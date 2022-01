Frente a la arrograncia, discriminación, desprecio y criminalización que ejerce Adelfo Regino Montes, titular del INPI, en contra de la comunidad indígena otomí residente en la CDMX, damos a conocer nuestra palabra humilde pero verdadera

Ciudad de M茅xico a 26 de Enero de 2022

Al CCRI CG EZLN.

Al Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional.

A la Comisi贸n Sexta Zapatista del EZLN.

Al Congreso Nacional Ind铆gena.

Al Concejo Ind铆gena de Gobierno y su vocera, Mar铆a de Jes煤s Patricio Mart铆nez.

A las Redes de Resistencia y Rebeld铆a.

A la Sexta en M茅xico y el mundo.

A los Medios libres, independientes, alternativos o como se llamen.

A los Medios de Comunicaci贸n.

Al Pueblo de M茅xico.

Herman@s

Ante la traici贸n, la mentira y el enga帽o no podemos quedarnos callad@s.

Al titular del mal llamado INPI, Adelfo Regino Montes, 驴ya se le olvid贸 por que NO despacha en esta sede desde hace m谩s de un a帽o y tres meses?. 驴Por qu茅 se llena la boca en decir, -refiri茅ndose a la Comunidad Otom铆 residente en la CDMX-, que: 鈥Yo no he visto que tengan ellos la voluntad de llegar a acuerdos y de cumplirlos, sino que lo que he visto es que hay un conjunto de pretextos para seguir apoder谩ndose de los bienes de la instituci贸n禄.

Le recordamos Sr. Adelfo Regino Montes, que tomamos esta instituci贸n como un acto de repudio a los ataques paramilitares en contra de nuestros herman@s zapatistas mismos que Usted traicion贸; tomamos esta instituci贸n como un acto de repudio a la traici贸n que desde estas oficinas ejerc铆a -y sigue ejerciendo- usted, en contra de los pueblos originarios y comunidades ind铆genas y que al amparo y cobijo de la impunidad y el poder del dinero, se impusieron consultas a modo para imponer, los mega proyectos de muerte como el Tren Maya, el Corredor Interoce谩nico, el Proyecto Integral Morelos, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucia y la Refiner铆a de dos Bocas, entre otros; tomamos esta instituci贸n como acto de repudio a la indiferencia gubernamental para atender nuestras demandas m谩s elementales: trabajo, alimentaci贸n, salud, cultura, vivienda, democracia, libertad y justicia. Sin embargo, como muestra un bot贸n, a un a帽o y tres meses seguimos esperando su respuesta.

En d铆as pasados, como tod@s lo sabemos, las noticias y las redes sociales, han dado cuenta que 鈥淢arcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, se pronunci贸 a favor de que el acervo cultural que Banamex tiene en M茅xico y que se incluye entre los activos que Citibanamex ha anunciado que vender谩 deber铆a formar parte del patrimonio nacional.鈥 Esta nota fue el detonante, para que algunos funcionarios de la mal llamada Cuarta Transformaci贸n, se acordaran que al salir corriendo de esta Sede, se olvidaron del 鈥Acervo de Arte Ind铆gena鈥, que de acuerdo al libro 鈥淎rte y Memoria Ind铆gena de M茅xico鈥 y que publicara la extinta Comisi贸n Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Ind铆genas en 2014, es que supimos de la existencia de este Acervo. Es lamentable que Adelfo Regino Montes, ante el olvido y desprecio por el 鈥淎cervo de Arte Ind铆gena鈥 se justifique ante los medios de comunicaci贸n, se帽alando que 鈥渜uienes mantienen tomada su sede en la Colonia Xoco no permiten el acceso a personal especializado鈥. Sr. Adelfo Regino Montes, Usted Miente; Usted dice que la Comunidad Otom铆 鈥渋mpidi贸 el ingreso al mismo para revisar el estado que guarda la valiosa colecci贸n.鈥 Sr. Adelfo Regino Montes Usted Miente; tambien dice que 鈥淓sas personas que han tomado estas instalaciones no permiten siquiera la entrada de personal especializado para que pueda constatar de qu茅 modo pudi茅ramos continuar con este resguardo, con este cuidado del patrimonio de la instituci贸n禄. Sr. Adelfo regino Montes, usted miente, pues nunca se ha presentado 鈥減ersonal especializado鈥 y, sigue mintiendo al decir que el el Acervo es patrimonio de la Instituci贸n, mentira, es un patrimonio de los pueblos originarios y comunidades ind铆genas, asi como de otros pueblos m谩s all谩 de nuestras fronteras y especialmente del pueblo de M茅xico. Sr. Adelfo Regino Montes, lo que s铆 denunciamos p煤blicamente y ante los medios de comunicaci贸n, es que Usted como titular del mal llamado INPI, es el 煤nico responsable de los da帽os y deterioro que pudiera presentar el 鈥淎cervo de Arte Indigena鈥, pues en reiteradas ocasiones han dado la orden para cortar el suministro de luz, con la idea de fastidiar la lucha y resistencia de la comunidad Otom铆, sin importarle el da帽o irreversible que le han provocado al Acervo que hoy tanto reclama. Si el problema es el recibo de luz, hable Usted con su hermano, con el funcionario m谩s despreciable de este pa铆s, no solo por el grave despojo que cometen contra los pueblos, sino porque seguramente el di贸 la orden para asesinar a nuestro hermano 鈥淪amir Flores Soberanes鈥, abierto opositor a la Termoel茅ctrica de HUEXCA. Usted sabe bien a quien nos referimos, a Manuel Barlett, titular de la Comisi贸n Nacional de Electricidad (CFE). Usted dijo ante los medios, que 鈥淣o se ha podido pagar porque no tenemos acceso siquiera a los recibos禄, d茅jese ya de pretextos Sr. Adelfo Regino Montes. No le exigimos congruencia porque no la tiene, lo que si le pedimos es que ya no mienta. Pues ha de recordar que en las Mesas de Di谩logo a la que emplazamos como Comunidad Otom铆, acudi贸 el Anterior Secretario de Gobierno Alfonso Su谩rez del Real, y Usted, se present贸 s贸lo en dos ocasiones y sin ning煤n compromiso, todo el tiempo se mantuvo agachado pues no ten铆a cara para vernos de frente. Prefiri贸 abandonar las mesas de di谩logo y desatenderse de su responsabilidad institucional, a煤n sabiendo que el edificio donde operaba la Direcci贸n General del INPI, estaba tomado por la resistencia y rebeld铆a de nuestro pueblo. Ahora resulta que, 鈥渉an sido los integrantes de la comunidad otom铆 quienes no han manifestado inter茅s en continuar con el proceso de di谩logo que se hab铆a iniciado.鈥

