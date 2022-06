–

LAS CADENAS A ROMPER

Alcanzar las largas y m贸rbidas ra铆ces que el arado olvida, Descubrir las profundidades; dejar los largos y p谩lidos zarcillos Gastarlo todo para descubrir el cielo; ahora nada va bien Excepto los espejos de acero del descubrimiento 鈥. Y los magn铆ficos y enormes amaneceres del tiempo, Despu茅s de que hayamos muerto. Robinson Jeffers, The broken Balance (1929)

El poeta estadounidense que escribi贸 estos versos era un hombre al que no le gustaba la vida en sociedad. Estaba demasiado enamorado de la belleza de la naturaleza salvaje como para inclinarse ante los miserables logros de la civilizaci贸n humana, prefiriendo la libertad solitaria a una vida en compa帽铆a de los horrores, genocidios y devastaciones que se produc铆an y que 茅l consideraba rasgos distintivos de la civilizaci贸n. Lleg贸 a definir su poes铆a filos贸fica, que fue una importante fuente de inspiraci贸n para el despertar ecol贸gico de los a帽os sesenta, como 芦inhumanismo禄: 芦Debemos descentrar nuestras mentes de nosotros mismos / Debemos deshumanizar un poco nuestros puntos de vista y volvernos m谩s confiados / Como la roca y el oc茅ano de los que estamos hechos芦. Estas llamadas a煤n resuenan hoy en d铆a, en los bosques oscuros y en los valles remotos, y quiz谩s incluso en los pasillos de las ciudades-prisi贸n donde ya nada nos une a la realidad, aparte de la mercanc铆a concreta. Y si hay un obst谩culo que todav铆a nos impide querer derribarlo todo para no prolongar la morbosa expectativa que nos asedia, un obst谩culo que debemos eliminar urgentemente, es sin duda al famoso mito del progreso al que deber铆amos dar la vuelta, a la creencia del pasado de que la historia humana avanza inexorablemente hacia una mayor libertad y felicidad. A estas alturas, ya es imposible ignorar que los grandes ecosistemas est谩n colapsando, o que el empobrecimiento y la dependencia producidos por un siglo de industrialismo a marchas forzadas nos est谩n aplastando, y de hecho es siempre detr谩s de los mismos clarines del progreso que se despliega cualquier adhesi贸n a la civilizaci贸n.

Al abrirse ante nosotros una nueva causa a la que adherirse, una nueva perspectiva amanece por fin para la humanidad, una nueva era se anuncia con bombo y platillo: la transici贸n ecol贸gica que har谩 frente al cambio clim谩tico. Se librar谩 otra apasionada batalla pol铆tica contra el pesimismo, ese que cobra fuerza cuando nos enfrentamos a la realidad de las cosas y no a su doble digital. La transici贸n energ茅tica, las nuevas tecnolog铆as, la desmaterializaci贸n, la ecologizaci贸n de los procesos de producci贸n ya tienen sus profetas, mientras que los capitanes llamados al rescate para dirigir las operaciones ya han ocupado sus puestos a bordo. Para finalizar, no faltan las masas, todav铆a algo reticentes. Porque, a pesar de la adhesi贸n entusiasta de multitudes de consumidores, queda la desilusi贸n y el desencanto generados por un mundo cubierto por el velo tecnol贸gico, por una artificializaci贸n exacerbada del mundo sensible y por una negaci贸n de lo vivo, que no conducen necesariamente a la producci贸n de un nuevo consenso tan simple. No es de extra帽ar, pues, que ese desencanto pueda manifestarse en todas las direcciones, y no necesariamente en las m谩s gratificantes para el individuo, recurriendo quiz谩 a la m铆tica nostalgia de una 茅poca dorada cercana, o al renacimiento del fanatismo religioso, hasta las evocaciones m谩s militaristas que desean una aceleraci贸n hacia el fin del mundo y el apocalipsis final.

