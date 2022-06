Matt Smyth – WinterOak



Traducción: TerraIndomita

Papa Francisco. Un papa de ruptura. Un Papa para la ecología. Hostil al capitalismo, pero compasivo con los pobres y los migrantes. El Papa gay-friendly. Indulgente con los divorciados, pero hostil a los tradicionalistas y conservadores. El reformador de la corrupta curia romana, enemigo de los abusos sexuales perpetrados por clérigos… ¿O más bien el papa de las paradojas? Es con Bayer-Monsanto y BP que Francis espera salvar el planeta, con Bank of America, así como con la propia Merck y Johnson & Johnson de Big Pharma, que le apetece conjurar un capitalismo ético. ¿Sería entonces más como el Papa de una nueva lógica de marketing? Sucede que es precisamente en nombre de la defensa del medio ambiente, la inclusión, la equidad o la justicia social, que los “actores” corporativos de la gobernanza global están tratando de hacer cumplir su agenda, que es nada menos que convertir todo el planeta y cada vivienda humana en su superficie en activos negociables en el mercado de valores.

Bergoglio, en ese sentido, es un caso de estudio. Siguiendo la estela del Foro Económico Mundial (WEF) de Davos, ha convertido al Vaticano en un portavoz de la gobernanza global. Mientras tanto, los responsables políticos de este mismo gobierno, dado que ya no están dispuestos a explotar el deseo consumista de felicidad de las masas, sino que ahora prefieren apostar por la coerción, han forjado una nueva estrategia de marketing. Esconden su viejo anhelo interminable de poder detrás de una nueva narración: la necesidad de separarse radicalmente del capitalismo individualista, intensivo en energía y neoliberal. La élite global está acumulando todos los bienes que aún le faltan, confiscando las libertades civiles y concentrando todo el poder en sus propias manos, sin embargo, este golpe se está organizando dentro de una nueva narrativa de preocupación por el cambio climático y la biodiversidad, dedicada al bien común, hostil al individualismo egoísta y negativa cuando se trata del libre mercado. Dicho de otra manera: comunitario. De hecho, el mensaje de Francisco al mundo personifica este nuevo tipo de relaciones públicas de “capitalismo responsable”.

El papa de los confinamientos, el seguimiento de contactos, los experimentos médicos forzados y la segregación

El Papa Francisco emergió, a finales del invierno de 2020, como una de las principales voces públicas a favor de las llamadas restricciones sanitarias que se implementaron en todo el mundo en ese momento por las agencias nacionales de salud pública y los gobiernos, de acuerdo con la guía de la OMS. Cuando, para gran consternación de muchos católicos, los gobiernos comenzaron a prohibir las reuniones religiosas, el Papa no perdió tiempo en intervenir en el asunto con toda su autoridad a favor de estas políticas. Por primera vez en la historia, un Sucesor de Pedro, junto con los poderes seculares, prohibió a los católicos ir a misa, o a cualquier otra ceremonia, incluso a la Vigilia Pascual, pidiendo a la gente que se mantuviera “obediente” a las medidas de confinamiento de sus gobiernos. Los pocos obispos, como Bp Schneider, que se atrevieron a oponerse a estas restricciones serían regañados o ignorados, ya que eran conservadores cuyas palabras eran fáciles de despreciar a los ojos de los principales medios de comunicación. Por ejemplo, Abp Viganò se apresuró a exponer públicamente esta colusión entre el papado actual y el gobierno corporativo global, pero los principales medios de comunicación se aseguraron de que su mensaje no llegara a buen puerto.

El eslogan favorito de su predecesor polaco había sido “No tengas miedo”, pero el papa argentino no tuvo reparos en unir su voz al coro de todos los que cantaron, como el ex secretario de salud británico Hancock o su homólogo francés Véran, la antífona compuesta por “expertos en salud”: ¡Ten miedo! Una antífona de la que el verso podría haber sido: Hasta que tengamos una vacuna, no tenemos otra opción para frenar la tasa de infección que el nuevo enfoque de XI Jinping.

En noviembre de 2020, Francisco se encargó de defender la táctica china del escepticismo del público en general en el tan consensuado New York Times: “¡Como si las medidas que los gobiernos deben imponer por el bien de su pueblo constituyeran algún tipo de asalto político a la autonomía o la libertad personal!” La gente está atrapada en el confinamiento, las familias no pueden reunirse, los ritos colectivos son desterrados, los ancianos mueren en aislamiento, las empresas familiares están destrozadas, miles de jóvenes son empujados a suicidarse, pero es por su propio bien. Los pocos gobiernos que se atrevieron a no ceder al pánico, y no cumplieron con las directivas del PCCh y la OMS, fueron severamente castigados por Bergoglio como “gobiernos que ignoraron la dolorosa evidencia de muertes crecientes, con consecuencias inevitables y graves”.

