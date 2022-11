Hola a todos y todas,

Escribo estas pocas líneas para darles algunas noticias.

Continúo con la huelga de hambre que inicié el 27 de octubre, en solidaridad con la lucha de Alfredo Cospito para salir del 41 bis. Me va bien. Me siento cansado y a veces mareado, pero mi determinación sigue intacta.

Es la primera vez desde junio, desde que estoy encerrado aquí, que siento que estoy haciendo algo que vale la pena, en lugar de simplemente sobrevivir y ver pasar el tiempo. Hace dos semanas, el director me amenazó con trasladarme al régimen de aislamiento si continuaba con la huelga de hambre («por mi propio bien, para que me cuiden mejor en caso de que tenga un problema de salud repentino»), pero hasta ahora no ha puesto en práctica su chantaje.

Mi correo está bloqueado de nuevo. Me enviaron cartas el 24 de octubre y luego nada más. Asimismo, las cartas que he escrito a mi familia desde mediados de octubre aún no han llegado.

El jueves 24 de noviembre, a las 13:30 horas, compareceré ante la jueza de instrucción (Anne Grandjean), en el juzgado de Bobigny, para ser interrogado.

Por fin he podido empezar a leer los expedientes de la investigación. Desde el principio, una pequeña sorpresa: la SDAT explica que empezaron a seguirnos a mí y al otro compañero (rápidamente exonerado) a partir del pasado mes de enero. Esto se debió a «informaciones confidenciales» (un juez escribe «informaciones anónimas») que les decían que seríamos los autores de los incendios provocados contra algunos vehículos diplomáticos o de grandes empresas, reivindicados por anarquistas.

Toda mi solidaridad a Alfredo, Anna y Juan, en huelga de hambre.

Un pensamiento a los presos revolucionarios y a los presos de todo el mundo.

¡Libertad para todos y todas !

Ivan

Para escribirle::

Ivan Alocco

n. d’écrou: 46355

M. A. de Villepinte

40, avenue Vauban

93420 – Villepinte

Francia