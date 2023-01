–

De parte de Anarquia.info January 15, 2023 233 puntos de vista

La siguiente información procede de una primera lectura rápida del expediente de investigación. Por lo tanto, son necesariamente incompletas.

En primer lugar, ¬Ņc√≥mo comenz√≥ la investigaci√≥n?

La Subdirecci√≥n Antiterrorista (SDAT), de la polic√≠a judicial, inici√≥ una investigaci√≥n por iniciativa propia a principios de enero de 2022, a ra√≠z de ¬ęalgunas informaciones confidenciales recogidas por los ¬ęservicios¬Ľ (en otro documento, un juez habla de ¬ęinteligencia an√≥nima¬Ľ). A continuaci√≥n, la polic√≠a ¬ęrecogi√≥¬Ľ los nombres de dos compa√Īeros que, seg√ļn esta informaci√≥n, eran probables responsables de los incendios provocados, reivindicados por los anarquistas, que desde hac√≠a a√Īos ten√≠an como objetivo veh√≠culos en Par√≠s y sus alrededores. En el pasado, varias comisar√≠as locales y el grupo antiterrorista de la DPJ 1 (secci√≥n de la polic√≠a judicial parisina) ya hab√≠an realizado investigaciones de este tipo, en particular por el delito de ¬ęasociaci√≥n il√≠cita¬Ľ, pero sin √©xito.

La Divisi√≥n Nacional de Investigaci√≥n y Vigilancia (DNRS, ¬ęunidad operativa¬Ľ de la SDAT) inici√≥ entonces una operaci√≥n de seguimiento de los dos compa√Īeros sospechosos. La operaci√≥n deb√≠a seguir a Iv√°n del 10 de enero al 3 de febrero de 2022, y a la otra persona del 17 de enero al 3 de febrero. Concretamente, en esta parte del expediente, se pueden leer las declaraciones de los agentes de la DNRS que, por la ma√Īana, se colocaban delante de las casas de los dos compa√Īeros y les segu√≠an (a pie o en coche) en sus desplazamientos, al trabajo, al supermercado, etc. Cabe se√Īalar que a menudo perd√≠an de vista a su ¬ęobjetivo¬Ľ cuando √©ste se desplazaba a pie o en bicicleta.

Los agentes de la DNRS, tras varios d√≠as de vigilancia, interrumpieron su seguimiento del segundo acompa√Īante para centrarse exclusivamente en Ivan, ya que afirmaron haberle visto y fotografiado pegando unos carteles en Par√≠s y en el barrio de Montreuil, a √ļltima hora de la tarde del 18 de enero. La noche del 21 de enero, le siguen de nuevo camino de Par√≠s. El compa√Īero utiliza su bicicleta y los polic√≠as le pierden de vista casi de inmediato. A continuaci√≥n, colocan cuatro ¬ędispositivos de vigilancia¬Ľ (probablemente montados en coches) y, sospechando que el compa√Īero se dirig√≠a a Montreuil, los sit√ļan a lo largo de cuatro de las principales arterias que conectan Par√≠s con este suburbio. Uno de estos ¬ędispositivos¬Ľ registra la presencia de Iv√°n en el barrio. La polic√≠a lo utiliza entonces como indicio de que el compa√Īero es responsable del incendio provocado esa noche contra una furgoneta de SFR en Montreuil y un veh√≠culo de Enedis en el distrito 12 de Par√≠s.

El 23 de febrero, la SDAT se dirigi√≥ al tribunal de Bobigny, del que recibi√≥ un mandato oficial para iniciar la investigaci√≥n sobre el compa√Īero.

Las investigaciones

En primer lugar, se llevan a cabo toda una serie de controles preliminares, ¬ęadministrativos¬Ľ. Por ejemplo, en una CAF (Caja de Asignaciones Familiares, dependiente de la Seguridad Social francesa), en Hacienda, en diversas administraciones p√ļblicas y servicios policiales (donde es posible consultar una lista de antecedentes penales del sospechoso), los extractos bancarios de la pareja, etc. Tambi√©n se a√Īaden algunos datos vagos sobre sus antecedentes en Italia.

En marzo, la SDAT realiza una solicitud a trav√©s de la Plataforma Nacional de Interceptaciones Judiciales y pide informaci√≥n al operador telef√≥nico utilizado por el compa√Īero. As√≠ conocen la identidad de las personas con las que se comunicaba Iv√°n, los detalles de sus facturas y la geolocalizaci√≥n de sus llamadas. Tambi√©n obtienen una lista de sus ubicaciones telef√≥nicas (para ver si se encontraba en las proximidades de los lugares donde se produjeron los incendios) y una lista de sus contactos. Elaboran una breve biograf√≠a de cada persona de la agenda y leen todos los SMS enviados y recibidos, pero sin encontrar nada interesante.