Desde entonces, se ha convertido en el firme defensor de la campaña de experimentación genética universal conocida como vacunación, incluso para niños. Ni una palabra sobre el éxito de los tratamientos tempranos probados en países pobres. Ni una palabra sobre la letalidad extremadamente baja del SARS-CoV2. Y, por supuesto, ni una palabra sobre la naturaleza altamente experimental de las inyecciones génicas inventadas por Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Johnson & Johnson. Una vez más, Bergoglio no vacila ni un ápice de la narrativa oficial golpeada implacablemente dentro de los principales medios de comunicación: el mundo se enfrenta a una amenaza desalentadora; quédate en casa o al menos practica el “distanciamiento social”, acepta el seguimiento de contactos y usa una máscara; la vacunación universal es el único camino hacia la salvación.

Desea imponer a cada ser humano una experimentación genética, ya sea a través del marketing, el chantaje o la simple coerción.

En su libro de entrevistas Oltre la tempesta, Francisco, junto con los HSH y los políticos, le dice al público que “crea en la ciencia“. El Sucesor de Pedro pone su fe y esperanza en los anuncios triunfales de Pfizer o Moderna, tal como lo habrían hecho sus predecesores con los artículos del Credo Cristiano: “Necesitamos recuperar nuestra esperanza y fe en la ciencia hoy: gracias a la vacuna, lentamente encontraremos nuestro camino hacia la luz”. No podemos, ni siquiera por un segundo, suponer que eligió esta expresión “fe y esperanza” por accidente. De la boca de un Papa, tales palabras sólo pueden referirse a las dos primeras virtudes cristianas conocidas como las virtudes teologales.

Francisco ejerce toda su influencia para fomentar la política global implementada por los gobiernos del G20 (y bastantes más). Al igual que los otros jefes de Estado, desea imponer a cada ser humano una experimentación genética, ya sea a través de la comercialización, el chantaje o la simple coerción. En un famoso video, el Papa no se abstiene de describir la inyección como un “deber moral”, e incluso como un “acto de amor” (la tercera virtud teologal, como sucede). La peligrosidad potencial de dichas inyecciones no parece preocuparle en lo más mínimo. Tampoco cuál podría ser el resultado para los niños, ya que también desea verlos a todos recibiendo la inyección, incluso a los más pequeños. Y el Vaticano ahora tiene un mandato de vacunación.

Aún más sorprendente: la Congregación para la Doctrina de la Fe —la antigua Santa Inquisición— publicó un documento para eliminar cualquier reticencia que los fieles pudieran haber sentido a la idea de ser inyectados con un producto desarrollado a partir de células derivadas de fetos humanos abortados. Roma, por lo tanto, y todas las conferencias episcopales en el resto del mundo, para ajustarse a la ortodoxia oficial vaccinal predicada por personas como Bill Gates, no se retractaron de violar un tabú de dos mil años de ortodoxia católica sobre el aborto. Por la emergencia de salud pública. Una vez más, Francisco solo tuvo que lidiar con un puñado de obispos disidentes.

No es de extrañar entonces que Francisco esté muy a favor del pasaporte sanitario. Impuso dicho pasaporte dentro del territorio vaticano y en algunos seminarios. Además, como mencioné, la inyección experimental genética ahora es obligatoria en el Vaticano. A raíz de este mandato, algunas diócesis celosas, especialmente en Canadá, han comenzado a exigir pruebas de “vacunación” a los feligreses. En cuanto al chantaje, la violación de la privacidad, la vigilancia digital universal y la segregación social que implica el pasaporte sanitario, tales cosas no parecen molestar mucho a nuestro pontífice argentino.

Un Papa a la alianza global

¿Es este simplemente otro ejemplo de una institución que nada con el arroyo? Después de todo, el Papa simplemente está cantando la misma melodía que todos los demás jefes de estado occidentales. Pero hay más: Francis Bergoglio se ve a sí mismo como un socio activo de la gran agitación social y económica instigada por la gobernanza global a raíz de la crisis del Covid, y anunciada por el WEF bajo la marca ‘Great Reset’. Resulta que esta gobernanza global se supone que reúne a las “partes interesadas” públicas y privadas del mundo dentro de una “asociación”. Este último, que es más como una sumisión del Estado a la élite global corporativa, está destinado a permitir que la clase dominante gerencial tecnocrática decida el futuro del planeta lejos de cualquier proceso democrático. Esto es lo que llaman la Asociación Global Público-Privada (GPPP o G3P).

