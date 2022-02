Entrevista con Frei Betto, quien durante los a帽os ’60 particip贸 de la direcci贸n de la Juventud Estudiantil Cat贸lica y estuvo preso dos veces, luego fue muy amigo de Fidel

Durante los a帽os sesenta Frei Betto particip贸 de la direcci贸n de la Juventud Estudiantil Cat贸lica y estuvo preso en dos oportunidades. La primera vez, despu茅s del golpe de 1964, tuvo que cumplir quince d铆as de detenci贸n. La segunda vez, en 1969, fueron cuatro a帽os. Terminado ese per铆odo colabor贸 con distintos gobiernos socialistas y fue asesor especial del primer gobierno de Lula. Entre sus libros destaca 芦Bautismo de sangre禄, novela que se convirti贸 en un cl谩sico del cine y que gan贸 el premio Jabuti en 1983. Sus obras est谩n disponibles en su librer铆a virtual.

En esta entrevista nos convida su punto de vista sobre la lucha contra el neofascismo y la historia del antimperialismo desde la antigua Palestina hasta el siglo veintiuno. El texto fue editado a los fines de facilitar la lectura. Aqu铆 puede verse el video completo.

Parece haber dos Jes煤s: uno es el de Nazaret, que conviv铆a con los zelotes y enfrentaba al imperialismo romano, y el otro es el Cristo santificado por la Iglesia Cat贸lica. 驴Cu谩l de esas versiones es m谩s fidedigna en t茅rminos hist贸ricos?

La verdad es que en nuestra cabeza, en la cabeza de los cristianos, no hay dos versiones de Jes煤s. Hay muchas versiones y dependen de la 贸ptica ideol贸gica. Eso sucede incluso en el libro sagrado. No hay un 煤nico evangelio, hay cuatro: el de Marcos, el de Lucas, el de Mateo y el de Juan. Son cuatro visiones distintas de Jes煤s. La Iglesia Cat贸lica abarca todas esas visiones, incluso la del Jes煤s militante, el que luch贸 contra el Imperio romano.

Nadie puede negar que Jes煤s muri贸 como un militante pol铆tico. No muri贸 de hepatitis en su cama, ni en un accidente de camellos en una esquina de Jerusal茅n: fue perseguido, encarcelado, juzgado y torturado por dos poderes pol铆ticos, el judaico y el romano, representado este 煤ltimo en la figura de Pilatos, que aplic贸 la pena de muerte que en esa 茅poca era la crucifixi贸n. Por lo tanto, la verdadera pregunta que uno deber铆a hacerse es: 驴por qu茅 Jes煤s, que fue una persona tan amorosa, bondadosa y maravillosa, muri贸 cruelmente en la cruz? La raz贸n es muy simple: cuando uno abre los cuatro evangelios, la expresi贸n 芦iglesia禄 aparece solo dos veces, mientras que en un solo evangelio, en el de Mateo, la expresi贸n 芦reino de Dios禄 es puesta en boca de Jes煤s ciento veintid贸s veces. Aunque en el siglo veintiuno, la Iglesia parece haber pospuesto el reino de Dios como una realidad que estar铆a m谩s all谩 de esta vida, no era as铆 en la cabeza de Jes煤s. El reino de Dios es el proyecto pol铆tico que Jes煤s nos trajo y ese es el motivo por el que fue cruelmente asesinado. Jes煤s os贸 anunciar, dentro del reino de C茅sar, otro reino posible: el de Dios.

Es como hablar del socialismo en el marco del capitalismo, o de democracia en una dictadura. Por lo tanto, todos nosotros, los cristianos, nos guste o no, somos disc铆pulos de un militante pol铆tico revolucionario.

Me gustar铆a saber un poco m谩s sobre los zelotes que acompa帽aban a Jes煤s. Seg煤n pude leer en un libro de Reza Aslan, autor iran铆, el grupo de los zelotes era muy interesante y estaba comprometido con un tipo de pol铆tica intransigente. 驴C贸mo se desarroll贸 su militancia en t茅rminos hist贸ricos? 驴Cu谩les eran sus m茅todos y qu茅 relaci贸n ten铆a ese grupo con Jes煤s?

