–

De parte de CGT-LKN Araba March 7, 2022 83 puntos de vista

Suenan tambores de guerra y las soflamas militaristas campan a sus anchas sobre un contexto de masacre humana. Ante este escenario, el movimiento anarcosindicalista no puede permanecer pasivo. La invasi贸n que el gobierno de Putin ha realizado, bombardeando a la poblaci贸n civil ucraniana es un crimen, no solo para el derecho internacional, debe serlo para cualquier persona que crea en la vida. Este es un hecho objetivo que no necesita matizaci贸n, ni tampoco contextualizaci贸n.

El asesinato de miles de civiles, incluyendo muchos ni帽os y ni帽as, debe ser objeto de la m谩xima repulsa por parte de nuestra organizaci贸n.

Desde CGT reclamamos un alto el fuego, la paralizaci贸n inmediata de toda operaci贸n b茅lica por parte de las tropas de Putin, as铆 como el cese del avance de las tropas sobre poblaci贸n ucraniana. Es la primera condici贸n para que la mesa de

di谩logo encuentre la v铆a de una resoluci贸n pac铆fica de esta situaci贸n provocada por el mandatario ruso.

Reclamamos as铆, la apertura de cordones humanitarios que provean a las poblaciones m谩s castigadas por la guerra, tanto de entrada de alimentos y agua, enseres鈥 como la salida voluntaria de todo aquel que lo solicite, incluyendo las

deserciones que puedan producirse en cualquiera de los frentes.

En consecuencia, reclamamos a todos los pa铆ses una pol铆tica de acogida 谩gil y abarcadora que provea de condiciones de vida digna a aquellas personas que huyen del horror.

Por 煤ltimo, solicitamos al conjunto de la comunidad internacional la b煤squeda de v铆as de resoluci贸n que permitan acabar con esta agresi贸n y que a nuestro juicio a煤n no han sido ni tan siquiera exploradas.

Desde el anarcosindicalismo, queremos expresar nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano que sufre en primera persona la injustificada agresi贸n de un gobierno autoritario. La dignidad de personas que a manos desnudas tratan de parar la sinraz贸n de la guerra, conmueven al mundo y sirven de inspiraci贸n a la humanidad. Asimismo, queremos expresar tambi茅n nuestra solidaridad con el pueblo ruso que se manifiesta en las calles contra la invasi贸n y que est谩 siendo brutalmente reprimido por el mismo Putin.

En esta guerra, como en las dem谩s que est谩n asolando otras partes del mundo, nadie gana, ni nadie ganar谩. Es la humanidad la que ya est谩 perdiendo. Por eso el movimiento anarcosindicalista internacional est谩 posicionado contra la guerra, formando parte de las columnas de manifestantes en Espa帽a y en la propia Rusia. Son ellas y ellos los representantes de un mundo mejor.

隆Basta Ya de Cr铆menes de Guerra!