Los “capitalistas de las partes interesadas”, como les gusta llamarse a sí mismos, representan a los socios principales. Básicamente, estos son el complejo financiero y de Info Tech, es decir, la industria financiera (BlackRock, Vanguard y los bancos de inversión internacionales SIFI) en connivencia con Info Tech (Big Tech), bajo la égida de los bancos centrales (BIS, Fed, ECB y BoE), mientras que las grandes petroleras (y todas las industrias, como Big Food, dependiendo de ello) se encuentra en segundo plano. Se consideran responsables en su conjunto del bien común público mundial de una manera decisiva y vital. Estos directores ejecutivos y presidentes son los verdaderos responsables de la formulación de políticas. Los socios menores son los gobiernos y sus respectivos aparatos estatales (con la excepción de China, que ocupa una posición específica en la cadena alimentaria). Los Estados son una especie de “mandos intermedios” para el oligopolio corporativo global… La gobernanza global también depende en gran medida de instituciones internacionales como el FMI, el Banco Mundial, la OMC o la OCDE, ONG como la OMS y, por supuesto, las principales organizaciones sin fines de lucro privadas como la Fundación Bill & Melinda Gates, Wellcome Trust o la Fundación Rockefeller…

Y luego vienen las asambleas globales de las partes interesadas (a falta de una palabra mejor), entre las cuales el Vaticano espera tener rango. La tarea de estas organizaciones sin fines de lucro en particular es pensar en la agenda llevada a cabo por los socios principales y coordinar las decisiones de los encargados de implementar las políticas derivadas de esta agenda. En este momento, el principal es, sin duda, el Foro Económico Mundial (WEF), cuyo presidente de toda la vida, el Dr. Klaus Schwab, logró con el tiempo permitir que el Foro de Davos se convirtiera en el “centro” ineludible de dicha asociación global. Contrariamente a los clubes de bajo perfil como el Grupo de los Treinta de los banqueros centrales, el Grupo Bilderberg público-privado y la Comisión Trilateral, o la antigua Chatham House y el Consejo de Relaciones Exteriores, el WEF asume, con mucha publicidad, la misión con la que está dotado, en virtud de la “comunidad” corporativa a la que sirve. La gobernanza global no necesita esconderse por más tiempo. En realidad, el WEF está a cargo de sus relaciones públicas y, por lo tanto, está al frente de una gran campaña de marketing diseñada para empujar a la “sociedad civil” a dar la bienvenida a las nuevas políticas de gobernanza: el Gran Reinicio y el posterior 4ésimo Revolución Industrial . Sobre los escombros dejados por la crisis del COVID y gracias a la estrecha “ventana de oportunidad” que ofrece esta última, los capitalistas interesados podrán implementar un nuevo “capitalismo responsable” que trascienda tanto el keynesianismo como el neoliberalismo. O eso dicen.

Este glorioso futuro, soñado por las partes interesadas globales para “aquellos que no son nada”, como le gusta decir al presidente francés y a los Jóvenes Líderes Globales del WEF, Macron, se describe genialmente en las ahora famosas palabras de ida Auken del WEF como una era en la que uno “no posee nada, no tiene privacidad y la vida nunca ha sido mejor”. (https://medium.com/world-economic-forum/welcome-to-2030-i-own-nothing-have-no-privacy-and-life-has-never-been-better-ee2eed62f710). Un estilo de vida tan paradisíaco será generosamente regalado a los plebeyos, después de que el sistema económico actual colapse para siempre, por el gran cártel financiero que controla el oligopolio de las corporaciones multinacionales. Este último explotará un mercado cautivo global, después de la desaparición planificada de la mayoría de las pequeñas empresas independientes. Tal concentración absoluta de riqueza y poder en manos de la élite tecnocrática se logrará para siempre cuando se implementen monedas digitales totalmente controladas, la digitalización de objetos manufacturados (IoT: Internet de las cosas) y la digitalización de las actividades humanas (IoB: Internet of Bodies), lo que permite la minería continua de datos humanos a través de la tecnología blockchain. Es por eso que esta nueva era implicará el fin completo de nuestra privacidad en beneficio de la vigilancia digital total. En este futuro ideal, los humanos estarán encerrados en “ciudades inteligentes, pero sostenibles” para luchar contra el cambio climático y defender la biodiversidad. Comerán alimentos sintéticos pero eco-responsables (producidos por nuestros gigantes agro-empresariales ecológicos), y darán la bienvenida a las modificaciones que les permitan ser “aumentados”… Este golpe planetario, que también podría resumirse como la toma y monetización de todos los aspectos de la naturaleza, se lanzará —no hace falta decirlo— por “nuestro propio bien”. De ahí la insistencia del gobierno en establecer un capitalismo “verde” responsable, ético y de cero emisiones netas, dispuesto a dar a todos su oportunidad en la vida y listo para ofrecer una salud óptima para todos. Así es como las gigantescas corporaciones financieras e industriales, cuya infinita codicia ha hecho hasta ahora tan buen trabajo de destruir metódicamente el planeta y arruinar nuestra salud, pretenden apoderarse —para que estén mejor protegidos, por supuesto— de los últimos ‘activos’ (como los llaman) que se les escapan (plan verde para transformar el sistema financiero global). Nuestros cuerpos, nuestras libertades y los ‘comunes’…

