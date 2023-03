–

Tras la visita a la feria de arte JustMad, estuve cenando con mis amigos de la galer├şa Perve quienes me recomendaron un par de exposiciones que ellos hab├şan estado visitando.

Ayer, viernes 3 de marzo, estuvimos en el Reina Sof├şa viendo esta exposici├│n sobre Tosquelles. Me interes├│ m├ís por el contenido hist├│rico que por las obras expuestas, por lo que hice bastantes fotos a los textos. Lo primero que pens├ę al empezar a leer el trabajo de este hombre fue que deber├şamos incluirlo como un referente m├ís en la historia de la defensa noviolenta, tal vez no sea espec├şficamente antimilitarista pero hizo una muy relevante labor sociocultural en medio del conflicto b├ęlico tan relevante como lo hicieron las compa├▒eras y compa├▒eros de la Liga de Refractari@s a la guerra. Me acord├ę de la carta de Jos├ę Brocca reproducida en un art├şculo de H. Runham Brown, secretario honorario de la Internacional de Resistentes a la Guerra,

titulado ┬źEspa├▒a. Un reto para el Pacifismo┬╗ de diciembre de 1936. Me apetece reproducir ese texto antes de pasar a compartir las fotograf├şas de los textos de la labor realizada por Tosquelles que considero que se puede encuadrar en los mismos valores y el mismo contexto de reto para el pacifismo, de apoyo a la causa antifascista y a las organizaciones del campesinado:

┬źMe detuve unos d├şas en Barcelona para tomar parte en el

mitin de masas contra la guerra que hab├şamos organizado, pero que no

pudo llevarse a cabo, pues la misma noche que iba a celebrarse, estall├│

la insurrecci├│n militar-fascista, el peligro que ya os hab├şa notificado. En Barcelona eran d├şas de amarga lucha. Desde el

primer momento me puse sin reservas al servicio de la libertad, sin

renunciar, no obstante, a mis principios de absoluta resistencia a la

guerra; es decir, he hecho y contin├║o haciendo cuanto puedo de palabra y obra, pero sin

participar en acciones violentas, para la causa antifascista, y

dentro de las organizaciones proletarias y democr├íticas que est├ín luchando para salvar a Espa├▒a de esta tiran├şa reaccionaria. Mi trabajo es de informaci├│n y propaganda. En Barcelona, en

Valencia, en la provincia de Cáceres y en Madrid he actuado, y

contin├║o actuando, en tareas tan interesantes como estimular, dirigir y

organizar los campesinos de manera que en lugar de abandonar su labor

agr├şcola, trabajen, incluso en aquellas ├íreas abandonadas por

los fascistas en su huida, para evitar la interrupci├│n de la

producci├│n y suministro de las ciudades; estableciendo y

organizando escuelas y hogares para los ni├▒os de aquellos

ciudadanos que han ca├şdo o est├ín luchando en los diferentes frentes, y

en general sacando partido de toda oportunidad para extender entre los

combatientes nuestros ideales humanitarios y nuestra repugnancia a la

opresi├│n y crueldad┬╗

Primer texto de la exposici├│n. La autogesti├│n del trabajo, la asamblea y los clubs de enfermos, el arte, el teatro y el cine amateur. Todos conceptos propios de la defensa noviolenta:

.

“Autorretrato” F. Tosquelles, 1947

.

“Homenaje a Lautreamont” Man Ray, 1933

.

“Homenatge a Lautreamont” Dal├ş, 1945

.

“Milicianos del POUM en el tren de camino hacia el frente de Arag├│n”, Alec Wainman, 1936

Psicoterapia infantil y juvenil. Tosquelles junto al maestro Joan Ganigu├ę y el atleta Jes├║s Montaner. Una experiencia dentro del conflicto b├ęlico digna de pasar a la historia de la Defensa Noviolenta:

La maternidad terap├ęutica. La experiencia de la Gota de Leche. Arxiu Hist├▓ric de l’Agrupaci├│ Fotogr├ífica de Reus, a├▒os 20- 30:

Curar a la comunidad m├ędica en colaboraci├│n con las prostitutas y tratar a los mudos de guerra: M├ís acciones para la historia de la noviolencia:

.

.

.

.

.

El antiautoritarismo impregn├│ el trabajo y la relaci├│n de Tosquelles con la pol├ştica:

.

“Camp de Judes, Septfonds” Jos├ę Roa, 1939

Versos dirigidos a mujeres enfermas, figuras femeninas estigmatizadas por la alienaci├│n mental:

.

.

.

L’Art Brut, Selecci├│n de las colecciones de la Compagnie de l’Art Brut. Jean Dubuffet, 1967

.

.

“Fleur del Camps de la Mort” Joaquim Vicens Gironella,

.

Miguel Hernández Sánchez

.

“Le Cheval de Troie”, Gerard Vulliamy, 1937

.

“Estudio para Premonici├│n de la guerra civil” Dal├ş, 1935

Derecho a la deambulaci├│n. Cruzando fronteras, desde el autismo al exilio.

Una exposici├│n muy recomendable para quienes defendemos modelos de defensa basados en los derechos socioculturales y humanistas, el antiautoritarismo y la noviolencia.