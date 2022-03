–

March 30, 2022

«Hola a todos,

Hoy, 9 de marzo de 2022, a las 18:00 horas, acabo de empezar mi undécimo día de huelga de hambre. Es como militante político, como anarquista, y sobre todo como ser humano que me uní a mis hermanos y hermanas de Rojava en 2017 en su lucha contra Daesh y por su proyecto emancipador, trabajando por la democracia real, la liberación de las mujeres y la protección de la naturaleza. Es esta identidad política y esta experiencia la que intentan criminalizar desde mi regreso, creando de la nada la figura de un líder fanático carismático similar a los terroristas de pesadilla del Daesh, sin tener en cuenta el alegre bromista que soy.

Por supuesto, todas estas escuchas, estos seguimientos, estas operaciones de vigilancia han revelado mis infracciones de la ley, ¿quién no lo ha hecho? Me hago responsable de ellas y no tienen nada que ver con el terrorismo. Esta huelga de hambre se ha convertido en mi único medio para hacerme oír. Ni siquiera pido que se desestime esta mascarada, sino sólo que, después de 15 meses de aislamiento, se me ponga en libertad como a mis compañeros de prisión, que cese por fin esta tortura. Les agradezco de todo corazón su apoyo, sus saludos y su respeto. Serkeftin».