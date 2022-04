–

De parte de Anarquia.info April 22, 2022 45 puntos de vista

Hola a todos,

Aunque mis diseñadores me bautizaron pomposamente como «RISO comcolor 7050» cuando salí de la fábrica, soy más conocido como la impresora-copiadora de la biblioteca anarquista Libertad. Hace dos años, mi alejamiento de las sucias bocas de los especuladores inmobiliarios que me contrataron inicialmente me dio un poco de emoción: adiós a las facturas, recibos de alquiler y demás folletos publicitarios por reproducir… y ¡viva las ideas subversivas! Imagínense si hubiera tenido que terminar mis días en otra rama de la dominación, imprimiendo indigestas disertaciones universitarias o insípidas peticiones demócratas dirigidas a las autoridades. En resumen, en esta biblioteca de Belleville, fueron más bien carteles, folletos, periódicos, prospectos y otras palancas antiautoritarias las que empezaron a desfilar ante mis ojos a un ritmo espasmódico, cuando no estaba dormitando en mi rincón en medio de libros y discusiones encendidas contra este viejo mundo.

Hasta que esa hermosa tarde de primavera…

El martes 29 de marzo de 2022, después de haber retirado una quincena de tornillos para quitar varias carcasas y acceder finalmente a mis entrañas, algunas mentes curiosas se encontraron de repente cara a cara con una pequeña luz roja. Mientras intentaban por enésima vez resolver una avería recurrente, dieron con un dispositivo de escucha bien escondido. No sé cuánto tiempo llevaba allí, pero los chiflados de la policía debieron entrar al menos en la biblioteca cuando no había nadie, antes de elegir mi tripa para esconderla y hacer una pequeña chapuza. Para ello, soldaron directamente dos cables a mi toma de corriente, que luego conectaron a un transformador (220v/12v), conectado a su vez a una pequeña caja que contenía una tarjeta de router RB800 modificada, una batería, una tarjeta micro SD de 64 GB, una tarjeta sim de Orange… de la que sobresalían una antena y dos micrófonos (izquierdo y derecho), fijados lo más cerca posible de las ranuras que daban al exterior. La imponente estatura de mi carcasa, que le impide salir a la carretera, no ha considerado necesario añadir un GPS, aunque la conectividad está presente dentro de la caja. Finalmente, tras una pequeña autopsia, resulta que este dispositivo fue fabricado por uno de los proveedores de varios servicios de inteligencia: Innova, situado en Trieste (Italia)*.

En cuanto al fondo, no hay nada sorprendente en el hecho de que quienes pretenden destruir toda autoridad sean objeto de la atención indiscreta del Estado, ya sea en las bibliotecas o en los hogares, en los vehículos o a través de los teléfonos móviles, en el marco de las investigaciones judiciales o de las laboriosas «notas blancas» de los servicios de inteligencia. Aunque, en términos más generales, es cualquier individuo que no vaya derecho el que puede entrar en su punto de mira. No es la primera ni la última vez que los distintos partidos descubren estos dispositivos de vigilancia aquí o allá.

Seguir defendiendo y difundiendo las ideas subversivas sin caer en la paranoia, al tiempo que se encuentran formas de profundizar en las afinidades lejos de los dispositivos electrónicos, sigue siendo un reto. En cuanto a hacer público este descubrimiento para que pueda ser útil a todos -según el buen consejo que nos dio inmediatamente nuestro amigo Riso- nos parece lo mínimo que hay que hacer en este tipo de casos.

Algunos de los participantes

de la biblioteca anarquista Libertad

19 rue Burnouf – 75019 París

Todos los martes de 17 a 20 horas

* Ver aquí: https://earsandeyes.noblogs.org/innova/

PD : se adjuntan todas las fotos del aparato espía, así como la ficha técnica del RB800.

FUENTE: BIBLIOTEQUE ANARCHISTE LIBERTAD

TRADUCCIÓN: ANARQUÍA