–

De parte de A Las Barricadas June 25, 2021 72 puntos de vista

Activistas de la Regi贸n de Par铆s.

Domingo 20 junio 2021

El 1 de mayo en Par铆s, la manifestaci贸n de la CGT fue atacada por una peque帽a multitud antisindical. Entre las justificaciones a posteriori de este triste episodio, estaba el deseo de vengarse de un SO considerado estalinista, autoritario y virilista. Esto es ignorar la evoluci贸n de los a帽os 1990-2010 y, sobre todo, el cambio que se ha iniciado desde 2017. Los colectivos ALS que hoy aseguran la protecci贸n de las manifestaciones de la CGT no tienen nada que ver con la realidad de los a帽os 70鈥

El ataque a la manifestaci贸n de la CGT el 1 de mayo de 2021 fue la ocasi贸n para una nueva salva de art铆culos y comentarios sobre su “servicio de orden” (SO). Tanto en los grandes medios como en los alternativos, como Lundi Matin, el famoso “servicio de orden de CGT” ha visto crecer su sulfurosa reputaci贸n con medias verdades, errores f谩cticos y caricaturas. Para los primeros, esta mitolog铆a sirve de zumbido para atacar a una organizaci贸n sindical que, a pesar de sus l铆mites y contradicciones, es un obst谩culo para las maniobras del capitalismo. Para estos 煤ltimos, se trata m谩s de validar el vanguardismo de ciertos grupos aut贸nomos que se han involucrado en el antisindicalismo.

Ante este confusionismo interesado, es necesario decir las cosas con claridad. La autodefensa de los trabajadores es un tema eminentemente pol铆tico, que debe liberarse de creencias y leyendas urbanas.

驴De d贸nde viene la reputaci贸n del SO de la CGT?

Es un legado del per铆odo estalinista de la CGT, cuando el estalinismo era poderoso entre la clase trabajadora, desde 1945 hasta la d茅cada de 1990. Tener un servicio de orden experimentado ha sido m谩s de una vez 煤til para defender los piquetes de huelga de las asalariadas o para imponerle respeto a la polic铆a en manifestaciones callejeras regularmente prohibidas hasta 1968. A ra铆z del 68 de mayo, cuando la direcci贸n estalinista de la CGT y el PCF hicieron todo lo posible para frenar el movimiento revolucionario y limitarlo a las demandas cl谩sicas, la mayor铆a de los militantes obtusos del PCF-CGT se dedicaban a “cazar izquierdistas” en las puertas e incluso dentro de las empresas. Este perfil de personas se juntaron en el SO para “vigilar” manifestaciones sindicales y pol铆ticas. Estas pr谩cticas indefendibles continuaron con fases m谩s o menos violentas hasta la d茅cada de 1990. Intercaladas con la 鈥減az de los valientes鈥 firmada con la LCR en la d茅cada de 1980, o con la CNT a principios de la d茅cada de 2000.

驴Cu谩l fue la evoluci贸n en los a帽os 1990-2010?

El colapso de los pa铆ses del “socialismo real” y la desilusi贸n nacida del gobierno del PS-PCF de 1981 debilitaron y desorientaron mucho a la CGT, as铆 como al PCF, reduciendo su sectarismo. Fue en la d茅cada de 1990 cuando las manifestaciones del PCF fueron, por primera vez, inferiores a las de la extrema izquierda. En los a帽os 2000-2010, cuando las fuerzas de la CGT se desmoronaron, el tradicional SO se desvaneci贸, limit谩ndose a una simple protecci贸n del bloque de cabecera. Entre pragmatismo y revoluci贸n pol铆tica, los dirigentes del SO de Ile-de-France (Regi贸n que rodea Par铆s) fueron cambiando gradualmente la doctrina: expulsi贸n de la SO de ciertos activistas excesivamente impulsivos, prohibici贸n del alcohol, protecci贸n de la manifestaci贸n sindical sin pretender “hacer de polic铆a” para los del exterior.

驴C贸mo marcaron un punto de inflexi贸n las manifestaciones de 2016-2017?

La 煤ltima vez que el servicio de seguridad de la CGT quiso “vigilar las manifestaciones” fue durante la lucha contra la Loi Travail, de 2016-2017, que dieron pie a varios altercados entre el SO de la CGT y otros manifestantes.

Tras la manifestaci贸n del 24 de marzo de 2016, por primera vez, los sindicalistas de la CGT desaprobaron p煤blicamente determinadas pr谩cticas, como lo demuestra un texto que se ha hecho famoso en los c铆rculos militantes. Su autor particip贸 entonces activamente en la transformaci贸n del SO de la CGT.

El 12 de mayo, fue un grupo aut贸nomo el que atac贸 al SO de la CGT, reducido a una fuerza exigua, desprovisto de equipamiento. Fue un activista comunista libertario quien luego actu贸 como intermediario de una tregua generalmente respetada, sin el “partido de vuelta” [desquite o venganza] que exig铆an algunos C茅g茅tistes…

Finalmente, durante la manifestaci贸n del 12 de septiembre de 2017, el altercado con un grupo feminista provoc贸 un esc谩ndalo. Ciertamente fue un error individual que se control贸 r谩pidamente, pero convenci贸 a las organizaciones de Ile-de-France de la CGT de que la transformaci贸n del SO deb铆a acelerarse.

