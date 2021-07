Hoy es el 85 aniversario de la muerte de Francisco Ascaso, militante destacado del anarcosindicalismo espa帽ol.

A lo largo de los tiempos han sido millones de personas an贸nimas quienes han construido silenciosamente la historia; a veces tenemos la fortuna de habernos encontrado la menci贸n en el relato hist贸rico de algunos de estos hombres y mujeres gracias al esfuerzo por rescatar las memorias colectivas. Las biograf铆as personales componen un todo m谩s grande, nos ayudan a tirar del hilo rojo con el que se teje la historia de los pueblos, de sus maneras de sobrevivir, relacionarse, organizarse y resistir en la lucha contra el autoritarismo. En este caso el personaje es colectivo, se trata de la familia Ascaso, aunque destacando la figura de Francisco, militante destacado del anarcosindicalismo espa帽ol, que integr贸 junto a Buenaventura Durruti y Juan Garc铆a Oliver el grupo de acci贸n conocido como 鈥楲os Solidarios鈥.

Francisco Ascaso naci贸 en 1901 en Almud茅var, un peque帽o pueblo aragon茅s de la provincia de Huesca, en el seno de una familia campesina, igualmente naturales de la misma comarca hist贸rica, conocida como la Hoya de Huesca. Fueron un total de diez hermanos, pero tan solo sobrevivieron cuatro; entre los cuales Domingo y Alejandro, tambi茅n estuvieron comprometidos con las ideas anarcosindicalistas, al igual que su primo Joaqu铆n Ascaso, Presidente del Consejo Regional de Defensa de Arag贸n entre 1936-1937. Este tambi茅n particip贸 de un grupo armado conocido como 鈥楲os Indomables鈥, contempor谩neo a 鈥楲os Solidarios鈥 que integr贸 su primo Francisco. En mayo de 1936 hab铆a sido nombrado representante del sindicato de Construcci贸n de CNT en Zaragoza, durante la guerra, y tras haber sido hecho preso por cuadros pol铆ticos marxistas, huye a Francia por Andorra, y m谩s tarde se estableci贸 en Venezuela junto a otros exiliados anarcosindicalistas. No tanta suerte tuvieron la madre de Francisco, su hermana Mar铆a, y su compa帽ero el anarquista Luis Riera, adem谩s de Sol, la hija en com煤n de ambos, todo murieron en el exilio en los campos de concentraci贸n franceses. Alejandro Ascaso se asent贸 en Costa Rica con una identidad falsa, y Domingo fue asesinado por militantes marxistas en los Sucesos de Mayo de 1937, defendiendo el edificio de la Telef贸nica en Barcelona.

Desde muy joven, Francisco Ascaso, comenz贸 a trabajar como camarero y panadero, vincul谩ndose temprano al sindicato CNT, y m谩s concretamente al grupo de acci贸n de 鈥楲os Justicieros鈥. Entre los a帽os 1920 y 1922 estuvo preso en la c谩rcel de Predicadores en Zaragoza acusado de atentados y subvertir el orden social. Se traslad贸 ese mismo a帽o a Barcelona, y se uni贸 a Buenaventura Durruti y Juan Garc铆a Oliver, formando el grupo 鈥楲os Solidarios鈥. Fueron un grupo de acci贸n integrado por anarcosindicalistas que se enfrentaban a las violencias de los pistoleros pagados por los empresarios catalanes para asesinar a sindicalistas obreros.

Crearon una red perfectamente organizada con dep贸sitos de armas para hacer frente a la represi贸n patronal y del gobierno, y se financiaban mediante el atraco a sedes bancarias como la del Banco de Espa帽a en Gij贸n en septiembre de 1923. Se les atribuy贸 a Francisco Ascaso y Rafael Torres Escart铆n la ejecuci贸n del cardenal zaragozano Juan Soldevilla el 4 de junio de 1923 como venganza por el asesinato del anarcosindicalista Salvador Segu铆. Fueron detenidos m谩s tarde por la Audiencia de Zaragoza, aunque Francisco Ascaso logr贸 fugarse de la prisi贸n antes de ser juzgado.

Francisco Ascaso, a la izquierda y fusil al hombro, tras una barricada minutos antes de morir. Fotograf铆a: Agust铆 Centelles

Con el inicio de la Dictadura de Miguel Primo de Rivera en septiembre de 1923, los tres amigos de 鈥楲os Solidarios鈥 decidieron huir a Francia, para despu茅s pasar a Am茅rica Latina, donde continuar铆an atracando bancos y enviando dinero a la lucha contra la dictadura en Espa帽a. Regresaron a Europa y se establecieron clandestinamente en Par铆s, donde organizaron un intento de atentado contra el rey Alfonso XIII durante una visita oficial a la capital francesa en junio de 1926, suceso por el cual fueron expulsados a B茅lgica, donde se les permiti贸 su residencia. Con el comienzo de la Segunda Rep煤blica espa帽ola en 1931 regresaron a Barcelona, donde se integraron en la FAI con el nombre de 鈥楴osotros鈥.

