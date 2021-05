–

No tuvieron compasi贸n ni con los viejos. Francisco Portales Sirgado, maestro libertario de 69 a帽os de edad, a punto de cumplir los 70, muri贸 en la llamada C谩rcel Nueva de Valladolid, el 18 de marzo de 1941, a las 3 de la ma帽ana. El m茅dico de la prisi贸n determin贸 en su autopsia como motivo de la muerte 鈥渃olapso cardiaco a causa de una insuficiencia mitral鈥. Sin embargo, algunos de sus compa帽eros de c谩rcel, testigos de los hechos, le contaron a su familia que la verdadera causa de su asesinato fue una paliza propinada por estar ense帽ando a leer a otros presos.

Sabemos de su vida y de su muerte gracias al libreto publicado en el invierno de 2019 por el Grupo de Memoria Hist贸rica de CNT Valladolid, Francisco Portales Sirgado, El Maestro libertario, que se nutre en gran medida de la informaci贸n aportada por Mar铆a Luisa Hern谩ndez Portales, familiar directa de Francisco y una descendiente m谩s de una prol铆fica familia con ideales libertarios, con mujeres tan reconocidas como Suceso Portales Casamar, cofundadora de Mujeres Libres y que ya cuenta con una plaza con su nombre en M茅rida. Otros reconocidos miembros de esta familia fueron Francisco Portales Casamar, de la UGT, asesinado el 23 de agosto de 1936 en la Sevilla fascista junto a su cu帽ado Rafael Herrera Mata, marido de Luisa Portales Casamar, poeta, impresor y amigo personal de Federico Garc铆a Lorca, Luis y Juan Portales Casamar, afiliados a las Juventudes Libertarias y luego a la CNT en la clandestinidad, Hortensia Portales Casamar, maestra que tambi茅n sufri贸 el destierro junto a su marido y Acracio Ruiz Guti茅rrez, compa帽ero de Suceso Portales y muy ligado a Cipriano Mera y al MLE (Movimiento Libertario Espa帽ol en el exilio).



Todo comenz贸 en Zah铆nos, en el suroeste de la provincia de Badajoz, entre Oliva de la Frontera y Jerez de los Caballeros, tierra roja de barbechos y de paredes blancas, encaladas de los pueblos, montes bajos donde vacas, cabras y ovejas herbajean por dehesas con nombres como Herrumbre y Gamonosa, carrasqueras y olivares entre los que laboran por igual hombres que mujeres, con tareas como la limpia, el desmamone, el alza, la bina, el maquineo, propias del campo y de sus penurias.

All铆, el 10 de mayo de 1871, hace ahora 150 a帽os, naci贸 Francisco Portales Sirgado, hijo de un Inspector de Educaci贸n de Badajoz, Juan Portales, cesante desde 1867 (1), y de la maestra del pueblo, Catalina Sirgado. Con tales ascendientes, su destino estaba escrito: ser铆a maestro en su pueblo y morir铆a maestro, tratando de ense帽ar a los dem谩s. Entre esos dos momentos su vida es un camino hacia las ideas libertarias, como la de tantos hombres y mujeres que, entre finales del siglo XIX y principios del XX fueron descubriendo y caminando hacia una nueva aurora que les promet铆a libertad, igualdad y fraternidad. Lo de la verdad, la justicia y la reparaci贸n es algo que todav铆a est谩 por venir.

Francisco Portales Sirgado hizo ese camino en un carro de dos ruedas: la de la pol铆tica y la de la ense帽anza. Con 19 a帽os, el 22 de septiembre de 1889, fue nombrado maestro interino de su pueblo. Dos d铆as antes renunci贸 voluntariamente al acta de concejal que ten铆a en el ayuntamiento, por considerar 鈥渆ste cargo incompatible con el de maestro鈥. Volver铆a a ser concejal en 1902 y en 1906, siendo nombrado alcalde en dos ocasiones: en julio de 1909 y en enero de 1910, cargo del que fue cesado y suspendido el 9 de octubre de 1911, como resultado de su procesamiento y por orden del Juez de Instrucci贸n (2). La causa: a principios de septiembre de 1910, siendo alcalde, orden贸 la detenci贸n de un propietario de Zah铆nos, Manuel Matamoros, miembro tambi茅n de la sociedad obrera 鈥淓l Progreso鈥, una sociedad que el mismo Francisco Portales hab铆a contribuido a fundar en 1902 y de la que lleg贸 a ser vicepresidente en 1905. En un turbio asunto a煤n sin resolver, el alcalde impidi贸 que la sociedad El progreso celebrara unas asambleas (3), poniendo mil impedimentos y finalizando con la detenci贸n de Matamoros, hecho por el que el maestro-edil fue primero cesado y luego juzgado, el 3 de junio de 1914, en juicio por jurados en el Juzgado de Jerez de los Caballeros (4). El delito: detenci贸n arbitraria.