Bueno, el Vaticano, como mencioné, está realmente interesado en mantener su rango entre las asambleas globales de élite gerencial, bajo la supervisión de los titanes financieros como BlackRock, junto con el WEF o Chatham House. Pero con una sutil dimensión “religiosa” y ética adornada por una venerable herencia. Una pátina tan prestigiosa es más que “financiable” a los ojos de todos estos tecnócratas que se encuentran a la vanguardia de la modernidad. Muy parecido a la ‘Meditación Consciente’ popularizada por Jon Kabta Zinn, ya bendecida por la élite gerencial de Davos. Francisco es capaz de otorgar a este último una garantía ética que es a la vez televisual y antigua. Estos son activos que la gobernanza global no está dispuesta a desdeñar, al igual que no desdeña el prestigio de las celebridades del mundo del espectáculo. Francisco no se compara del todo con figuras de Davos como Leonardo Di Caprio o Greta Thunberg, pero goza de algún tipo de popularidad planetaria, especialmente fuera de su Iglesia. Sin duda, el catolicismo está pasando por un fuerte declive, incluso en sus antiguos bastiones africanos o latinoamericanos, dentro de los cuales las Iglesias Evangélicas están dejando profundas abolladuras. Sin embargo, el Papa sigue siendo el único líder religioso cuya influencia se extiende a todo el mundo. Ninguna otra religión es capaz de presumir de tal liderazgo global. Gracias a un papado amable, el gobierno global es capaz de llegar al mundo entero desde la altura de la Sede de Pedro (y al menos a lo que queda del rebaño católico). Apuesto a que esto es apreciado por Klaus Schwab, quien se ve a sí mismo, en la involuntariamente hilarante oda cinematográfica a su propia gloria, Das Forum, como el vicario de la parroquia de la élite mundial.

El Papa del Gran Reinicio

Además de su papel como garantía moral, Francisco, pero no tan estridentemente, juega el mismo papel en el juego que la pobre Greta Thunberg, con quien al Foro de Davos le gusta asociarse. De la misma manera que ella, el actual Papa es un crítico acérrimo del sistema económico actual y un defensor de un mundo sostenible de cero emisiones netas. Como mencioné, este es precisamente el tipo de narrativa que los responsables políticos globales, como el CEO de BlackRock, Larry Fink, han decidido secuestrar para vendernos la gran transformación que desean implementar.

Como era de esperar, el Vaticano está estrechamente vinculado con el mundo financiero internacional: desde 2006, la APSA (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, la entidad encargada de administrar las enormes carteras bursátiles e inmobiliarias del Vaticano) podía confiar en Peter Sutherland como Asesor Especial. Un fuerte defensor de la política de “fronteras abiertas”, también fue nombrado para presidir la Comisión Católica Internacional sobre Migraciones desde 2015 hasta su muerte en 2018. Este padre de la globalización fue anteriormente presidente del GATT, luego cofundador de la OMC, pero también presidente de BP y Goldman Sachs, y no hace falta decir que fue miembro de la Junta de la Fundación del WEF, entre muchas otras cosas…

Del mismo modo, en 2021, el Papa Francisco nombró a un colaborador de la Agenda del WEF, el economista muy maltusiano Jeffrey Sachs, para la misma Academia Pontificia de Ciencias Sociales (Jeffrey Sachs, quien resulta ser el director del Comité de Covid de The Lancet y también amigo de Peter Daszak, presidente de Ecohealth-Alliance, a quien Sachs nominó por un tiempo al frente de la comisión de The Lancet sobre los orígenes de la pandemia, el mismo Daszak que supervisó la financiación de la investigación ‘Gain of Function’ del coronavirus en Wuhan, porque de hecho es un mundo pequeño).

Espera ser uno de los comunicadores de la gran transición empaquetada por Klaus Schwab bajo la marca ‘Great Reset’

En cuanto al propio Francisco, el WEF pudo hacer uso de su imagen planetaria, ya que Francisco envió un mensaje a la Cumbre anual de Davos en no menos de cuatro ocasiones. Además, una mesa redonda de Davos es presidida por un delegado del Vaticano cada año.