Francisco Ascaso particip贸 activamente de las huelgas e insurrecciones obreras durante el periodo republicano, en concreto tras la rebeli贸n en el Alto Llobregat fue detenido en 1932 y deportado a la isla Fernando Poo en la colonia espa帽ola de Guinea Ecuatorial; posteriormente trasladado nuevamente a la Pen铆nsula, al penal del Puerto de Santa Mar铆a. En 1933 fue puesto en libertad, y nuevamente detenido en Sevilla, sufriendo as铆 varios episodios represivos por parte de las autoridades republicanas. En 1934 fue nombrado secretario general del Comit茅 regional de la CNT en Catalunya.

Durante el Golpe de Estado del 18 de julio de 1936, Francisco Ascaso se encuentra en Barcelona, que vivi贸 un estallido revolucionario organizado por los obreros, primeramente defendiendo el territorio de la amenaza fascista, y posteriormente tomando el control de la ciudad. Ascaso particip贸 del asalto al cuartel de Atarazanas junto a otros compa帽eros de la CNT, sin embargo, ser谩 durante este suceso que recibir谩 un balazo mortal en la frente, muriendo el 20 de julio de 1936.

Entre las columnas de las milicias populares que se organizaron para liberar el territorio de Arag贸n, una de ellas llev贸 por nombre 鈥楥olumna Ascaso鈥, y parti贸 de Barcelona tan solo cinco d铆as despu茅s de la muerte de Francisco. Actualmente un memorial en el cementerio de Montju茂c, junto a Durruti y Ferrer i Guardia, recuerda a este hist贸rico luchador del pueblo.

[Ensayo hist贸rico] La bala y la palabra. Francisco Ascaso (1901-1936)

Vida accidental de un anarquista.

Lu铆s Antonio Palacio Pilac茅s y Kike Garc铆a Franc茅s. Ed. La Malatesta

Francisco Ascaso, sin ning煤n g茅nero de dudas, una de las m谩s renombradas, y, a la vez, menos conocidas figuras del universo libertario ib茅rico.

La informaci贸n sobre su apasionante y desconocida vida siempre ha estado reducida a los escasos y contradictorios datos que pueden entresacarse de las autobiograf铆as raramente objetivas de sus compa帽eros de militancia.

Entr贸 en contacto con el poderoso ideario 谩crata en la ciudad de Zaragoza, donde fue encarcelado injustamente durante dos a帽os por el asesinato de un periodista en el que no tuvo ninguna participaci贸n.

Una vez en libertad se tom贸 la revancha cuando, ya formando en las filas de Los Solidarios, acab贸 con la vida del cardenal Juan Soldevila, basti贸n de las posturas ultraconservadoras en el seno de la Iglesia espa帽ola.

Detenido al cabo de pocos d铆as se fug贸 de la c谩rcel y busc贸 refugio en Francia, pa铆s desde el que, junto a Durruti y otros compa帽eros, atraves贸 el Atl谩ntico para emprender un incre铆ble periplo que a trav茅s de media Am茅rica les llevar铆a desde Cuba hasta Argentina, actuando por un igual como agitadores de masas o como expropiadores de bancos.

De vuelta a Francia, un intento fallido para acabar con la vida de Alfonso XIII les llev贸 a dar con sus huesos en Bruselas, deportados por las autoridades galas tras un tortuoso proceso judicial que no pudo imponerse a una impresionante campa帽a internacional de apoyo. Francisco regres贸 a la nueva Espa帽a republicana convertido en una figura pol铆tica de primer orden y durante esos a帽os compagin贸 su trabajo en el grupo Nosotros con su cargo de secretario general del Comit茅 Regional de Catalu帽a de la CNT.

Su faceta p煤blica nunca le impuls贸 a renunciar a su papel como hombre de acci贸n y no dud贸 en implicarse a fondo en las insurrecciones de enero y diciembre de 1933. Las autoridades no perdonaron su presente ni olvidaron su pasado, por lo que fue v铆ctima de torturas, c谩rcel y hasta deportaci贸n en las colonias africanas.

Muri贸 el 20 de julio de 1936 cuando luchaba al frente del pueblo en armas ante el cuartel de Atarazanas, el 煤ltimo obst谩culo que le separaba de la victoria y del inicio de la Revoluci贸n por la que tanto hab铆a entregado desde su primera juventud. Este trabajo, primera monograf铆a extensa sobre la formidable aventura de su vida, saca a la luz nuevos detalles en torno a su figura, resuelve algunas contradicciones historiogr谩ficas y arroja luz sobre una personalidad digna del mejor gui贸n cinematrogr谩fico.