En el mundo que conocemos, ni los desequilibrios de los mercados mundiales, ni las guerras en curso y por venir, ni los populismos modernos ni los fantasmas divinos deben hacer que la megam谩quina se desv铆e de la carrera de velocidad en la que est谩 inmersa. La transici贸n energ茅tica tendr谩 que realizarse por las buenas o por las malas, la tierra tendr谩 que ser batida, perforada y triturada a煤n m谩s, como nunca antes, para extraer de ella todas las materias primas y los metales necesarios para la perpetuaci贸n de esta civilizaci贸n mort铆fera. Las f谩bricas tendr谩n que funcionar a pleno rendimiento para inundar el mundo con sus motores el茅ctricos, sus circuitos electr贸nicos, sus semiconductores y sus nanomateriales. El fanatismo de los cruzados del progreso no est谩 dispuesto a retroceder ante nada ni nadie. Construir谩n presas para hacer frente a la subida del nivel del mar. Levantar谩n nuevas centrales nucleares y cubrir谩n la superficie de la tierra con paneles solares y turbinas e贸licas para asegurar el flujo continuo de electricidad. Desarrollar谩n procesos de detecci贸n de gases de efecto invernadero para sustituir a los 芦pulmones del planeta禄, talados, esquilmados y devastados sin cesar. Sin embargo, ante las fuerzas que se est谩n desencadenando, todo su ingenio y su insensata fe en las soluciones t茅cnicas s贸lo servir谩n para prolongar la agon铆a. S贸lo conseguir谩n hacer cada vez mas improbable un cambio de rumbo radical hacia una perspectiva de libertad y autonom铆a, dentro de un cambio clim谩tico ya irreversible. 鈥楲a naturaleza bate por 煤ltima vez鈥, la naturaleza est谩 jugando su 煤ltima carta.

Frente a esta verdadera m谩quina de guerra, al servicio de la cual las cornetas del progreso siguen afirmando que la felicidad y la libertad se obtendr谩n contra la naturaleza, someti茅ndola indefinidamente a los imperativos de la sociedad humana, otros siguen susurrando que la libertad s贸lo puede existir en la naturaleza. Que la autonom铆a nunca ser谩 compatible con la dependencia tecnol贸gica, sea cual sea. Que las cadenas que hay que romper son las que la sociedad nos ha impuesto a la fuerza en nombre de nuestro bien, por nuestra seguridad, nuestra supervivencia o nuestra comodidad. Un bien del que ya conocemos el inmensurable precio a pagar, empezando por nuestra libertad.

Golpear donde m谩s duele

Si alguien te golpea con un pu帽o, no puedes defenderte de forma eficaz golpeando su pu帽o: no puedes herirlo de esta forma. Para vencer el combate debes golpearlo donde mas le duele. Lo que significa esquivar el pu帽o y golpear las partes mas vulnerables del cuerpo del adversario. [鈥 atacar el sistema es como golpear un neum谩tico. Un golpe de mazo puede destrozar el hierro fundido, ya que es r铆gido y quebradizo. Pero se puede martillar un trozo de goma sin causarle ning煤n da帽o, ya que es flexible. Esto contribuye inicialmente a que la protesta se desvanezca hasta perder su fuerza e impulso. Y el sistema se recupera.

Por eso, para golpear al sistema donde m谩s le duele, hay que seleccionar los elementos que le impiden recuperarse y por los que luchar谩 hasta el final. Lo que necesitamos no es un compromiso con el poder, sino una lucha a muerte. Ted Kaczynski

El sistema se apoya m谩s que nunca en sus capacidades el谩sticas de defensa. Conceder nuevos derechos flexibles cuando sea necesario, incluso integrando a las minor铆as, con la supresi贸n por otro lado de los m谩s arcaicos y recuperando cualquier 铆mpetu inicialmente subversivo que no pueda ser erradicado: esta es una de las v铆as recomendadas por el proyecto tecnol贸gico en desarrollo en los pa铆ses occidentales. En otros continentes (como en Asia o Sudam茅rica), el mismo proyecto puede incluso adoptar rasgos m谩s abiertamente autoritarios, hasta el punto de que no dejan de surgir conflictos entre los distintos modelos, entre las diferentes formas de gestionar y desarrollar el poder tecno-industrial. Hoy, estos conflictos estallan en la periferia, pero ma帽ana podr铆an estallar en otros lugares.

