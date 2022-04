–

De parte de A Las Barricadas April 23, 2022 269 puntos de vista

Autor/a: Organisation Communiste Libertaire

Temas: Independentismo, Liberaci贸n nacional, Nacionalismo, Patriotismo

Fecha: 1987

Fuente: Extra铆do de Tradici贸n libertaria y luchas de liberaci贸n nacional, Likiniano Elkartea.

1. Frentes principales y frentes secundarios

2. Algunas consideraciones hist贸ricas sobre el Estado-Naci贸n

3. Qu茅 actitud tomar ante las luchas de liberaci贸n nacional

鈥淟a conciencia nacional, que no es nacionalismo, es la 煤nica que puede darnos una dimensi贸n internacional鈥. F.Fanon.

Est谩 claro que en este final del siglo XX, las din谩micas que se desarrollan en torno a un sentimiento de pertenencia a una comunidad, en torno a una identidad 茅tnica, ling眉铆stica, cultural y a veces incluso religiosa, constituyen un fen贸meno social importante y universalmente presente. El n煤mero de conflictos nacidos del rechazo de las poblaciones a pertenecer o ser dominadas por tal o cual Estado no hace m谩s que crecer y, en cierto modo, en un gran n煤mero de conflictos sociales 鈥攓ue aparentemente no tienen nada que ver con una lucha de liberaci贸n nacional鈥 se encuentran elementos que los constituyen, como el de la pertenencia.

M谩s que hacia la 鈥済lobalizaci贸n鈥 o el 鈥渦niversalismo鈥 鈥攏ociones, por otra parte, particularmente psicol贸gicas y 茅ticas鈥 el mundo moderno parece orientarse hacia un redescubrimiento de sus diferentes unidades constitutivas; es adem谩s en este escenario, el de la relaci贸n entre civilizaci贸n y cultura nacional, donde se desarrolla a menudo el enfrentamiento por el poder de clases y grupos antagonistas en el seno de toda formaci贸n social-nacional. En el coraz贸n de este proceso encontramos el imperialismo y los movimientos nacionales y esto de manera mucho m谩s amplia que en el cl谩sico espacio 鈥渢ricontinental鈥: tambi茅n en Europa y sobre el territorio de las dos grandes potencias, los EE.UU. y la URSS. En este marco tiene lugar y se ejerce a menudo la lucha de clases; y lo novedoso no es tal vez el hecho en s铆, sino que comienza a ser tenido en cuenta.

La Naci贸n no puede reducirse ni a una noci贸n jur铆dica, ni a un espacio limitado, ni mucho menos a un Estado. El ejemplo m谩s frecuentemente citado a este respecto es el de las Naciones Indias. La naci贸n es pura y simplemente un conjunto de personas que se reconocen como pertenecientes a 茅l (y a menudo se es consciente de una pertenencia cuando 茅sta es atacada o negada). Los elementos que constituyen este autorreconocimiento conforman, en su sentido m谩s amplio, la cultura. Son muy diversos, y van de la organizaci贸n social a las meras costumbres, de la lengua a la religi贸n, del modo de vida al modo de producci贸n, de las referencias hist贸ricas al reconocimiento de un espacio geogr谩fico, etc.

Es una referencia colectiva compuesta de la totalidad o solamente de una parte de estos elementos. Es una comunidad de individuos que presentan un cierto n煤mero de puntos comunes en un momento dado, pero que se sit煤a igual y es simult谩neamente en el tiempo (historia, presente, pasado y futuro) y en el espacio.

El resurgir de estos fen贸menos nacionales 鈥攑or otra parte, tan diversos unos de otros en numerosos puntos, como veremos鈥 驴indica un regreso de la humanidad hacia una forma de barbarie donde los enfrentamientos nacionalistas ganar铆an la partida a toda esperanza de paz, de igualdad, de socialismo, de un mundo nuevo tal y como se so帽aba y a veces se puso en pr谩ctica por varias generaciones sumergidas en una visi贸n del mundo com煤n a todos los socialismos? 驴Es, por el contrario, portador de inmensas esperanzas de ver al mundo redefinirse hacia din谩micas contrarias a las del capitalismo y la explotaci贸n del hombre por el hombre? Ni una cosa ni otra, veros铆milmente. Nada es, y menos aqu铆, blanco o negro.

Sea como fuere, tenemos que constatar que el deseo de reagrupamiento sobre bases espec铆ficas es un fen贸meno presente en toda la historia y que no est谩 ligado a un modo de producci贸n particular; corresponde a una necesidad vital: la identidad y el sentimiento de pertenencia que la acompa帽a. Todo proyecto de sociedad, por rupturista que sea, que no tenga esto en cuenta est谩 irremediablemente abocado al fracaso.