En la 茅poca de Jes煤s, en la Palestina del siglo I, hab铆a muchos grupos que luchaban contra la ocupaci贸n romana, es decir, contra el imperialismo de los romanos. Uno de esos grupos era el de los zelotes. Los zelotes defend铆an el enfrentamiento armado contra los romanos y esa no era la perspectiva de Jes煤s. Hasta existe la sospecha –hoy es un tema muy discutido entre los especialistas en la Biblia– que Judas Iscariote era zelote y que traicion贸 a Jes煤s porque esperaba la instauraci贸n inmediata del reino de Dios y pretend铆a un cargo preminente en el nuevo gobierno.

La perspectiva de Jes煤s era distinta: quer铆a plantar las semillas de un nuevo proyecto pol铆tico y por eso no compart铆a esa visi贸n, digamos, 芦leninista禄, que planteaba tomar el poder y fundar una nueva sociedad. Por el contrario, Jes煤s actuaba como act煤a hoy el MST: la nueva sociedad nace de la misma pr谩ctica militante. Todas las actividades de sus tres a帽os de militancia apuntaron a crear las semillas de un nuevo proyecto de sociedad basado en dos pilares: las relaciones personales de amor y las relaciones sociales de puesta en com煤n de los bienes. Por lo tanto, Jes煤s no fue partidario de los zelotes y los zelotes no fueron partidarios de Jes煤s. Sin embargo, ambos fueron expresi贸n de los grupos que combatieron el imperialismo romano durante el per铆odo de ocupaci贸n de Palestina, que dur贸 del 63 a. C. hasta el 70 d. C., cuando Roma decidi贸 destruir completamente Jerusal茅n. O m谩s bien habr铆a que decir que la destrucci贸n del 70 dur贸 los cuatro primeros siglos de nuestra era.

Fuiste partidario de la Teolog铆a de la liberaci贸n y militante de distintos movimientos sociales de Am茅rica Latina. 驴Qu茅 rol tiene esa doctrina en la militancia? Sabemos que en algunos casos, como el del sandinismo de Nicaragua, lleg贸 a ser muy importante. Pero, 驴cu谩l es su situaci贸n actual? 驴Su influencia est谩 aumentando o mermando?

No es que fui partidario de la Teolog铆a de la liberaci贸n: soy partidario. 隆La Teolog铆a de la liberaci贸n est谩 m谩s viva que nunca! Si fue enterrada, si muri贸, no estoy enterado, no me invitaron al velorio. Est谩 viva y sigue su curso. La Teolog铆a de la liberaci贸n parte del lugar social y epist茅mico de los pobres: es la fe concebida desde la prioridad que Jes煤s otorgaba a la lucha por los derechos de los pobres.

En ninguno de todos los libros de la Biblia hay un solo vers铆culo que diga que Dios bendice la pobreza. Por el contrario: la pobreza es fruto de la injusticia, es un mal. Por eso Jes煤s se pone del lado de los pobres y esa es la perspectiva que adopta la Teolog铆a de la liberaci贸n. Es una reflexi贸n de la fe a partir del mundo del sufrimiento y de la exclusi贸n de los m谩s pobres. Ese es el motivo por el que las fuerzas de la derecha la persiguen y la critican.

La Teolog铆a de la liberaci贸n no hab铆a florecido antes de la Revoluci贸n cubana. Floreci贸 reci茅n en los a帽os 1960, espec铆ficamente en 1968, con las conferencias de los obispos celebradas en Medell铆n. El primer libro de la Teolog铆a de la liberaci贸n lleg贸 en 1971 y fue escrito por Gustavo Guti茅rrez, te贸logo dominico como yo, pero de origen peruano. Entonces empez贸 a propagarse por toda Am茅rica Latina y los cristianos revolucionarios la adoptaron, tanto en las guerrillas de Colombia, donde destac贸 el padre Camilo Torres, como en las luchas de Nicaragua y de El Salvador. La Teolog铆a de la liberaci贸n brasile帽a bebi贸 mucho de las Comunidades eclesiales de base surgidas durante los pontificados conservadores de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Hoy con el Papa Francisco esas comunidades tomaron un nuevo impulso y la Teolog铆a de liberaci贸n cobr贸 m谩s relevancia. Muchos te贸logos est谩n escribiendo nuevas obras, pero lo m谩s importante es el crecimiento de esas comunidades de excluidos y marginados, que afortunadamente est谩n fortaleci茅ndose con el papado de Francisco.