Por lo tanto, oponerse s贸lo a las formas que adoptan sin incidir en su fondo tiene poco sentido. A lo sumo, esto s贸lo llevar谩 agua al molino de uno de los modelos en conflicto, como el denunciar superficialmente el control tecnol贸gico que utiliza el Estado chino o el actual fervor belicista de Rusia, sugiriendo que el control capilar vigente por estos lares y sus m煤ltiples 芦operaciones antiterroristas y humanitarias禄 en todo el planeta son, en todo caso, lo menos malo que se puede esperar. Por supuesto, no se puede afirmar de forma razonable que luchar en un territorio dominado por un Estado omnipresente y s煤per equipado sea equivalente a luchar en un territorio controlado por un Estado menos actualizado. Pero esto no impide que en cualquiera de los dos casos, una de las trampas mortales a evitar sea la de participar voluntariamente, con nuestras propias luchas, en el reajuste o adaptaci贸n en curso de la dominaci贸n (cuya caricatura reside ciertamente en nuestras latitudes en las luchas por tecnolog铆as m谩s inclusivas garantizadas por el Estado). Por eso hay que prestar m谩s atenci贸n, tratando de golpear donde m谩s duele, donde el sistema tenga menos facilidad para recuperar el control m谩s adelante. En definitiva, no s贸lo debemos volvernos incontrolables o ingobernables, sino ser capaces de apuntar directamente a sus puntos d茅biles haciendo un esfuerzo de an谩lisis y proyectualidad.

En varias ocasiones, tanto en escritos como en susurros, en intercambios y en observaciones, se han identificado las 芦infraestructuras cr铆ticas禄 como uno de los puntos vulnerables, porque irrigan el cuerpo de la sociedad y sus 贸rganos con datos y energ铆a, igual que las venas. Venas que pueden ser cortadas, incluso por peque帽os grupos con medios bastante rudimentarios. Esto es lo que nos muestra la continuidad de los sabotajes de antenas y repetidores en varios pa铆ses europeos, con una intensidad notable en ciertas regiones como Occitania donde, desde principios de a帽o, estas verdaderas torres de control de la sociedad tecnol贸gica han sufrido varios asaltos en caliente en Toulouse (12 de enero), Renneville (18 de enero), Lacroix-Falgarde (26 de febrero) o Carbonne (31 de marzo), con m谩s de una docena de estructuras de telefon铆a m贸vil reducidas a cenizas desde el a帽o pasado en la zona. Por no hablar del hecho de que esto haya llevado a los operadores a plantearse una serie de enigmas t茅cnicos, como por ejemplo: 驴c贸mo sustituir adecuadamente un pil贸n excesivamente da帽ado e inseguro por antenas temporales, sin retrasar a煤n m谩s la vuelta a la normalidad?

Otro ejemplo de arterias imprescindibles para esta sociedad hiperconectada es la fibra 贸ptica, por la que fluyen los datos que hacen funcionar este mundo, y que tambi茅n es objeto de cortes intencionados, y a veces coordinados, en plena naturaleza鈥 o a pocos metros de una comisar铆a, como ocurri贸 en Quimper el pasado enero, cuando se fueron quemados dos armarios de telecomunicaciones. Y, por 煤ltimo, no podemos olvidar otras instalaciones cada vez m谩s espec铆ficas que aseguran la continuidad de la energ铆a el茅ctrica, la que hace girar los brazos de las m谩quinas, la que enciende las luces que ocultan las estrellas, la que asegura que todo funcione y que todo siga adelante. Ataques que han afectado a centrales de transformaci贸n, torres de alta tensi贸n o armarios de media tensi贸n, provocando a menudo cortes de electricidad, algunos de corta duraci贸n y otros m谩s prolongados.