Una vez más, parece ser un fiel portavoz de la narración del WEF. Espera ser uno de los comunicadores de la gran transición empaquetada por Klaus Schwab bajo la marca ‘Great Reset‘. La introducción de la encíclica Fratelli Tutti (octubre de 2020) es bastante reveladora a este respecto: “… la pandemia de Covid-19 estalló inesperadamente, exponiendo nuestras falsas garantías. Aparte de las diferentes formas en que varios países respondieron a la crisis, su incapacidad para trabajar juntos se hizo bastante evidente. A pesar de toda nuestra hiperconectividad, fuimos testigos de una fragmentación que dificultó la resolución de problemas que nos afectan a todos. Cualquiera que piense que la única lección que hay que aprender es la necesidad de mejorar lo que ya estábamos haciendo, o de refinar los sistemas y regulaciones existentes, está negando la realidad”.

Según Bergoglio, el elemento crucial de esta mutación es precisamente el establecimiento de una gobernanza global de asociación público-privada. En su mensaje de 2021 al Banco Mundial y al FMI, enmarcado dentro de todo el pathos comunitario, afirma que el actual despliegue de la experimentación genética abre una ventana perfecta a esta asociación global (desprovista de demasiadas restricciones democráticas): “necesitamos especialmente una solidaridad de vacunas justamente financiada, ya que no podemos permitir que la ley del mercado tenga prioridad sobre la ley del amor y la salud de todos. Aquí, reitero mi llamado a los líderes gubernamentales, las empresas y las organizaciones internacionales para que trabajen juntos en el suministro de vacunas para todos, especialmente para los más vulnerables y necesitados (Mensaje Urbi et Orbi, Día de Navidad de 2020). Espero que en estos días vuestras deliberaciones formales y vuestros encuentros personales den muchos frutos para el discernimiento de soluciones sabias para un futuro más inclusivo y sostenible. Un futuro donde las finanzas estén al servicio del bien común, donde los vulnerables y los marginados se coloquen en el centro, y donde la tierra, nuestra casa común, esté bien cuidada”.

Es un leitmotiv. Juan XXIII (encíclica Pacem in terris), el Concilio Vaticano II (Constitution Gaudium et spes) y también Benedicto XVI (encíclica Caritas in veritate) compartían la creencia de que estamos en “necesidad urgente de una verdadera autoridad política mundial” (Caritas in veritate § 67). Sin embargo, Bergoglio, en su encíclica Laudato Si’ de 2015, o en su mensaje a la ONU el mismo año Por una Ecología Integral, pide implacablemente una gobernanza global más fuerte, especialmente frente al cambio climático. Este llamado a los responsables políticos para una movilización contra el calentamiento global es un aspecto de una denuncia más general de la economía de libre mercado, junto con el consumismo y la competencia comercial que son parte integral de ella. Una vez más, esta narrativa “progresista” está totalmente en línea con la agenda de la élite global: el consumismo y la competencia no encajan con un mercado cautivo en manos de un oligopolio; mientras que las amenazas climáticas o infecciosas que se supone que son nuestra némesis actual representan la etapa final de la historia de los estados-nación de Westfalia.

Lógicamente, Francisco pide el nacimiento de un nuevo orden mundial de las ruinas dejadas por la ‘pandemia’: “Tengamos todos en cuenta que hay algo peor que esta crisis: el drama de desperdiciarla. No podemos salir de una crisis igual que antes: o salimos mejor o salimos peor”. Es difícil dejar de reconocer la narración ahora familiar del presidente del WEF, Klaus Schwab: “La pandemia representa una rara ventana de oportunidad rara para reflexionar, reimaginar y restablecer nuestro mundo”. Además, el Papa Francisco se unió al coro de líderes mundiales (o ex líderes), Joe Biden, Kamala Harris, Nancy Pelosi, Boris Johnson, Matt Hancock, Justin Trudeau, Mark Rutte, Jacinda Ardern, Bill Gates, Tony Blair, el Príncipe Harry, Antonio Gutteres, Obama, Hilary y Bill Clinton, Sadiq Khan, etc. suplicando que “reconstruyamos mejor” una vez que termine la “pandemia”. Por ejemplo, según Francisco, “el camino hacia la salvación de la humanidad pasa por la creación de un nuevo modelo de desarrollo, que sin duda se centra en la convivencia entre los pueblos en armonía con la Creación” (Dios y el mundo venidero) y, por lo tanto, pasa por las políticas defendidas por la gobernanza global, como la Renta Básica Universal (a raíz de la crisis del Covid, por supuesto).