Gracias al n√ļmero de tel√©fono, rastrean el c√≥digo IMEI de su tel√©fono m√≥vil e intentan determinar si tambi√©n se utilizan otras tarjetas SIM con ese dispositivo.

Desde el 16 de marzo, la SDAT ha puesto en marcha un servicio de geolocalizaci√≥n en tiempo real en el tel√©fono ¬ępersonal¬Ľ del compa√Īero.

Tras examinar las llamadas realizadas por Iv√°n a sus familiares, √©stos afirman que el compa√Īero tambi√©n utiliza un segundo n√ļmero de tel√©fono como l√≠nea ¬ęde trabajo¬Ľ.

También en marzo, se instaló un rastreador GPS en el coche de Iván y una cámara oculta que filmaba la puerta principal de su casa (probablemente montada en un poste de la luz al otro lado de la calle).

Desde el principio de la investigaci√≥n, la polic√≠a siempre supuso que Iv√°n era el administrador del blog Attaque (attaque.noblogs.org). En marzo, por orden de la fiscal Laure-Anne Boulanger, elaboraron una lista de todos los incendios provocados que se hab√≠an producido en Par√≠s y su regi√≥n en los √ļltimos a√Īos, reivindicados mediante correos electr√≥nicos enviados a este blog, y los relacionaron entre s√≠ (un total de 59 incendios provocados). El juez instructor responsabiliza a Iv√°n ¬ęs√≥lo¬Ľ de los seis √ļltimos incendios (los ocurridos en 2022), de los dem√°s se le acusa de ser testigo de los hechos.

Entre finales de marzo y principios de abril, la SDAT pidi√≥ a la Direcci√≥n Nacional de Inteligencia Penitenciaria (DNRP) que les facilitara informaci√≥n sobre la correspondencia que Iv√°n manten√≠a con K. y B., dos compa√Īeros encarcelados. El DNRP les env√≠a copias de estas cartas, incluidas fotocopias de las portadas de los libros que Iv√°n envi√≥ a uno de ellos. La DNRP tambi√©n les informa del dinero que Iv√°n envi√≥ a uno de los dos compa√Īeros (la SDAT lo confirma analizando los movimientos de la cuenta bancaria de Iv√°n). Se presta especial atenci√≥n a la figura de K., con un dossier que incluye sus documentos, antecedentes penales y lista de visitantes autorizados a entrar en las dos prisiones donde estuvo recluido. La petici√≥n al DNRP se justifica por el hecho de que muchos de los incendios provocados en los √ļltimos a√Īos, de los que la SDAT sospecha que Iv√°n es responsable, se llevaron a cabo en solidaridad con estos dos compa√Īeros encarcelados.

Durante la investigaci√≥n de los incendios provocados en Par√≠s, los agentes de polic√≠a consultaron las c√°maras del sistema PVPP (Plan de Protecci√≥n por V√≠deo de Par√≠s) para tratar de identificar a los responsables de los incendios. Por lo que sabemos, la b√ļsqueda fue infructuosa. Por ejemplo, la noche del 24 de abril, el coche de Iv√°n fue geolocalizado cerca de Par√≠s, un agente de la SDAT vio las im√°genes grabadas por las c√°maras de la PVPP, observ√≥ un cami√≥n en llamas en el distrito 12 y pidi√≥ informaci√≥n a la comisar√≠a local: era una furgoneta de Enedis.

Los agentes de la SDAT tambi√©n accedieron a c√°maras privadas situadas en las inmediaciones de los atentados y preguntaron a los residentes locales si hab√≠an visto o notado algo peculiar. Para el incendio del 4 de marzo en la calle About, por ejemplo, recuperaron im√°genes de las c√°maras de un peque√Īo supermercado, una florister√≠a y dos comercios, filmando partes de la calle. Entonces afirmaron haber visto a alguien en bicicleta, afirmando que podr√≠a tratarse del pir√≥mano, pero las im√°genes no revelaron nada √ļtil para identificarlo ni para demostrar que fuera el responsable del incendio provocado.

La polic√≠a tambi√©n mostr√≥ inter√©s por el √ļnico cibercaf√© de la zona en el que vive Iv√°n, en el que afirman haberle visto entrar durante una vigilancia. Pidieron a la polic√≠a municipal las grabaciones de la c√°mara m√°s cercana, correspondientes al d√≠a en que se envi√≥ el correo electr√≥nico que denunciaba el incendio del 5 de marzo. Incluso llegaron a colocar (en vano) una c√°mara oculta para vigilar el acceso al cibercaf√© del 8 de abril al 8 de mayo.

