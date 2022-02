–

Comunistas libertarios miembros de Solidaires

Un cuarto de siglo despu茅s de las grandes huelgas de diciembre del 95, que fueron un aut茅ntico trampol铆n para esta corriente sindical, un cuestionamiento de lo que all铆 funciona… o no. Y algunas opiniones sindicales libertarias sobre el margen de mejora y los medios para avanzar.

Veinticinco a帽os despu茅s de las grandes huelgas de diciembre del 95 que provocaron la proliferaci贸n de sindicatos SUD, 驴d贸nde est谩 la Union Syndicale Solidaires ? Para valorarlo es imprescindible abrazar toda una trayectoria, que en realidad comenz贸 hace cuarenta a帽os.

De fuentes auton贸micas y cededistas

La Union Syndicale Solidaires se nutre de dos fuentes que, contra todo pron贸stico, se han fusionado: el sindicalismo aut贸nomo, m谩s bien reformista, de los a帽os ochenta, y la izquierda sindical bastante revolucionaria, que rompi贸 con la CFDT a principios de los a帽os noventa.

El 10 de diciembre de 1981, diez organizaciones sindicales independientes -es decir, no afiliadas a las cinco confederaciones tradicionales (CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC)- decidieron fundar el “Grupo de los diez” (o G10). Entre estos, el Sindicato Nacional Unificado de Impuestos (ahora Solidaires Finances Publiques) y el Sindicato Nacional de Periodistas, todav铆a miembros de Solidaires hoy. A ra铆z de la llegada de la izquierda al poder (mayo de 1981), estas organizaciones hab铆an querido que la unidad sindical pesara, en el esp铆ritu de lo que fue el junio de 1936, en sus huelgas y ocupaciones. Se hab铆an puesto en contacto sin 茅xito con la CGT y la CFDT, cada una de las cuales respondi贸 que se pod铆a lograr la unidad… pero dentro de ellas. De hecho, estas dos centrales, alineadas con el gobierno del PS-PCF, libraron las primeras huelgas de 1981-1982.

La segunda fecha importante es 1989, cuando el G10 fue solicitado por SUD-PTT, creado a fines de 1988 por sindicatos postales excluidos de la CFDT [1]. Pero SUD-PTT proviene de la “izquierda de la CFDT”, autogestionaria, marcada por la gran huelga del PTT de 1974[2] aunque tambi茅n de numerosas luchas y huelgas bajo el control de las asambleas generales de 1986-1987-1988 [3]. Y la conexi贸n est谩 hecha! La experiencia tambi茅n muestra c贸mo se pueden encontrar en la pr谩ctica sindicalismos llamados reformistas y revolucionarios, siempre que se basen en la defensa de los intereses de los trabajadores, en completa autonom铆a frente al Estado y las organizaciones pol铆ticas. [4]

Ampliando esta din谩mica, la tercera fecha es 1995 o, m谩s exactamente, 1996, ya que tras las grandes huelgas de noviembre-diciembre de 1995, libradas por la direcci贸n confederal de la CFDT, la CFDT termin贸 dividida y eso anim贸 los sindicatos SUD en m煤ltiples sectores: ferrocarril, educaci贸n, cultura, industrias… Si hubiera un solo punto de partida para la Union Syndicale Solidaires, ser铆a este; sin borrar la importancia del frente, sin olvidar desarrollos posteriores.

Foto: Marie-Au Palacio/ UCL Par铆s Nord-Est

Las ambivalencias del federalismo

El per铆odo posterior al 95 marca la concordancia de las fuerzas sindicales con culturas hist贸ricamente diferentes, para construir una nueva herramienta sindical. Fue durante una convenci贸n en enero de 1998 cuando se adopt贸 oficialmente el nombre de Solidaires. La novedad no significa, sin embargo, negaci贸n del pasado: la Carta de Amiens y su “doble tarea” se nombran, desde luego [5], pero tambi茅n la autonom铆a, la autogesti贸n, la democracia en las luchas y en la uni贸n.

El modo de funcionamiento del G10 sirve como base. Encontramos all铆 lo que fue una de las se帽as de identidad del sindicalismo revolucionario de la CGT a principios del siglo XX: cada organizaci贸n miembro cuenta con un voto, independientemente de su afiliaci贸n, lo que implica una b煤squeda de decisiones basada en el consenso. No se trata de que la mayor铆a imponga decisiones a las minor铆as… que las aplicar谩n poco, nada o mal, sino de tomarse el tiempo para construir juntos, de saber tener en cuenta la oposici贸n, de entender tambi茅n que podemos reunir la decisi贸n de la mayor铆a para avanzar juntos.