Aguas arriba

Todos los hombres sue帽an, pero no de la misma manera. Los que sue帽an por la noche en los recovecos polvorientos de su mente, se despiertan durante el d铆a para descubrir la vanidad de esas im谩genes: pero los que sue帽an durante el d铆a son peligrosos, porque pueden poner en pr谩ctica sus sue帽os para hacerlos posibles. T. E. Lawrence

Son las 2.40 del lunes 4 de abril de 2022. En la industria STMicroelectronics de Crolles, en Is猫re, las m谩quinas se detienen, entonces intervienen las bater铆as de emergencia para restablecer el alumbrado mientras se activan los procedimientos de seguridad. La empresa, cuya producci贸n est谩 asegurada las 24 horas del d铆a, est谩 temporalmente paralizada, que no es poco, ya que STMicro es uno de los l铆deres mundiales en la producci贸n de semiconductores, los elementos b谩sicos de la industria tecnol贸gica, un sector que con la pandemia de Covid y los problemas de las cadenas de suministro est谩 pasando por dificultades a nivel mundial, con una escasez de semiconductores que ha frenado la recuperaci贸n econ贸mica. El origen de la parada de esta industria estrat茅gica se encuentra en un emplazamiento de alta tensi贸n un poco m谩s lejos, en Froges. En el recinto de esa estaci贸n el茅ctrica, 芦quemaron algunos elementos de cableado muy concretos en un transformador禄, lo que afect贸 芦a la puesta en marcha de las l铆neas subterr谩neas de muy alta tensi贸n (225.000 voltios) que conectan con el transformador de STMicro en Crolles. En el lugar aparecieron pintadas con aes circuladas a modo de punto de mira sobre la empresa ST Microelectronics.禄

Son las 1.44 horas del martes 5 de abril. Las luces se apagan en las ciudades de Crolles y Bernin. En la importante zona industrial, se ha cortado la corriente. Decenas de empresas punteras han dejado de funcionar, y en los dos gigantes del Silicon Valley de Grenoble, STMicroelectronics y Soitec (con 4.300 y 1.700 empleados respectivamente), la producci贸n de semiconductores y chips electr贸nicos se ha paralizado por completo. El par贸n fue causado por el incendio provocado de ocho l铆neas de 20.000 voltios y una de 225.000 voltios bajo el puente de Brignoud, que cruza el r铆o Is猫re entre Villard-Bonnot y Crolles. El incendio dur贸 varias horas y afect贸 a la estructura del puente, un importante punto de paso para los automovilistas y los trabajadores de la zona industrial de Gr茅sivaudan. En la zona, tanto internet como la telefon铆a estuvieron interrumpidos. Al d铆a siguiente, se conectaron algunos generadores de emergencia y se llev贸 una l铆nea el茅ctrica provisional a Soitec para restablecer parte de la corriente, lo cual no impidi贸 la ca铆da en bolsa de STMicro y Soitec.

En cualquier caso, la vuelta a la normalidad no ser谩 inmediata, ya que 芦la industria de los semiconductores es muy sensible a los problemas el茅ctricos鈥 Reanudar la producci贸n lleva tiempo, porque es necesario inspeccionar todas las m谩quinas y ponerlas en marcha de nuevo cuando sea necesario禄. Esto puede llevar d铆as, o incluso semanas. Las salas utilizadas en procesos de producci贸n de la industria de semiconductores dependen sobre todo de sistemas de ventilaci贸n filtrada y de diversos sensores (temperatura, humedad, etc) para asegurarse un nivel baj铆simo de part铆culas y polvo en el aire, las cuales tienen que recalibrarse, especialmente tras un reinicio. Por no hablar de los ajustes de las propias m谩quinas de producci贸n, que deben garantizar la combinaci贸n de un alto nivel de calidad y de producci贸n en volumen, al tiempo que se producen a una escala muy peque帽a, del orden del nan贸metro芦. La evaluaci贸n de los da帽os todav铆a est谩 en curso, pero al parecer asciende a 芦decenas de millones de euros禄 s贸lo para los dos gigantes de semiconductores. El vicepresidente de Soitec tambi茅n quiso se帽alar que 芦los incidentes de los dos 煤ltimos d铆as se produjeron fuera de las empresas. Todo el mundo reconoce que somos una industria estrat茅gica para el pa铆s, pero vemos que hoy en d铆a algunos actos intencionados, algunos ataques, est谩n consiguiendo golpear a esta industria. La redundancia de las fuentes de energ铆a no ha sido suficiente para protegernos, ya que los malhechores han atacado todas las l铆neas de suministro el茅ctrico芦.