El Papa de Bayer-Monsanto: un punto de inflexión histórico

Las crisis internas no son algo nuevo para el papado. Roma, durante mucho tiempo, se convirtió en una herramienta en manos de pontífices hambrientos de poder llenos de ambiciones terrenales, o por el contrario una herramienta en manos de un príncipe necesitado de posición apostólica. Se sabe que la Santa Sede, una o dos veces, ha buscado ayuda o compromiso externo bastante vergonzoso. En 1830, Pie VIII condenó a los insurgentes católicos polacos para complacer al zar. En 1888, León XIII excomulgó a los manifestantes católicos irlandeses para ganarse el favor del Imperio Británico. Desde entonces, el Vaticano ha estado preparado para entablar largas negociaciones con Lenin, llegar a un acuerdo con Mussolini y firmar un concordato con Hitler. Sin embargo, este es un punto de inflexión: nunca antes un Papa había tenido la tentación de abrazar las ideologías de los regímenes con los que ha perseguido un acuerdo. Nunca el papado ha sido impulsado por la ambición de difundir su agenda.

Hoy, sin embargo, una institución que proclama su jurisdicción universal sobre los cristianos se esfuerza al mismo tiempo por asociarse con una gobernanza global tecnocrática que prospera bajo la égida de las grandes corporaciones. Roma se ve a sí misma como una especie de socio “espiritual” de la élite corporativa que aspira a dominar completamente el planeta. Esta afiliación a la agenda global fue reconocida formalmente cuando Lynn Forester de Rothschild lanzó el Consejo para el Capitalismo Inclusivo con el Vaticano, “bajo la guía” del Papa Bergoglio y el Cardenal Turkson. Alrededor del Papa, y alrededor de la comunidad más pequeña de los “Guardianes del Capitalismo Inclusivo”, el Consejo reúne a los “líderes empresariales y del sector público del mundo”, en particular los CEOs en busca de un capitalismo “sostenible”, “resiliente”, “inclusivo”, “responsable”, “equitativo” y “justo” (espero no perderme una palabra clave), como los CEOs de Johnson & Johnson, Merck, Bank of America, BP y Bayer-Monsanto (cuya experiencia ética y ambiental es reconocida en todo el mundo). A su lado, encontramos a los presidentes de las Fundaciones Ford y Rockefeller, y al heraldo de la industria financiera Net-Zero, el omnipresente Mark Carney. El Concilio “es una colaboración histórica de CEOs y líderes globales inspirados por la guía moral de Su Santidad el Papa Francisco. El nuestro es un imperativo moral y de mercado para hacer que las economías sean más inclusivas y sostenibles con un movimiento de acciones audaces y dirigidas por las empresas que abarquen el ecosistema económico”.

El Papa Bergoglio está orquestando una campaña de marketing para la agenda de la gobernanza global

La fundadora y presidenta de ‘The Council’ (como dicen), Lynn Forester de Rothschild, socia gerente de Inclusive Capital Partners (y amiga de Jeffrey Epstein desde hace mucho tiempo), afirma que “el capitalismo ha creado una enorme prosperidad global, pero también ha dejado a demasiadas personas atrás, ha llevado a la degradación de nuestro planeta y no es ampliamente confiable en la sociedad. Este Concilio seguirá la exhortación del Papa Francisco para escuchar ‘el grito de la tierra y el grito de los pobres’ y responder a las demandas de la sociedad de un modelo de crecimiento más equitativo y sostenible”. Como era de esperar, su sitio web (‘compromisos’) está muy alineado con los diecisiete Objetivos Globales de la ONU y el WEF para 2030. Nuestros “capitalistas inclusivos”, como el WEF, esperan mostrar una narrativa que pretende ser percibida como “izquierdista” o al menos comunitaria: insisten en que los grandes motores económicos modernos deben rendir cuentas por su impacto en el medio ambiente, especialmente en el clima; por su elección de incluir a todo tipo de minorías; por su disposición a dar a todos una oportunidad; por lo que hacen para acoger a los refugiados… De la misma manera, Francisco, la figura paterna sonriente y benevolente del “capitalismo responsable”, desea ser percibido como el Papa amigable con los homosexuales, un amigo de los migrantes y el “Papa verde” conocido por su militancia incondicional contra el cambio climático. En otras palabras, el Papa Bergoglio está orquestando una campaña de marketing para la agenda de la gobernanza global.

La misma narrativa, con todas sus palabras clave, se muestra en los documentos del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral creado en 2016 con la fusión de varias otras comisiones romanas, y presidido por el mismo Cardenal Turkson del Consejo de Capitalismo Inclusivo. “El Dicasterio […] expresa la preocupación de la Santa Sede por las cuestiones de justicia y paz, incluidas las relacionadas con la migración, la salud, las obras de caridad y el cuidado de la creación”. En particular, el Papa pide al Dicasterio que “exprese la solicitud y el cuidado de la Iglesia por toda la familia humana frente a la pandemia de COVID-19“. De hecho, “la pandemia de COVID-19 es la crisis definitoria de esta generación”. Por lo tanto, el objetivo del Dicasterio es supervisar “la investigación y los estudios de la actual epidemia de COVID-19 y sus problemas relacionados y pensar en una sociedad y un mundo post Covid-19, especialmente en áreas de ecología, economía, trabajo, salud, política, comunicaciones y seguridad” (vaticano-covid-19).