Cada nuevo modo de producci贸n que aparece tiende progresivamente a destruir y desestructurar las comunidades que se hab铆an constituido en relaci贸n con el modo de producci贸n anterior. El capitalismo ha hecho lo mismo; y adem谩s, en el interior de su propia historia, hecha con 鈥渃risis鈥, reestructuraciones, destruye por s铆 solo las comunidades que hab铆a engendrado. Y estos cambios de fondo se producen ahora a una velocidad jam谩s alcanzada en la historia, de forma que una generaci贸n no est谩 segura de instalarse a lo largo de toda su duraci贸n, con signos suficientemente estables para que den a la vida una apariencia de solidez. Si para cierto n煤mero de personas que se reparten el poder, estos signos existen y hacen que vivan relativamente bien, no se trata m谩s que de una 铆nfima minor铆a al lado de la parte m谩s grande para la que raramente existen las comunidades solidarias, vivientes y soportables. Y como se trata de una necesidad fundamental, la lucha por reencontrar o reconstruir una se sit煤a en el coraz贸n de todos los movimientos sociales, de todas las resistencias.

El movimiento obrero (no distinguiremos aqu铆 las representaciones que se hayan dado voluntariamente o no, en su conjunto) ha intentado, en el transcurso de su historia, dar un alma a la comunidad obrera; indicaba as铆 que un movimiento colectivo y revolucionario no pod铆a construirse m谩s que sobre la base de una solidaridad concreta, ligada al mismo tiempo a un modo de vida comunitario y a un proyecto pol铆tico (el espacio: la ciudad, el barrio obrero, y el tiempo: el socialismo futuro).

Pero, con la regresi贸n, podemos descubrir varias insuficiencias, incluso 鈥渆rrores鈥:

La comunidad obrera ha ignorado demasiado lo que la constituye tambi茅n fuera de la f谩brica. El sindicalismo (excepto, en parte, el anarcosindicalismo 鈥 y es eso lo que hace su especificidad) ha reforzado progresivamente esta tendencia. De hecho, se han negado numerosos problemas muy reales y constitutivos de esta comunidad (relaciones extralaborales, urbanismo, sexualidad, espacio, dimensi贸n cultural…) y se han descartado del centro de preocupaciones del movimiento obrero. La primera consecuencia fue la exclusi贸n de aquellos que no se encontraban dentro de la f谩brica y que sin embargo pertenec铆an a la misma clase: una parte importante de las mujeres, de los ni帽os, de los ancianos, y de todos aquellos que se clasifican con los t茅rminos de 鈥渄esviados鈥, 鈥渕arginados鈥 o ahora 鈥減recarios鈥 (La pel铆cula La sal de la tierra es absolutamente expl铆cita sobre esta verdad).

La segunda consecuencia es la puesta en pr谩ctica de la teor铆a de los frentes principales y los frentes secundarios.

1. Frentes principales y frentes secundarios

Esta teor铆a pretende privilegiar a los sectores-frentes en lucha que se sit煤an en el mismo terreno de la producci贸n, en detrimento de los otros; por consiguiente, la f谩brica, lo econ贸mico, la clase obrera, en detrimento de lo que concierne al proletariado en general, de las formas de explotaci贸n y de opresi贸n m谩s amplias o exteriores al trabajo, etc. Esta teor铆a se basa en la constataci贸n de que son las relaciones de producci贸n las que determinan en parte la relaci贸n de la fuerza general entre clases, y en consecuencia permiten a las otras luchas, a los otros frentes, construirse e introducirse en los espacios que de este modo quedan libres por un reparto de fuerzas global. Hasta aqu铆, consideramos que eso es exacto. El problema es que algunos (sobre todo los marxistas) han llegado a considerar que lo que no pod铆a tener 茅xito en establecer una relaci贸n de fuerzas global (las luchas que no se dan sobre el terreno de la producci贸n) era 鈥渟ecundario鈥, vale decir sin importancia, incluso despreciable. El problema no se debe plantear as铆; en efecto, si las luchas en la escuela, las de las mujeres, de los homosexuales, las luchas culturales, etc, no consiguen ellas solas establecer una relaci贸n de fuerzas social, se puede considerar tambi茅n que sin ellas, las luchas en el terreno de la producci贸n 鈥減ierden su alma鈥, su misma raz贸n de ser, ya que ya no ser铆an portadoras de utop铆a, ni de la expresi贸n de TODAS las razones que hay para rebelarse contra la sociedad capitalista. No se puede hablar por tanto de luchas secundarias. Son igual de principales e importantes. El problema es llegar a que se compenetren unas y otras. Se帽alemos tambi茅n que la l贸gica de la distinci贸n entre frentes principales y frentes secundarios conduce a no preocuparse m谩s que de las luchas pol铆ticas 鈥攅n el mal sentido del t茅rmino鈥 es decir, de la toma institucional del poder, en detrimento de todas las tentativas de grupos sociales por reapropiarse de un poder cualquiera sobre su vida. Una raz贸n m谩s para rechazar esta concepci贸n.

El movimiento obrero se construy贸, en la segunda parte del siglo XIX y al principio del XX, en un periodo en que se consolidaba la construcci贸n de los Estados-Naci贸n; el nacionalismo que se expresaba entonces era esencialmente portador de chovinismo, de racismo, de guerra, y el movimiento obrero, que se fragu贸 contra esos valores, no pod铆a hacer otra cosa que rechazar violentamente, y con toda la raz贸n, ese nacionalismo.