En los 煤ltimos a帽os, sin embargo, esta regla se ha ido olvidando cada vez m谩s y hemos visto una proliferaci贸n de votaciones decisorias en los comit茅s y oficinas nacionales, en detrimento de la b煤squeda del equilibrio. Puede objetarse que esto se debe a la obstrucci贸n de algunas organizaciones que deb铆an ser aprobadas por votaci贸n. Sin embargo, esta banalizaci贸n del recurso al voto ha favorecido las expresiones divididas, ya que al final del debate poco importa haber encontrado la soluci贸n com煤n, s贸lo cuentan las “puntuaciones” mayoritarias y minoritarias. Esta cuesti贸n ha sido objeto de debates recientes en la Uni贸n, que han permitido volver a una situaci贸n mucho m谩s cercana a los principios originales.

Dar vida a las orientaciones en cada nivel

Por lo tanto, homogeneizar las orientaciones dentro de Solidaires sigue siendo un tema. Pero la adhesi贸n real de los sindicatos de base a estas orientaciones es un tema igualmente importante. Solidaires se reivindica como un sindicalismo de transformaci贸n social, anticapitalista, feminista, antirracista, ecologista, internacionalista, antifascista, por la igualdad LGBTQ+, etc., y al mismo tiempo postula que los sindicatos de base siguen siendo due帽os de sus decisiones. Esto impone requisitos. Por ejemplo, que dentro de los colectivos militantes (sindicatos, secciones sindicales, sindicatos locales interprofesionales) se haga el trabajo cotidiano, pol铆tico y concreto, que permita esa autonom铆a de reflexi贸n, decisi贸n y acci贸n. Sin embargo, a este nivel, hay un claro retroceso, como en otras organizaciones sindicales, y m谩s ampliamente en el movimiento social.

Para frenar este declive, una de las tareas prioritarias ser谩, sin duda, restaurar el gusto y los medios para dicho apoyo en las estructuras b谩sicas: poniendo a disposici贸n herramientas, inversi贸n en proyectos de informaci贸n (formaci贸n sindical, debates, revisi贸n de la reflexi贸n, etc.), la insistencia en priorizar la acci贸n colectiva en lugar de la representaci贸n/negociaci贸n.

Hay que rehacer para que los debates de los que se dice de “sociedad”, de “pol铆tica”, rieguen los sectores gremiales; por lo tanto, adquirir los medios para hacerlo (tiempo sindical, herramientas de capacitaci贸n, medios de informaci贸n, contacto regular con cada miembro, etc.). Aunque, como no podemos con todo, perdamos algunos debates o reuniones donde sabemos que solo vendr谩n los m谩s convencidos, o dejemos de lado un expediente de 150 p谩ginas sobre lo que el jefe pretende que opinemos…

Homogeneizar las orientaciones dentro de Solidaires sigue siendo un tema. Pero la adhesi贸n real de los sindicatos de base a estas orientaciones es un tema igualmente importante. Aqu铆, en manifestaci贸n en 2015.



Foto: Marie-Au Palacio/ UCL Par铆s Nord-Est

Solidarit茅: Estado de la Uni贸n

Desde 2014, Solidaires cuenta con 110.000 miembros. La afiliaci贸n es estable, a pesar de una ligera erosi贸n en los 煤ltimos a帽os, lo cual es positivo en un per铆odo de disminuci贸n global de la afiliaci贸n sindical. Pero esto obviamente no puede satisfacer a los actores y actoras de un sindicalismo revolucionario, de masas, que somos.

Para avanzar, debemos definir prioridades, planes de desarrollo a nivel nacional, pero tambi茅n en nuestras secciones y sindicatos de base. No podemos ignorar que algunos sindicatos o federaciones nacionales vegetan desde hace m谩s de veinte a帽os con unos pocos cientos, incluso unas pocas docenas, de miembros, mientras cubren campos profesionales de varias decenas, incluso cientos, de miles de empleados/as.

