De parte de Traficantes March 3, 2022 44 puntos de vista

Presentaci贸n del libro Franco desenterrado. La segunda transici贸n espa帽ola (Pasado&Presente, 2022). Con Sebastiaan Faber, Olga Rodriguez, Emilio Silva y Antonio Maestre.

En el nuevo Ateneo La Maliciosa (Pe帽uelas,12)

El auge de la ultraderecha, las fosas del franquismo, la parcialidad de la judicatura y de los medios, el Valle de los Ca铆dos, las batallas por la memoria de la guerra civil, el movimiento independentista catal谩n, el nuevo revisionismo hist贸rico… Faber se pregunta sobre todo ello, a la vez que propone una cuesti贸n profunda y m谩s amplia: 驴necesita Espa帽a una Segunda Transici贸n?

Un libro pol茅mico y absolutamente necesario que, con un enfoque mesurado y externo, se pregunta por los desaf铆os y problemas pol铆ticos y sociales que est谩 viviendo Espa帽a. Contiene 13 entrevistas a periodistas, historiadores y opinadores de diversos 谩mbitos y con distintas posiciones, entre los que destacan: Enric Juliana, Antonio Maestre, Jos茅 Antonio Zarzalejos, Cristina Fallar脿s, Marina Garc茅s o Ignacio Echevarr铆a. Gracias a ellos, Faber nos ayuda a analizar c贸mo entendemos y miramos a nuestro pasado y c贸mo nos enfrentamos a nuestro futuro.

Sebastiaan Faber es catedra虂tico de Estudios Hispa虂nicos en el Oberlin College. Es autor de diversos libros, entre los que destacan Exile and Cultural Hegemony: Spanish Intellectuals in Mexico, 1939- 1975 (2002), Anglo-American Hispanists and the Spanish Civil War: Hispanophilia, Commitment, and Discipline (2008) y Memory Battles of the Spanish Civil War: History, Fiction, Photography (2018). Preside los Archivos de la Brigada Abraham Lincoln (ALBA), de cuya revista es coeditor. Ha colaborado en distintos medios nacionales e internacionales, como, por ejemplo, CTXT: Contexto y accio虂n, La Marea, FronteraD, The Nation, Foreign Affairs, Conversacio虂n sobre la Historia y Public Books.