El papa de la 4ª Revolución Industrial y el transhumanismo

¿Con quién debemos reflexionar sobre esta futura ‘sociedad y mundo post-Covid’? Bueno, por ejemplo, con la NPO romana humanity2-0.org, “desarrollada” por el padre Philip Larrey.

“Desarrollado en colaboración con el Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede y un consorcio de líderes y luminarias, Humanidad 2.0 busca unir a la humanidad en la causa común de realizar un mundo mejor para nuestros niños”. Y dado que “Humanity 2.0 es un vehículo para facilitar las empresas de colaboración entre los sectores público, privado y religioso tradicionalmente aislados”, los CEOs como los de CISCO, Virgin o Publicis, se han unido para bendecir esta asociación con su poder corporativo. No hay referencia al cristianismo en su sitio web, visto por una figura de la diosa Atenea, sino una breve cita de Tomás de Aquino.

Su presidente, el padre Larrey, es sacerdote y decano de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad latran, pero también apóstol de la 4ª Revolución Industrial (actoninstitute.it), querida en el corazón de Klaus Schwab. Es autor de Artificial Humanity, un libro donde muestra su fe en la Inteligencia Artificial del futuro —como entidad dotada de inteligencia real—, pero espera que siga siendo humana.

Francisco, mientras proclama su fe en lo que él cree que es la tecnología del mañana y la IA en particular, parece estar citando al padre Larrey casi textualmente, agregando solo su propio tono comunitario personal. En un breve videoclip, el Papa invita a los cristianos a “orar por una IA ‘humana’”. Porque “la robótica puede hacer posible un mundo mejor si se une al bien común. […] Oremos para que el progreso de la robótica y la inteligencia artificial sirva siempre a la humanidad. Podríamos decir: que ‘sea humano’”. En una Cumbre de Davos, pero en el contexto del creciente desempleo debido a la automatización, declaró que “la inteligencia artificial, la robótica y otras innovaciones tecnológicas deben emplearse de tal manera que contribuyan al servicio de la humanidad y a la protección de nuestra casa común, en lugar de lo contrario” (Foro de Davos 2018). No estamos muy lejos del credo transhumanista defendido por sus portavoces de los principales medios de comunicación, como Yuval Noah Harari. La IA podría ser realmente peligrosa, sin embargo, para que la plebe esté protegida de sus males potenciales, necesitamos que la élite tecnocrática esté a cargo …

La ideología transhumanista, en particular su creencia en el futuro advenimiento de una Gran Convergencia Biodigital, es un punto clave de la 4ª Revolución Industrial predicada por el WEF. El humano y la máquina tendrán que fusionarse a través de la minería de datos, con la ayuda de la edición del genoma y los implantes digitales, para que podamos dar a luz a un “humano aumentado”. Se eliminará la barrera entre las entidades biológicas aleatorias y las tecnologías digitales programables. La idea misma de la vida, así como la de la libertad, son obsoletas: la vida y, en particular, el alma humana no son más que algoritmos extremadamente complejos extraídos de reacciones químicas y electromagnéticas. Quien domine los datos de estos algoritmos podrá así ‘hackear’ a los seres humanos, como dice Yuval Noah Harari, en un discurso pronunciado a sus maestros de Davos en 2018. Además, incluso la esperanza transhumanista en una vida eterna, cumplida ya sea a través de la prevención del envejecimiento celular o a través de la “emulación del cerebro completo”, está comenzando a atraer grandes inversiones de grandes empresas. Pero, incluso con mucha imaginación, parece bastante difícil reconciliar estos sueños con la enseñanza de los predecesores de Francisco.

Esto no impidió que el Padre Larrey presidiera dos reuniones impartidas en Roma en el Colegio Teutónico, junto con Carlos Moreira y David Ferguson, bajo el patrocinio de una misteriosa Conferencia de Líderes Globales de Élite. Tanto Moreira como Ferguson son famosos por ser defensores del transhumanismo, por haber sido coautores del Código Transhumano y por haber creado el Think Tank oiste que forma parte de la galaxia del WEF. El primero, celebrado en julio de 2019, versó precisamente sobre el Código Transhumano. Los mismos celosos apóstoles de la futura utopía tecnocrática regresaron en octubre de 2021 para discutir la ‘Tecnología que empodera a la humanidad’…

‘Para que las cosas sigan igual…’