Como dijiste, hubo un tiempo en que la Teolog铆a de la liberaci贸n no solo era criticada, sino que sus partidarios eran perseguidos dentro del Vaticano. 驴Sigue siendo as铆? 驴Qu茅 posici贸n tiene ahora el Vaticano? 驴Las corrientes que se opon铆an a la Teolog铆a de la liberaci贸n siguen operando?

Esa situaci贸n ces贸 completamente. La sospecha de la Teolog铆a de la liberaci贸n se termin贸 con el papa Francisco, que es partidario de esa doctrina. Basta leer la enc铆clica 芦Alabado seas禄, profundamente revolucionaria y cr铆tica del capitalismo. Aunque –inteligentemente– 茅l no utiliza esa palabra, todo el an谩lisis estructural que hace del sistema econ贸mico dominante en el mundo es en realidad una fuerte cr铆tica. As铆 que hoy la Teolog铆a de la liberaci贸n est谩 cobrando fuerza. De hecho, el papa Francisco convoc贸 hasta la fecha cuatro encuentros de l铆deres de los movimientos populares de todo el mundo. Participaron, entre muchos otros, dirigentes ind铆genas y Jo茫o Pedro St茅dile, uno de los dirigentes m谩s importantes del MST. En todos los casos se trata de personas muy agudas que se identifican con la Teolog铆a de la liberaci贸n. La sospecha y la persecuci贸n t铆picas de los pontificados de Juan Pablo II y de Benedicto XVI se acabaron.

Hoy sucede todo lo contrario: muchas personas conservadoras de la Iglesia se sienten inc贸modas por el hecho de que el papa nos respalde y nos reciba en el Vaticano. Yo mismo fui invitado el 9 de abril de 2014. Todo eso est谩 indicando un cambio en la situaci贸n. Ahora bien, transformar la Iglesia no es una tarea f谩cil. La Iglesia es un elefante muy pesado. Yo dir铆a que hoy tenemos una instituci贸n con una cabeza progresista y un cuerpo todav铆a conservador. No es f谩cil hacer que una estructura se vuelque al progresismo despu茅s de 34 a帽os de pontificados conservadores. Pero, en cualquier caso, es una bendici贸n de Dios que hoy tengamos un papa como Francisco, que sin ninguna duda es el jefe de Estado m谩s respetable del mundo. Es alguien que tiene una voz muy autorizada y que no obstante toma posturas cr铆ticas frente a los negadores del cambio clim谩tico y a los que defienden el capital. Y adem谩s adopt贸 muchas medidas rigurosas para erradicar la pedofilia de la Iglesia cat贸lica. Solo puedo aplaudir las iniciativas del papa Francisco. Pero, en cualquier caso, pienso que hay que leer las enc铆clicas, los documentos que publica, porque son muy avanzados y nos sirven para comprender la coyuntura internacional.

Adem谩s de eso, durante los 煤ltimos a帽os, el Vaticano se destac贸 por su papel en el asunto de las FARC en Colombia y por la negociaci贸n que apunt贸 a terminar con los bloqueos a Cuba durante el 煤ltimo per铆odo del gobierno de Obama. Hoy en las encuestas de Colombia mide en primer lugar Gustavo Petro, militante de izquierda que tiene v铆nculos con las guerrillas y con la Teolog铆a de la liberaci贸n. Despu茅s de la movilizaci贸n del a帽o pasado, con tres meses de insurrecci贸n, que se suman a los sucesos de Chile y de Per煤, 驴qu茅 cabe esperar en Am茅rica Latina?

