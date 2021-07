–

Nantes, Francia. 27 de julio de 2021.

Entre centros industriales unidos por el r铆o Loira, cuyo flujo va contrario a querer encontrarse con el mar, Cou毛ron recibi贸 al Escuadr贸n 421, la primera delegaci贸n del Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional llegada a Europa en el marco de la Gira por la Vida, en un acto previo al Encuentro europeo de mujeres, personas trans, inter y no binarias 鈥淢uchas luchas para vivir, un mismo coraz贸n para luchar鈥 que transcurrir谩 el 28 y 29 de julio en la ZAD de Notre Dame des Landes.

En la ciudad francesa, a 16 kil贸metros de Nantes, quienes denominan el 4 (mujeres) y el 1 (otroa) en el Escuadr贸n se encontraron con mujeres y otras personas que asistir谩n al evento en la ZAD (zone a d茅fendre o zona a defender). En el puerto de esta ciudad obrera, una flotilla de tres barcos comandados por doce mujeres fue al encuentro de las zapatistas all铆 presentes, para agradecer su viaje hasta Europa y por darles a ellas tambi茅n la oportunidad de seguir buscando nuevos caminos en su lucha por la vida. El Virginie, el Atos y el Sabali, 煤ltimo velero en llegar y de significaci贸n correspondiente a 鈥減aciencia鈥, partieron de Breta帽a y fondearon en Cou毛ron para encontrarse con el Escuadr贸n 421. Algunas de las navegantes ven铆an disfrazadas tanto en son de fiesta como protegiendo sus identidades al enmascarillarse, as铆 como otras ven铆an con paliacates rojos, descalzas o con botas de agua.

Al desembarcar de sus nav铆os, las doce marineras acompa帽aron a las cinco personas del 421 a la Plaza de las Doce Mujeres en C贸lera a pie, acompa帽ados de las organizadoras del encuentro de mujeres y con tres tractores a la retaguardia. Estos veh铆culos agr铆colas fueron llevados al acto pues al ser un medio para trabajar la tierra, la escolta tambi茅n era para reivindicar su autonom铆a por medio del suelo, sus usos y su protecci贸n.

Con la sonoridad de una canci贸n a capela que clamaba que las mujeres esclavas se levantaran para luchar, las personas se congregaron junto a la Torre de Plomo y la mediateca V铆ctor Jara de la Plaza de las Doce Mujeres en C贸lera.

A las personas zapatistas presentes se les agradeci贸 que estuviesen all铆 y se lament贸 que por las restricciones sanitarias relacionadas a la pandemia del covid19 y por los impedimentos por parte de la Secretar铆a de Relaciones Exteriores en M茅xico en la expedici贸n de pasaportes se impidiese el viaje de La Extempor谩nea, la delegaci贸n a茅rea de 177 compas que se esperaba que llegara al encuentro. De hecho, las fechas previstas para 茅ste originalmente eran el los d铆as 10 y 11 de julio, pero se movieron con la esperanza de que el resto de zapatistas llegaran a las actividades previstas en la zona protegida.

Una vez disuelta la concentraci贸n para mostrar la historia de la plaza, dos agentes de gendarmer铆a fueron a vigilar la zona, pues un conductor hab铆a llamado para decir que gente de M茅xico estaba haciendo una manifestaci贸n. Al ver que no hab铆a tal cosa, desconcertados dijeron que no entend铆an muy bien el motivo del acto saben que 鈥渆n M茅xico dicen muchas mentiras鈥.

Huelga de silencio

La ciudad de Cou毛ron, con migraci贸n italiana y polaca, es parte de las ciudades industrializadas del departamento franc茅s de Loira Atl谩ntico. En 1975, una huelga de obreros fue convocada al no cumplirse las anuales negociaciones de aumento de salario. El jefe, al considerar que hab铆an hecho ya demasiado par贸n, hizo llamar a las esposas de los trabajadores para que les informaran que sus maridos ser铆an despedidos si no volv铆an a sus puestos de trabajos. Como respuesta a lo que ellas consideraron una provocaci贸n, doce mujeres se presentaron en el despacho del patr贸n para decir que la huelga de sus maridos no frenar铆a hasta que se pagasen salarios dignos para vivir en condiciones 贸ptimas. Adem谩s, tomaron las llaves de la oficina del jefe y lo encerraron en ella. Esto les cost贸 ser juzgadas por secuestro, pero el apoyo que ten铆an por parte de organizaciones sindicalistas ayud贸 a que se movilizaran otras organizaciones.

Finalmente, su acci贸n logr贸 que los salarios fuesen aumentados y que las condiciones de los puestos de trabajo de los trabajadores fuesen remunerados justamente.

Texto y fotos: Fernanda Fern谩ndez

