De parte de Anarquia.info October 10, 2022 169 puntos de vista

Te escribo para compartir algunas reflexiones y para enviarte algunas noticias.

Me gustar铆a empezar con algo que ilustra muy bien los m茅todos del sistema judicial. Unos d铆as despu茅s de mi detenci贸n, la jueza que dirig铆a la investigaci贸n, St茅phanie Lahaye, envi贸 a dos polic铆as de la SDAT [la Subdirecci贸n Antiterrorista de la polic铆a judicial] (entre los que se encontraba el polic铆a judicial 芦RIO 1237232禄 -como las m谩quinas, se llaman por n煤meros-) a interrogar a mi hija y a su madre. Obedeciendo sus 贸rdenes, siguiendo los procedimientos de la justicia estatal intentaron presionar a una ni帽a de 12 a帽os. Quer铆an interrogarla a solas. Su madre obviamente se neg贸 a abandonarla.

Un procedimiento ordinario, banal, un acto necesario para establecer la verdad seg煤n los jueces y polic铆as. En mi opini贸n, un intento de sembrar el miedo. Una advertencia a mis seres queridos y a todo el mundo de que, en la l贸gica inquisitorial de la Ley, las personas que son o que se ponen al lado de un anarquista acusado de acciones directas son sospechosas y deben ser incomodadas. Esto es similar a la l贸gica que se utiliz贸 contra m铆. Cuando la misma OPJ, durante las audiencias del GAV [interrogatorio en el momento de la detenci贸n], me pregunt贸 鈥 me acus贸 鈥 de dar mi apoyo a los anarquistas encarcelados en Francia y en otros pa铆ses. De haberles escrito y de haberles enviado de vez en cuando un poco de dinero. Por supuesto, he escrito a menudo a muchos compa帽eros encarcelados y he hecho todo lo posible para expresarles mi solidaridad.

Porque son anarquistas y tambi茅n porque estoy convencido de la justicia y la necesidad de las acciones que se les imputan a algunos de ellos. Creo que la solidaridad, por los medios que sean, con los compa帽eros golpeados por la represi贸n es fundamental. Evitar la solidaridad abierta con ellos por miedo a que la represi贸n se extienda ser铆a hacerle el juego a la Justicia, aceptar su l贸gica. Una l贸gica que nos har铆a retroceder cada vez m谩s, hasta el punto de abandonar, o casi, a los revolucionarios encarcelados.

Vayamos ahora a los hechos por los que estoy actualmente en prisi贸n preventiva. Aqu铆 est谩 la lista de los ataques incendiarios:

22 de enero de 2022, un veh铆culo de Enedis (en Par铆s) y otro de SFR (en Montreuil);

20 de febrero, un veh铆culo de Est R茅publicain (en Montreuil);

4 de marzo, un coche con placa del cuerpo diplom谩tico y un Aston Martin (en Par铆s);

24 de abril, un veh铆culo de Enedis (en Par铆s);

11 de junio, un coche con placa del cuerpo diplom谩tico (en Par铆s).

Como dije en mi primera carta, tambi茅n soy 芦testigo asistido禄 en otra investigaci贸n, iniciada por la PJ de Par铆s. Esta abarca 53 incendios de veh铆culos entre 2017 y 2021, reivindicados por anarquistas. No s茅 m谩s sobre esta parte del caso.

En esta lista hay coches de instituciones estatales extranjeras (o de sus altos cargos), en barrios acomodados de Par铆s. Incendios que deben dar una imagen mitigada de Francia al personal diplom谩tico de sus socios internacionales. Por mi parte (y s茅 que no soy el 煤nico), pienso que todos los Estados son directamente responsables de las guerras, la explotaci贸n y la represi贸n que sufren miles de millones de personas. Podr铆a ver estos incendios como una peque帽a reacci贸n. Mientras se espera algo mejor.

Tambi茅n hay algunos veh铆culos de gente rica y grandes empresas, en el sector de la energ铆a por ejemplo (como Enedis, filial de EDF). Empresas que, con el pretexto de la 芦independencia energ茅tica禄, est谩n creando los peligros nucleares de hoy, los posibles desastres nucleares de ma帽ana. Hay empresas que adormecen nuestros cerebros con su propaganda de valores capitalistas y de Estado (como el diario l鈥橢st R茅publicain) o que nos encierran en la tela de ara帽a digital (como SFR).

Cada una de estas acciones ha sido explicada en una reivindicaci贸n y no tengo nada que a帽adir. En lo que a m铆 respecta, s贸lo puedo apoyar de todo coraz贸n la pr谩ctica de la acci贸n directa destructiva. Apoyo la elecci贸n de los objetivos de estos ataques, sus motivaciones y el hecho de reivindicarlos abiertamente como contribuciones a la lucha anarquista contra el Estado y el sistema capitalista. Lo mismo para la pr谩ctica de la solidaridad internacionalista con los anarquistas encarcelados, que estas acciones han expresado a menudo.

En cuanto a las noticias:

El 5 de octubre me presento ante el Juge des Libert茅s et de la D茅tention [Juez de las Libertades y de la Detenci贸n], que decidir谩 si prolonga mi prisi贸n preventiva o me deja salir.

La nueva jueza de instrucci贸n encargada de mi caso (la anterior cambi贸 de destino) es Anne Grandjean, todav铆a en el tribunal de Bobigny.

Mi correo (entrante y saliente) sigue bloqueado, desde el 19 de julio. Al parecer, deber铆a desbloquearse pronto (bueno, hay que tener en cuenta la rapidez de la burocracia judicial). En cualquier caso, en cuanto pueda recibirlo, intentar茅 contestar a cada una de las personas que me han escrito, a las que doy las gracias de antemano.

El expediente del caso ha sido depositado en el registro de la prisi贸n, por lo que deber铆a poder (a煤n teniendo en cuenta la lentitud de la burocracia penitenciaria) averiguar un poco m谩s sobre lo que dicen los polic铆as.

Mi m谩s sincero agradecimiento a mis seres queridos, a los compa帽eros de Anarchist Bure Cross, a la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali (tambi茅n por su amable disponibilidad para el apoyo financiero). 隆Y a todos los que me han escrito!

Un gui帽o a los que expresan su solidaridad a trav茅s de acciones, como la hermosa pancarta en Bure y la de Caen, las pancartas a la llegada del Tour de Francia, la quema de una furgoneta Vinci en Hay-les-Roses, de un veh铆culo de la empresa de telecomunicaciones Cosmote en Atenas, de una antena de repetici贸n en Barcelona o el saqueo de las antenas de repetici贸n en el Gers. Gracias.

Un abrazo fraternal a los compa帽eros anarquistas encerrados en las c谩rceles de todo el mundo, especialmente a Alfredo, que lucha contra el 41-bis.

隆Viva la anarqu铆a!

Ivan

Villepinte, 25 de septiembre de 2022

Para escribirme:

Ivan Alocco

n. d鈥櫭ヽrou 46355

M.A. de Villepinte

40, avenue Vauban

93420 鈥 Villepinte

Francia