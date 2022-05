–

[Las elecciones legislativas que se celebrar谩n la primera quincena de junio tienen un car谩cter especial en el panorama pol铆tico franc茅s: si Macron logra articular una mayor铆a parlamentaria, los cinco a帽os de regresi贸n social, democr谩tico o medioambiental vividos desde 2017 se ver谩n agravados en el pr贸ximo quinquenio. De ah铆 que la propuesta de la France Insoumise por tratar de lograr un acuerdo amplio en la izquierda tuviera inter茅s y fuera aceptada desde el primer momento por el NPA, que ya hab铆a planteado la necesidad de una pol铆tica unitaria tras la victoria de Macron. Sin embargo, a la hora de configurar esa unidad, la entrada en juego del Partido Socialista ha marcado una inflexi贸n en el proceso: tanto por razones de contenido como de forma, porque en esa alianza para romper con las pol铆ticas neoliberales resulta imposible compatibilizar la presencia del NPA y del PS al mismo tiempo. Al final, la opci贸n de la direcci贸n de France Insoumise fue llegar a un acuerdo con el PS, s铆 o s铆, a pesar de generar malestar e incomprensi贸n en su base militante.

Por su parte, el NPA, consciente de la gravedad de la situaci贸n pol铆tica, pero tambi茅n de la inflexi贸n que introduc铆a la inclusi贸n del Partido Socialista, ha intentado hasta el 煤ltimo minuto lograr un acuerdo… que la France Insoumise no ten铆a ning煤n inter茅s y que no ha sido posible, a pesar de que los sectores militantes de la FI lo ve铆an necesario.

Al punto de que en las redes sociales los mensajes no ofrec铆an dudas: “NPA, os necesitamos en la Uni贸n Popular”, “Mejor vosotros que el PS”, etc. En cierto sentido, una muestra de que el NPA cuenta para esos sectores y de que los sectores militantes de la FI ven la utilidad del NPA y de la pol铆tica en el contexto actual. Y este es un dato nuevo a tener en cuenta para el futuro. El malestar producido por el acuerdo en estos sectores, lo expresa de forma clara la carta p煤blica de Xabier Mathieu (l铆der obrero que en los a帽os 2009-2010 se forj贸 en la lucha contra el cierre de Continental, duramente reprimido) anunciando el abandono del Parlamento de la Unidad Popular tras el acuerdo con el PS, y que incluimos como anexo al art铆culo de Leon Cremieux.

En todo caso, el NPA no estar谩 ausente de esa din谩mica unitaria en el terreno electoral, sino participando activamente en ella, como se se帽ala en el comunicado que sanciona el fracaso de las negociaciones con la FI. J.E.]

Tras varias semanas de negociaciones, principalmente con EELV -verdes- y el Partido Socialista, la France Insoumise acaba de cerrar una alianza electoral para las pr贸ximas elecciones legislativas del 12 y 19 de junio, que designar谩 a los 577 diputados de la Asamblea Nacional. As铆 pues, la coalici贸n electoral Nueva Uni贸n Popular, Ecol贸gica y Social (NUPES) estar谩 compuesta por France insoumise, EELV, el PCF y el Partido Socialista.

Se trata de una candidatura 煤nica para todas las circunscripciones electorales (excepto en los departamentos de ultramar y C贸rcega).

Evidentemente, este acuerdo fue aceptado por los socios de France insoumise debido a la relaci贸n de fuerzas resultante de la elecci贸n presidencial (todos ellos por debajo del 5%) y el riesgo de que volviesen a quedar marginados en la Asamblea Nacional.

Por su parte, France insoumise y M茅lenchon buscaban un acuerdo lo m谩s amplio posible en la izquierda con el objetivo de obtener una mayor铆a parlamentaria y hacerse con el puesto de primer ministro [de hecho, la FI ya ha impreso carteles con el lema 鈥淢茅lenchon Premier Ministre鈥漖. De ah铆 que redoblaran sus esfuerzos en este sentido y compraran su adhesi贸n para garantizar el acuerdo y evitar que EELV y PS presenten candidaturas alternativas. Si bien en un principio France insoumise hab铆a hablado de un reparto proporcional de puestos seg煤n el resultado de las elecciones presidenciales de las diferentes candidaturas (lo que habr铆a dado 29 para el PS, 38 para el PC, 78 para EELV) el acuerdo logrado con el PS, PCF y EELV se sit煤a muy por encima de esas cifras en el caso del PS y de EELV, que obtienen respectivamente 70 y 100 candidaturas, mientras el PCF se queda con 50, a pesar de haber obtenido un mejor resultado que el PS.

