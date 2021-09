–

De parte de Anarquia.info September 11, 2021 16 puntos de vista

En solidaridad con Boris, que lleva un mes en coma tras un incendio en su celda, el domingo por la noche se prendi贸 fuego a un veh铆culo de Orange frente a las oficinas de Orange en el centro de Grenoble.

驴Por qu茅 Orange? Simplemente porque le铆mos el informe del juicio de Boris, y vimos que Orange, a trav茅s de su abogado, trat贸 de poner a nuestro compa帽ero en la peor situaci贸n posible. Por supuesto, los jueces, los fiscales y los guardias son igual de responsables de su situaci贸n, pero hemos querido iniciar una campa帽a contra Orange, porque es f谩cilmente accesible en todas partes: neum谩ticos rajados, escaparates rotos, chapas, coches quemados, antenas quemadas, etc., hay algo para todxs lxs que quieran participar en esta peque帽a campa帽a, para demostrar que no olvidamos a Boris y que pensamos en 茅l, 隆con la cabeza alta y el coraz贸n ardiendo!

Aprovechamos este peque帽o comunicado para participar en el debate sobre la solidaridad anarquista. Para nosotrxs esta solidaridad no debe limitarse a la represi贸n, porque la sociedad tiene muchas formas de destruirnos, y en todas estas situaciones nos parece importante que lxs anarquistas se apoyen mutuamente, para demostrar que la afinidad no es s贸lo una palabra vac铆a. Especialmente desde el comienzo de la crisis del Covid, que ha aislado considerablemente a muchxs anarquistas. Tambi茅n quer铆amos decir que la solidaridad no es s贸lo atacar, que hay muchas formas de expresar la solidaridad con lxs anarquistas que nos rodean.

Tambi茅n aprovechamos la oportunidad para expresar en voz alta el espinoso problema de los objetivos de los ataques, que en los 煤ltimos a帽os se han convertido en un hilo conductor de lxs fascistas/conspirativxs. Desde las antenas (recordemos que en casi todos los comunicados de quema de antenas en Francia Boris fue la 煤nica persona que no expres贸 ideas conspirativas), hasta los centros de vacunaci贸n. 驴Qu茅 dice esto del anarquismo actual? 驴Y c贸mo podemos asegurarnos de no confundir los actos anarquistas con los conspirativos, y por qu茅 es esto importante? El hecho de que lxs izquierdistas lleven semanas golpeando la acera mano a mano con lxs fascistas/conspirativxs deber铆a alertarnos del peligro de la idea de la lucha com煤n, que significa que no nos importa contra qui茅n luchamos mientras tengamos las mismas pr谩cticas y el mismo objetivo. Olvidamos que esas personas cuyas acciones aplaudimos o con las que nos manifestamos tienen posiciones opuestas a las nuestras en casi todo, y que ser铆amos su objetivo en otros contextos.

隆Mucha fuerza y coraje para Boris y su familia!

Lxs refractarixs solidarixs

FUENTE: INDYMEDIA LILLE

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A