El hecho nacional (las caracter铆sticas de cuya 茅poca veremos m谩s adelante) pens贸 poder sustituirlo el movimiento obrero por la pertenencia universal de clase. Ahora bien, es obligatorio constatar que las previsiones que concern铆an a la universalizaci贸n de la clase obrera a corto plazo entra帽aban la interiorizaci贸n de un sentimiento de pertenencia vinculado a la condici贸n de trabajador, y no a un territorio o a una cultura, se han revelado como err贸neas, al menos hasta ahora.

Hay que recalcar que el movimiento obrero se forj贸 en el seno de la cultura occidental- europea, es decir en el seno del imperialismo. Como reacci贸n, en efecto, a este 煤ltimo, pero tambi茅n imprimi茅ndole inconscientemente algunos esquemas ideol贸gicos y culturales. De esta forma, el modelo de Obrero era el obrero europeo o americano de las grandes unidades de producci贸n, y se pudo pensar entonces que la proletarizaci贸n de otras partes del globo fabricar铆a obreros con el mismo modelo. Nada de eso sucedi贸.

Este esquema cultural europeo tiene su origen en la ideolog铆a republicana de 1789: tanto el anarquismo como el marxismo est谩n impregnados de la ficci贸n del 鈥渉ombre universal鈥 como el 煤nico capaz de liberar al mundo. Sin embargo, este concepto que se pretende totalizador (隆en totalizador podemos leer totalitario!) no puede, en definitiva, sino posicionarse contra el 鈥渉ombre real鈥, aquel que vive, que quisiera ser due帽o de una realidad, un espacio que 茅l conoce y al que puede finalmente referirse. Olvidar esto y no referirse m谩s que a un universalismo abstracto 鈥攁un impregnado de humanismo鈥 es hacer un favor a los estados, a las estructuras autoritarias, 煤nicas en condiciones de dominar 鈥攐 de hacerlo creer as铆鈥 las entidades que escapan al com煤n de los mortales.

Hay que comprender que el nacionalismo patriotero y belicista, vinculado al nacimiento de los Estados-Naci贸n, desempe帽aba una funci贸n vital y necesaria 鈥攍a de la pertenencia y el arraigo鈥, pero desvi谩ndola: una especie de neurosis.

La pertenencia a nivel mundial a una misma y 煤nica comunidad de clase, de todos los trabajadores, por justa que sea ideal y te贸ricamente, no correspond铆a m谩s que a una ausencia de realidad vivida por la mayor parte de ella. Noci贸n intangible, no pod铆a incluir el conjunto de lo que las personas buscan en la necesidad de identidad; por consiguiente, ante los primeros ataques de la burgues铆a esta referencia se vino abajo y el movimiento obrero, casi en su totalidad, se precipit贸 a la guerra y al patriotismo, entreg谩ndose a otra abstracci贸n, pero m谩s pr贸xima y con m谩s medios para seducir, el Estado-Naci贸n.

El internacionalismo proferido por el movimiento obrero ha sido demasiado a menudo negador del hecho nacional, lo que ha contribuido, como consecuencia, a reforzar sus efectos perversos. Del mismo modo que la negaci贸n del hecho nacional suele esconder mal el imperialismo de una naci贸n, tras el internacionalismo se ha ocultado demasiado a menudo la dominaci贸n de modelos geogr谩fica e ideol贸gicamente concentrados y limitados. De este modo se ha podido pasar del famoso 鈥渓os trabajadores no tienen patria鈥 a la siniestra 鈥減atria de los trabajadores鈥. Y, m谩s que en una mala 鈥渄irecci贸n pol铆tica鈥, es aqu铆 donde hay que ver la consecuencia de la impregnaci贸n de un pensamiento profundamente burgu茅s, del que se puede rastrear una filiaci贸n que va del hombre universal del ideal republicano al obrero 鈥 masa de los a帽os 70.

Ciertamente se pueden encontrar impulsos aut茅nticamente internacionalistas en la historia: de las Brigadas Internacionales en Espa帽a a la solidaridad con Polonia; del movimiento de apoyo a Sacco y Vanzetti al 鈥攁unque d茅bil鈥 de los mineros ingleses. Manifiestan sin duda que sectores importantes de trabajadores sienten 鈥攜 act煤an en consecuencia鈥 que existen m谩s intereses comunes con los explotados del otro extremo del mundo que con su propia burgues铆a nacional.

Pero estos impulsos 鈥攖an sinceros como interesados鈥 encuentran pronto sus l铆mites si no est谩n anclados con fuerza en un movimiento local y m谩s limitado, que se apropie de su territorio, de su cultura, al mismo tiempo que de sus medios de producci贸n. Si no, se convierten en asunto exclusivo de militantes, de pol铆ticos, de grupos de presi贸n que se deslizan r谩pidamente a una elecci贸n de campo de clase… a una elecci贸n de Estado-Naci贸n… y entonces revierte hacia el patrioterismo y el esp铆ritu guerrero.