Durante los 煤ltimos sesenta a帽os, Am茅rica Latina vivi贸 muchos ciclos pol铆ticos. El primero fue la diseminaci贸n de las dictaduras militares. Todas fueron patrocinadas por el gobierno de EEUU. De ah铆 ese chiste que dice: 芦En EEUU nunca hubo un golpe militar porque en ese pa铆s no hay ninguna embajada de EEUU禄. Como sea, hubo muchas dictaduras en nuestros pa铆ses y los golpes fueron el rasgo caracter铆stico de los a帽os sesenta. Ese fue el primer ciclo. Despu茅s vino el ciclo de la democracia, que en Brasil se consolid贸 con la constituci贸n de 1988, y m谩s tarde vivimos un ciclo conservador y liberal. Todo ese per铆odo no dej贸 de ser un gran respiro, porque el retorno de la democracia burguesa y representativa que todav铆a predomina en Brasil, aun si no es la democracia participativa de nuestros sue帽os, sigue siendo mucho mejor que la dictadura.

Los gobiernos neoliberales y mesi谩nicos –Collor en Brasil, Caldear en Venezuela, Fujimori en Per煤– fracasaron. Todos fueron democr谩ticamente electos y todos fracasaron, y as铆 se abri贸 un nuevo ciclo, que es el ciclo democr谩tico popular de Lula, Mujica, Ch谩vez, Rafael Correa y Evo Morales. Pero no generamos suficientes defensas como para impedir que la derecha se reorganizara y volviera con toda su fuerza autoritaria y neofascista. Eso es lo que vemos hoy con los gobiernos de extrema derecha de Am茅rica Latina. 驴En qu茅 nos equivocamos? Desde mi punto de vista, nos equivocamos porque, aunque hubo muchos programas que mejoraron las condiciones de vida de la poblaci贸n, sobre todo la vida de los m谩s pobres y los excluidos, no formamos pol铆ticamente al pueblo, no hicimos un trabajo de educaci贸n pol铆tica. Es decir, no complementamos la satisfacci贸n del hambre de pan con la satisfacci贸n del hambre de belleza, que es el sentido que nosotros otorgamos a nuestras opciones religiosas. Por eso estamos viviendo este ciclo autoritario que afortunadamente est谩 empezando a desmoronarse.

Todo indica que vamos hacia un nuevo ciclo democr谩tico y popular. Hay posibilidades de que Gustavo gane las elecciones de Colombia, y, en Brasil, por fin estamos viendo 芦Luiz al final del t煤nel禄: Luiz In谩cio Lula da Silva. En Venezuela el gobierno de Maduro se consolid贸 y no hay m谩s grupos de oposici贸n significativos que cuenten con apoyo extranjero. As铆 que soy muy optimista en cuanto al futuro de Am茅rica Latina.

Fuiste uno de los sobrevivientes de la Operaci贸n C贸ndor. Algunos dirigentes del continente, como Evo Morales y Rafael Correa, que tambi茅n fueron v铆ctimas de esa segunda oleada de golpes, dicen que estamos viviendo una segunda Operaci贸n C贸ndor. Tenemos 芦Luiz al final del t煤nel禄, pero 驴c贸mo evitamos una segunda oleada de golpes? 驴Qu茅 piensa el se帽or que debemos hacer por esos gobernantes para consolidar un nuevo ciclo progresista?

Guardemos el pesimismo para mejores d铆as. Quiero decir que los gobernantes actuales, salvo raras excepciones, son predominantemente neoliberales, o, como en el caso de Brasil, fascistas, abiertamente represivos, comprometidos con la muerte y con m谩s simpat铆a por las armas que por las vacunas. No cabe duda de que los EEUU no vacilar谩n en su relaci贸n con Am茅rica Latina: ellos son partidarios de la doctrina Monroe, que dice: 芦Am茅rica para los americanos禄, es decir, 芦Am茅rica para la Casa Blanca禄. Nosotros no podemos aceptar eso. Tenemos que seguir el ejemplo de Cuba, el de Nicaragua y el de Venezuela, que consiguieron liberarse de las botas del T铆o Sam. Por eso EEUU teme la vuelta de Lula, de Evo Morales y la elecci贸n de Gustavo en Colombia.

