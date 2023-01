–

Al comienzo de la agresi贸n militar del ejecutivo ruso sobre la poblaci贸n ucraniana, a finales de febrero del pasado 2022, uno de los reporteros trasladados a aquella regi贸n fue Pablo Gonz谩lez, polit贸logo afincado en Polonia especializado en Europa del Este con doble nacionalidad, rusa y espa帽ola. Este hombre ya hab铆a cubierto el conflicto armado en la misma regi贸n en 2014 o el de Nagorno Karabaj, guerra entre fuerzas armenias y azerbaiyanas en 2020 que se remonta a la ca铆da del bloque sovi茅tico y cuya tensi贸n no se ha dejado de producir hasta hoy (esos conflictos de los que apenas informan). Pablo Gonz谩lez inform贸, al comienzo de la invasi贸n de Ucrania, de la huida masiva de civiles con art铆culos en diversos medios, conexiones televisivas y actualizaci贸n constante en la redes. Todo eso termin贸 con su detenci贸n el 28 de febrero por parte de las autoridades polacas sin que estuviera muy claro de qu茅 diablos le acusaban; despu茅s de unos d铆as, el gobierno de aquel pa铆s inform贸 acerca del deternido y los cargos que ten铆an contra 茅l sin mostrar prueba alguna: se le acusaba de ser miembro de la la inteligencia militar de Rusia y de actuar en contra de los intereses de Polonia. No era la primera vez que el reportero se enfrentaba a los servicios secretos de un Estado, ya que unas semanas antes fue retenido por esp铆as ucranianos, mientras que en Espa帽a sus familares y allegados en el Pa铆s Vasco recibieron la visita de agentes del CNI para interrogarles sobre un periodista acusado de ser prorruso y haber colaborado nada menos que con el peri贸dico Gara. Todo, tal y como contaron aquellas personas, muy surrealista. Poco despu茅s de aquellas acusaciones disparatadas, Gonz谩lez fue detenido, algo que llega hasta el d铆a de hoy, m谩s de 10 meses despu茅s, sin que haya evidencia alguna de las acusaciones que le hacen.

Hay que aclarar que Pablo naci贸 en 1982 en Mosc煤, algo que se explica en que es nieto de uno de los llamados ni帽os de la infame guerra civil espa帽ola donde ganaron los fascistas. El tribunal polaco ha se帽alado algo con tanto peso como esto como prueba de que sea en realidad un agente ruso. Estamos hablando de m谩s de 300 d铆as en prisi贸n preventiva en unas condiciones lamentables, algo que el mismo Pablo ha denunciado en un carta al Tribunal de Estrasburgo donde cuenta la constante vigilancia a la que se le somete, las carencias alimenticias que tiene y su casi total incomunicaci贸n hasta fechas recientes en que, por fin, pudo hablar con la madre de sus hijos adem谩s de con sus abogados. De hecho, no se le respet贸 ni m谩s sus m铆nimos derechos, ya que en un principio tuvo que declarar sin la debida asistencia letrada para, acto seguido, entrar en prisi贸n provisional. Desde entonces, y teniendo en cuenta que el Derecho en Polonia es bastante particular, se han sucedido los tr谩mites burocr谩ticos y toda suerte de trabas administrativas, con no pocos penalistas estudiando el caso; el coste de tanto equipo legal, junto a la manutenci贸n del periodista encarcelado, es un coste demasiado elevado para su entorno. La realidad es que hablamos de una persona que pronto llevar谩 un a帽o en prisi贸n sin que haya trascendido ninguna prueba real contra 茅l, ni se haya producido un juicio m铆nimamente justo.

En el balance de 2022 que ha presentado Reportero Sin Fronteras, sobre asesinatos, secuestros y encarcelamiento de profesionales de la informaci贸n, no aparece la detenci贸n de Pablo Gonz谩lez; esta organizaci贸n, que s铆 pidi贸 la inmediata puesta en libertad del reportero el mismo d铆a de su detenci贸n, no lo incluye en su informe por lo opaco del asunto, ni hay pruebas presentadas contra 茅l, ni ha habido juicio. En otras palabras, nos encontramos en tierra de nadie ante un caso flagrante de vulneraci贸n de los derechos m谩s elementales. Uno se pregunta qu茅 est谩n haciendo los poderes f谩cticos de este inefable pa铆s, incluido ese gobierno que se considera el m谩s progresista de la historia, para liberar a un ciudadano espa帽ol sobre el que no hay pruebas claras para mantenerlo encerrado. Ya respondo yo, nada, ya que el propio presidente espa帽ol, junto al ministro de asuntos exteriores, han afirmado de soslayo que por encima de todo est谩 la legalidad polaca. No es que uno se crea ninguna legalidad fundada un Estado, pero uno pensaba que deb铆a ser al rev茅s, primero est谩n los derechos y luego la legalidad (que, como se est谩 viendo, los oprime si meas fuera del tiesto). Por otra parte, uno se pregunta ingenuamente por qu茅 los medios, con algunas justas excepciones, no se vuelcan en pedir un juicio justo para un periodista encarcelado por ejercer su profesi贸n; incluidos esos que se llenan la boca con el sagrado nombre de este inenarrable pa铆s y que ahora ignoran a un hombre que tiene la ciudadan铆a espa帽ola. Si alguien quiere echar una mano, del modo que fuere, puede hacerlo a trav茅s #FreePabloGonzalez.