As铆 pues, hay que comprender perfectamente, y extraer de ello las consecuencias, que la forma como se vive la pertenencia de clase no es universal y no depende solamente de la posici贸n dentro de la divisi贸n del trabajo; que entran en juego aspectos geogr谩ficos, ling眉铆sticos, culturales, que subordina de manera lineal al modo de producci贸n es extremadamente simplista.

A este respecto, se debe considerar positivo este despertar del hombre real frente a las abstracciones totalizadores/totalitarias. Despertar que encontramos tanto en la toma en consideraci贸n de todos los problemas que constituyen la vida cotidiano bajo todos sus 谩ngulos como en la emergencia de pueblos que hab铆an sido negados hasta el presente.

Este despertar ha dejado en un mal lugar a los viejos esquemas inoperativos y ha permitido tomar en consideraci贸n todos estos problemas en lugar de mandarlos sin juicio al vertedero de la historia.

Pero si este despertar se traduce a menudo como reacci贸n 鈥攜 es comprensible鈥 en un repliegue individualista y 鈥渁pol铆tico鈥, hay que considerar que no es m谩s que un momento y que ser谩 necesario que estas experiencias desatasquen de nuevo lo 鈥渃olectivo鈥 y lo 鈥減ositivo鈥.

Adem谩s, nosotros mismos nos hemos dado cuenta de cu谩ntos problemas de pertenencia eran importantes en el propio seno de las luchas que, a priori, no tienen mucho que ver con las luchas de liberaci贸n nacional: lo nuclear, las luchas en la siderurgia, la vida en el campo, los movimientos de inmigrados, de mujeres, de homosexuales, las comunidades, etc… est谩n impregnados de ellas. Cuanto m谩s se nieguen e incluso combatan unos esta dimensi贸n y m谩s contestaci贸n opongan los otros, los interesados, m谩s aspectos reaccionarios presentar谩n (sectas, racismo, interclasismo, retrocesos…).

As铆 es como nos planteamos el apoyo a las luchas de liberaci贸n nacional. En una relaci贸n de reciprocidad, de internacionalismo real. No como desfiles con algunos esl贸ganes sobre 鈥渓a justa lucha de tal o cual pueblo鈥, sino poniendo en evidencia hasta qu茅 punto esa lucha tiene un papel positivo para nosotros, y de qu茅 forma tambi茅n pueden ayudar nuestras propias luchas a tal o cual movimiento.

Por ejemplo, por qu茅 apoyar a los independentistas kanakos. Por supuesto, porque el derecho de autodeterminaci贸n, la lucha contra el colonialismo, son fundamentales y no se discuten. Pero tambi茅n porque es una manera de atacar a nuestros enemigos en la Francia continental; y porque nosotros tambi茅n tenemos que desarrollar nuestras propias capacidades de autonom铆a y de independencia.

Las luchas de liberaci贸n nacional son, actualmente, importantes trabas en la estrategia de los Estados y en la reestructuraci贸n de las relaciones Este/Oeste y Norte/Sur, y quiz谩 especialmente contra la ideolog铆a del consenso que es ahora mismo nuestro enemigo n煤mero uno. Todas estas luchas atacan por el flanco al Estado y al centralismo.

Pero, atenci贸n, lo que nosotros apoyamos son las luchas y no s贸lo un principio. Hace falta que la reivindicaci贸n de independencia sea realmente emprendida por la gente, por un movimiento; tal es el caso, por ejemplo, de Kanaky, de la Guadalupe, de Irlanda, de C贸rcega, de Euskadi; no es el de Occitania donde, por el momento, la reivindicaci贸n autonomista agitar铆a un mero fantasma y donde previamente es necesario acometer un trabajo de recomposici贸n social y cultural.

A este respecto, se puede constatar que s贸lo han sobrevivido, tras el reflujo de la ola de 1968, los movimientos que exist铆an antes; los que se han creado en esta 茅poca casi han desaparecido… probablemente porque surgieron m谩s de la ideolog铆a que de la necesidad y del inter茅s.

2. Algunas consideraciones hist贸ricas sobre el Estado-Naci贸n

Un punto capital en la creaci贸n del Estado-Naci贸n y del sentimiento nacional en los viejos pa铆ses de Europa parecen ser los procesos econ贸micos que se precedieron y siguieron a la revoluci贸n industrial (y a la revoluci贸n pol铆tica en Francia). Es la 茅poca en que, en la din谩mica del capitalismo, las viejas ciudades, los antiguos centros mercantiles, dejan de ser el polo esencial del desarrollo capitalista, relevadas a partir del siglo XVII por estos grandes estados territoriales. En ese momento se convierten 茅stos en mercados internos, nacionales y relativamente aut贸nomos; y para ello hab铆a que introducir en la 鈥渆conom铆a nacional鈥 a todas las peque帽as ciudades y burgos y, al campesinado, en los circuitos mercantiles. Lo que poco a poco empieza a materializarse, y desde antes de la revoluci贸n industrial, es una entidad de tres polos: el Estado, el mercado, la Naci贸n. El Estado debe convertirse en el fundamento, el guardi谩n del mercado nacional. Se establece una relaci贸n muy cerrada, muy estrecha, entre estos niveles. Cuando la burgues铆a 鈥渟e hace con el poder鈥, ha pasado ya mucho tiempo desde que el sistema funciona seg煤n sus intereses.