Eso por no decir nada de la victoria de nuestro compa帽ero de izquierda en Chile. El sistema no es monol铆tico, tiene sus contradicciones: durante un per铆odo tan significativo como los trece a帽os que dur贸 el gobierno del PT, EEUU no logr贸 debilitar ni impedir la reelecci贸n de Lula ni la de Dilma. Tenemos que definir con claridad d贸nde nos desviamos al punto de permitir que ganara un tipo execrable como Bolsonaro. En mi opini贸n, fracasamos sobre todo en la cuesti贸n de la educaci贸n pol铆tica del pueblo y en esa nueva trinchera que son las redes digitales, que me niego a llamar 芦sociales禄 porque no generan ninguna sociabilidad y s铆 generan mucha hostilidad. El a帽o que viene ser谩n muy importantes en t茅rminos electorales y tenemos que subsanar nuestros errores. Tenemos que aprender a usar las redes con inteligencia, con una estrategia y con capacidad para enfrentar la poderosa ofensiva de la derecha.

Ya que mencionaste a los EEUU, pienso que Joe Biden, figura hipot茅ticamente progresista, debe ser el segundo presidente cat贸lico del pa铆s del norte, y aun as铆 no parece tener suficiente fuerza como para lidiar con el establishment, con la maquinaria del Estado ni con la pol铆tica imperialista… O tal vez no quiere hacerlo. 驴No se supone que deber铆a adoptar las directrices del Vaticano?

Desafortunadamente Biden es una decepci贸n. Ni siquiera adopt贸 la ligeramente flexibilizada pol铆tica hacia Cuba que tuvo Obama durante su segundo mandato. No solo ratific贸 las 243 nuevas medidas de Trump, que fortalecen el bloqueo a Cuba –ese bloqueo criminal impuesto sobre la peque帽a isla hace m谩s de sesenta a帽os–, sino que ahora decidi贸 castigar a todos los bancos, incluidos los chinos, que negocien en d贸lares con Cuba. Los bancos pueden usar euros, pero no d贸lares y eso genera muchas dificultades en ese peque帽o pa铆s heroico.

Creo que Biden hace demasiadas concesiones a los republicanos, que ni siquiera aceptan formalmente su victoria. Niegan la victoria de Biden como niegan la vacuna. EEUU alcanz贸 las 800 000 muertes y solo en los 煤ltimos cuatro meses –me enter茅 hoy– murieron 100 000 personas. El negacionismo de la ciencia y de la vacuna es mucho m谩s fuerte en ese pa铆s.

Siendo un hombre religioso y politizado, que form贸 parte de varios gobiernos, 驴qu茅 se siente ver al fascista de Bolsonaro utilizando justamente la religi贸n a modo de disculpa por sus acciones? Es lo que hizo, por ejemplo, cuando design贸 a un ministro evangelista en el STF. Adem谩s, Bolsonaro se sirve de la agenda de las iglesias neopentecostales para influir en la pol铆tica exterior de Brasil, por ejemplo, en las relaciones con Palestina, que cambiaron precisamente a causa de ese lobby sionista tan difundido dentro de las iglesias evangelistas.

