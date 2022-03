Recibido por correo:

El pasado domingo 27 de febrero, nuestro amigo Libre Flot decidi贸 iniciar una huelga de hambre mientras sigue encerrado y en r茅gimen de aislamiento en la prisi贸n de Bois d鈥橝rcy.

El veterano de Rojava Libre Flot acusa a las autoridades de incriminarlo por su participaci贸n en la guerra contra ISIS.

El 8 de diciembre de 2020, 9 anarquistas fueron arrestados por la DGSI, la unidad de polic铆a antiterrorista francesa, en varios lugares de Francia. Han sido acusados 鈥嬧媎e participar en 鈥渦na asociaci贸n criminal que plane贸 un ataque terrorista鈥.

Desde entonces, todos menos uno han sido puestos en libertad (dos sin cargos), algunos tras meses en prisi贸n preventiva. Est谩n en espera de juicio y est谩n bajo control judicial. Los acusados, de los cuales no todos se conocen, han estado bajo vigilancia durante un largo per铆odo de tiempo, incluida la vigilancia digital, como con la colocaci贸n de dispositivos de escuchas en los veh铆culos, as铆 como la vigilancia f铆sica.

El que todav铆a est谩 encarcelado en espera de juicio, Libre Flot, se encuentra en r茅gimen de aislamiento con acceso limitado a los visitantes. La raz贸n oficial que se da para justificar su detenci贸n continua en tales condiciones mientras todos los dem谩s acusados 鈥嬧媓an sido puestos en libertad, es que las autoridades y el tribunal lo identifican como el l铆der del 鈥済rupo鈥.

A principios de febrero, un juez deneg贸 la apelaci贸n de Libre Flot para ser liberado antes del juicio.

Su carta a continuaci贸n es el anuncio del comienzo de su lucha en huelga de hambre.

驴Por qu茅 estoy en huelga de hambre?

Durante hace m谩s de 14 meses he desmentido esta infame y difamatoria acusaci贸n de asociaci贸n criminal terrorista.

Han pasado m谩s de 14 meses desde que la DGSI me explic贸 que no me arrestaron por lo que quer铆an que creyera, es decir, mi participaci贸n en las fuerzas kurdas contra el Daesh (Estado Isl谩mico) en Rojava.

Hace m谩s de 14 meses que nada valida la tesis elaborada desde cero por la DGSI a pesar de que durante al menos 10 meses fui seguido, rastreado, bajo escucha las 24 horas en mi veh铆culo, mi lugar de vida, espiado incluso en mi cama.

Durante m谩s de 14 meses he entendido que son mis opiniones pol铆ticas y mi participaci贸n en las fuerzas kurdas YPG en la lucha contra Daesh lo que est谩n tratando de criminalizar.

Desde hace m谩s de 14 meses que 7 personas que no se conocen son acusadas de formar parte de una asociaci贸n delictiva.

Han sido m谩s de 14 meses respondiendo preguntas de un juez de instrucci贸n utilizando las mismas t茅cnicas tortuosas de la DGSI: manipulaci贸n, descontextualizaci贸n, omisi贸n e invenci贸n de palabras y hechos en un intento de influir en las respuestas.

Durante m谩s de 14 meses he sido objeto de las provocaciones de este mismo juez de instrucci贸n que, mientras languidezco en las c谩rceles de la Rep煤blica, se permite decirme que este caso es una p茅rdida de tiempo en la lucha contra el terrorismo. Peor a煤n, se permite el insulto m谩s inaceptable al referirse a los b谩rbaros del Estado Isl谩mico como mis 鈥渁migos del Daesh鈥. Aunque verbal, esto sigue siendo un acto de violencia sin precedentes. Es inadmisible que este juez se otorgue el derecho de insultarme en el m谩s alto grado, intente difamarme y, por lo tanto, escupa en la memoria de mis amigos y camaradas kurdos, 谩rabes, asirios, turcomanos, armenios y turcos e internacionales que han ca铆do en la lucha contra esta organizaci贸n. Todav铆a sigo indignado por esto.

Han sido m谩s de 14 meses de una investigaci贸n donde, contrario a su funci贸n, el juez de instrucci贸n investiga s贸lo para la acusaci贸n y nunca para la defensa. No toma en consideraci贸n nada que vaya m谩s all谩 del escenario preestablecido y solo sirve para validar una falsa personalidad moldeada de la A a la Z por la DGSI, que lejos de representarme solo refleja las fantas铆as paranoicas de esta polic铆a pol铆tica. Por lo tanto, se me presenta constantemente como un 鈥渓铆der carism谩tico鈥 a pesar de que cualquier modo de funcionamiento no horizontal es contrario a mis valores igualitarios.

Hace m谩s de 14 meses que me han impuesto la llamada prisi贸n preventiva sin juicio, en las condiciones m谩s terribles posibles: el r茅gimen de aislamiento (ver cartas de marzo de 2021 y junio de 2021) considerado como 鈥渢ortura blanca鈥 y trato inhumano o degradante por parte de varios organismos de derechos humanos.