Las elecciones profesionales dan testimonio del margen de progreso que existe. Cuando sumamos los resultados de las encuestas en el Servicio Civil 2018, CSE y TPE 2021, Solidaires recoge el 4,56% de los votos emitidos. Cerca del 54% de estos votos provienen del sector privado, frente al 75% de la CFDT que, con el 24,24% de los votos, ocupa el primer lugar. La realidad es que, por el momento, por falta de estructura suficiente, menos del 20% de los empleados del sector privado pueden votar por un sindicato de Solidaires. Otra motivaci贸n para reflexionar sobre el mejor uso de los recursos humanos y financieros, sobre la construcci贸n de sindicatos interprofesionales locales, sobre planes de sindicalizaci贸n basados en una visi贸n precisa de nuestras presencias y nuestras ausencias – lo que sol铆amos llamar “establecer una tarjeta de trabajo “. Puede que no sea urgente instalarse en un lugar de producci贸n si, por ejemplo, ya est谩 activo all铆 un sindicato de CGT o de CNT-SO.

Finalmente, los compromisos ecol贸gicos, feministas, antirracistas, antifascistas, internacionalistas, LGBTQ+ no deben ser suplementos del alma, ni estar “subcontratados” a asociaciones externas: es desde el punto de vista de nuestra clase social -que va m谩s all谩 sectores sindicalizados hoy- que deben ser tratados, por lo tanto dentro de la organizaci贸n sindical.

Debate sobre unidad y unificaci贸n sindical

La existencia de Solidaires ha posibilitado importantes luchas sociales, ya sea a nivel profesional o interprofesional, a nivel local o nacional. Mientras algunas direcciones sindicales sabotean voluntariamente la democracia obrera, las asambleas generales decisorias y las huelgas renovables, tenemos, con Solidaires, una herramienta sindical que, por el contrario, promueve estas pr谩cticas. 隆Y eso lo cambia todo!

Sin embargo, Solidaires est谩 lejos de tener la fuerza para construir, por s铆 solo, un movimiento social a la altura de los cambios y rupturas que queremos. Surge entonces la cuesti贸n de la unificaci贸n del sindicalismo militante. Esto no es nuevo: una serie de sindicalistas que, de 1981 a 1995, dirigieron grupos unitarios en torno a las revistas R茅sister y luego Collectif [6] participaron en la aventura SUD.

El comit茅 nacional de enero de 2022 continu贸 el debate iniciado en el congreso de oto帽o de 2021, sobre los “v铆nculos m谩s estrechos a desarrollar con los dem谩s sindicatos para la lucha y la transformaci贸n social, sin presupuestos. Federar, discutir la posibilidad de una recomposici贸n intersindical en la base, en los territorios y sectores, no debe ser tab煤. Tenemos que pensar en c贸mo ser los m谩s efectivos para ganar. La Union Syndicale Solidaires no construir谩 acercamientos por s铆 sola y veremos si otras estructuras desean compartir este enfoque”.

Los intercambios evidenciaron un gran apego a las pr谩cticas horizontales y v铆nculos con el movimiento social, a veces m谩s f谩ciles que con otros sindicatos, as铆 como la necesidad de construir la unidad de lucha y acci贸n para salir adelante. La revista Solidaires, Les Utopiques, abord贸 el temade frente [7].

Evite la rutinizaci贸n

驴Qu茅 pasa con la burocratizaci贸n, ese mal que amenaza cualquier estructura con liberados y liberadas? Esto es lo que dos ex-secretarios nacionales de Solidaires escribieron al respecto recientemente: “La burocracia, la rutina, la operaci贸n por la operaci贸n, no es prerrogativa de lo ‘nacional’, ni tampoco de las ‘confederaciones’ ; tampoco es el acto exclusivo de personas mal intencionadas. Al contrario, es “natural” en la sociedad como se organiza, como nos forma, nos deforma, nos informa, como nos condiciona a la jerarqu铆a, etc. Luchar contra esto, imponer colectivamente una forma diferente de funcionar, todo esto requiere reglas. En general, las tenemos. Pero deben aplicarse y no siempre es f谩cil: 驴c贸mo hacerlo si, por ejemplo, no nos preocupamos de explicar a los que no estaban cuando se pusieron en marcha, sus razones y c贸mo las implementamos ? De lo contrario, existe un fuerte riesgo de que nuestro “funcionamiento democr谩tico” se convierta en… una rutina democr谩tica. Esto es v谩lido para todas las estructuras, cualquiera que sea su tama帽o, nivel geogr谩fico, etc. 禄[8].

Esta conclusi贸n sigue siendo v谩lida. As铆 como la necesidad de seguir construyendo Solidaires, una organizaci贸n sindical anticapitalista, favorable a la autoorganizaci贸n de las luchas, por la socializaci贸n y autogesti贸n de los medios de producci贸n y transporte, feminista, antirracista, internacionalista, antifascista, etc

