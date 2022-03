–

Esta recopilaci贸n sale en diciembre de 2021 para informar a compas hispanohablantes de lo ocurrido este a帽o en torno a la okupaci贸n de Toulouse (Estado Franc茅s).

El desalojo de una casa en la avenida de Fronton tras el acoso medi谩tico, ciudadano, pol铆tico, y policial en febrero cambi贸 muchas cosas. La historia se repiti贸 luego en varias okupaciones. Adem谩s de los diferentes ataques sufridos, quer铆amos compartir c贸mo lxs okupas anarquistas han respondido a ellos. Para ello, hemos escogido algunos textos que nos parec铆an interesantes. No pretendemos resumir la historia de la okupaci贸n en esta ciudad ni abarcar todas sus facetas.

Evidentemente, los debates, las reflexiones, y las respuestas colectivas, informales, p煤blicas o no, no se resumen a estos textos. Entre muchas cosas que no salen, cabe destacar que tras el desalojo de Fronton se lanz贸 una asamblea contra los desahucios. La intenci贸n era hablar p煤blicamente para impedir y responder a los desalojos, todo esto rompiendo con la caridad y el reformismo de otros colectivos en torno a la vivienda que existen en Toulouse. Tambi茅n algunxs de quienes la iniciaron quer铆an salir del 芦guetto禄 okupa y abarcar los desahucios por impago de alquiler. Tras varios meses, la asamblea ces贸. Entre las razones: la poca gente que iba al final, la poca incidencia de lo que se hac铆a (repartir octavillas, colgar carteles, etc.) y la falta de continuidad.