Pero la cuesti贸n principal de cara al PS era asegurarse de que el acuerdo tuviera mayor铆a en el Consejo Nacional del partido que deb铆a ratificar el acuerdo y que hubiera pocas listas disidentes. Por ello, los 19 parlamentarios salientes del partido ser谩n candidatos del NUPS.

Dado el sistema electoral de estas elecciones legislativas (uninominal a dos vueltas), sin un candidato 煤nico en la primera vuelta, resulta imposible obtener un gran n煤mero de diputados. Sin un acuerdo, France Insoumise habr铆a obtenido un m谩ximo de cincuenta diputados.

En todo caso, nadie se enga帽a con la s煤bita conversi贸n del PS a las posiciones pol铆ticas de la Francia insumisa, pero el aparato del partido, al menos quienes no se quieren alinear a una mayor铆a macronista en la asamblea, consideraba que entre Macron y M茅lenchon, el futuro del partido se jugaba m谩s bien a la izquierda. Lo mismo ocurri贸 enl EELV.

Por ello, para lograr el acuerdo, France Insoumise, en nombre de una realpolitik electoral frente a EELV y el PS, ha optado por rebajar su programa electoral. En particular, en temas como la jubilaci贸n total a los 60 a帽os, la desobediencia a los tratados de la Uni贸n Europea e, incluso, en lo que respecta al aumento inmediato del salario m铆nimo a 1400鈧. En la misma l贸gica, la l贸gica esbozada durante la campa帽a presidencial de abrirse a las agrupaciones militantes de los barrios populares [colectivo On s鈥檈n m锚le. Red nacional de activistas de los barrios populares] en el marco de la nueva Uni贸n Popular es m谩s que limitada. Por 煤ltimo, la Francia insoumise nunca ha buscado dar al NPA el peque帽o pero real espacio que le correspond铆a en la l贸gica unitaria definida por la Uni贸n Popular. As铆, France Insoumise nunca se ha planteado la posibilidad de que Philippe Poutou fuera candidato en una circunscripci贸n en la que podr铆a haber sido elegible, y mucho menos que se presentara en Burdeos, dando continuidad a una actividad pol铆tica com煤n con la France Insoumise desde las elecciones municipales y regionales. Y, finalmente, frente a los regalos hechos al PS, que obtiene 3 veces m谩s candidatos que su peso electoral, la FI s贸lo propuso 5 candidatos al NPA (3 veces menos que su peso electoral), en circunscripciones donde el NPA apenas tienes realidad militante, y sin mucha esperanza de elegibilidad… Todo un s铆mbolo.

El NPA, que mantuvo hasta el final un marco de negociaciones con la voluntad de llegar a un acuerdo, se encontr贸 con unos negociadores que no le hicieron ninguna propuesta seria, ni sobre el programa ni sobre los candidatos, salvo la de situar las siglas del NPA en un marco de alianza en el que no exist铆a pol铆ticamente. Como dijo Philippe Poutou, “el NPA comprendi贸 que, al final, su presencia no era realmente deseada por la France Insoumise”. Sin embargo, el NPA seguir谩 situ谩ndose en la din谩mica que ha surgido en las 煤ltimas semanas, tratando de impulsar y participar en marcos militantes unitarios. Tal y como se recoge en la declaraci贸n de su Consejo Pol铆tico Nacional, el NPA llamar谩 a votar y a apoyar, incluso de forma militante, a los candidatos del NUPES que representen a la izquierda de la ruptura. En otras circunscripciones, frente a las candidaturas de los social-liberales, especialmente del PS, pero etiquetadas como NUPES, el NPA tratar谩 de hacer o铆r una alternativa con candidaturas unitarias, procedentes del mundo del trabajo y de los barrios obreros, que representen una izquierda combativa, independiente de las instituciones y del social-liberalismo. El rechazo que ha sufrido el NPA demuestra que la FI pone todas las cartas en el lado institucional y la moderaci贸n socialmente compatible, mientras que muchas corrientes militantes quieren una l贸gica orientada a organizar una movilizaci贸n unitaria y una organizaci贸n desde abajo. Pero todo ello no no pone en cuesti贸n an谩lisis sobre lugar objetivo que ocupa esta alianza electoral en el campo pol铆tico.