驴Es esto un limpiado de fachada o un paso pol铆tico?

En los meses siguientes, se inici贸 un cambio, asociando en gran medida a los sindicatos de 脦le-de-France, con la idea de dejar de tener un SO de tipo 鈥済uardia pretoriana鈥, entendido como algo de 鈥渆specialistas鈥, y de pasar a un SO m谩s democr谩tico. Pero este cambio de rumbo, por supuesto, no ha sido publicitado. S贸lo despu茅s del asalto a la manifestaci贸n de la CGT, el 1 de mayo de 2021, el medio Le Canard Encha卯n茅 levant贸 el velo sobre esta mutaci贸n, pero despolitiz谩ndola, reduci茅ndola a una historia de rivalidades personales y de aparatos [1]. En realidad, el enfoque es sincero. En cualquier caso, basta con haber convencido a libertarios y revolucionarios de la CGT para que participen en la nueva f贸rmula de SO. Lo que, en la formulaci贸n anterior, ni hubieran podido ni hubieran querido.

驴Qu茅 forma toma la nueva f贸rmula de SO? 驴Qu茅 son los colectivos ALS?

La denominaci贸n habitual de “servicio de orden” -que no existe en ning煤n lugar de los estatutos de ning煤n sindicato- tiene el inconveniente de sugerir que existe un “servicio” centralizado y homog茅neo, con especialistas (o incluso profesionales) en “mantener el orden”.

En realidad, la autodefensa hoy en d铆a la proporciona un conjunto heterog茅neo de grupos, los colectivos Animation des Luttes, S茅curit茅 (ALS). Cada estructura afiliada a la CGT (sindicato, UD, UL, federaci贸n) puede constituir libremente un colectivo ALS. Es una pr谩ctica de autodefensa basada en el mandato, el federalismo y la autogesti贸n, en el esp铆ritu original de la Confederaci贸n General del Trabajo.

En las grandes manifestaciones parisinas, que pueden juntar a decenas de miles de personas, los colectivos ALS generalmente se agrupan y conf铆an en la Uni贸n Regional de Ile-de-France (URIF) la tarea de coordinarlos. Para una iniciativa m谩s unitaria [se refieren a las manifestaciones unitarias con todo el movimiento sindical, m谩s all谩 de la CGT], los colectivos ALS pueden fusionarse en un SO unitaria con Solidaires, la FSU o la CNT.

驴Qui茅nes son miembros de los colectivos ALS?

Los afiliados que se incorporan a su ALS colectiva con motivo de una comparecencia p煤blica de la CGT son afiliados voluntarios del sindicato. Tienen el mandato de su sindicato de participar en el colectivo ALS que, por lo dem谩s, se gestiona a s铆 mismo como mejor le parezca. Para que el colectivo ALS no se independice, necesariamente debe ser coordinado por un compa帽ero electo para la junta ejecutiva de la estructura.

En 脦le-de-France, muchos sectores de la CGT contribuyen activamente a los colectivos ALS: entretenimiento, libros, educaci贸n, salud, alimentaci贸n, UD …

驴Cu谩l es el papel y la estrategia de los colectivos ALS?

La mayor铆a de las veces se trata de asegurar la manifestaci贸n que convoca la CGT, coordinando el movimiento colectivo de las manifestaciones, asegurando la fluidez de su avance y previniendo los riesgos relacionados con el tr谩fico. Desde los a帽os de Manuel Valls y la intensificaci贸n de la represi贸n, tambi茅n han tenido que intervenir peri贸dicamente para evitar el ataque a las manis sindicales por parte de la polic铆a. Las ALS tambi茅n est谩n presentes para apoyar las luchas locales y facilitar iniciativas m谩s 鈥渆spectaculares鈥.

La estrategia actual, impulsada en particular por la contribuci贸n de las feministas de la CGT, se basa en la desescalada, la feminizaci贸n, el pluralismo y la extensi贸n a todas las organizaciones que integran la confederaci贸n. Se est谩 haciendo un esfuerzo para hacer retroceder el machismo y las posturas virilistas, al tiempo que se anima a las activistas a asumir responsabilidades de coordinaci贸n. No se toleran comportamientos violentos ni el funcionamiento de 鈥渆lectrones libres鈥, y se entiende que sus autores deben ser desmantelados; un desliz individual es suficiente para empa帽ar la imagen de un colectivo.

Por supuesto, la acci贸n callejera no es una ciencia exacta, y las activistas bajo presi贸n durante una protesta a煤n pueden cometer un gesto “lamentable”, pero las instrucciones son pol铆ticamente claras y limpias.

驴Existe colaboraci贸n con la polic铆a?

Nunca debe haber colaboraci贸n entre los colectivos ALS y la polic铆a: la propia existencia de los colectivos ALS se justifica por el deseo del sindicalismo de permanecer independiente del Estado y de dotarse de los medios para garantizar su autoprotecci贸n.

