión Radio

Utopía DIY

Virus DIYstro

Rojinegro Distro

PUNX Picnic GDL

Tianguis Contracultural

CUCSH No se mueve

Frente Popular Revolucionario (FPR)

Padres y maestros de Alas: Comunidad de Aprendizaje en Libertad

Colectivo Ecos, Teatro Sensorial

Semillero de Investigación Torbellino de Nuestras Palabras

Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona en Jalisco

Colectivo Kátani

Colectivo CNI-Totonacapan

Colectivo Ixtlamatiliztli

Movilidades Libres y Elegidas, A.C. (CoLibres)

Brigada Ricardo Flores Magón

Radio Zapatista Sudcaliforniana

Centro de Investigaciones Sociales, Sindicales y Laborales, A.C.

Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida BCS

Medio Ambiente y Sociedad, A.C.

Comité de Derechos Humanos, de Familiares de Presos, Procesados, Desaparecidos y Víctimas del

delito

Colectivo Paliacate

CNTE-Nuevo León-Maestros De Nuevo León

12 Pueblos Originarios de Tecámac

Colectivo Rutas Compartidas

Colectiva Juana Belén

Ciudad Intercultural

Colectivo Semilla Negra

Red Latinoamericana de Investigación y Reflexión con niños, niñas y jóvenes (REIR)

Alaorilladelrio-Centro de pensamiento desde la Amazonia Colombiana

Radio Zapote

Comedora Comunitaria Nkä'Äymyujkëmë-Comamos Todxs

Ximbo (Magisterio)

Bhajan (Los Hijos De La Lucha)

Raices en Resistencia

Bienvenidxs Refugiadxs

Noruega

Grupo de Chiapas

El Comité Noruego de Solidaridad con América Latina

Comitè de Acollida Zapatistes-Illes Balears i Pitiüses

Portugal

Caravana Pela Vida (Portugal)

SlumilCinko (Portugal)

Caravana Pela Vida (Portugal)

Perú

periódico Lucha Indígena

Reino Unido

Justice Mexico Now UK Reino Unido

Justice Mexico Now UK (Reino Unido)

London México Solidarity (Reino Unido)

Zapatista Solidarity Network (Reino Unido)

Justice México Now (Reino Unido)

Suiza

Colectivo Le Silure

Otras geografías

Debt for Climate (Internacional)

Red de solidaridad con la lucha de liberación kurda «serhildan»

Asamblea de Solidaridad con México (ASMEX)

Perifèries

Ca Saforaui

Diásporas. Centro de Investigación Migrante para la Interculturalidad.

CSOA;Horta

Antimilitaristes- MOC València

Obrint Fronteres

Centre Social Terra

Arci terra e libertà di Cantù (CO)

Collectif de traduction francophone/Colectivo de traducción francófona Flor de la palabra

Antiauthority movement of Salonika

Comité Representante del Movimiento de Mujeres de Kurdistán en America Latina