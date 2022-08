–

El 17 de mayo de 2022 se ha llevado a cabo una audiencia que, a pedido del abogado de Claudio, deb铆a permitir su libertad en base al principio de acumulaci贸n de la pena, principio aplicable en su caso, seg煤n las leyes europeas, dado que ya ha descontado m谩s de 25 a帽os de prisi贸n.

El 21 de junio, el tribunal ha rechazado la solicitud del abogado y ha dado la raz贸n a aquella de la procuradora, quien afirma que a Claudio a煤n le quedan cinco a帽os en Francia m谩s los que ya pas贸 en las c谩rceles espa帽olas. Sus motivaciones 芦jur铆dicas禄 para esta insistencia a煤n no han llegado al abogado de Claudio, el cual en todo caso apelar谩.

Una vez m谩s habr谩 que esperar a la lentitud del sistema penitenciario y pareceria que la respuesta no llegara antes del mes de septiembre. Eso significa otros meses de prisi贸n para Claudio el cual, lo recordamos, deber铆a haber quedado en libertad el 11 de diciembre de 2021 siguiendo el c贸mputo de los a帽os ya descontados y la consecuente acumulaci贸n de pena prevista por sus c贸digos. No hay de que sorprenderse si el Estado, no contento con hacer pagar el m谩ximo de la pena a Claudio, llegue a contradecir incluso sus propios convenios y las propias leyes para mantener encerrado a un compa帽ero que reivindica su propia 茅tica, sus propias ideas y su propio camino de lucha con la cabeza en alto.

Act煤ar, para que Claudio sea definitivamente libre.

Actuar, para que la furia represiva del Estado contra los prisioneros anarquistas encuentre la justa respuesta.

Act煤ar, para que todos y todas sean libres.

Algunos anarquistas solidarios