La gran pelea de Jes煤s no apuntaba contra los ateos ni contra los agn贸sticos, que ni siquiera exist铆an en aquella 茅poca. Apuntaba justamente contra los fundamentalistas. El cap铆tulo 23 del evangelio de Mateo narra la ruptura entre Jes煤s y los saduceos, los fariseos y los miembros del Sanedr铆n, que terminaron conden谩ndolo a muerte. Todos esos grupos eran muy religiosos. Pero entre los diez mandamientos de Dios hay uno que dice que su santo nombre no debe tomarse en vano, y es eso lo que hace Bolsonaro. Por lo tanto, comete un pecado. Por supuesto, los gobiernos autoritarios y dictatoriales siempre usaron y abusaron del nombre de Dios. 驴Por qu茅? Porque saben que la poblaci贸n, sobre todo el segmento m谩s pobre, es muy religioso. Si preguntamos a una trabajadora dom茅stica, a un portero, a un pe贸n agr铆cola, 芦驴Cu谩l es su visi贸n del mundo, c贸mo surgi贸 el universo y qu茅 suceder谩 despu茅s de su muerte?禄, responder谩n seguramente con categor铆as religiosas. Como sea, la derecha usa y abusa del nombre de Dios y nosotros tenemos que oponernos a eso, mostrar que ese Dios en el que cree Bolsonaro no es el nuestro, ese no es el Dios de Jes煤s.

Siempre digo que lo m谩s importante es tener fe en Jes煤s, y ni Bolsonaro, ni Andr茅 Mendon莽a, ni nadie de su s茅quito cree en Jes煤s. Se apropian del nombre de Dios y crean un Dios a su imagen y semejanza, o mejor, a imagen y semejanza de sus intereses. 驴Cu谩l es el mayor don de Dios? La vida. 驴Y cu谩l es la mayor preocupaci贸n de Bolsonaro y de su familia? El exterminio de sus enemigos, a tal punto que defendi贸 p煤blicamente que la dictadura deber铆a haber matado a treinta mil personas, que mat贸 a muy poca gente y, todav铆a m谩s grave, promovi贸 ese genocidio que hasta el d铆a de hoy es causante de la muerte de 620 000 brasile帽os, 2/3 de los cuales, seg煤n los cient铆ficos, podr铆an haberse salvado de haber tomado medidas urgentes. Ese es un tema que debe quedar claro en la campa帽a pol铆tica de 2022: que Bolsonaro us贸 y abus贸 del nombre de Dios, del mismo modo que lo hicieron Hitler y Mussolini. Stalin, abiertamente ateo a pesar de haber sido seminarista, fue una excepci贸n, aunque se erigi贸 茅l mismo en Dios del pueblo sovi茅tico. En fin, debemos denunciar todas esas maniobras.

Seg煤n una estad铆stica publicada por The Economist, en Brasil est谩 mermando el n煤mero de cat贸licos, que hoy suman sesenta millones, y aumentando el de evangelistas, que llegan a ser cuarenta millones. En Brasil, que es uno de los pa铆ses m谩s cat贸licos del mundo, en breve habr谩 m谩s evangelistas que cat贸licos. El evangelista no es necesariamente reaccionario, pero muchas veces tiene una inclinaci贸n en ese sentido en cuanto a sus pautas morales y su idea de usufructuar las riquezas aqu铆 en la Tierra se aviene bien con el capitalismo. 驴C贸mo se siente eso dentro de la Iglesia y c贸mo se expresa en t茅rminos pol铆ticos? 驴Qu茅 piensa el Vaticano?

Es un tema muy importante. En primer lugar, contra todas las previsiones de los te贸ricos de la modernidad y de la posmodernidad, el fen贸meno religioso no solo no desapareci贸, sino que est谩 avanzando en todo el mundo. Basta pensar en la fuerza que tiene hoy, para bien o para mal, la religi贸n musulmana. Me refiero a que, as铆 como est谩n los que abrazan el Alcor谩n y sus principios que remiten a un mundo de fraternidad, de paz y de justicia, tambi茅n hay sectores terroristas, que se valen –aqu铆 volvemos al tema anterior– del nombre de Dios, del nombre de Al谩, para perpetrar los cr铆menes m谩s espantosos. Es lo mismo que sucede en Am茅rica Latina.