El sentimiento nacional, el patriotismo de los estados-naci贸n del siglo XIX, a trav茅s del Estado de derecho, la ciudadan铆a, el servicio militar obligatorio, la escuela laica que ense帽a la moral, la instrucci贸n c铆vica y la historia 鈥渘acional鈥, se puede hablar realmente de la burgues铆a como la clave que instrumentaliza el aparato de Estado y la ideolog铆a nacional en beneficio de sus intereses.

Teniendo en cuenta esta simbiosis muy s贸lida: Estado, mercado, naci贸n, hay verdaderamente para la burgues铆a una esfera de acci贸n posible, una pr谩ctica posible y eficaz en un espacio unificado y ampliamente aut贸nomo. Este v铆nculo entre los imperativos econ贸micos, la ideolog铆a y la dominaci贸n de clase fue subrayado en el art铆culo de R.Furth que apareci贸 en el n潞 5 de Interrogation, 鈥淟a guerre contre les idiomes鈥 (La guerra contra los idiomas). Lo desarrollar谩 la Escuela de la III Rep煤blica[1] con todo el arsenal ideol贸gico tomado en pr茅stamo de la Revoluci贸n. Sin duda, el proceso de uniformizaci贸n estaba en curso desde el siglo XVIII bajo la presi贸n de la necesidad de cambios econ贸micos en el desarrollo del capitalismo. Pero ser谩 obligaci贸n de la escuela inculcar un 鈥渇ranc茅s elemental鈥 que prepare al futuro trabajador en la lengua del contrato de trabajo y de la autoridad; que lo prepare tambi茅n para desplazarse siguiendo las leyes del mercado de trabajo. Esta lengua unificada, que vehicula los valores de la naci贸n, del centralismo, del trabajo y de la disciplina, excluye adem谩s, l贸gicamente, cualquier menci贸n positiva de las formas de oposici贸n obreras y de las luchas sociales. Al mismo tiempo, se difunde tambi茅n una historia elemental que tiene como misi贸n expurgar de la memoria colectiva las huellas de una historia no francesa, es decir, no burguesa.

Se entiende que en aquel momento una de las reacciones del movimiento obrero fuese la de desarrollar tanto como fuera posible, una conciencia internacionalista susceptible de oponerse a este 鈥渘acionalismo鈥 del que la burgues铆a, en cierta forma, se hab铆a apropiado. Esta idea de internacionalismo tal y como la vemos en pr谩ctica, por ejemplo cuando la retoman los grupos bolcheviques, no es otra cosa que la caricatura de lo que pasaba en el siglo pasado. Entonces, la idea de territorialidad de un pueblo, de comunidad, es sustituida por la idea de comunidad obrera, con su cultura, sus territorios (barriadas de las ciudades), sus referencias, su historia, sus pertenencias (v茅ase, por ejemplo, la Comuna de Par铆s).

Sabemos tambi茅n hasta que punto, despu茅s de la revoluci贸n rusa, el desplazamiento de esta idea ha podido convertirse en una verdadera cat谩strofe con la noci贸n de 鈥減atria de los trabajadores鈥.

Sabemos tambi茅n que la realizaci贸n de esta idea de comunidad obrera jam谩s se oper贸 completamente. Amplios sectores de los movimientos obreros aceptaron la escuela, el servicio militar, partiendo de que estaban en los c贸digos jur铆dicos de la ciudadan铆a, de la igualdad jur铆dica… Sabemos tambi茅n del fracaso de famosas proclamaciones de huelgas generales hechas al estallar algunas guerras. En cierto sentido, las clases obreras de las grandes metr贸polis estaban profundamente unidas al sentimiento de identidad cultural y nacional.

La ambig眉edad de fondo de los movimientos de finales del siglo XIX y principios del XX es que se produc铆an en una 茅poca en que la Europa pol铆tica no estaba modelada en su divisi贸n territorial, en particular en todo el centro de Europa, y que el capitalismo deb铆a proveerse de estructuras 鈥渁dministrativas鈥 m谩s adecuadas y m谩s estables que las viejas monarqu铆as. Los movimientos nacionalistas participaban en este remodelado y a menudo encontraban en 茅l motivo para una salida pol铆tica. Los movimientos nacionalistas del siglo XIX ten铆an ante s铆 鈥渦n terreno del que apoderarse鈥, 鈥渦na naci贸n que crear鈥 y, en esa 茅poca, eso significaba un mercado nacional que construir; de ah铆 la pr谩ctica hegemon铆a de las tendencias burguesas en el interior de esos movimientos. Los movimientos nacionalistas del siglo XIX, el 鈥渄erecho de los pueblos a disponer de s铆 mismos鈥, serv铆an naturalmente a los intereses de las clases dominantes.