En ese mientras tanto se cas贸 con una pariente lejana, Luisa Casamar Portales, tambi茅n paisana y mujer de gran cultura, con la que lleg贸 a tener 14 hijos, de los que no todos sobrevivieron, pero que gozaron de una educaci贸n adelantada a la 茅poca. Testigo de esa educaci贸n y de las ideas de la familia Portales Casamar es la suscripci贸n de Francisco al peri贸dico anarquista Tierra y Libertad y de la suscripci贸n de su hija Hortensia, que despu茅s ser铆a tambi茅n maestra, a la revista libertaria Humanidad Nueva, cuyos ejemplares llegaban a Zah铆nos desde Valencia por v铆a de compa帽eros paqueteros que recib铆an la revista en Jerez de los Caballeros (5).



A trav茅s de este peri贸dico, Tierra y Libertad, sabemos tambi茅n del inter茅s de Francisco Portales por la nueva pedagog铆a que se estaba desarrollando en La Escuela Moderna de Barcelona, cuya direcci贸n (calle Bail茅n, N潞 56, Barcelona) se le facilita en el mismo peri贸dico con el fin de cartearse, incluso m谩s all谩 del cierre gubernamental de dicha escuela y del procesamiento de Ferrer i Gu脿rdia.

Las ideas de Ferrer i Gu脿rdia estaban presentes desde inicios de siglo en Badajoz a trav茅s de las escuelas racionalistas (6). Aparte de Francisco Portales, hubo otros extreme帽os que tuvieron relaci贸n directa con el fundador de la Escuela Moderna. Sabemos de ellos gracias a las anotaciones hechas por Ferrer en su cuaderno agenda de direcciones del a帽o 1901 (7).

Cartel llamando a la lectura del Ministerio de la Instrucci贸n P煤blica de la Rep煤blica.



Algunos de estos extreme帽os fueron el cacere帽o Ventura Vega (C谩ceres), Lorenzo Pinto (calle Afligidos, n潞 65, Badajoz) y 脕ngel Gonz谩lez (Plaza Mayor, n潞 36, Badajoz), miembro destacado de 鈥淟a Germinal Obrera鈥 que se autodefin铆a en los m铆tines como 鈥渙brero anarquista dispuesto a morir por sus ideas si es preciso鈥 (8).

Tras su vida pol铆tica y escolar en Zah铆nos, Francisco Portales Sirgado es destinado en calidad de maestro nacional a diversos colegios, recorriendo el territorio espa帽ol y recalando en peque帽as escuelas como la del pueblo leon茅s de Santa Martas o la de Sesn谩ndez de T谩bara, en la Sierra de la Culebra de Zamora, donde nacer铆a su 煤ltimo hijo, de nombre Juan. Seg煤n consta en el libreto editado por la CNT de Valladolid, su salario anual como docente hasta el 1 de junio de 1931 fue inferior a las 3.000 pesetas, fecha en la que se le aument贸 el sueldo como resultado de la reforma escolar y dignificaci贸n de la labor de los maestros y maestras llevada a cabo por la II Rep煤blica, empe帽ada en mejorar la ense帽anza y hacerla llegar hasta el 煤ltimo rinc贸n de Espa帽a.

Durante todo este tiempo, desde su salida de Zah铆nos, sus hijos e hijas han ido creciendo y adoptando las ideas libres que en la que tanto su padre como su madre les han educado, implic谩ndose muchos de ellos en los movimientos sindicalistas y obreros del momento.

El 28 de julio de 1936, apenas diez d铆as despu茅s de la insurrecci贸n del ej茅rcito fascista, Francisco Portales Sirgado se afilia al sindicato 煤nico de ense帽anza de la CNT, convirti茅ndose en delegado de este sindicato en la Comisi贸n Provincial de Abastos de Guadalajara, dependiente de la Junta de Defensa, bajo el mando de F茅lix Pineda. All铆, en Guadalajara, estuvo desde noviembre de 1936 hasta abril de 1937, por lo que fue testigo de la derrota de los fascistas italianos ante las brigadas internacionales y los cuerpos comandados por Lister y Cipriano Mera, que lograron frenar el avance hacia Madrid y as铆 salvar la capital de una ca铆da segura.



