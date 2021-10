–

De parte de Anarquia.info October 23, 2021 21 puntos de vista

[El juicio] del 20 de septiembre, en el que se habría tratado el recurso contra la condena a 4 años de prisión, no pudo celebrarse debido al estado de salud aún crítico de nuestro compañero, que sigue en coma inducido artificialmente.

Los jueces decidieron «dejarlo en libertad» sin control judicial, y aplazar su juicio hasta nueva orden.

Aunque no podemos sino alegrarnos de que ya no esté bajo el control de la administración penitenciaria, desgraciadamente no ha acabado con la justicia, ya que el fin de su condena [de prisión preventiva] y su recurso sólo están suspendidos.

Las palabras y los hechos que se multiplican en solidaridad con Boris dan lugar al deseo de vivir al margen de toda autoridad.

Anarquistas cómplices y solidarios,

28 de septiembre de 2021

FUENTE: LILLE INDYMEDIA

TRADUCCIÓN: ANARQUÍA