Nuestro continente sigue siendo hoy el continente m谩s cat贸lico del mundo, pero el catolicismo est谩 mermando y la religi贸n evang茅lica est谩 creciendo. Tenemos que ser cautelosos, no podemos meter a los evangelistas en la misma bolsa que los fundamentalistas. Conozco muchos evangelistas progresistas, que se identifican con la Teolog铆a de la liberaci贸n, que son revolucionarios de izquierda. Sin embargo, las Iglesias fundamentalistas y los sectores m谩s reaccionarios cobran cada vez m谩s fuerza gracias a los recursos y el dinero de este sistema capitalista. Las redes de comunicaci贸n, la televisi贸n y todo eso hacen que su pensamiento se expanda m谩s r谩pidamente que el nuestro, el de los progresistas, sean evangelistas o cat贸licos. De hecho, el n煤mero de cat贸licos, que representaba el 90% de la poblaci贸n brasile帽a a comienzos del siglo veinte, representa hoy el 60%, y, mientras tanto, el n煤mero de evangelistas sigue creciendo. Ahora bien, 驴c贸mo se explica eso? Pienso que la principal responsable es la Iglesia cat贸lica.

En realidad, no me preocupa la disminuci贸n del n煤mero de cat贸licos en s铆 misma: estoy absolutamente en contra de cualquier postura competitiva frente a otras confesiones religiosas y discutir qui茅n tiene m谩s adeptos es una tonter铆a. Pero debo decir que la Iglesia cat贸lica tiene una gran responsabilidad porque no cambi贸 su estructura patriarcal y machista. Por eso seguir谩 declinando, porque estamos en un mundo en el que las mujeres se est谩n emancipando y no tiene sentido que exista una instituci贸n donde todos los cargos y todas las funciones de autoridad son ocupados exclusivamente por hombres. De hecho, eso no se condice con el evangelio que nos describe a un Jes煤s acompa帽ado por mujeres. La primera ap贸stol fue la samaritana de Jacob y los primeros testimonios de la resurrecci贸n fueron sostenidos por mujeres. Pero el machismo predominante de aquellos siglos qued贸 encastrado en la Iglesia y hasta hoy cargamos con esa aberraci贸n de no tener mujeres sacerdotisas, obispos, cardenales y papas. Tenemos que cambiar todo eso.

Por otro lado, el papa Francisco denunci贸 en m煤ltiples ocasiones el denominado 芦clericalismo禄. Basta asistir a un culto evangelista –si no fueron, deber铆an hacerlo– para comprobar que es muy atractivo. Uno puede pasar ah铆 dos o tres horas sin cansarse. En cambio, cuando uno asiste a una misa cat贸lica percibe que es muy chata, que est谩 todo centrado en el oficiante, que 茅l es el 煤nico que habla y que mantiene al pueblo inm贸vil y callado y no permite que los fieles se relacionen entre s铆. En una iglesia evangelista, despu茅s de que el culto termina, todos almuerzan juntos, conversan y existe toda una red de asistencia mutua: ayudan al que est谩 desempleado, al que no llega a comprar una canasta b谩sica, etc. Resultado: cuando uno asiste hoy a una misa cat贸lica, se encuentra con sus vecinos, pero la cocinera, la mujer que limpia la casa y el portero est谩n en la iglesia del lado, en el culto evangelista. Esa es la realidad.

Y la situaci贸n no cambiar谩 hasta que la Iglesia no se decida a aplicar transformaciones estructurales muy serias, que deber铆an implicar hasta la supresi贸n del celibato obligatorio, no justificado por ning煤n pasaje de la Biblia. Prueba de esto es el primer cap铆tulo del evangelio de Marcos, que dice que Jes煤s cur贸 a la suegra de Pedro. Ahora bien, si Pedro tiene suegra, 驴cu谩l es la conclusi贸n? Tiene esposa, es decir, Pedro era un hombre casado y Jes煤s no dej贸 de elegirlo como ap贸stol. Es m谩s, lo convirti贸 en el l铆der del grupo apost贸lico y posiblemente haya habido otros ap贸stoles casados. Pero los evangelios no son un libro de historia ni de periodismo, son un relato religioso destinado a transmitir la propuesta de Jes煤s y, por lo tanto, no entra en esos pormenores. Esa es mi tesis: mientras la Iglesia no modifique sus estructuras y se libre del clericalismo, del patriarcado, del machismo y de la misoginia, seguir谩 dejando espacio para que crezcan otros sectores religiosos y el n煤mero de cat贸licos de Brasil seguir谩 mermando.

