January 13, 2023

Francesc Sabaté Llopart, Quico Sabaté 30.03.15 – 05.01.60

De ben jove s’afilia al sindicat d’oficis varis de la Confederació Nacional del Treball. I s’organitza amb els seus germans i amics en el grup d’acció anarquista; «Els Novells», dins de la Federació Anarquista Ibérica, on realitzen diverses accions de suport i financiació a les lluites obreres.

Antimilitarista de sempre és va negar a complir el servei militar obligatori.

Quan els militars feixistes donen el colp d’estat s’uneix als «Aguiluchos de la Fai» lluitant al front d’Aragó.

En eixe front te unes desavenencies amb un comissari polític per no facilitar armes a la seua columna i escapa a Barcelona on seguix lluitant al front català fins que els comunistes el troben i el fan presoner. Aconsegueix escapar i acaba lluitant a la 26 Divisió (abans Columna Durruti).

Creua la frontera francesa i acaba al camp d’internament de Vernet d’Ariege.

Alliberat el camp i el Quico lliure comença una sèrie d’incursions guerrilleres a l’estat espanyol des de l’any 1944 fins al 1960.

Clar exponent de la guerrilla urbana antifranquista. Contemporani del Facerias, Massana i Capdevila.

Un dels seus col·laboradors va ser el propi Lucio Urtubia que el va acollir varies vegades a sa casa.

Setze anys de lluita guerrillera

El 17 de Decembre del 1959 va fer la seua última incursió per alliberar a un company seu. Varen ser vora dos setmanes de lluita contra el somaten i la guàrdia civil.

Malferit i tras un tiroteig va caure mort el 5 de gener de 1960. Tenia 44 anys.

¡CAPITAL BANDOLER, ESTAT TERRORISTA! ¡MAI ÉS RENDIRÀ LA RESISTÈNCIA ANARQUISTA!