Son las 15.30 horas del mi茅rcoles 13 de abril. En 380 empresas del sector de la tecnolog铆a digital y situadas en una importante tecn贸polis de la aglomeraci贸n de Grenoble, Innovall茅e, la corriente se corta. Un total de 10.000 clientes, entre particulares, instituciones y empresas, est谩n privados de electricidad en 6 municipios. El origen del bloqueo temporal est谩 en lo que parece ser un nuevo sabotaje: en el interior del recinto de una central de alta tensi贸n de Enedis, una instalaci贸n situada entre los edificios de la empresa y la A41, en el coraz贸n de la tecn贸polis, un incendio 芦probablemente criminal禄 dej贸 fuera de juego 芦una de las dos unidades del recinto, cuya funci贸n es transformar la alta tensi贸n en media tensi贸n (20.000 voltios)芦. Seg煤n Enedis, 芦la corriente se restableci贸 muy r谩pidamente芦.

Evidentemente, estos sabotajes no han dejado de provocar pat茅ticas declaraciones de las autoridades, acompa帽adas de peticiones de contar con m谩s medios para que la polic铆a pueda atrapar a los que la prensa ha calificado en esta ocasi贸n de 芦saboteadores elusivos禄, no sin a帽adir que 芦hay un reproche que s贸lo puede dirigirse a los grupos anarquistas sospechosos de estar detr谩s de las dos 煤ltimas acciones dirigidas contra este vasto recinto de alta tecnolog铆a en que se ha convertido el Gr茅sivaudan: la falta de coherencia en lo que consideran una lucha noble芦. Sin embargo, lo m谩s importante sigue siendo, con mucho, el hecho de que incluso las industrias m谩s grandes, especialmente vigiladas y consideradas estrat茅gicas, pueden ser saboteadas. Un hecho y una sugerencia operativa que quiz谩 aprecien todos aquellos que sue帽an de d铆a con poner de forma real y concreta un bast贸n en las ruedas de aquello que devasta este mundo y explota la vida: golpear r铆o arriba para golpear donde m谩s duele.

RECORTES DE PRENSA

La alta tecnolog铆a en el punto de mira de los anarquistas

Desde hace m谩s de cinco a帽os, grupos libertarios de ultraizquierda llevan a cabo atentados muy selectivos en Is猫re, especialmente contra objetivos relacionados con la alta tecnolog铆a, que consideran herramientas de esclavizaci贸n.

Hay un reproche que no se puede hacer a los grup煤sculos anarquistas sospechosos de estar detr谩s de las dos 煤ltimas acciones dirigidas contra la inmensa meseta de alta tecnolog铆a en que se ha convertido el Gr茅sivaudan: el de la falta de coherencia en la l铆nea de lo que creen que es una lucha noble.

Desde las primeras luchas contra la construcci贸n de Minatec (acr贸nimo de micro y nanotecnolog铆a) en Grenoble a principios de la d茅cada de 2000 hasta estas acciones directas destinadas a cortar el suministro de energ铆a a STMicroelectronics, pasando por el incendio del centro de cultura cient铆fica, t茅cnica e industrial (CCSTI) de Casemate en 2017 y los repetidos ataques a las instalaciones y equipos de Enedis, el tiempo ha pasado, pero el concepto de acci贸n pol铆tica violenta y los objetivos elegidos siguen siendo invariables. Una forma de violencia que, tal y como los autores de estos ataques ponen en l铆nea, se justifica generalmente por la convicci贸n de que esta violencia no es m谩s que una respuesta a aquellas, m谩s perniciosas y omnipresentes a sus ojos, que la sociedad les hace sufrir: la desigualdad, el capitalismo, la dictadura del trabajo y de la tecnolog铆a, el sexismo, la sumisi贸n a las 茅lites producidas por la democracia y la corporaci贸n.

芦Jugar con la vida禄

芦Asiduamente refractarios a este mundo que no es el nuestro, pensamos que es posible desertar de 茅l para construir otros [鈥. Pero, sin poder ni querer huir, hemos dejado de dar la espalda al enemigo para enfrentarnos a 茅l禄, escribieron los autores de un texto en el que reivindicaban el saqueo de la inmobiliaria de Grenoble en 2018.