Poco despu茅s, el 1 de octubre de 1938, Francisco Portales se afilia a la FAI, la Federaci贸n Anarquista Ib茅rica, y participa en la comisi贸n republicana formada para defender el patrimonio art铆stico de la provincia de Guadalajara.

A pesar de la guerra y de su implicaci贸n en la defensa de las libertades, no deja su oficio de maestro. La ocupaci贸n fascista le pilla en Y茅lamos de Arriba, pueblo de La Alcarria, donde sigue ejerciendo su labor docente. All铆 los sublevados le toman declaraci贸n el 30 de julio de 1939, traslad谩ndole primero a la prisi贸n de Brihuega y luego a la de Guadalajara. Ten铆a 68 a帽os.

En Brihuega se encuentra un importante n煤cleo ferroviario. Seg煤n narr贸 a CNT Valladolid Hortensia, hija de Suceso Portales, 鈥渓os sexagenarios que hab铆an sido detenidos, entre ellos Francisco, fueron trasladados en tren hasta el pueblo en unas condiciones vergonzosas para su edad鈥.

En su primera declaraci贸n afirm贸 sin ambages pertenecer al movimiento libertario. A la pregunta de si ha participado en formaciones pol铆ticas antes del 18 de julio de 1936, responde que no, pero afirma que propag贸 鈥渋deas pol铆ticas y sociales de emancipaci贸n y superaci贸n humanas鈥, un testimonio que evidencia su entereza y la convicci贸n de sus ideales.

En un nuevo interrogatorio en la prisi贸n de Brihuega del 29 de marzo de 1940, tratan de implicarle en los hechos sucedidos en la c谩rcel de Guadalajara, donde tras el bombardeo de la Luftwaffe del 6 de diciembre de 1936 se produjo un asalto ilegal a la c谩rcel y en el que fueron asesinadas 280 personas.

Sin embargo, Francisco Portales no hab铆a tenido nada que ver con aquellos hechos, que deb铆an parecerle, adem谩s, reprobables. Visto que no se le puede incriminar por tales sucesos, ni imputarle afiliaci贸n alguna a partidos pol铆ticos o sindicatos antes de la insurrecci贸n militar, se trata de demostrar su relaci贸n con la CNT-FAI, por lo que se repite constantemente un relato 鈥渟obre si portaba o no un gorro de miliciano rojo y negro a lo que responde afirmativamente鈥 (9).

Cabecera de la publicaci贸n Humanidad Nueva.



A partir de ese momento se inicia un proceso contra su persona, el 27 de mayo de 1940, en el que no solo se trata de relacionarle con las formaciones anarquistas, sino que tambi茅n se le acusa de 鈥渁diestrar a su hija Suceso en las armas de fuego, de registrar casas y de confiscar mobiliario para su oficina en la plaza de abastos, y de dejar para ello apartado su oficio de maestro鈥 (10).

El 26 de junio de 1940, con 69 a帽os reci茅n cumplidos, se le somete a un consejo de guerra, sin ninguna garant铆a para su defensa, por el que se le condena a una pena de 20 a帽os. El delito: 鈥渁uxilio a la rebeli贸n militar鈥. Poco despu茅s se le conmuta la pena por la de 12 a帽os y un d铆a y comienza a cumplirla en la c谩rcel de Guadalajara. Sin embargo, posiblemente debido a su avanzado estado de edad, se ordena que con fecha de 10 de marzo de 1941 sea trasladado al campo de concentraci贸n de la isla penal de San Sim贸n, junto a otros seis presos.

San Sim贸n ocupa un lugar preferente en la memoria del horror de los campos de concentraci贸n franquistas. Frente a la r铆a de Vigo, fue el cruel destino al que llegaron personas con enfermedad cr贸nica, discapacidad o de edad avanzada que supon铆an un estorbo en los penales de la dictadura franquista (11). Cientos de personas murieron en esta isla, de hambre, fr铆o, infecciones鈥 o, simplemente, a manos del carnicero que la dirig铆a (Fernando Lago B煤a) y del cura p谩rroco que la 鈥渁uxiliaba鈥, de quien algunos supervivientes contaron que acostumbraba a dar el tiro de gracia con su propia pistola a los moribundos. En una ocasi贸n, dado que uno de los que iban a fusilar no quiso confesarse, le destroz贸 el cr谩neo a golpes con un enorme crucifijo. Su nombre, para que quede grabado en el listado de los monstruos, era el del Padre Nieto, un jesuita vigu茅s.

