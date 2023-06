–

De parte de Nodo50 June 18, 2023 476 puntos de vista





El apoyo a las movilizaciones contra la reforma de las pensiones, encabezadas por la intersindical, ha sido ampliamente mayoritario, mostrando hasta el 70% de opini贸n favorable a fines de marzo. En este contexto de legitimidad reforzada, los sindicatos han mostrado un importante crecimiento de la afiliaci贸n desde principios de a帽o. A pesar de no lograr que el gobierno retrocediera.

100.000 afiliaciones desde enero. Este es aproximadamente el n煤mero de nuevas y nuevos afiliados por todos los sindicatos que han liderado la batalla por las pensiones desde enero. A principios de junio, la primera organizaci贸n representativa, la CFDT, dijo que ten铆a 43.116 afiliados/as en el contador para 2023. Eso es entre un 30% y un 40% m谩s que el a帽o anterior, seg煤n su servicio de prensa. Por su parte, la CGT anunci贸 en el momento de su congreso a fines de marzo, 30.000 nuevos contactos y solicitudes de adhesi贸n en tres meses, de los que 4.500 en l铆nea a trav茅s de su sitio web. En el 1 de mayo, casi el 90% de ellos se han convertido en adhesiones efectivas, asegura Thomas Vacheron, miembro de la direcci贸n confederal. Es decir, para los dos primeros sindicatos del pa铆s, un total de alrededor de 70.000.

Este aumento de solicitudes de afiliaci贸n tambi茅n riega a los dem谩s miembros de la intersindical, aunque sus cifras sean parciales o no consolidadas. Para Force Ouvri猫re, se desconoce el n煤mero total. La tercera fuerza sindical no cuenta con un sistema centralizado en tiempo real a nivel confederal. Y a煤n es demasiado pronto para tener suficientes aumentos de la afiliaci贸n a sus sindicatos profesionales y territoriales. Sin embargo, al 30 de mayo ya cuenta con 3.759 solicitudes de afiliaci贸n a trav茅s de su web nacional, frente a las 5.000 de todo el 2022. Con las solicitudes realizadas directamente a sus sindicatos y sus uniones departamentales, esta cifra podr铆a multiplicarse por al menos dos o tres.

Unsa tambi茅n se beneficia de la misma tendencia. Este sindicato, que reivindica 190.000 afiliados y afiliadas y un aumento de 15.000 afiliados en cuatro a帽os, afirma tener tres veces m谩s solicitudes desde enero que en el mismo per铆odo de 2022. Si no nos han proporcionado cifras, su n煤mero deber铆a aumentar de algunos millares de miembros adicionales. Solidaires no escapa a este fen贸meno. Al no ser una confederaci贸n, sino una uni贸n de sindicatos, sus datos son fragmentarios, pero Murielle Guibert, su portavoz, estim贸 el mes pasado en 3000 el n煤mero de personas que se han afiliado a los sindicatos SUD. De igual forma, la FSU cuya afiliaci贸n es anual y generalmente ocurre al inicio del a帽o escolar en septiembre, en su principal campo de sindicalizaci贸n, la Educaci贸n Nacional, ha estimado el n煤mero de nuevos carnets en m谩s de 1.500. No hemos tenido estimaci贸n para la CFTC y la CFE-CGC, aunque para est谩 煤ltima 鈥est谩 surgiendo una tendencia alcista 鈥 que, seg煤n nos dijeron, no podr谩 confirmarse hasta el final del ejercicio, cuando sus sindicatos habr谩n trasladado su afiliaci贸n a la confederaci贸n.

驴Vuelta de los sindicatos?

鈥淵a hab铆amos observado un resurgimiento del inter茅s a partir de 2019, despu茅s de la lucha contra la jubilaci贸n por puntos, luego tras la Covid y el confinamiento鈥, explica Cyrille Lama, secretario confederal de Force Ouvri猫re. Para 茅l, el auge de la afiliaci贸n a principios de a帽o es una se帽al de que 鈥渓os trabajadores quieren volver aparticipar, y la participaci贸n se da en los sindicatos鈥. As铆 parece confirmarlo Beno卯t Teste, secretario general de la FSU, para quien la movilizaci贸n de 2023 鈥減lantea tambi茅n el debate de la democracia social y el papel de los sindicatos a largo plazo鈥.

Si no ha ganado, el movimiento social sobre las pensiones, llevado por los sindicatos, ha puesto en aprietos al gobierno y le ha obligado a utilizar todas las herramientas a su alcance para pasar en fuerza. En consecuencia, 鈥una desconfianza menos importante frente a la intersindical que durante los movimientos anteriores鈥, analiza Beno卯t Teste. Pero quiz谩s tambi茅n con un sentimiento de derrota menos presente o menos devastador que en el pasado. De ah铆 la afiliaci贸n en mayor n煤mero hoy que durante las batallas anteriores por las pensiones. 鈥淓n 2003 y 2010 hab铆a un sentimiento de derrota muy fuerte鈥, recuerda Annick Coup茅, ex portavoz de Solidaires. 鈥淭engo la sensaci贸n de que no estamos en el mismo estado de 谩nimo. No me arrepiento de haber ido a la huelga o haberme manifestado. Esto se parece m谩s a 1995, cuando los ferroviarios hab铆an ganado cosas , pero no otros sectores . La gente sin embargo expresaba la sensaci贸n de haber levantado la cabeza鈥.