Retomando los grandes estandartes de los temas anarquistas del siglo XX (en particular los de los activistas ecologistas estadounidenses que abogan por el sabotaje de las herramientas de esclavizaci贸n humana de la naturaleza, como las grandes presas el茅ctricas en Occidente), los libertarios de Grenoble lo adaptan a lo que consideran cuestiones m谩s contempor谩neas. Aunque de vez en cuando atacan los s铆mbolos de una democracia que detestan (la quema del ayuntamiento de Grenoble y de la emisora de radio France Bleu Is猫re en 2019), de un Estado (los incendios de dos sedes de la gendarmer铆a en 2017) que no reconocen, estos grup煤sculos ultraizquierda libertaria quieren sobre todo acabar con los avatares tecnol贸gicos de una sociedad que les resulta agobiante. Sabotear las infraestructuras de Enedis, por tanto, 芦que promueve y propaga la electricidad y el desastre [鈥 porque nos gusta jugar con fuego. Jugar con la vida [鈥 que s贸lo se sostiene por todos estos cables el茅ctricos [鈥 que nos gustar铆a cortar all谩 donde podamos禄, escriben los autores de un atentado incendiario contra el operador de Seyssinet-Pariset en 2020.

En el l铆mite extremo de la lucha armada

Hay pocas dudas de que el incendio provocado el martes bajo el puente de Brignoud ten铆a los mismos objetivos que el ataque del d铆a anterior a la subestaci贸n de alta tensi贸n de Froges: los cables atacados abastecen no s贸lo a STMicroelectronics (en el lugar del incendio de Froges se encontraron etiquetas que acusaban a esta empresa, como revel贸 Le Dauphin茅 Lib茅r茅 el lunes), sino tambi茅n a otras empresas de alta tecnolog铆a como Soitec. Por ello, STMicro, empresa que ha desarrollado su actividad (chips electr贸nicos) bas谩ndose en las nanotecnolog铆as, y Soitec (que dise帽a y produce materiales semiconductores para la fabricaci贸n de chips electr贸nicos) se encuentran entre los objetivos preferidos.

芦Todo el mundo reconoce que somos una industria estrat茅gica para el pa铆s, pero vemos que hoy [鈥 pueden producirse ataques contra esta industria. Por tanto, tenemos que pensar colectivamente para asegurar toda la cadena de suministro de los centros industriales禄, dijo el martes el vicepresidente de Soitec.

Los grupos de comandos, que llevan m谩s de seis a帽os causando perturbaciones en Is猫re, nunca se han preocupado, principalmente porque sus ataques siempre se han preparado cuidadosamente y se han llevado a cabo de forma casi profesional.

M脕S RECORTES 鈥 SIN RETORNO INMEDIATO A LA NORMALIDAD

[Tras el doble sabotaje de las noches del 4 y 5 de abril contra las l铆neas de alta tensi贸n, que cerr贸 temporalmente las f谩bricas de semiconductores ST-Micro y Soitec, parece que la vuelta a la normalidad no es tan sencilla. He aqu铆 algunos extractos de la prensa econ贸mica].

El Silicon Valley de Grenoble vuelve a funcionar tras un incendio en sus l铆neas el茅ctricas

El corte de electricidad, provocado por un incendio en varias l铆neas de alta tensi贸n que pasaban por el puente de Brignoud (Is猫re) el lunes por la noche, fue in茅dito y tuvo especial impacto en la cuenca de Gr茅sivaudan, un sector cercano a Grenoble que alberga a varios grandes fabricantes de microelectr贸nica, como STMicroelectronics y Soitec.

芦Estas dos empresas han podido volver a ponerse en marcha, pero en modo degradado, porque aparte de la p茅rdida de producci贸n, de la que probablemente tendremos que volver a hablar m谩s adelante, sabemos que este sector tiene equipos a los que no les gustan los cortes repentinos de electricidad禄, explica Jean-Fran莽ois Clappaz, vicepresidente encargado de la promoci贸n econ贸mica de la comunidad de municipios de Gr茅sivaudan.

