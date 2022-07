–

De parte de ANRed July 11, 2022 175 puntos de vista

Familias, estudiantes y docentes de la Escuela Secundaria 36 de Quilmes organizaron una acci贸n en la instituci贸n para visibilizar aquellos reclamos que refieren mejoras en la infraestructura edilicia y en las condiciones en las que la comunidad educativa desempe帽a sus actividades diaras. 芦Queremos visibilizar nuestro reclamo y que sea tomado urgencia. No queremos dar el mensaje que nos conformamos con lo que hay y seguimos, porque tenemos la fuerte convicci贸n que luchando tambi茅n estamos ense帽ando. Que sean los pibes y pibas con sus familias centrales en 茅ste reclamo para que no quede que es s贸lo un reclamo docente. La educaci贸n es un derecho y exigimos condiciones dignas禄 explic贸 una docente de la escuela. Por ANRed

脡sta ma帽ana la comunidad educativa de la Escuela N潞36 de Quilmes, municipio cuya intendente es Mayra Mendoza, realizaron un 芦frazadazo禄 para visibilizar las condiciones inadeacuadas en las que estudiantes y docentes desempe帽an sus actividades diarias.

En di谩logo con ANRed, Luciana, docente de la instituci贸n explic贸: 芦estamos en la Escuela N潞36 de Quilmes oeste, reunidos docentes, estudiantes y familiares movilizados por la misma inquietud que es pensar en la falta de condiciones dignas que tenemos a la hora de estudiar y trabajar. 脡sta es una situaci贸n que se repite en muchas escuelas del distrito y de la Provincia, no es un caso aislado. Los reclamos puntuales son: calefacci贸n adecuada en pleno invierno. Tenemos las estufas apiladas en un dep贸sito en la escuela y no fueron instaladas. A eso hay que sumarle ventanas que no cierran y algunas no abren. El desayuno es poco, las viandas que se dan al mediod铆a o la merienda a veces vienen en mal estado: rancias con gusto feo, sin manipulaci贸n bromatol贸gica, porque pierden al cadena de fr铆o. Es una situaci贸n compleja porque tenemos que pensar 驴qu茅 les estamos dando a nuestros pibes y pibas?, y 驴qu茅 es lo que merecen?. Una escuela de barrio merece las mismas condiciones los mismo recursos y las mismas posibilidades que cualquier otra escuela del centro del municipio. Queremos visibilizar nuestro reclamo y que sea tomado con la misma urgencia. No queremos dar el mensaje que nos conformamos con lo que hay y seguimos, porque tenemos la fuerte convicci贸n que luchando tambi茅n estamos ense帽ando. Que sean los pibes y pibas con sus familias protagonistas centrales en 茅ste reclamo para que no quede que es solo un reclamo docente禄.

芦Adem谩s nos faltan aulas. Tenemos un primer a帽o que esta cursando todos los d铆as en el edificio de la primaria y sabemos que 茅sta es una situaci贸n conflictiva, porque tiene que haber espacios separados y propios de cada nivel. Tenemos ba帽os clausurados, algunos no tienen las puertas que se traben, perjudicando la intimidad al momento de ir al mismo. Pensando tambi茅n en la construcci贸n de la sexualidad como una etapa clave en la adolescencia, que son las edades que transitan nuestros estudiantes en el nivel secundario. Exigimos a las autoridades que den respuesta, ya que por las v铆as burocr谩ticas nolas hemos tenido. Por 煤ltimo solicitamos que haya inversi贸n en materiales did谩cticos, herramientas y recursos que hacen que el aprendizaje en el aula sea mas enriquecedor. No tenemos conexi贸n a internet, tampoco tenemos libros actualizados o espec铆ficos de las 谩reas en el nivel secuendario. No queremos conformarnos, la educaci贸n es un derecho y exigimos condiciones dignas禄 agreg贸 la docente.

Finalmente Alberto, estudiante de la escuela tambi茅n brind贸 su testimonio para dar cuenta de las dificultades en las que se encuentra la instituci贸n. 芦Mi curso es 5to y estamos haciendo un frazadazo para reclamar que en mi colegio no tenemos estufas y no podemos estudiar con fr铆o. Falta papel higi茅nico en los ba帽os. En las aulas la pintura se cae禄manifest贸.