Peor a煤n, ya no solo vemos discriminaci贸n, desprecio, olvido, traici贸n e indiferencia a nuestros pueblos originarios, hoy miramos abiertamente una guerra contra nuestros pueblos y comunidades ind铆genas, sobre todo aquellas que no le aplauden al finquero o las que se oponen al despojo del agua, el territorio y la madre tierra. Lo m谩s grave de esta guerra, es que viene de quien en alg煤n tiempo pasado pregonaba 鈥渓a lealtad de la propias comunidades鈥 esa que se traduce en fuerza politica, y este es su mayor miedo. Es por ello, que mientras alude di谩logo con la Comunidad Otom铆, p煤blicamente tambi茅n ha declarado, 鈥渜ue se ha interpuesto una denuncia ante la Fiscal铆a General de Justicia de la CDMX por la toma del edificio.鈥 No nos sorprende su doble discurso.

Por otro lado, denunciamos p煤blicamente y lo responsabilizamos de los que le pueda pasar a nuestro compa帽ero Diego Garc铆a, pues usted declar贸 que, 鈥溾 la toma del INPI ha afectado las gestiones de autoridades comunitarias que buscan alg煤n beneficio para los pueblos, cualquier p茅rdida en el acervo ser谩 responsabilidad de quienes han bloqueado el acceso al mismo.鈥

芦Y en particular de la persona que los lidera, que es Diego Garc铆a (l铆der de la Uni贸n Popular Revolucionaria Emiliano Zapata-Benito Ju谩rez), que, por cierto, no tiene ascendencia relacionada con alguna comunidad, con alg煤n pueblo ind铆gena. 芦脡l tendr谩 que asumir las consecuencias, asumir una responsabilidad ante este perjuicio que est谩 causando con el Instituto, y en particular con este acervo tan importante禄, remarc贸 el titular del INPI.鈥

Sr. Adelfo Regino Montes, su discriminaci贸n y racismos exacerbado, se denota al se帽alar, que nuestro compa帽ero Diego, no tiene ascendencia relacionada con alguna comunidad. Esta declaraci贸n de guerra y la evidente criminalizaci贸n de la lucha social, es m谩s clara que el agua y le exigimos a que se disculpe p煤blicamente.

-*-

Por lo anteriormente expuesto, proponemos lo siguiente:

1潞. Que Adelfo Regino Montes, p煤blicamente se desista de la 鈥denuncia ante la Fiscal铆a General de Justicia de la CDMX por la toma del edificio鈥, como una muestra de voluntad para retomar Di谩logo, una condici贸n indispensable para pasar a la siguiente propuesta.

2潞. Tomando en cuenta que se ha se帽alado en los medios de comunicaci贸n que es la Comunidad Otom铆 la que no ha 鈥渕anifestado inter茅s en continuar con el proceso de di谩logo que se hab铆a iniciado鈥. Frente a esta declaraci贸n, nuestra respuesta es clara.

Convocamos a reanudar las Mesas de Di谩logo P煤blico el pr贸ximo viernes 4 de febrero de 2022, a las 11:00 Hrs., y para ellos emplazamos al Titular del mal llamado Instituto Nacional de los Pueblos Ind铆genas, INPI, Adelfo Regino Montes y al Secretario de Gobierno Mart铆 Batres Guadarrama. Cita: Acceso principal de la Casa de lo Pueblos y Comunidades Ind铆genas 鈥淪amir Flores Soberanes鈥, ubicada en Av. M茅xico-Coyoac谩n 343, Col. Xoco. Benito Ju谩rez. En dicha reuni贸n las partes nos obligamos a presentar el calendarios de trabajo para abordar las Mesas de Di谩logo y la participaci贸n de las instancias y autoridades involucradas, con car谩cter resolutivo.