Las salas limpias, utilizadas en particular en el proceso de producci贸n de la industria de los semiconductores, dependen sobre todo de sistemas de ventilaci贸n filtrada y de diversos sensores (temperatura, humedad, etc.) para garantizar un nivel muy bajo de concentraci贸n de part铆culas y polvo en el aire, que deben recalibrarse en particular cuando se reinician. Por no hablar de los ajustes en el propio equipo de producci贸n, que se encarga de combinar un alto nivel de calidad y una producci贸n en volumen, al tiempo que produce a muy peque帽a escala, del orden de un nam贸metro. Un incidente que ya ha repercutido tambi茅n en las cotizaciones de las dos empresas en bolsa, ya que tras una primera jornada de descenso tras el anuncio de este episodio (-5,3% para ST y -3,8% para Soitec), la cotizaci贸n de STMicroelectronics segu铆a bajando un -3,2% el mi茅rcoles, y un -3,2% para Soitec esta ma帽ana.

Una l铆nea temporal establecida para reconectar a Soitec

芦Desde las 20:30 horas de anoche se ha puesto en marcha una l铆nea adecuada para abastecer el lugar y, desde entonces, todos nuestros equipos han reanudado el trabajo. El proceso de reanudaci贸n de la producci贸n est谩 en marcha desde las 9 de la noche del martes y llevar谩 alg煤n tiempo, ya que tenemos protocolos que seguir, pero se har谩 en las pr贸ximas horas y d铆as禄, confirma Thomas Piliszczuk, vicepresidente de negocios globales de Soitec. 芦Como tambi茅n tenemos varias l铆neas de producci贸n en este emplazamiento, pueden reanudarse gradualmente, en funci贸n de las prioridades y de nuestros compromisos con los clientes.

Por el momento, el fabricante de placas de semiconductores no ha informado de ninguna repercusi贸n financiera ni de da帽os materiales a ra铆z de este episodio, y conf铆a en poder cumplir con las entregas a sus clientes, contando en particular con el stock de producci贸n ya disponible.

Recuperaci贸n tambi茅n en STMicroelectronics

Por su parte, STMicroelectronics, que depend铆a de otra subestaci贸n el茅ctrica gestionada por RTE, incluida una l铆nea de muy alta tensi贸n (220.000 voltios), confirm贸 la recuperaci贸n del suministro el茅ctrico el martes por la ma帽ana, y a partir de entonces habr铆a comenzado a 芦reiniciar progresivamente las instalaciones禄. Seg煤n nuestras informaciones, esto sigue en marcha. El grupo, que emplea a cerca de 3.700 personas en Crolles, dijo entonces que 芦se han activado todos los sistemas y procedimientos para garantizar la seguridad de los empleados y las instalaciones禄.

Sin embargo, no se ha dado a conocer ninguna informaci贸n sobre las p茅rdidas que podr铆a generar este corte repentino del suministro el茅ctrico del centro, ni sobre los posibles retrasos que podr铆an generarse en las l铆neas de producci贸n que habitualmente funcionan las 24 horas del d铆a, a pesar de que STMicroelectronics se enfrenta a una demanda muy elevada de componentes electr贸nicos y a ambiciosos objetivos de producci贸n.

Una fuente familiarizada con el funcionamiento de la planta de ST-Micro declar贸 a Le Figaro el martes 6 de abril por la ma帽ana que ahora se necesita mucho trabajo para volver a poner en marcha las instalaciones: 芦Tendremos que reprogramar todas las m谩quinas y limpiar las 鈥榮alas blancas鈥, que han estado en contacto con el polvo, debido a la parada de los filtros de aire. Esto puede llevar alg煤n tiempo禄.

Las plantas de STMicroelectronics y Soitec cierran tras tras el incendio de una l铆nea el茅ctrica en Is猫re

Las dos f谩bricas de STMicroelectronics en Crolles y las tres de Soitec en Bernin, cerca de Grenoble, en la regi贸n francesa de Is猫re, se paralizaron repentinamente en la ma帽ana del 5 de abril de 2022. La causa: un incendio en las l铆neas el茅ctricas de alta y media tensi贸n bajo un puente sobre el Is猫re que une las localidades de Crolles y Bernin, que cort贸 el suministro el茅ctrico a la mayor铆a de las empresas del Silicon Valley franc茅s de Gr茅sivaudan.