Pero mientras que Europa se remodelaba pol铆ticamente en funci贸n de la organizaci贸n capitalista triunfante, las premisas de otras luchas de liberaci贸n nacional se iban perfilando. En efecto, desde el final del siglo XIX a la segunda Guerra Mundial, nos encontramos en el per铆odo del colonialismo triunfante. La vieja Europa organiza met贸dicamente el pillaje de 脕frica y Asia, logra desestructurar las comunidades aut贸ctonas, perfecciona su sistema administrativo de gesti贸n de las colonias. Por supuesto, ni se plantea para estos inmensos territorios explotados la posibilidad de independencia, ni de crear un estado, ni siquiera de su reconocimiento como Naci贸n. A menudo, apenas considerados seres humanos, se somete a sus habitantes a las peores degradaciones que se puedan imaginar.

Despu茅s de la segunda Guerra Mundial, unas transformaciones importantes van a afectar la sagrada trinidad Estado-Mercado-Naci贸n.

La descolonizaci贸n va a cubrir la Tierra de nuevos Estados-naci贸n, por ejemplo en 脕frica. Hasta el presente, al mundo capitalista no le afectaba la cuesti贸n nacional m谩s que en su centro, esencialmente en Europa; las colonias no participaban en el gran juego. Entonces, despu茅s de 1945, todo lo que pudo convertirse en un Estado-Naci贸n lo hizo. Pero al mismo tiempo, estos estados del Tercer mundo son completamente aberrantes. Son meras burocracias par谩sitas del todo incapaces de crear instituciones que reagrupen, en un mismo mercado relativamente aut贸nomo, una naci贸n ideol贸gicamente unificada. Construidos en funci贸n de simples delimitaciones coloniales, estos estados agrupan a poblaciones totalmente heterog茅neas a las que no une ning煤n sentimiento de identidad. Por otra parte, estos pa铆ses son completamente dependientes econ贸micamente de las metr贸polis capitalistas y por consiguiente en las ant铆podas de crear nada que se parezca a un mercado unificado. Estados aberrantes, puras ficciones jur铆dicas o pandillas de par谩sitos sirven de recaderos a los pa铆ses industrializados.

La mitad de Europa pasa a estar bajo el yugo del imperialismo militar sovi茅tico. La pol铆tica de rusificaci贸n en la propia URSS y el peso de la dominaci贸n fuera de ella comienzan a segregar resistencias (Polonia, la aparici贸n de un antimilitarismo en la RDA…).

En los propios antiguos pa铆ses industrializados, el Estado burgu茅s del siglo XIX se ha transformado profundamente durante el periodo de crecimiento de los a帽os 45-70. Anteriormente, el Estado jur铆dico, administrativo, militar, policial, ideol贸gico, no interven铆a m谩s que en el terreno econ贸mico y s贸lo para codificar los movimientos del capital; este Estado se hace bul铆mico, en parte por el efecto de las luchas de clase. Por mediaci贸n de los servicios p煤blicos, de las nacionalizaciones, 茅l mismo se convierte en un actor econ贸mico. A trav茅s del mecanismo de redistribuci贸n de las rentas sociales (jubilaciones, subsidios, paro, seguridad social, pensiones…) ha entrado en proceso de 鈥渟ocialdemocratizaci贸n鈥. Estado-bienestar, Estado-providencia, como se quiera. Gracias a 茅ste se dio lugar al consumo de masas cuando se convirti贸 en una necesidad para el sistema. Y hoy, estas funciones se han vuelto prioritarias en la mentalidad de las personas. Ya no se espera la reconquista de alguna Lorena, sino el crecimiento de las jubilaciones. Ahora bien, este Estado actual, debido a la crisis econ贸mica, es cada vez m谩s incapaz de satisfacer las necesidades que, por otra parte, ha contribuido a crear.

El factor esencial que sin duda cataliza la crisis depende sobre todo de la liquidaci贸n del antiguo espacio aut贸nomo que era el mercado nacional. En el desarrollo del capitalismo que sigue a la guerra, las econom铆as de los estados van a salir de sus fronteras. En Francia, a partir de 1958, la econom铆a francesa poco a poco deja de vivir en un compartimento relativamente cerrado, movimiento que ir谩 aceler谩ndose, y hoy est谩 del todo inmersa en el mercado mundial, en la econom铆a mundial. El mercado vierte, un poco m谩s cada d铆a, en un mero agente t茅cnico al servicio de los movimientos internacionales del capitalismo. Dicho de otro modo, la s铆ntesis realizada en el siglo pasado entre el Estado, el mercado y la naci贸n est谩 disolvi茅ndose.

Los movimientos nacionalistas del siglo pasado eran fundamentalmente portadores de valores burgueses en la medida en que pretend铆an construir este Estado nacional de valores burgueses en la medida en que pretend铆an construir este Estado nacional al servicio de los intereses econ贸micos de una clase dominante nacional, para la realizaci贸n del beneficio, en un cuadro unificado ideol贸gica y econ贸micamente. Ahora bien, ya no es 茅ste el caso. Europa, todo el planeta, ha sido delimitado, repartido, y a toda disidencia nacional le cuesta encontrar un espacio del punto de vista territorial, y sobre todo un espacio capitalizable y sostenible pol铆ticamente por una nueva burgues铆a nacional.