Los polic√≠as tambi√©n siguieron a nuestro compa√Īero cuando iba de compras. Por ejemplo, unos d√≠as despu√©s de uno de los incendios, la SDAT pidi√≥ al personal de seguridad de un supermercado cercano a la casa de Iv√°n (donde le vieron entrar la tarde anterior al incendio) qu√© caja hab√≠a utilizado, a qu√© hora y una copia del recibo (pero de nuevo no encontraron nada de inter√©s).

Detenciones y registros

A finales de mayo, la investigaci√≥n empez√≥ a acelerarse. Las autorizaciones para el registro del piso y el coche de Ivan son firmadas por un juez los d√≠as 19 y 23 de mayo. El 10 de junio por la noche, los polic√≠as de la SDAT se dan cuenta (probablemente gracias al localizador GPS) de que el compa√Īero est√° en movimiento y le siguen (como han hecho en otras ocasiones). Le siguen mientras se dirige en bicicleta al distrito 17 de Par√≠s. Los polic√≠as le pierden de vista durante tres horas, hasta que regresa a su coche. Es entonces cuando son alertados de que un coche perteneciente a una embajada ha sido incendiado en el distrito 17 (el fuego se propag√≥ a otros coches aparcados junto a √©l y quem√≥ la fachada de algunos comercios). Entonces decidieron detenerle.

Un equipo de la DNRS, pistola en mano, bloquea el coche de Ivan en la salida de la autopista, con dos furgonetas (una delante y otra detr√°s). Durante la detenci√≥n, inmediatamente despu√©s de ser esposado y vendado con un pasamonta√Īas colocado sobre los ojos, se le ponen bolsas de pl√°stico alrededor de las manos para ¬ępreservar cualquier rastro¬Ľ. Cuando llega el t√©cnico de la polic√≠a cient√≠fica, se le pasa un hisopo por las manos, que se analizan en busca de restos de hidrocarburos (con resultado negativo).

Tras la detenci√≥n, la polic√≠a de la SDAT registra el coche del compa√Īero. Encuentran una gorra, una mochila, un viejo mechero, una pistola el√©ctrica, un brazalete de ¬ępolic√≠a¬Ľ y dos rompe cristales. Despu√©s se dirigen a su casa.

Durante el registro de su domicilio, los polic√≠as se incautan de dos tel√©fonos (el descrito como ¬ępersonal¬Ľ y el ¬ęprofesional¬Ľ). El primero es de la marca Wiko, y el Equipo de Apoyo a la Telefon√≠a, Ciberinvestigaci√≥n y An√°lisis Criminal (BATCIAC) consigue examinar su contenido sin conocer la contrase√Īa, gracias a los programas XAMN y XRY del MSAB. Pero tras examinar los datos contenidos en el smartphone, no encuentran nada de inter√©s. La tarjeta SIM est√° bloqueada y no pueden acceder a ella. A continuaci√≥n, intentan acceder a los datos del otro tel√©fono m√≥vil, un IPhone 8 (con software UFED de la empresa Cellbrite), pero de nuevo sin √©xito.

También se incautan de dos ordenadores. El primero está cifrado con el programa Bitlocker, que impide el acceso. A continuación, intentan copiar el disco duro (con Tableau T35 de IDE Forensic y Accessdata FTK_Imager de Bridge), pero no lo consiguen. Por el momento, no ha trascendido ninguna información sobre el análisis del segundo ordenador (que está cifrado con LUKS). También se examinan los dispositivos USB y las tarjetas de memoria encontrados durante el registro, pero no se encuentra nada de interés. Se incautan mapas de la red de videovigilancia de París (PVPP), dinero, algunos libros sobre anarquismo y pegatinas.

Cuando la burguesía te delata

Inmediatamente despu√©s del incendio provocado el 11 de junio, Manon Rouas, copropietaria de una cl√≠nica de est√©tica (Maison Marignan ‚Äď Clinique m√©dicale esth√©tique, 10 rue Villebois Mareuil, Par√≠s XVII), llama a la polic√≠a informando de que puede facilitar informaci√≥n √ļtil para la investigaci√≥n. La cl√≠nica se encuentra en las inmediaciones del incendio (su fachada result√≥ da√Īada por las llamas) y est√° equipada con un interfono que filma la acera y la calle las 24 horas del d√≠a. En el v√≠deo, que la se√Īora se apresur√≥ a entregar, se ve a una persona que se acerca al coche de la embajada poco antes de que se incendie. El v√≠deo se incluy√≥ en el expediente como prueba contra el acompa√Īante.

Esta información que le hemos dado no pretende asustarle ni incitarle a la inacción, sino al contrario, animarle a actuar con la mayor cautela posible.