3潞. Las 7 Mesas de Di谩logo que se convinieron hace m谩s de un a帽o, son las siguiente:

鈥 Salud y Alimentaci贸n,

鈥 Trabajo y Justicia

鈥 Educaci贸n y Cultura (en esta mesa se abordar铆a el tema del 鈥淎cervo de Arte Ind铆gena鈥)

鈥 Vivienda y Derecho a la Ciudad

鈥 Agua, Luz, Drenaje, Pavimentaci贸n, escuelas, mercado de artesan铆as, saqueo del agua y toma del Pozo en Santiago Mexquititl谩n

鈥 Democracia y Libertad

鈥 Mega Proyectos, Madre Tierra y Resistencia de los Pueblos

4潞. En tanto prevalece la incertidumbre del resguardo, cuidado y preservaci贸n del 鈥淎cervo de Arte Ind铆gena鈥 la Comunidad Ind铆gena Otom铆 residente en la CDMX, toma en sus manos y asume la defensa colectiva del Patrimonio de todos los Pueblos originarios y comunidades ind铆genas de M茅xico y de otros pueblos, que obran como parte del Acervo.

Para que esto sea posible, convocaremos a un Gran Foro de an谩lisis, reflexi贸n y propuesta para preservar y garantizar 鈥測a no m谩s abandono y descuido鈥 de nuestro Acervo que data seg煤n la CDI del Siglo XVII. Convocaremos a especialistas, acad茅mico@s, investigador@s, antrop贸log@s, curador@s, etn贸log@s, arque贸log@s, asi mismo a instituciones como la UNAM, la ENAH, Bellas Artes, INAH, Museos; pero sobretodo, a los pueblos originarios y comunidades indigenas, siempre respetando la autonom铆a, derechos, identidad, lengua y cultura de de nuestros pueblos. Y por supuesto, las autoridades responsables e involucradas, debido a que 鈥淟as colecciones que conforman el Acervo son: Cer谩mica, Textiles, Lacas, Miniaturas, Cart贸n y papel, Fibras, Instrumentos musicales, Tecnolog铆a, Jugueter铆a, Joyer铆a, Lapidaria, Metales, Escultura, Mobiliario, Impresos, Gr谩fica y pintura, M谩scaras, Vidrio, Arte plumario, Hueso y concha, Talabarter铆a y Manufacturas diversas17. A su vez, cada colecci贸n se divide en tres subcolecciones, de acuerdo con la funcionalidad de la pieza dentro de su contexto de producci贸n: Ritual, uso cotidiano y ornamental.鈥

Sres. y Sras. de Medios de comunicaci贸n, estas son nuestras propuesta, para atender las mesas de di谩logo que llevan impl铆citas nuestras demandas y atender colectivamente y sobretodo, a la vista del pueblo de M茅xico, el estado que guarda el Acervo de Arte Ind铆gena, para que a partir de este di谩logo con las instituciones y las autoridades correspondientes, se de a conocer y preservase nuestro patrimonio de arte ind铆gena, adem谩s, que deje de ser, solamente del conocimiento y dominio de las instituciones, y pase a ser del conocimiento p煤blico de nuestros pueblos y comunidades ind铆genas de de todo el pueblo de M茅xico, tomando en cuenta siempre, el cuidado, resguardo y conservaci贸n de este patrimonio.

Finalmente, queremos reiterar, para quienes no se dan por enterados, que en el marco de la conmemoraci贸n de los 500 a帽os de la ca铆da de M茅xico-Tenochtitl谩n, el pasado 13 de agosto de 2021, la Comunidad Ind铆gena Otom铆, anunci贸 que a partir de esa fecha, tomaba posesi贸n definitiva de la sede del Instituto Nacional de los Pueblos Ind铆genas (INPI), y que a partir de ese momento, 鈥渟e convierte en la Casa de los Pueblos y las Comunidades Ind铆genas 鈥楽amir Flores Soberanes鈥欌. As铆 mismo, que 鈥淔rente a la indiferencia gubernamental, hemos resuelto que este inmueble lo arranquemos del patrimonio del gobierno federal y pasa a ser patrimonio de los Pueblos y Comunidades Ind铆genas que integran el Congreso Nacional Ind铆gena 鈥 Concejo Ind铆gena de Gobierno鈥.

ATENTAMENTE

隆Por la Reconstituci贸n Integral de nuestros Pueblos!

隆Zapata Vive, la Lucha Sigue!

隆Samir Vive, la Lucha Sigue!

隆Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos!

Viva el #CNI, Viva el #CIG, Viva el #EZLN

Nunca m谩s un M茅xico y una Ciudad sin nosotr@s



Comunidad Ind铆gena Otom铆 Residente en la Ciudad de M茅xico integrante del Congreso Nacional Ind铆gena-Consejo Ind铆gena de Gobierno y de la Coordinaci贸n Metropolitana, Anticapitalista y Antipatriarcal