En estas condiciones, en este mundo en que todo lo que pod铆a llegar a ser Estado-Naci贸n lo ha hecho, incluso las formas monstruosas de estados del Tercer Mundo, este Estado, profundamente transformado, es incapaz de satisfacer las exigencias que 茅l mismo en parte produce. Su autonom铆a no es m谩s que t茅cnica en el interior del marco dominante del capitalismo mundial y de la subcultura de masas made in USA; las disidencias nacionalistas dejan de estar ineluctablemente volcadas a servir a los intereses de una burgues铆a. Por tanto est谩n, m谩s a menudo que otras antes (no siempre), en ruptura de hecho con el consenso pol铆tico y econ贸mico, y especialmente cuando emergen en el seno de los viejos escenarios de los estados-naci贸n seculares. Con la creciente inestabilidad que resulta de la crisis actual, la necesidad de una identidad colectiva no puede hacer otra cosa que crecer. Y ya no es posible mantener, frente a estas realidades profundamente modificados en relaci贸n con el siglo anterior, un discurso chapado al g茅nero 鈥渞eivindicaci贸n nacional = reivindicaci贸n de un Estado鈥. Por supuesto, no hay que entonar los esl贸ganes contrarios, 鈥渁poyo total a las luchas de liberaci贸n nacional鈥. Pero hemos entrado en un 谩rea de incertidumbre en que las cosas y los procesos ya no se determinan autom谩ticamente como pudo haber parecido antes.

Sabemos que el repliegue sobre un sentimiento de pertenencia, cualquiera que sea, es susceptible de engendrar el rechazo de otros. La triste realidad del sionismo o de la revoluci贸n iran铆 demuestra que lo peor sigue siendo posible. Pero las luchas indias de Bolivia, los movimientos polaco, vasco, irland茅s, indican que en torno a un sentimiento colectivo de pertenencia a un pueblo, a una naci贸n, a una lengua… puede engranarse un proceso de lucha y situarse a fin de cuentas sobre el terreno de la lucha de clases.

3. Qu茅 actitud tomar ante las luchas de liberaci贸n nacional

Existe una cr铆tica llamada 鈥渄e izquierdas鈥 que se basa en el car谩cter habitualmente frentista de estas luchas.

Esta cr铆tica retoma en parte, pero sistematiz谩ndolas o deform谩ndolas, las reticencias de una parte del movimiento obrero en sus or铆genes, y de las que ya hemos hablado para criticarlas en la primera parte de este texto. Volvamos a ellas r谩pidamente, no obstante.

Por supuesto, ejemplos del car谩cter frentista de una lucha de liberaci贸n nacional no faltan (Argelia, Vietnam…) y a buen seguro no faltar谩n en el futuro. Debemos hacer notar que esto no es patrimonio exclusivo de este tipo de luchas, y que las luchas obreras tradicionales, y otras, no evitaron el escollo del frentismo, de estas alianzas de clase que entra帽an autom谩ticamente el predominio de la burgues铆a nacional (formada o en formaci贸n) en el frente, y la subordinaci贸n de los intereses de las clases explotadas en su trabajo. Aqu铆 como en cualquier otro lugar, no se esquiva el escollo evitando la lucha. Comprobamos que hay varias orientaciones posibles y que se lucha estrat茅gicamente por una de ellas y t谩cticamente para debilitar a la otra.

Es muy poco probable que una lucha de liberaci贸n nacional lleve, hoy d铆a, a una sociedad sin Estado, 隆del mismo modo que una lucha obrera no lleva m谩s que muy raras veces a la abolici贸n del trabajo asalariado!.

Lo que este tipo de cr铆tica oculta m谩s a menudo es que:

Las luchas de liberaci贸n nacional, aunque se multiplican por el mundo, no presentan sino caracter铆sticas extremadamente diversas: entre las luchas de los pueblos africanos o asi谩ticos dejadas de lado por la absurda divisi贸n neocolonial, las luchas de las nacionalidades del imperio sovi茅tico, las de los pueblos a煤n colonizados de la manera m谩s cl谩sica, de pueblos que ni siquiera tienen un territorio y est谩n diseminados, las que atacan a Europa en su mismo centro, las de los pueblos cuyos estados est谩n dominados por el imperialismo americano o sovi茅tico, y muchas otras, las diferencias son grandes. Hay un 煤nico punto en com煤n, no obstante: el derecho de autodeterminarse, el derecho a la dignidad. Las estructuras econ贸micas de estos pueblos son tambi茅n muy diversas: presencia o no de una clase obrera, tradici贸n o no de una naturaleza de las fuerzas opresoras, etc. Todas estas diferencias hacen que, evidentemente, las oportunidades de que se desarrollen unas caracter铆sticas que se ajusten a nuestras referencias libertarias son extremadamente desiguales; en consecuencia, no podemos sacar partido de un apoyo en funci贸n del programa oficial de tal o cual grupo de resistencia; por el contrario, debemos analizar las din谩micas internas o externas creadas por tal o cual movimiento y ver si lo que sucede en ellas va m谩s en un sentido que en otro: y, es obvio, las din谩micas kanakas o vascas, por ejemplo, no van en el mismo sentido que las de los ayatollahs en Ir谩n.