¿Cómo pudo el papado transformarse tan radicalmente? Es una pregunta desafiante para el historiador. Los diversos escándalos eclesiásticos en los que Bergoglio está personalmente involucrado podrían proporcionarnos el comienzo de una explicación. Este Papa es conocido por encubrir hasta el amargo final los crímenes perpetrados por altos prelados (McCarrick, Zanchetta, Maradiaga y muchos más), aunque todos ellos se enfrentaban a graves y bien documentadas acusaciones de abuso sexual o corrupción financiera, o incluso ambas. Solo la plena exposición pública hizo posible su despido. Bergoglio surgió como lo que realmente es: un burócrata dispuesto a proteger a sus compañeros colaboradores a cualquier precio. Por otro lado, este es el mismo hombre que estaba tratando de complacer a la opinión pública mientras fortalecía la política de Roma contra los abusos sexuales cometidos por sacerdotes comunes. Un comunicador decente, como lo son la mayoría de los altos directivos modernos, siempre está listo para sacar a su institución de problemas con una narración bien practicada.

Los conservadores religiosos que están preocupados por la exhibición de estatuillas de la Pachamama en una iglesia cerca del Vaticano no tienen por qué estarlo. Tales exhibiciones no constituyen una declaración de sincretismo ni de neopaganismo ecológico. No más que las ruidosas promesas públicas a la “defensa del planeta”, “contra el cambio climático” o “a favor del medio ambiente” organizadas por los llamados actores financieros o industriales. Francisco no adora a la Madre Tierra más que a sus socios del sector privado, empeñados en una apropiación masiva de los bienes naturales que quedan. Esto es puro giro.

Sin embargo, el mundo está cambiando y Roma también está cambiando. Claramente, la cima de la jerarquía católica no quiere tomar una posición contracultural: preferiría seguir la ideología dominante, incluso al precio de tragarse una cierta cantidad de transhumanismo. ¿Estuvo el jesuita Bergoglio una vez bajo la influencia del cientificismo místico de Teilhard de Chardin S.J.? Quizás. Sin embargo, hay otra razón más simple para este movimiento. El papado es ahora en realidad extremadamente débil y Francisco no puede aceptar esto. En todo el mundo, las iglesias están vacías o vaciándose, incluso en sus antiguos bastiones como América Latina. Las únicas comunidades que sobreviven son pequeñas, dispersas y muestran una buena cantidad de conservadurismo, incluso a veces tradicionalismo. El Vaticano, como tal, se ha convertido en una institución terriblemente obsoleta, no muy adecuada para el tamaño y el alcance de las comunidades que se supone que debe supervisar. Aunque continúa haciéndolo, frente a las estadísticas oficiales, el Papa no está realmente en condiciones de hablar a la humanidad como si todavía fuera una autoridad espiritual y moral seguida en todo el mundo por más de mil millones de fieles. La única carta que queda en su mano, en un mundo secularizado, es lo que todavía representa en teoría, pero no en la realidad: un cierto aura asociada con su sotana blanca, la Plaza y Basílica de San Pedro, el palacio del Vaticano, la Capilla Sixtina, los Guardias suizos (¡siempre que estén ‘vacunados’, por supuesto!) y las universidades pontificias.

Está dispuesto a cooperar activamente en la aplicación de un sistema totalitario global.

Toda la existencia de Bergoglio es una vida de cumplimiento de las estructuras jerárquicas a las que se adhirió. Su carrera se basa en una conformidad constante y fiel con las sucesivas narrativas dominantes por las que pasó: desde la narrativa populista de Perón (papa Francisco el Dictador) hasta la narrativa elitista de Schwab. El catolicismo es ahora demasiado débil para poder proporcionarle una ideología socialmente hegemónica, mientras que al mismo tiempo su instinto burocrático más profundo le impide alejarse del pensamiento grupal contemporáneo. Además, si Francisco hubiera optado por dedicarse a la pequeña minoría católica que aún existe, habría corrido el riesgo de empujar a la antigua Roma pontificia al olvido y al anonimato a los ojos del público en general. Esa no fue una elección que un hombre del aparato como él podría haber hecho. Su deseo era permanecer fiel a Roma como él la ve: una institución líder en el mundo, como lo era antes. Francisco, por lo tanto, ha optado por tratar de convertirse en uno de los “interesados” de la gobernanza global. Por lo tanto, está dispuesto a impartir lo que queda del prestigio eterno de su posición a sus nuevos socios corporativos gigantescos. Por lo tanto, está dispuesto a cooperar activamente en la aplicación de un sistema totalitario global, en última instancia basado en la vigilancia digital y las experimentaciones genéticas que están matando a millones de personas. ‘Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi!‘ *

* “Para que las cosas sigan igual, las cosas tendrán que cambiar”, Giuseppe Tomasi di Lampedusa

