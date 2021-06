–

El 鈥淓scuadr贸n 421鈥, como ha sido bautizada la brigada mar铆tima del Ejercito Zapatista de Liberaci贸n Nacional (EZLN), compuesta por cuatro mujeres, dos hombres y una persona no binaria, partieron de Isla Mujeres el 3 de mayo en un viejo velero nombrado como 鈥淟a Monta帽a鈥. A las 6:10 de la tarde (hora europea) de este martes 22 de junio, pisaron tierra firme en Vigo, uno de los principales puertos de Galicia.

Fueron recibidos por una coordinaci贸n de la llamada 鈥淴ira pola Vida鈥, compuesta por diversos colectivos del Estado Espa帽ol y otras delegaciones de Italia, Alemania, Grecia, Suiza, Portugal, Euskalerria, Catalu帽a, Andaluc铆a, Francia, B茅lgica y M茅xico.

La delegaci贸n de La Monta帽a fue recibida por diversas delegaciones de Europa y del mundo en la costa de Galicia. Se realiz贸 una ceremonia de bienvenida que incluy贸 un saludo colectivo al ritmo de la m煤sica tradicional galega. En este evento, Marijose, la persona no binaria de esta brigada, rebautiz贸 Europa. 鈥淎 nombre de las mujeres, ni帽os, hombres, ancianos y, claro, otroas zapatistas, declaro que el nombre de esta tierra, a la que sus naturales llaman ahora 鈥淓uropa鈥, de aqu铆 en adelante se llamar谩: SLUMIL K麓AJXEMK麓OP鈥, dijo Marijose, que significa, 鈥淭ierra Insumisa鈥, o 鈥淭ierra que no se resigna, que no desmaya鈥.

Esta delegaci贸n intent贸 desembarcar en las costas gallegas el pasado domingo, pero no lo lograron, por algunos inconvenientes en log铆stica organizativa y por las trabas burocr谩ticas, entre ellas, las pruebas que corroboren que nadie de la tripulaci贸n estuviera infectado de Covid-19.

Esta gira ha comenzado en Europa, d贸nde se tiene planeada la visita de al menos 30 pa铆ses. Despu茅s continuar谩 por el resto de los cinco continentes. A esta delegaci贸n se sumar谩 otras brigadas m谩s del EZLN y del Congreso Nacional Ind铆gena (CNI) que viajar谩 v铆a a茅rea en d铆as pr贸ximos.

En diversas ciudades europeas ya se han preparado para su recibimiento. En Francia, 鈥渓a comisi贸n europea de g茅nero鈥 est谩 convocando una reuni贸n espec铆ficamente con mujeres, personas trans, inter, no binarias, para los d铆as 10 y 11 de julio 2021, en ZAD de Notre Dame des Landes (Nantes-Francia).

Este evento es abierto a quien quiera ser part铆cipe aunque les convocantes est谩n llevando una rigurosa organizaci贸n. Para ello, se tiene que llenar un formulario de inscripci贸n para asistir a este encuentro o, si se quiere participar con alguna propuesta, tambi茅n se tiene que llenar otro formato.

Les convocantes anuncian, 鈥渟omos seres vives, abueles, madres, hijes, mujeres, trans, no binaries que luchamos desde nuestras distintas realidades, feministas, migrantes, no migrantes, precarizades, de sectores populares, que hoy hacemos un llamado al di谩logo intergeneracionales, interculturales, inter茅tnicos, intergal谩cticos, entre la diversidad de g茅neros, desde todos los saberes de las m煤ltiples luchas y sus distintas geograf铆as, desde el campo, la ciudad, la f谩brica, el barrio, as铆 como todos los espacios posibles de militancia鈥.

Esta comisi贸n europea de g茅nero sostiene, 鈥渜ueremos acompa帽ar la Gira Zapatista con una mirada feminista, decolonial e interseccional, abiertas a otras expresiones de lucha de mujeres, personas trans y no binarias que se pronuncian contra cualquier tipo de discriminaci贸n鈥.

De la misma forma comparten que se han inspirado por los sentires comunes, 鈥渕ovides por los afectos, dolores, alegr铆as y rabias que atraviesan nuestras luchas en nuestros territorios y nuestras cuerpas diversas; apostamos por la valoraci贸n y revitalizaci贸n de pr谩cticas y saberes ancestrales as铆 como las luchas y resistencias actuales que sostienen la vida en todas sus expresiones鈥.

En este encuentro con las brigadas zapatistas y del CNI, se apela a valorar la palabra y diversas expresiones, para 鈥渆scuchar y aprender lo que todes y todas tenemos para ense帽ar desde nuestras experiencias鈥, sostiene la convocatoria a este evento, del cual tambi茅n se ha creado un sitio web, muchasluchasparavivir.noblogs.org

Las tem谩ticas y contenidos que se abordar谩n en este evento pretenden 鈥渋maginar formatos distintos a los que conocemos, que utilicen todos los tipos de lenguaje que descentren la palabra hablada y escrita para potenciar las expresiones (re)creativas de nuestras cuerpas, de las artes, del juego, el goce, el deporte, de otros imaginarios que nos acerquen a otros horizontes y futuros para todes鈥, comparte la comisi贸n de g茅nero.