Contrariamente a lo que piensan algunos, las din谩micas de luchas de liberaci贸n nacional pueden situar a las personas en una relaci贸n de apertura con el exterior, de intercambio, de debate, que abren unas perspectivas tan internacionalistas como nacionalistas.

Por consiguiente, ser libertario en una lucha de liberaci贸n nacional 隆no es luchar a cualquier precio para que la abolici贸n del Estado o el comunismo libertario formen parte del programa!. Sabemos, entre otras por la experiencia espa帽ola de 1936, que esto no ser铆a de ning煤n modo una garant铆a 隆y que unos antiestatales bien pueden acabar en el Gobierno!

La cuesti贸n m谩s bien es 茅sta:

Si la soberan铆a se conquista y el Estado la sanciona, 驴c贸mo hacer para que 茅ste sea lo m谩s d茅bil posible frente a un pueblo lo m谩s fuerte posible? Se trata por tanto, aqu铆 como en otros casos, de una estrategia dedicada a reforzar y consolidar la relaci贸n de fuerzas de los explotados: agudizar la lucha de clases. T谩cticamente, en la lucha de liberaci贸n nacional, existen unos ejes fundamentales que defender:

Liquidaci贸n, por supuesto y en primer lugar, de la dominaci贸n extranjera.

Revoluci贸n social, es decir, eliminaci贸n de la burgues铆a nacional y del poder de clase con una reorganizaci贸n de la vida social y de la producci贸n orientada hacia la satisfacci贸n de las necesidades expresadas por las clases explotadas y no en funci贸n de los imperativos del mercado y del beneficio.

Esto significa concretamente multiplicar las estructuras de poder popular que se hagan a cargo de todos los aspectos de la vida, que deber谩n ser al mismo tiempo 贸rganos de lucha en el presente y en el futuro.

Por consiguiente, se deber谩n combatir las t谩cticas de integraci贸n en las instituciones y preservar la autonom铆a de las estructuras de contrapoder que se creen.

El concepto de revoluci贸n nacional y social (ya presente en 1920 en el movimiento majnovista de Ucrania) aparece en un cierto n煤mero de movimientos. Hay que intentar introducirlo all铆 donde no exista, estudiando sobre qu茅 puede articularse y construirse poco a poco; mantenerlo de forma vigilante all铆 donde sea tenido en cuenta, es decir, luchas contra las tendencias que quieran acordar una preeminencia de lo 鈥渘acional鈥.

Tambi茅n hay que combatir las formas de reivindicaci贸n o de lucha que tiendan a reforzar el peso de una futura o actual burgues铆a o de unos notables. Y esto es particularmente importante para todo lo que concierne a las formas de desarrollo econ贸mico.

Y, en fin, mantener para con la lucha armada, cuando exista, el papel que le conviene, es decir, de prolongaci贸n de las luchas sociales pol铆ticas y culturales, y controlar que no adquiera un papel de direcci贸n.

Luchas para que la pertenencia a una lucha tenga tanta importancia como la pertenencia 茅tnica. Dicho de otro modo, que el v铆nculo voluntario sustituya al v铆nculo de sangre. Favorecer en el sistema de pertenencia aquello que se adquiere (lengua, lucha…) en detrimento de lo que se recibe (raza, filiaci贸n…). Es as铆 como el movimiento vasco ha sabido integrar en su seno a trabajadores 鈥渆xtranjeros鈥 o como en el FLNKS podemos encontrar no kanakos de origen, wallisianos, asi谩ticos o incluso blancos.

En lo que respecta a la cultura, se ha considerado muchas veces que las luchas regionales o nacionales estaban orientadas hacia el pasado. En realidad no lo est谩n m谩s que en funci贸n de un modelo que se pretendi贸 dominante y universal y que, por lo tanto, est谩 considerado como representante del futuro… 隆lo que, como acabamos de ver, est谩 lejos de ser verdad!. Es evidente que nada es definitivo y que, m谩s en este sentido, queda todo por jugar (…)Para terminar, nos limitaremos a una cita de F.Fanon:

鈥淧ensamos que la lucha organizada y consciente emprendida por un pueblo colonizado para restablecer la soberan铆a de la naci贸n constituye la manifestaci贸n m谩s plenamente cultural que existe… la propia lucha, en su devenir, en su proceso interno, desarrolla las diferentes direcciones de la cultura y esboza las nuevas. La lucha de liberaci贸n nacional no restituye a la cultura nacional su valor y antiguos contornos. Esta lucha que apunta a una redistribuci贸n fundamental de las relaciones entre los hombres no puede dejar intactas ni las formas ni los contenidos culturales de un pueblo. Tras la lucha, no se dar谩 solamente la desaparici贸n del colonialismo sino tambi茅n la desaparici贸n del colonizado…鈥

[1] Francesa. Nota de traducci贸n.