Hace m谩s de 14 meses que estoy sepultado viviendo en una soledad infernal y permanente sin tener con quien hablar, solo pudiendo contemplar la decadencia de mis capacidades intelectuales y el deterioro de mi estado f铆sico y esto, sin tener acceso a un seguimiento psicol贸gico.

Luego de haber proporcionado a la administraci贸n penitenciaria, con aires falsamente neutrales, argumentos falaces para garantizar mi reclusi贸n en r茅gimen de aislamiento, el juez de instrucci贸n solicit贸 que se rechazara mi solicitud de libertad, al igual que la fiscal铆a nacional antiterrorista. Para ello casi copiaron y pegaron el informe de la DGSI del 7 de febrero de 2020, base de todo este asunto, cuya veracidad no ha sido demostrada y del que no sabemos de d贸nde proviene la informaci贸n. Uno tiene derecho a preguntarse cu谩l fue el sentido de las escuchas telef贸nicas, vigilancia, grabaciones de audios y estos dos a帽os de investigaci贸n e instrucci贸n judicial, ya que se ocultan los hechos que demuestran la falsa construcci贸n de la DGSI.

La Fiscal铆a Nacional Antiterrorista (PNAT) y el juez de instrucci贸n est谩n constantemente tratando de infundir confusi贸n y crear una amalgama con terroristas islamistas, a pesar de que saben muy bien que luch茅 contra el Estado Isl谩mico, en particular durante la liberaci贸n de Raqqa, donde se hab铆an planeado los ataques del 13 de noviembre.

El juez de instrucci贸n afirma temer que informe a personas imaginarias de mi situaci贸n, aunque sea p煤blica, en particular porque la DGSI o la propia PNAT filtraron la informaci贸n desde el primer d铆a. Pretende as铆 evitar cualquier tipo de presi贸n sobre los testigos, las v铆ctimas y sus familias aun cuando no haya testigos ni v铆ctimas ya que no hay acto. Es ubicuo. Tambi茅n se menciona su temor a una consulta entre los coacusados 鈥嬧媦 c贸mplices, aunque todos los coacusados 鈥嬧嬧嬧媓ayan sido liberados, que no ha interrogado a nadie m谩s que a m铆 desde octubre de 2021, y que esper茅 pacientemente a que terminara de interrogarme para presentar esta solicitud de liberaci贸n.

Podr铆a haber sido c贸mico en otras circunstancias se帽alar el uso de hechos anodinos como: disfrutar de mi derecho a moverme libremente en Francia y Europa, mi forma de vida, mis opiniones pol铆ticas, mis pr谩cticas deportivas, de mis gustos por el rap comprometido o m煤sica kurda.

El juez de instrucci贸n ataca a mi madre al se帽alarla como garant铆a no v谩lida por la sencilla raz贸n de que no impidi贸 que su hijo, que entonces ten铆a 33 a帽os, se uniera a las fuerzas kurdas de las YPG en la lucha contra Daesh. Una vez m谩s, es mi participaci贸n en este conflicto la que est谩 siendo criminalizada. Tambi茅n critica el uso de aplicaciones encriptadas (WhatsApp, Signal, Telegram鈥) que utilizan millones de personas en Francia. Finalmente, denigra todas las dem谩s opciones de garant铆as (trabajo, domicilio鈥) sin tener nada que reprocharles a pesar de que el personal del SPIP (Servicios de Integraci贸n Penitenciaria y Libertad Vigilada) a cuyo cargo me encuentro, ha dado una opini贸n favorable.

驴C贸mo entender entonces que despu茅s de haber ordenado estas investigaciones de viabilidad que se帽alan la posibilidad de liberarme con un brazalete electr贸nico, el juez de libertades y detenci贸n, a pesar del informe, se niega a ponerlo en marcha? Muchos notamos que en todo este asunto, la 鈥渏usticia鈥 viola sus propias leyes y est谩 sujeta a la agenda pol铆tica de la DGSI.

Recientemente supe por boca del director de detenciones de la prisi贸n de Yvelines (Bois d鈥橝rcy), a quien agradezco la franqueza, que mi colocaci贸n y mi mantenimiento en r茅gimen de aislamiento hab铆an sido decididos desde el primer d铆a por personas de muy alto rango y que diga lo que yo diga o 茅l diga o haga, nada importar谩, se le escapa, ni siquiera se leer谩 el expediente y me quedar茅 en el 谩rea de aislamiento y que de todos modos nada podr铆a cambiar antes de las elecciones presidenciales.

鈥 Dado que est谩n tratando de criminalizar a los activistas que lucharon con los kurdos contra Daesh.

鈥 Dado que la llamada prisi贸n preventiva se utiliza para castigar

opiniones pol铆ticas.

鈥 Dado que esta historia solo existe con fines de manipulaci贸n pol铆tica.

鈥 Ya que hoy me queda como perspectiva solo la lenta destrucci贸n de mi ser.

Me declaro en huelga de hambre desde el domingo 27 de febrero de 2022 a las 18h, actualmente solo reclamo mi liberaci贸n a la espera de demostrar el lado difamatorio de esta vergonzosa acusaci贸n.

Libre Flot 鈥 28 de febrero