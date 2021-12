[Vídeo] ¡Lxs presxs vascxs no se olvidan!

Lxs presxs políticxs vascxs no se olvidan. Siempre fue así, desde que entró el primero de ellos o ellas en las prisiones españolas o francesas (los dos Estados que invadieron y oprimen a Euskal Herria).

Jamás pasó un día sin que su pueblo, sus vecinos, su cuadrilla, deje de pensar en ellos y ellas. Tampoco hubo un día de visita en la que familiares, compañerxs y vecinxs no recorrieran cientos o miles de kilómetros para ir a visitarles. No era una imposición de nadie sino una consigna de todos y todas: no debe haber preso sin visita.

Y ahora, cuando las fiestas navideñas y de fin de año se hacen sentir, la solidaridad se multiplica. De allí que no llame la atención que un grupo de amigos y compañeros del preso político vasco Ibai Aginaga, de la localidad de Berango, en Bizkaia, se hayan trasladado en la noche del 24 de diciembre a las puertas de la cárcel y con banderas exigiendo Amnistía y petardos y bengalas, saludaran a su manera al compañero que ya lleva 18 años de prisión por luchar por la independencia y el socialismo para Euskal Herria.

Viví en Berango, durante muchos años y conocí a Ibai cuando era casi un adolescente y sin embargo, como muchos jóvenes de su cuadrilla estaba lleno de ideales de lucha. Siguió como otros el camino de un mayor compromiso y en julio de 2003 lo detuvieron en Navarra. Hace de eso 18 años. Diez y ocho, se dice pronto, pero fueron décadas de juventud que le han quitado como a tantos. Los imperios español y el francés saben mucho de eso, de arrebatar: tierras, riquezas naturales, lenguas, identidades, costumbres ancestrales. Lo hicieron durante siglos en Europa, en Nuestramérica, en África. Y dejaron páramos donde había civilizaciones que vívían pacíficamente, pueblos originarios que vieron desfilar sus espadas y cruces, dejando charcos de sangre a su paso. Allá y aquí.

Ibai Aginaga Ginea, preso político vasco

Por eso, las y los presos vascos siguen su lucha en las cárceles. Por eso Ibai Aginaga Ginea con la adultez de sus 40 años siempre es recordado por sus vecinxs, junto al resto de presos y presas de Berango, que semanalmente se concentran con pancartas que muestran los rostros jóvenes de quienes hace tiempo eran parte activa de esa comunidad, los y las que no se miraban el ombligo ni caían en individualismos superfluos sino que pensaban en cómo cambiar el orden demencial que imponen las sociedades capitalistas.

Lo imagino a Ibai en la medianoche de este pasado 24, abriendo bien los ojos, escuchando el ruido atronador de los petardos y adivinando las luces de esas bengalas que iluminaban el cielo, allí en la prisión oscura de Basauri. Palpitando de emoción y también coreando él, en el encierro de su calabozo, esa consigna que gritaban a voz en cuello sus compañeros allí afuera: «presoak Kalera, amnistía osoa» (presos a la calle, amnistía ya). Y su eco retumbaba en otras prisiones de la península donde Patxi, Lexuri, Irantzu, Orkatz, Saioa, presos y presas también de Berango, seguramente la escucharían emocionadxs.

A pesar de las torturas, de los constantes maltratos, del aislamiento, de tantos años encerrados, los y las presas políticas vascas siguen soñando con que algún día la independencia será una realidad. Como en Palestina, como en Puerto Rico, como en Irlanda, como en el Sáhara Occidental. Mientras tanto, se saben queridos, admirados porque lo dieron todo por el amor a la libertad.

A pesar de la enorme distancia en kilómetros que nos separa, vaya un fuerte abrazo, Ibai, no te olvidamos. Otro más para tu ama (madre en euskera), que no dejó un minuto de pensarte y de abrazarte. Más pronto que tarde, pese a quien no le guste, te veremos en la calle, sonriente, en tu ongi etorri (recibimiento popular) que te mereces.