Francisco Portales jam谩s llegar铆a a pisar aquella horrible isla. Durante su traslado recal贸 en la prisi贸n de Valladolid, conocida como la C谩rcel Nueva, sobre la que hay numerosos testimonios de tortura y cr铆menes impunes. Maestro de profesi贸n, hijo y padre de maestros y maestras, hizo lo que mejor sab铆a hacer: ense帽ar a leer a quienes en condiciones infrahumanas sobreviv铆an, como 茅l, a la venganza fascista. Aquello, para la nueva Espa帽a que empezaba a amanecer, supon铆a uno de los peores delitos. Ya lo pon铆a en grandes letras rojas un cartel de la Rep煤blica: 鈥溌eed! Combatiendo la ignorancia derrotar茅is al fascismo鈥.

El Bolet铆n Oficial de la Provincia de Guadalajara, en su n煤mero 133, del 3 de junio de 1940, public贸 la Orden de Depuraci贸n del Ministerio de Educaci贸n Nacional mediante la que se resolv铆a 鈥渓a separaci贸n definitiva del servicio y baja en el Escalaf贸n鈥 de Francisco Portales Sirgado. Dicha depuraci贸n debi贸 de serle comunicada en el consejo de guerra que le conden贸, dejando sin efecto su condici贸n como maestro nacional. La paliza que le dieron el 18 de marzo y por la que muri贸 fue, sin duda, por ejercer una profesi贸n para la que ya hab铆a sido inhabilitado.

Poco a poco la memoria, gracias al esfuerzo y a la labor de estos descendientes, rescata la impronta de esta familia libertaria, cuyo af谩n siempre fue, como declar贸 Francisco Portales cuando fue apresado, 鈥渓a emancipaci贸n y superaci贸n humanas鈥

Esa misma tarde fue enterrado sin ning煤n miramiento y sin avisar a ning煤n familiar en la fosa llamada de los pobres (parcela 89 del cementerio del Carmen de Valladolid). En aquellos d铆as, previos a su 煤ltimo viaje, seguramente ya conocedor del asesinato de algunos de sus hijos, debi贸 de recordar los tiempos de su infancia y juventud en Zah铆nos, donde pronto florecer铆a la jara y el tomillo, su tierra extreme帽a, a donde algunas de sus hijas volver铆an desterradas, mientras el resto de la familia, quienes quedaban vivos, iniciaba una di谩spora por los dif铆ciles caminos del exilio. Poco a poco la memoria, gracias al esfuerzo y a la labor de estos descendientes, rescata la impronta de esta familia libertaria, cuyo af谩n siempre fue, como declar贸 Francisco Portales cuando fue apresado, 鈥渓a emancipaci贸n y superaci贸n humanas鈥.

Inauguraci贸n de la Plaza Suceso Portales en M茅rida. La primera por la izquierda de la foto es Hortensia Portales, nieta de Francisco Portales Sirgado e hija de Suceso Portales Casamar.



Una de sus hijas, Luisa Portales Casamar, viuda de Rafael Herrera Mata, a quien mataron en la Sevilla fascista el 29 de enero de 1938, dej贸 escrito este poema, en recuerdo de su marido y de los compa帽eros asesinados con 茅l (12):

REMEMBRANZA

Muerte, que te llamas muerte.

Muerte, muerte carcelera.

La Luna te est谩 esperando

con su corte en su escalera.

Ponte roja de luceros

y anima tu faz escueta,

que hoy te llevan bien nutrida,

y galas de d铆as de fiesta.

En la c谩rcel de Sevillla

diez hombres la muerte esperan,

diez claveles reventones

de juventud y de ideas.

Por ellos un hombre justo

se atrevi贸 a pedir clemencia,

y contest贸 el que dictara

aquella infame sentencia:

鈥溌ue la descarga conmigo

la escuche Sevilla entera!鈥

Y aquel manojo, valiente,

paladines de nobleza,

cayeron en la estacada,

como millares cayeran.



A padres, hijos, hermanos

y sufridas compa帽eras

l谩grimas y represalias

les dejaron por herencia.

Sus edades, comprendidas

en el tiempo de la siembra,

veintiocho, treinta y tantos鈥

y un viejito de sesenta.

Han pasado tantos a帽os

que la memoria flaquea.

隆Valientes, seguid luchando

como los nuestros lo hicieran:

sin cr铆menes, noblemente,

con la cara descubierta

y evitando a vuestros hijos

los horrores de otra guerra!