La pel铆cula sobre Marighella estrenada hace poco muestra el papel que cumplieron los frailes dominicos. 驴Qu茅 piensa alguien que vivi贸 esa realidad tan de cerca sobre el hecho de que hasta la misma Rede Globo hable hoy de Marighella y de las atrocidades cometidas durante la dictadura?

Me parece que la pel铆cula es importante y que tambi茅n es importante que la Rede Globo hable, cite y propague el nombre de Marighella, h茅roe nacional, libertador y s铆mbolo de Brasil por su coraje y por su altruismo y su entrega radical a la lucha contra la opresi贸n y contra el imperialismo norteamericano. La pel铆cula –de la que en cierta forma particip茅 porque Wagner Moura me invit贸 a conversar con el elenco– es importante porque pone en pantalla a una figura abominada por la derecha y por las 茅lites brasile帽as. Ese nombre, Carlos Marighella, era impronunciable, pero hoy est谩 propag谩ndose y muchos j贸venes est谩n empezando a despertar.

El 煤nico comentario negativo que har铆a es sobre el final que, desafortunadamente, no se condice con el libro que Wagner us贸 para hacer la pel铆cula. Me refiero al libro de M谩rio Magalh茫es, titulado Marighella o guerrilheiro que incendiou o mundo. Ese libro sit煤a con precisi贸n y restituye todo el contexto de la participaci贸n de los frailes dominicos en la muerte de Marighella, mientras que la pel铆cula de Wagner deja la sensaci贸n de que los frailes fueron los 煤nicos responsables. Por eso aconsejo que todos los que miren la pel铆cula miren tambi茅n Bautismo de sangre de Helv茅cio Ratton, que est谩 basada en mi libro. Esa pel铆cula est谩 disponible en internet y en ella Helv茅cio contextualiza muy bien la cuesti贸n de la participaci贸n de los frailes en la muerte de Marighella, pero sobre todo relata con mucha m谩s precisi贸n la participaci贸n de los frailes en el proceso revolucionario de la guerrilla urbana.

Para terminar me gustar铆a que menciones tres libros y tres pel铆culas que sirvan para comprender mejor la coyuntura pol铆tica actual y el rol hist贸rico de Jes煤s en el cristianismo occidental.

Aprovechando la 茅poca de navidad, recomiendo el libro sobre la vida de Jes煤s que escrib铆 hace poco, titulado Un hombre llamado Jes煤s, publicado por la editora Rocco, donde hago una relectura de los cuatro evangelios a la luz de la Teolog铆a de la liberaci贸n contextualizando la vida de Jes煤s en la cultura de su tiempo. Visit茅 Palestina e Israel, cada uno de los lugares donde estuvo Jes煤s, e hice una investigaci贸n exhaustiva sobre su vida a partir de las palabras y de los textos evang茅licos. El libro es resultado de todo ese proceso y se tradujo a varias lenguas. Tambi茅n me gustar铆a recomendar la biograf铆a de Lula de Fernando Moraes: es un primer tomo, pero es muy importante para comprender lo que signific贸 el gobierno del PT y lo que significa la figura de ese dirigente pol铆tico tan sorprendente por sus or铆genes que es nuestro compa帽ero Lula. Es muy importante que, frente a todas las acusaciones infundadas del Lava Jato, todo el mundo sepa lo que sufri贸 Lula esos 580 d铆as que estuvo preso. Y sobre las pel铆culas, recomiendo siempre a los grandes directores de Brasil y del extranjero. Entre los brasile帽os recomiendo toda la filmograf铆a de Glauber Rocha y de Nelson Pereira dos Santos, y de los extranjeros recomiendo toda la filmograf铆a de Costa Gravas y de Oliver Stone.