Nadie sabe realmente el impacto electoral que resultar谩 de este acuerdo, pero el NUPES se est谩 convirtiendo claramente en la principal amenaza electoral para una mayor铆a que apoye a Macron en la Asamblea. Sin duda, este ser谩 un tema central de la campa帽a y del debate pol铆tico en las pr贸ximas seis semanas.

Hasta ahora, Macron hab铆a construido su imagen como baluarte contra la extrema derecha, contra su mejor enemiga, Marine Le Pen, jugando con la fibra anti-Frente Nacional entre el electorado tradicional de izquierdas. Esta l贸gica se ver谩 totalmente desestabilizada a partir de ahora. Seg煤n las primeras proyecciones, la mayor铆a de los duelos de la segunda vuelta en las elecciones legislativas opondr铆an un candidato de En Marche a un candidato del NUPS.

Adem谩s, desde hace unos d铆as, en todos los medios de comunicaci贸n y por parte de En Marche, todos los golpes van dirigidos contra M茅lenchon y la nueva coalici贸n. Muchos pol铆ticos deploran que el PS se sabotee a s铆 mismo ali谩ndose con M茅lenchon; habr铆an preferido que se saboteara uni茅ndose a Macron. As铆 que el riesgo, limitado pero real, de que la izquierda no s贸lo se convierta en la principal oposici贸n a Macron, sino que incluso le prive de la mayor铆a, asusta mucho a la mayor铆a presidencial.

Por el momento no hay divisi贸n en el PS, pero es evidente que en algunas circunscripciones se va a organizar una corriente disidente con candidatos opuestos al NUPES.

7/05/2022

Anexo. Carta de Xavier Mathie

Amigos, camaradas

He sido activista durante d茅cadas y s贸lo en 2022 me he involucrado por primera vez en mi vida en una campa帽a presidencial para apoyar a Jean Luc M茅lenchon, porque el futuro en com煤n (L鈥檃venir en com煤n, programa de la Unidad Popular para las presidenciales] era, con mucho, el mejor programa para el cambio con posibilidad de ganar para estas elecciones.

驴Por qu茅 resucitar al partido socialista cuyas traiciones lo han colocado donde merece estar: en la morgue?

隆Llegar a encontrar una alianza con este Partido, que durante m谩s de 40 a帽os no ha dejado de traicionar a la clase obrera, hasta instalar a un banquero que s贸lo ha conseguido que 隆la extrema derecha, la miseria y los multimillonarios alcancen el m谩s alto nivel en la historia de este pa铆s! Ese banquero, cuyas peores agresiones tuvimos que soportar yo y los m铆os durante 5 a帽os, es el las peores agresiones de sus milicias durante las manifestaciones contra sus abyectas leyes.

Cuando, al mismo tiempo, no se pudo llegar a un acuerdo con mis compa帽eros del NPA de Philippe Poutou, a quienes todos so帽谩bamos con verle en la Asamblea Nacional… Es una pena que el 煤nico partido con el que no hemos conseguido llegar a un acuerdo es el 煤nico que no ha vomitado sobre la Unidad Popular y Jean Luc M茅lenchon durante toda la campa帽a presidencial. Todos los dem谩s, PS, EELV y el PCF, no ha dejado de vomitar su bilis contra nosotros, sin l铆mites…

Me hubiera gustado que el Parlamento de la Unidad Popular al que me incorpor茅 durante las elecciones presidenciales hubiera podido dar su opini贸n. Por desgracia, no fue as铆. Entonces, 驴qu茅 sentido tiene este Parlamento?

Por supuesto, yo lo abandono a partir de hoy. Pero, como s茅 que este acuerdo evitar谩 que Macron ejerza todo su poder al servicio de los ricos y a costa de los pobres, yo, el activista de izquierdas que siempre priorizar谩 el inter茅s com煤n a la plaga del individualismo, con el coraz贸n magullado y el vientre dolorido, seguir茅 apoyando a todos los candidatos de izquierda en estas elecciones legislativas, porque, pienso en toda las personas pobres y deseo una vida mejor para ellas.

隆FUERZA a la asamblea, FUERZA en la calle por un mundo mejor!

Xavier Mathieu