Ha ocurrido que la propia prefectura difundi贸 rumores de “estrecha colaboraci贸n” entre la polic铆a y los sindicatos para sembrar la discordia. Sin embargo, desde 2016-2017 en 脦le-de-France, la violencia policial contra las manifestaciones sindicales y la presi贸n policial constante sobre los colectivos ALS deber铆an ser suficientes para rebatir los discursos preenmascarados sobre “la colaboraci贸n de la CGT con la polic铆a”.

Adem谩s, para vengarse de la negativa de los sindicatos de acudir a la Prefectura para acordar la ruta, el prefecto cambi贸, durante la manifestaci贸n del 1 de mayo de 2021, el plan de evacuaci贸n de la Place de la Nation, sin avisar a los sindicatos cuyas camionetas quedaron atrapadas, como sabemos, entre un muro de robocops y los agresores antisindicales.

A nivel general, 驴est谩 dando sus frutos esta nueva estrategia?

A pesar del contraejemplo que represent贸 la agresi贸n de las manifestaciones de la CGT el 5 de diciembre de 2020 y el 1 de mayo de 2021, la estrategia de los colectivos ALS calm贸 en general las tensiones que aparecieron en 2016 entre los sindicalistas y la “cabecera de la manifestaci贸n” [en Par铆s la cabecera es un conjunto de movimientos anticapitalistas, sociales y aut贸nomos]. Esta estrategia implica el respeto a la diversidad de t谩cticas, principio popularizado por el movimiento libertario durante el ciclo alter-globalizador de la d茅cada del 2000: la diversidad de t谩cticas debe permitir la coexistencia de t谩cticas callejeras radicalmente diferentes, violentas y no violentas, separando las lugares, seg煤n el grado de confrontaci贸n que se desee, sin dejar de estar unidos a pesar de estas diferencias t谩cticas [2].

驴Deber铆an los colectivos ALS 鈥減roteger鈥 a la manifestaci贸n principal?

La mani sindical asume su autoprotecci贸n. La mani principal debe asumir la suya. Los colectivos ALS no tienen el mandato, ni la legitimidad, ni la capacidad para asegurar la protecci贸n de los manifestantes que han optado por operar de forma independiente, sin coordinarse con la manifestaci贸n sindical.

Por lo general, cuando la polic铆a disloca la manifestaci贸n principal, sus participantes, no obstante, vienen a buscar refugio en la mani sindical. En este caso, respetar la diversidad de t谩cticas supone: 1) :No intentar romper el cord贸n formado por los colectivos ALS, sino rodearlo por los lados; 2) no provocar una acci贸n de la polic铆a antidisturbios una vez que se hayan refugiado en un espacio que no ha elegido este modo de actuaci贸n. Se asume la autonom铆a.

驴Qu茅 experiencia se ha aprendido de los eventos de noviembre de 2020 a mayo de 2021?

Durante la manifestaci贸n parisina del 21 de noviembre de 2020 contra la Ley de Seguridad Global, el ALS hizo avanzar el bloque sindical a pesar de que hab铆a un incendio en medio de la calle. A costa de un enfrentamiento con la polic铆a, el bloque logr贸 llegar sano y salvo a la Place de la Bastille.

Sin embargo, el 5 de diciembre siguiente, la misma t谩ctica tuvo consecuencias negativas, ya que los manifestantes no siguieron al ALS. La mani sindical qued贸 partida por la mitad debido a un incendio en medio de la calle. Separada del SLA, el bloque sindical fue agredido tanto por un grupo no identificado como por la polic铆a.

El 1 de mayo de 2021, se aprendi贸 la lecci贸n: nuevamente ante un incendio en la calle, el ALS se detuvo y solo reanud贸 la marcha despu茅s de que el incendio se hubo extinguido. Algunos quisieron ver esto como una “falta de solidaridad” hacia el bloque de cabecera, que fue atacado con cargas policiales. De ninguna manera fue el caso. Pero como se explic贸 anteriormente, el mandato de los colectivos ALS es la seguridad del bloque sindical manteniendo su cohesi贸n. No se proyecta m谩s all谩.

驴Y ahora qu茅?

Este texto sin duda no har谩 recapacitar a quienes atacan a la CGT, en Le Point, Valors actuelles, en internet o en la calle. Pero para los dem谩s, para todas aquellas personas que militan por la unidad de nuestro campo social m谩s all谩 de sus fracturas ideol贸gicas y culturales, y m谩s all谩 de la diversidad de nuestras opciones t谩cticas, esperamos que tambi茅n haya aportado algunas ideas 煤tiles: alimentar un debate serio y consecuente sobre la pr谩ctica de la autodefensa de los trabajadores.

Comunistas libertarios sindicalizados en la CGT

Notas

[1] “Mart铆nez acusado de ablandar los grandes brazos de la CGT”, Le Canard encha卯n茅, 5 de mayo de 2021.

[2] Lea sobre este tema, en Alternative libertaire, 鈥淐ontracumbre de la OTAN: La protesta amordazada, pero no vencida鈥 (mayo de 2009) y 鈥1999: Seattle鈥 inventa 鈥漧a alter-globalizaci贸n鈥 (diciembre de 2009).