La diferencia con 2010 y la movilizaci贸n contra la ampliaci贸n de la edad legal de jubilaci贸n a los 62 a帽os, bajo la direcci贸n de Nicolas Sarkozy, tambi茅n la ve Thomas Vacheron. 鈥淓n 2010, cuando hac铆a las giras sindicales despu茅s del movimiento, los delegados me gritaban y nos dec铆an: hemos ido a la huelga por nada鈥. Un resentimiento y desmoralizaci贸n que no se hab铆a traducido en una carrera hacia los sindicatos. Lo que Cyrille Lama confirma para Force Ouvri猫re: 鈥渆n 2010 no hubo ning煤n repunte en las afiliaciones鈥. St茅phane Sirot, historiador especializado en sindicalismo, piensa que lo mismo vale para todos los sindicatos. 鈥淣i en 2003 ni en 2010 hubo un repunte en las tasas de sindicalizaci贸n鈥, asegura.

Perfiles inesperados

Pero, 驴qui茅nes son los que se incorporan a los sindicatos a principios de 2023? 鈥淛贸venes, temporales, precarios, asalariados/as de empresas muy peque帽as o de menos de 50 personas鈥 , enumera Thomas Vacheron, de la CGT . Con un gran predominio del sector privado y numerosas afiliaciones a empresas que hasta ahora eran desiertos sindicales, asegura. Muchos j贸venes y mujeres, explica la CFDT. Nuevos perfiles, confirma Cyrille Lama de FO: 鈥渢rabajadoras de hogar, desempleados, j贸venes, asalariadas de peque帽as empresas鈥. Y tambi茅n hay m谩s afiliaci贸n en el sector privado que en el p煤blico 鈥sobre todo de personas que quieren organizar listas para las pr贸ximas elecciones al Consejo Econ贸mico y Social (CSE) y que antes estaban sin etiqueta鈥.

Este v铆nculo con las elecciones en las empresas tambi茅n lo subraya Thomas Vacheron. 鈥淟a mitad de los CSE se renovar谩n a fin de a帽o鈥, recuerda el miembro de la direcci贸n confederal de la CGT. Una realidad que hace que Cyrille Lama de FO diga sobre la afluencia de afiliados que 鈥渓a gente entiende la importancia de la presencia sindical鈥. Sobre todo, como asegura Thomas Vacheron: 鈥渆n las negociaciones los patrones ceden m谩s f谩cilmente en el contexto actual de inflaci贸n y movilizaci贸n sobre las pensiones 鈥.

Una golondrina no hace la primavera

Si la afiliaci贸n es numerosa en todos los sindicatos desde principios de a帽o, este incremento en el n煤mero de carn茅s es para poner en perspectiva. No cambiar谩 profundamente el peso del sindicalismo en la relaci贸n de fuerzas con los empresarios o el gobierno. En realidad, 100.000 afiliados adicionales representan menos del 5% m谩s de sindicalistas, de los aproximadamente 2,5 millones de afiliados y afiliadas de todas las organizaciones que integran la intersindical. Calculado con el total de los 26,5 millones de personas con empleo asalariado en el pa铆s, este aumento solo aumentar铆a en menos de medio punto la tasa de sindicalizaci贸n de la poblaci贸n francesa, que fue del 10,3% en 2019 seg煤n la Dares .

Del mismo modo, a pesar de la afiliaci贸n a empresas que antes no ten铆an presencia sindical, esto no llenar谩 todos los huecos. Lejos de ello. En 2021, solo el 13,1% de las empresas de m谩s de 10 trabajadores contaban con un delegado o representante sindical en su seno. Y el 38,9% un 贸rgano de representaci贸n del personal seg煤n la Dares. 鈥El sindicalismo no es lo suficientemente fuerte en el pa铆s, hay demasiadas empresas en las que no hay sindicatos y hay demasiadas empresas en las que hay pocas personas afiliadss鈥, subray贸 Sophie Binet, en una entrevista concedida a Blast a finales de mayo. Para ella, una explicaci贸n de las dificultades de paralizar por completo 鈥淟a Francia鈥 el 7 de marzo. Y m谩s durante los d铆as siguientes en la idea de un paro renovable: 鈥Para ser s贸lido hay que tener una base de sindicalistas, si no eres demasiado fr谩gil frente al patr贸n鈥, certifica el n煤mero uno de la CGT. Una dificultad que esconde otra. Seg煤n el estudio de la Dares citado anteriormente, el 60% de los miembros del sindicato dice que no participa o participa muy poco en las actividades de su sindicato. Para St茅phane Sirot, 鈥渆s un problema evidente, sobre todo cuando se trata de desplegar un movimiento social y m谩s a煤n si se trata de anclarlo en la pr谩ctica huelgu铆stica鈥.

8/6/02023

Rapports de force

Traducci贸n: viento sur

(Visited 1 times, 4 visits today)