Este incidente se produce tras un incendio en un centro de transformaci贸n de electricidad de RTE en Froges en la noche del domingo 3 al lunes 4 de abril. Ambos incidentes se atribuyen a activistas que apuntan especialmente a STMicroelectronics, empresa a la que culpan de consumir demasiada energ铆a. El suministro el茅ctrico se restableci贸, pero el procedimiento de seguridad oblig贸 a las dos empresas a evacuar al personal de producci贸n y a poner a salvo las instalaciones t茅cnicas (energ铆a, gas, productos qu铆micos, etc.).

Evaluaci贸n continua de los da帽os

Seg煤n un comunicado de STMicroelectronics, la empresa ha iniciado la fase de evaluaci贸n de los da帽os y la verificaci贸n del estado de los equipos para un reinicio gradual de la producci贸n. La industria de los semiconductores es muy sensible a las perturbaciones el茅ctricas鈥 La reanudaci贸n de la producci贸n lleva tiempo porque hay que inspeccionar todas las m谩quinas y restablecer su funcionamiento si es necesario. Esto puede llevar d铆as o incluso semanas.

Una situaci贸n similar en Soitec, donde el turno de noche pudo hacerse cargo del trabajo. Todo el mundo se ha movilizado para comprobar el estado de las m谩quinas, para cambiar las tarjetas electr贸nicas que se han fundido y las conexiones da帽adas禄, dijo Cyril Menon, director de operaciones, a L鈥橴sine Nouvelle. Se comprobar谩n todos los lotes de producci贸n y la producci贸n se reanudar谩 gradualmente. El reto para nosotros es minimizar el impacto de este incidente en nuestros empleados, nuestros clientes y la empresa.

Este incidente se produce en un momento en el que el mundo est谩 experimentando una escasez de chips sin precedentes, que afecta especial颅mente a la industria del autom贸vil. STMicroelectronics est谩 trabajando inten颅samente para aumentar su capacidad de producci贸n en Crolles, con la apertura de una ampliaci贸n de la pasarela 1 en 2021 y, pr贸ximamente, de la pasarela 2 y el inicio de la pasarela 3. Estos proyectos se inscriben en el objetivo del grupo de aumentar su capacidad de producci贸n entre un 15 y un 20% este a帽o, tras aumentar un 25% en 2021, seg煤n Jean-Marc Ch茅ry, Presidente del Consejo de Administraci贸n y Director General.

Una actividad que consume grandes cantidades de energ铆a

Crolles es el mayor centro industrial de STMicroelectronics en Europa, con m谩s de 4.300 empleados. La particularidad del proceso de fabricaci贸n de semiconductores y el elevado coste de los equipos de producci贸n (una sola m谩quina cuesta varios millones de d贸lares) hacen que la producci贸n no deba detenerse nunca. Las f谩bricas funcionan las 24 horas del d铆a, siete d铆as a la semana, con cinco turnos en la planta de Crolles: tres entre semana y dos los fines de semana. La fabricaci贸n de chips es extremadamente intensiva en energ铆a. El centro de Crolles dispone de 25 MW de potencia el茅ctrica. El centro de Soitec en Bernin es m谩s modesto, con 1.600 empleados y una potencia el茅ctrica de unos 10 MW.

Este incidente plantea la cuesti贸n de la seguridad del suministro el茅ctrico en centros industriales sensibles como los de la industria de los semiconducto颅res, en los que los cortes de electricidad pueden causar da帽os importantes o incluso accidentes industriales graves, y en los que las f谩bricas no puedan volver a funcionar r谩pidamente. Este episodio revela un punto de debilidad禄, reconoce Cyril Menon, 芦la redundancia de las fuentes de alimentaci贸n no fue suficiente para protegernos porque los delincuentes atacaron todas las l铆neas de alimentaci贸n. Nuestros socios Enedis y RTE y las autoridades locales han tomado las medidas necesarias para evitar que se repita este problema.禄

