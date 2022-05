–

May 3, 2022

La Federaci贸n de Secundarios de Rosario convoc贸 a manifestarse a un 鈥淔razadazo鈥 el mi茅rcoles de 11 a 13 horas.

La convocatoria se suma a la realizada por la E.E.T.P-469 鈥 Ex T茅cnica 7 junto a 11 Centros de Estudiantes m谩s, debido a la problem谩tica que urge en m谩s de 160 escuelas de nuestra localidad que est谩n hoy en d铆a est谩n sin gas; teniendo como principal y m谩s grave consecuencia el fr铆o y el hambre.

鈥淢谩s cuando la situaci贸n sanitaria actual nos obliga a mantener los espacios despejados con ventanas abiertas, adem谩s de que no se cuenta con las condiciones edilicias dignas y no poseen calefacci贸n. Mientras cantinas y comedores no ofrecen un alimento saludable y caliente y esto en Escuelas ubicadas en sectores vulnerados es indispensable ya que para la mayor铆a de sus estudiantes el 煤nico plato de comida del lo reciben en estas. Las demandas de las escuelas afectadas que justifican esta manifestaci贸n es que la provincia garantice instalaciones de gas en todas las escuelas y que no delegue en el personal directivo鈥, se帽ala el escrito.

Lihuel Gentili presidente del Centro de estudiantes de la Ex T茅cnica 7 en di谩logo con Radio 2 dijo: 鈥淗ay otros 12 centros de estudiantes que adhieren. Son 341 escuelas, a nivel provincia, que no cuentan con provisi贸n de gas. El cambio de reglamentaci贸n de Litoral Gas gener贸 esta situaci贸n. Es una necesidad b谩sica鈥.

鈥淓s una movida que surgi贸 de una federaci贸n donde apuntamos a distintos centros de estudiantes. Nos dimos cuenta que no era un problema de alguna escuela en particular, sino un problema en com煤n. Abarca ahora a 341 escuelas a nivel provincia y entre ellas son 56 secundarios.

Este martes a las 11 estamos invitados a la escuela de calle Junin, para poder hablar con el Ministerio sobre este tema. Las m铆nimas en esta semana est谩n en 6 grados y todav铆a no llegamos al invierno. Para nosotros no es algo nuevo, hay escuelas que van desde 3 a 5 a帽os sin gas鈥, explic贸 cuando hizo escuchar su voz en RadioF贸nica.

Lihuel cont贸 que su colegio hace tres a帽os est谩 sin gas. 鈥淐ortaron el gas en 2019, luego en 2021 se habilit贸 uno de los medidores y ah铆 recuperamos el gas en el laboratorio, taller y cantina, por lo menos comida caliente, pero hay escuela que no tienen ni eso, ni siquiera las que tienen merendero鈥.

En ese contexto, Lihuel explic贸: 鈥淟a frazada es el s铆mbolo de lucha, iremos en distintos puntos de la ciudad a hacer una sentada. Nosotros pedimos que se encargue la provincia, porque ellos lo delegaron a las autoridades de las escuelas y las escuelas no se puede hacer cargo con todo lo que tienen que hacer鈥.

